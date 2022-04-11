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Выпуск системы управления контейнерами LXD 5.0

11.04.2022 23:36

Компания Canonical опубликовала релиз менеджера контейнеров LXD 5.0 и виртуальной ФС LXCFS 5.0. Код LXD написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0. Ветка 5.0 отнесена к выпускам с длительной поддержкой - обновления будут формироваться до июня 2027 года.

В качестве runtime для запуска как контейнеров используется инструментарий LXC, в состав которого входит библиотека liblxc, набор утилит (lxc-create, lxc-start, lxc-stop, lxc-ls и т.п.), шаблоны для построения контейнеров и набор биндингов для различных языков программирования. Изоляция осуществляется при помощи штатных механизмов ядра Linux. Для изоляции процессов, сетевого стека ipc, uts, идентификаторов пользователей и точек монтирования используется механизм пространств имён (namespaces). Для ограничения ресурсов применяются cgroups. Для понижения привилегий и ограничения доступа задействованы такие возможности ядра, как профили Apparmor и SELinux, политики Seccomp, Chroots (pivot_root) и capabilities.

Помимо LXC в LXD также применяются компоненты от проектов CRIU и QEMU. Если LXC является низкоуровневым инструментарием для манипуляции на уровне отдельных контейнеров, то LXD предоставляет средства для централизованного управления контейнерами, развёрнутыми в кластере из нескольких серверов. LXD реализован в виде фонового процесса, принимающего запросы по сети через REST API и поддерживающего различные бэкенды хранилищ (дерево директорий, ZFS, Btrfs, LVM), снапшоты со срезом состояния, live-миграцию работающих контейнеров с одной машины на другую и средства для хранения образов контейнеров. LXCFS применяется для симуляции в контейнерах псевдо-ФС /proc и /sys, а виртуализированного представления cgroupfs для придания контейнерам вида обычной независимой системы.

Ключевые улучшения:

  • Возможность горячего подключения и отключения дисков и USB-устройств. В виртуальной машине новый диск определяется через появление нового устройства на шине SCSI, а USB-устройство - генерацией события USB hotplug.
  • Предоставлена возможность запуска LXD даже в условиях невозможности поднятия сетевого соединения, например, из-за отсутствия необходимого сетевого устройства. Вместо вывода ошибки при запуске LXD теперь запускает максимально возможное в текущих условиях число окружений, а остальные окружения запускаются после того как будет налажено сетевое соединение.
  • Добавлена новая роль членов кластера - ovn-chassis, предназначенная для кластеров, использующих OVN (Open Virtual Network) для сетевого взаимодействия (через присвоение роли ovn-chassis можно выделить серверы для выполнения функций маршрутизаторов OVN).
  • Предложен оптимизированный режим обновления содержимого разделов хранилища. В прошлых выпусках обновление сводилось к тому, что вначале экземпляр контейнера или раздел копировался, например, через применение функциональности send/receive в zfs или btrfs, после чего созданная копия синхронизировалась через запуск программы rsync. Для повышения эффективности обновления виртуальных машин в новом выпуске задействована продвинутая логика миграции, при которой в случае, если исходный и целевой сервер используют один пул хранения, вместо rsynс автоматически применяются снапшоты и операции send/receive.
  • Переработана логика идентификации окружений в cloud-init: вместо имён окружений в качестве instance-id теперь используется UUID.
  • Добавлена поддержка перехвата системного вызова sched_setscheduler, позволяющая непривилегированным контейнерам изменять приоритеты процессов.
  • Реализована опция lvm.thinpool_metadata_size, управляющая размером метаданных в thinpool.
  • Переработан формат файла с сетевой информацией для lxc. Добавлена поддержка данных о связывании интерфейсов, сетевых мостах, VLAN и OVN-сети.
  • Повышены требования к минимальным версиям компонентов: ядро Linux 5.4, Go 1.18, LXC 4.0.x и QEMU 6.0.
  • В LXCFS 5 добавлена поддержка унифицированной иерархии cgroup (cgroup2), реализованы /proc/slabinfo и /sys/devices/system/cpu, для сборки задействован инструментарий meson.


  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.linuxcontainer...)
  2. OpenNews: Выпуск инструментария управления контейнерами LXC и LXD 4.0
  3. OpenNews: Уязвимость в runc и LXC, затрагивающая Docker и другие системы контейнерной изоляции
  4. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXC 2.0
  5. OpenNews: Уязвимость в LXC, позволяющая получить доступ к файлам вне контейнера
  6. OpenNews: Компания Canonical провела сравнение LXD с KVM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57006-lxd
Ключевые слова: lxd, lxc
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:41, 11/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Чем lxd лучше docker?
     
     
  • 2.2, guser (?), 23:49, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    всем
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:55, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всем
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:23, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это разные вещи.
     
     
  • 3.5, hohax (?), 00:32, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С позиции ядра  - одинаковые. Это как резьбовое соединение - хочешь ключом крути, хочешь гайковертом, хочешь плоскогубцами.
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:48, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Докер изолирует процессы а lxd целые оси
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 01:29, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве он не с контейнерами работает? Или я что-то путаю?
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 02:29, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или я что-то путаю?

    Или ты что-то путаешь.

     

  • 1.6, Аноним (7), 00:47, 12/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Докер изолирует процессы а lxd оси
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 02:42, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OSI?
     

  • 1.9, mikhailnov (ok), 01:30, 12/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто-нибудь пробовал прикрутить lxcfs к systemd-nspawn?
     
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