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Форк LXD будет развиваться под эгидой сообщества Linux Containers

07.08.2023 19:03

Разработка созданного несколько дней назад форка системы управления контейнерами LXD перешла под крыло сообщества Linux Containers, которое курировало разработку LXD до того, как компания Canonical решила развивать LXD как корпоративный проект. Форк будет развиваться под именем Incus в репозитории github.com/lxc/incus. Для разработки Incus будет использоваться та же инфраструктура, что ранее использовалась для LXD. Целью проекта называется предоставление управляемой независимым сообществом альтернативы проекту LXD, подконтрольному компании Canonical. В рамках проекта Incus также планируется устранить некоторые концептуальные ошибки, допущенные при разработке LXD, которые ранее невозможно было исправить без нарушения обратной совместимости.

В число сопровождающих проект Incus вошли Stéphane Graber (лидер проекта Linux Containers и бывший руководитель проекта LXD, ушедший из Canonical), Aleksa Sarai (инженер из SUSE, сопровождающий пакеты с LXD в openSUSE), Serge Hallyn (один из основных разработчиков LXC), Christian Brauner (один из ключевых разработчиков и сопровождающих проекты LXD и LXC) и Tycho Andersen (один из разработчиков LXC). По сути в число сопровождающих проект Incus вошла вся команда, когда-то создавшая LXD.

  1. Главная ссылка к новости (https://linuxcontainers.org/in...)
  2. OpenNews: Создан форк системы управления контейнерами LXD
  3. OpenNews: LXD будет развиваться компанией Canonical отдельно от проекта Linux Containers
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59564-lxd
Ключевые слова: lxd, incus, fork
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:38, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А я говорил, единственно верное и правильное решение, а если бы сделали раньше было бы ещё лучше. (А если сделали своё ещё дофига лет назад было бы ещё лучше)
     
  • 1.2, Уася (?), 19:39, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чойто они форкают его?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 19:41, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чтоб Каноникал не чудил со своим снапом https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59556
     
     
  • 3.4, пох. (?), 19:51, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Казалось бы - ну прикольно же систему управления контейнерами засунуть в контейнер (и быстренько доломать до состояния когда только в нем и работает).
    Неее, давайте сделаем форк - контейнер не той системы.

     

  • 1.8, Аноним (8), 20:47, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чем меньше каноникала, тем лучше. Бесперспективная контора энивей.
     
     
  • 2.10, Тот_ещё_аноним (ok), 21:36, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там стратегическая ошибка в поиграть на поле красношапки
    Продукта и сервиса оказалось недостаточно при отсутствии рынка)
     

  • 1.9, Аноним (9), 20:49, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да допилите уже хурд уже, делаем скрпитовую обвязку и докир на помойку
     
  • 1.11, Alex (??), 21:43, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запомнился товарищ Stéphane Graber тем, что перед заморозкой Debian 12 отказывался править одну "фичу" с которой виртуалки в lxd работали, только если запускается оно в snap пакете, и пытался свалить на проблемы в qemu. Подумалось еще, с чего бы он, а просто в профиле место работы - каноникал (а сейчас в своем блоге  пишет, что свалил из нелюбимой компании, в которой работал 12 лет https://stgraber.org/) Тем не менее, проект действительно годный, и в Deb stable оно все-таки пролезло.
     
  • 1.12, Golangdev (?), 01:12, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как я понял - это недодокер и недокубернетес by Canonical.

    Долгих лет проекту, чо) Пусть тратят силы на мёртворождённый LXD, чем зохватывают планетку =)

    Даже у Красной Шляпы NIH-поделки (Podman <- Docker, Quarkus <- Spring Boot) получаются лучше, хотябы тем, что они популярнее...

     

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