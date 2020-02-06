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Опубликован план окончания поддержки CoreOS Container Linux

06.02.2020 09:22

Определена дата прекращения сопровождения дистрибутива CoreOS Container Linux, на смену которому пришёл проект Fedora CoreOS (после поглощения проекта CoreOS компания Red Hat объединила Fedora Atomic Host и CoreOS Container Linux в рамках единого продукта). Последнее обновление для CoreOS Container Linux намечено на 26 мая, после чего жизненный цикл проекта завершится. 1 сентября связанные с CoreOS ресурсы будут удалены или переведены в режим только для чтения. Например, будут удалены предлагавшиеся для загрузки установочные образы, сборки для облачных окружений и репозитории с обновлениями. Репозитории на GitHub и система отслеживания ошибок останутся доступны в режиме только для чтения.

Из дистрибутива CoreOS Container Linux проект Fedora CoreOS заимствовал инструментарий конфигурирования на стадии начальной загрузки (Ignition), механизм атомарных обновлений и общую философию продукта. Из Atomic Host перенесены технология работы с пакетами, поддержка спецификаций OCI (Open Container Initiative) и дополнительные механизмы изоляции контейнеров на базе SELinux. Для оркестровки контейнеров поверх Fedora CoreOS в будущем планируется обеспечить интеграцию с Kubernetes (в том числе на базе OKD).

Для упрощения миграции с CoreOS Container Linux на Fedora CoreOS подготовлена инструкция, разбирающая основные отличия. В текущем виде Fedora CoreOS не может полностью заменить CoreOS Container Linux, например, так как в состав не входит инструментарий управления контейнерами rkt, не поддерживаются платформы Azure, DigitalOcean, GCE, Vagrant и Container Linux, а также не исключено возникновение регрессивных изменений и нарушений совместимости.

Тем, кто не имеет возможности или желания переходить на Fedora CoreOS, можно обратить внимание на форк Flatcar Container Linux, совместимый с CoreOS Container Linux. Форк был основан компанией Kinvolk в 2018 году, после заявлений Red Hat о намерении интегрировать технологии CoreOS со своими продуктами. Проект был создан чтобы гарантировать продолжение существования CoreOS Container Linux, в случае внесения кардинальных изменений или сворачивания разработки.

Flatcar Container Linux был переведён на собственную независимую инфраструктуру разработки, сопровождения, сборки и публикации выпусков, но состояние кодовой базы было синхронизировано с CoreOS (изменения сводились к замене элементов брендинга). При этом проект развивался с оглядкой на возможность в любой момент продолжить обособленное существование в случае исчезновения CoreOS Container Linux. Например, в отдельной ветке "Edge" для Flatcar Container Linux велись эксперименты с добавлением новых возможностей и применением патчей.

  1. Главная ссылка к новости (https://coreos.com/os/eol/...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск Fedora CoreOS
  3. OpenNews: Развитие Fedora Atomic Host прекращено в пользу проекта Fedora CoreOS
  4. OpenNews: Представлен проект Fedora CoreOS
  5. OpenNews: Red Hat поглощает компанию CoreOS
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск серверной Linux-системы CoreOS
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал имя
Ключевые слова: coreos
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Гномолюб2002 (?), 09:27, 06/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Спасибо CoreOS за счастливое детство.
     
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