Создан форк системы управления контейнерами LXD

Алекса Сарай (Alexa Sarai), работающий в компании SUSE и занимающийся сопровождением пакетов с LXD в проекте openSUSE, создал репозиторий Incus, в котором намерен заниматься развитием форка системы управления контейнерами LXD. Форк создан после того, как компания Canonical, которая является создателем и основным разработчиком LXD, решила вывести LXD из разработки в составе сообщества Linux Containers и развивать LXD в дальнейшем как корпоративный проект. Форк создан из-за опасений, что компания Canonical прекратит должную поддержку других дистрибутивов в LXD. В частности, уже были объявлены планы по сосредоточению работы над поставкой LXD в формате snap, который позиционируется как основной формат для установки LXD. В настоящее время в Incus проведена работа по удалению лишних зависимостей и отключению привязок к инструментам и технологиям, специфичным для продуктов Canonical. Разработка форка будет вестись при участии сообщества и с учётом интересов сторонних проектов. Ответвление произведено от ветки LXD 5.16 (поддерживается обновление до Incus c выпусков LXD до 5.16, включительно). При этом разработчики Incus продолжат отслеживание изменений в репоизтории LXD и перенос новых возможностей, не специфичных для Ubuntu и продуктов Canonical. Примечательно, что наибольшее число пользователей LXD приходится не на Ubuntu, а на платформу ChromeOS, в которой используется сборочный инструментарий ebuild/portage из Gentoo Linux. Опасения разработчиков других дистрибутивов связаны с тем, что добавленный в LXD дополнительный код, необходимый для запуска в формате snap, усложнит использование и тестирование LXD. Марк Шаттлворт заявил, что компания Canonical не намерена прекращать поддержку других дистрибутивов в LXD, а проект продолжает развиваться публично на GitHub и принимать исправления и изменения от других участников. Спустя неделю после перехода LXD под управление Canonical, Стефан Грабер (Stéphane Graber), лидер проекта LXD, объявил об уходе из компании Canonical и нежелании подписывать CLA-соглашение с Canonical, необходимое для приёма изменений в код проектов Canonical от сторонних разработчиков. Ранее Стефан создал свой форк LXD и тоже под именем Incus (т.е. фактически возникло два форка с одним именем Incus). В своём комментарии к объявлению о создании нового форка Стефан подтвердил, что репозиторий второй форка следует считать основным. LXD предоставляет средства для централизованного управления контейнерами, развёрнутыми в кластере из нескольких серверов. Код LXD написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0. В качестве runtime для запуска контейнеров используется инструментарий LXC. LXD реализован в виде фонового процесса, принимающего запросы по сети через REST API и поддерживающего различные бэкенды хранилищ (дерево директорий, ZFS, Btrfs, LVM), снапшоты со срезом состояния, live-миграцию работающих контейнеров с одной машины на другую и средства для хранения образов контейнеров.



