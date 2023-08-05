The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Создан форк системы управления контейнерами LXD

05.08.2023 08:24

Алекса Сарай (Alexa Sarai), работающий в компании SUSE и занимающийся сопровождением пакетов с LXD в проекте openSUSE, создал репозиторий Incus, в котором намерен заниматься развитием форка системы управления контейнерами LXD. Форк создан после того, как компания Canonical, которая является создателем и основным разработчиком LXD, решила вывести LXD из разработки в составе сообщества Linux Containers и развивать LXD в дальнейшем как корпоративный проект.

Форк создан из-за опасений, что компания Canonical прекратит должную поддержку других дистрибутивов в LXD. В частности, уже были объявлены планы по сосредоточению работы над поставкой LXD в формате snap, который позиционируется как основной формат для установки LXD. В настоящее время в Incus проведена работа по удалению лишних зависимостей и отключению привязок к инструментам и технологиям, специфичным для продуктов Canonical. Разработка форка будет вестись при участии сообщества и с учётом интересов сторонних проектов. Ответвление произведено от ветки LXD 5.16 (поддерживается обновление до Incus c выпусков LXD до 5.16, включительно). При этом разработчики Incus продолжат отслеживание изменений в репоизтории LXD и перенос новых возможностей, не специфичных для Ubuntu и продуктов Canonical.

Примечательно, что наибольшее число пользователей LXD приходится не на Ubuntu, а на платформу ChromeOS, в которой используется сборочный инструментарий ebuild/portage из Gentoo Linux. Опасения разработчиков других дистрибутивов связаны с тем, что добавленный в LXD дополнительный код, необходимый для запуска в формате snap, усложнит использование и тестирование LXD. Марк Шаттлворт заявил, что компания Canonical не намерена прекращать поддержку других дистрибутивов в LXD, а проект продолжает развиваться публично на GitHub и принимать исправления и изменения от других участников.

Спустя неделю после перехода LXD под управление Canonical, Стефан Грабер (Stéphane Graber), лидер проекта LXD, объявил об уходе из компании Canonical и нежелании подписывать CLA-соглашение с Canonical, необходимое для приёма изменений в код проектов Canonical от сторонних разработчиков. Ранее Стефан создал свой форк LXD и тоже под именем Incus (т.е. фактически возникло два форка с одним именем Incus). В своём комментарии к объявлению о создании нового форка Стефан подтвердил, что репозиторий второй форка следует считать основным.

LXD предоставляет средства для централизованного управления контейнерами, развёрнутыми в кластере из нескольких серверов. Код LXD написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0. В качестве runtime для запуска контейнеров используется инструментарий LXC. LXD реализован в виде фонового процесса, принимающего запросы по сети через REST API и поддерживающего различные бэкенды хранилищ (дерево директорий, ZFS, Btrfs, LVM), снапшоты со срезом состояния, live-миграцию работающих контейнеров с одной машины на другую и средства для хранения образов контейнеров.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: LXD будет развиваться компанией Canonical отдельно от проекта Linux Containers
  3. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXC 5.0
  4. OpenNews: Выпуск инструментария управления контейнерами LXC и LXD 4.0
  5. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXD 5.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59556-lxd
Ключевые слова: lxd, incusfork
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:04, 05/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Когда форк канонмкал сделают?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:18, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форк твоему мозгу надо сделать.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:08, 05/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Нужно изменить лицензию форка на несовместимую с родным проектом. И спокойно миром пилить недоступную им же крутотень.
     
     
  • 2.5, Аноним (7), 09:17, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага каждого коммитера спросить согласен ли он на это. План надёжный.
     

  • 1.3, Аноним (7), 09:10, 05/08/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и хорошо может сделают вид контейнера, который будет удобно работать и удобно настраиваться. Недоумение вызывает лишь то почему все эти контейнеры не были сделаны ещё в 1995 году на C под эгидой Free Software Foundation. И стандартизованы как единственный правильный путь.
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 09:14, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Недоумение вызывает отсутствие понимания базовых вещей у тебя
     
     
  • 3.6, Аноним (7), 09:18, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посвяти же нас, о гуру, про базовые вещи.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру