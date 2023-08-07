Форк LXD будет развиваться под эгидой сообщества Linux Containers

Разработка созданного несколько дней назад форка системы управления контейнерами LXD перешла под крыло сообщества Linux Containers, которое курировало разработку LXD до того, как компания Canonical решила развивать LXD как корпоративный проект. Форк будет развиваться под именем Incus в репозитории github.com/lxc/incus. Для разработки Incus будет использоваться та же инфраструктура, что ранее использовалась для LXD. Целью проекта называется предоставление управляемой независимым сообществом альтернативы проекту LXD, подконтрольному компании Canonical. В рамках проекта Incus также планируется устранить некоторые концептуальные ошибки, допущенные при разработке LXD, которые ранее невозможно было исправить без нарушения обратной совместимости.

В число сопровождающих проект Incus вошли Stéphane Graber (лидер проекта Linux Containers и бывший руководитель проекта LXD, ушедший из Canonical), Aleksa Sarai (инженер из SUSE, сопровождающий пакеты с LXD в openSUSE), Serge Hallyn (один из основных разработчиков LXC), Christian Brauner (один из ключевых разработчиков и сопровождающих проекты LXD и LXC) и Tycho Andersen (один из разработчиков LXC). По сути в число сопровождающих проект Incus вошла вся команда, когда-то создавшая LXD.



