Опубликован план окончания поддержки CoreOS Container Linux

Определена дата прекращения сопровождения дистрибутива CoreOS Container Linux, на смену которому пришёл проект Fedora CoreOS (после поглощения проекта CoreOS компания Red Hat объединила Fedora Atomic Host и CoreOS Container Linux в рамках единого продукта). Последнее обновление для CoreOS Container Linux намечено на 26 мая, после чего жизненный цикл проекта завершится. 1 сентября связанные с CoreOS ресурсы будут удалены или переведены в режим только для чтения. Например, будут удалены предлагавшиеся для загрузки установочные образы, сборки для облачных окружений и репозитории с обновлениями. Репозитории на GitHub и система отслеживания ошибок останутся доступны в режиме только для чтения.

Из дистрибутива CoreOS Container Linux проект Fedora CoreOS заимствовал инструментарий конфигурирования на стадии начальной загрузки (Ignition), механизм атомарных обновлений и общую философию продукта. Из Atomic Host перенесены технология работы с пакетами, поддержка спецификаций OCI (Open Container Initiative) и дополнительные механизмы изоляции контейнеров на базе SELinux. Для оркестровки контейнеров поверх Fedora CoreOS в будущем планируется обеспечить интеграцию с Kubernetes (в том числе на базе OKD).

Для упрощения миграции с CoreOS Container Linux на Fedora CoreOS подготовлена инструкция, разбирающая основные отличия. В текущем виде Fedora CoreOS не может полностью заменить CoreOS Container Linux, например, так как в состав не входит инструментарий управления контейнерами rkt, не поддерживаются платформы Azure, DigitalOcean, GCE, Vagrant и Container Linux, а также не исключено возникновение регрессивных изменений и нарушений совместимости.

Тем, кто не имеет возможности или желания переходить на Fedora CoreOS, можно обратить внимание на форк Flatcar Container Linux, совместимый с CoreOS Container Linux. Форк был основан компанией Kinvolk в 2018 году, после заявлений Red Hat о намерении интегрировать технологии CoreOS со своими продуктами. Проект был создан чтобы гарантировать продолжение существования CoreOS Container Linux, в случае внесения кардинальных изменений или сворачивания разработки.

Flatcar Container Linux был переведён на собственную независимую инфраструктуру разработки, сопровождения, сборки и публикации выпусков, но состояние кодовой базы было синхронизировано с CoreOS (изменения сводились к замене элементов брендинга). При этом проект развивался с оглядкой на возможность в любой момент продолжить обособленное существование в случае исчезновения CoreOS Container Linux. Например, в отдельной ветке "Edge" для Flatcar Container Linux велись эксперименты с добавлением новых возможностей и применением патчей.



