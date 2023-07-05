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LXD будет развиваться компаний Canonical отдельно от проекта Linux Containers

05.07.2023 23:10

Команда проекта Linux Containers, развивающая инструментарий для организации работы изолированных контейнеров LXC, менеджер контейнеров LXD, виртуальную ФС LXCFS, инструментарий сборки образов distrobuilder, библиотеку libresource и runtime lxcri, объявила, что менеджер контейнеров LXD отныне будет отдельно разрабатываться компанией Canonical. Компания Canonical, которая является создателем и основным разработчиком LXD, после 8 лет разработки в составе Linux Containers, решила, что LXD более оптимально развивать как корпоративный проект, а не проект независимого сообщества. Разработка остальных проектов Linux Containers останется без изменений.

Код LXD перенесён из репозитория lxc/lxd в canonical/lxd, а основной страницей проекта стала ubuntu.com/lxd. Инфраструктура непрерывной интеграции для LXD будет переведена на серверы Canonical. При сборке образов для Linux Containers перестанут использоваться системы, предоставляемые Canonical. Сервер сборки образов, ранее используемый для LXC и LXD, сохранится, но число задействованных при сборке архитектур будет сокращено до x86_64 и aarch64.

LXD предоставляет средства для централизованного управления контейнерами, развёрнутыми в кластере из нескольких серверов. Код LXD написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0. В качестве runtime для запуска контейнеров используется инструментарий LXC. LXD реализован в виде фонового процесса, принимающего запросы по сети через REST API и поддерживающего различные бэкенды хранилищ (дерево директорий, ZFS, Btrfs, LVM), снапшоты со срезом состояния, live-миграцию работающих контейнеров с одной машины на другую и средства для хранения образов контейнеров.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/li...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXC 5.0
  3. OpenNews: Выпуск инструментария управления контейнерами LXC и LXD 4.0
  4. OpenNews: Уязвимость в runc и LXC, затрагивающая Docker и другие системы контейнерной изоляции
  5. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXD 5.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59386-lxd
Ключевые слова: lxd, lxc, canonical
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Chromium (ok), 23:22, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Там LXD, там Snap, там LXC. Как всю эту дрянь отличать?
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:27, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Последние конвульсии перед отправкой убунты на свалку истории.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 01:01, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно пора.
     
  • 2.14, Аноним (14), 01:44, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дооооо, спешите видеть мнение крупнейшего иксперда опеннет
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:37, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пацаны (и дамы разумеется), давайте проголосуем кого уважаем больше: Canonical или Redhat?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:51, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как говорится, есть два стула...
     
  • 2.13, Аноним (12), 01:03, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зелёный плюсик - канони-калл, красный минусик - Red(dick)Hat
     
  • 2.16, Аноним (16), 03:03, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    аксиома эскобара
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:43, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я даже не прочитал заголовок, но я поддерживаю рандом ...
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:44, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    LXD годнейший проект, жаль будет если сделают убунтуспецифичным или вовсе закроют.
     
  • 1.6, Аноним (4), 23:46, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я знаю  L-xde, но я не знаю сабж
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:55, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    неудивительно, с твоими-то мозгами
     
     
  • 3.8, Аноним (14), 00:00, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так и с твоими, раз ты тут сидишь (да-да, и с моими)
     

  • 1.9, Avririon (ok), 00:03, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линух умер не приходя в сознание.
     
  • 1.10, Аноним (10), 00:06, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то парад суверенитетов.
     
     
  • 2.17, Витюшка (?), 03:04, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эпоха open source закончилась.

    Теперь компании, особенно которые десятки лет были не прибыльными, начали извлекать прибыль.

    Базовые бесплатные вещи (Java) теперь требуют конских лицензий по 100к баксов в год.

    На очереди языки программирования, компиляторы, контейнеры, виртуальные машины (привет этой новости), и даже сама ОС и базовые дистрибутивы.

    Привет всем с лицензией Apache 2.0 и MIT.

    Самым надёжным остаётся JavaScript и Web. Но не долог тот час , когда закроют и V8.

     

  • 1.15, К.О. (?), 02:58, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они всё ещё думают составить конкуренцию докеру.

    Если в Редхате поскрипели мозгами и придумали как сделать совместимый продукт с кучей плюшек, то Каноникал пилит очередной самобытный велосипед.

    Будто от их энтерпрайзного шильдика он станет чуть более нужным.

     
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