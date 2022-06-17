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Выпуск системы управления контейнерами LXC 5.0

17.06.2022 23:34

Компания Canonical опубликовала релиз инструментария для организации работы изолированных контейнеров LXC 5.0, предоставляющий runtime, подходящий как для запуска контейнеров с полным системным окружением, близких к виртуальным машинам, так и для выполнение непривилегированных контейнеров отдельных приложений (OCI). LXC относится к низкоуровневым инструментариям, работающим на уровне отдельных контейнеров. Для централизованного управления контейнерами, развёрнутыми в кластере из нескольких серверов, на базе LXC развивается система LXD. Ветка LXC 5.0 отнесена к выпускам с длительной поддержкой, обновления для которых формируются в течение 5 лет. Код LXC написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

В состав LXC входит библиотека liblxc, набор утилит (lxc-create, lxc-start, lxc-stop, lxc-ls и т.п.), шаблоны для построения контейнеров и набор биндингов для различных языков программирования. Изоляция осуществляется при помощи штатных механизмов ядра Linux. Для изоляции процессов, сетевого стека ipc, uts, идентификаторов пользователей и точек монтирования используется механизм пространств имён (namespaces). Для ограничения ресурсов применяются cgroups. Для понижения привилегий и ограничения доступа задействованы такие возможности ядра, как профили Apparmor и SELinux, политики Seccomp, Chroots (pivot_root) и capabilities.

Основные изменения:

  • Осуществлён переход c autotools на сборочную систему Meson, которая также используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK.
  • Добавлены новые опции для настройки cgroup - lxc.cgroup.dir.container, lxc.cgroup.dir.monitor, lxc.cgroup.dir.monitor.pivot и lxc.cgroup.dir.container.inner, которые позволяют явно определить пути cgroup для контейнера, процесса мониторинга и вложенных иерархий cgroup.
  • Добавлена поддержка пространства имён для времени (time namespaces) для привязки к контейнеру отдельного состояния системных часов, позволяющего использовать в контейнере своё время, отличное от системного. Для настройки предложены опции lxc.time.offset.boot и lxc.time.offset.monotonic, позволяющие определить для контейнера смещение относительно основных системных часов.
  • Для виртуальных ethernet-адаптеров (Veth) реализована поддержка VLAN. Для управления VLAN предложены опции: veth.vlan.id для задания основного VLAN и veth.vlan.tagged.id для привязки дополнительных теггированных VLAN.
  • Для виртуальных ethernet-адаптеров добавлена возможность настройки размера очередей приёма и передачи при помощи новых опций veth.n_rxqueues и veth.n_txqueues.


  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.linuxcontainer...)
  2. OpenNews: Выпуск инструментария управления контейнерами LXC и LXD 4.0
  3. OpenNews: Уязвимость в runc и LXC, затрагивающая Docker и другие системы контейнерной изоляции
  4. OpenNews: Выпуск cистемы управления контейнерной виртуализацией Docker 20.10
  5. OpenNews: Уязвимость в LXC, позволяющая получить доступ к файлам вне контейнера
  6. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXD 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57371-lxc
Ключевые слова: lxc, container
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 02:06, 18/06/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    > контейнеров

    Дальше не читал. Не нужно.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 02:07, 18/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опеннетные эксперты такие как ты ещё больше не нужны.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 03:02, 18/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "девопс" детектед
     
  • 2.3, Аноним (2), 02:07, 18/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты сам не нужен.
     
  • 2.7, Аноним (7), 04:49, 18/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Призываю капитана очевидность. Не совсем ясно, что плохого в контейнерах.
     
     
  • 3.9, Ананом (?), 05:03, 18/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то что он их не осилил
     

  • 1.4, Аноним (5), 03:01, 18/06/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    чего только не сделают, лишь бы С не учить
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 03:15, 18/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно подумать что Си – какой-то сложный язык. В разы легче чем С++ или тот же Руст.
     

  • 1.8, Аноним (8), 04:50, 18/06/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Осуществлён переход c autotools на сборочную систему Meson

    Почему на этот любительский треш без документации (точнее - с документацией за деньги, во как) вместо стандартного CMake? Они любят трудности и неудобства?

     
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