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Леннарт Поттеринг ушёл из Red Hat и трудоустроился в Microsoft

07.07.2022 08:53

Леннарт Поттеринг (Lennart Poettering), создавший такие проекты, как Avahi (реализация протокола ZeroConf), звуковой сервер PulseAudio и системный менеджер systemd, уволился из компании Red Hat, в которой работал с 2008 года и руководил разработкой systemd. В качестве нового места работы называется компания Microsoft, деятельность Леннарта в которой также будет связана с разработкой systemd.

Компания Microsoft использует systemd в своём дистрибутиве CBL-Mariner, который развивается в качестве универсальной базовой платформы для Linux-окружений, используемых в облачной инфраструктуре, edge-системах и различных сервисах Microsoft.

Помимо Леннарта в Microsoft также трудоустроены такие известные деятели открытого ПО, как Гвидо ван Россум (создатель языка Python), Мигель де Икаса (создатель GNOME и Midnight Commander и Mono), Стив Кост (основатель OpenStreetMap), Стив Френч (мэйнтейнер подсистем CIFS/SMB3 в ядре Linux) и Росс Гардлер (вице-президент Фонда Apache). В этом году из Canonical в Microsoft также перешёл работать Кристиан Браунер (Christian Brauner), лидер проектов LXC и LXD, один из сопровождающих glibc и участник разработки systemd.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Оценка участия компаний и разработчиков в развитии systemd
  3. OpenNews: Леннарт Поттеринг о вражде в сообществе разработчиков СПО
  4. OpenNews: Microsoft покупает компанию Xamarin, разрабатывающую проект Mono
  5. OpenNews: Автор Python устроился на работу в Microsoft
  6. OpenNews: Леннарт Поттеринг попытался развенчать типичные мифы о systemd
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57464-systemd
Ключевые слова: systemd, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (176) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:12, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +30 +/
    Вот тебе и systemd!
     
     
  • 2.26, Онаним (?), 09:26, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Вообще systemd - это то, чего лично мне в винде очень не хватает, виндовый менеджер сервисов - это упоротое нечто.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 09:51, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    Да, пусть лучше системд в винде будет, там ему место )
     
  • 3.55, john_erohin (?), 10:08, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > виндовый менеджер сервисов - это упоротое нечто.

    чего-то не хватает или невозможно сделать ?

     
     
  • 4.123, QwertyReg (ok), 11:34, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Присоединяюсь к вопросу.
    Но тут, скорее всего, имеет место обычный пук в лужу а-ля "ой да оффтопик глючный, вот у нас...".
     
  • 3.100, лютый жабби___ (?), 11:06, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Вообще systemd - это то, чего лично мне в винде очень не хватает, виндовый менеджер сервисов - это упоротое нечто.

    ок, забирайте, а нормальным людям приходится сидеть на маргинальщине void, gentoo итд чтобы в это Г не наступать

     
     
  • 4.129, Аноним (129), 11:49, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это Gentoo маргинальщина? А ты точно линуксоид?
     
     
  • 5.135, hohax (?), 11:56, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это он в хорошем смысле. В мире Linux уйти от systemd без краcноглазия мало где возможно.
     
     
  • 6.152, ryoken (ok), 12:22, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поиск условия: "без краcноглазия"
    Найдено: Devuan
    :D
     
     
  • 7.167, Аноним (-), 12:42, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, я лежу на диване и смотрю твоё сообщение через смартфон, и без кpаcноглазия.
     
  • 2.131, Без аргументов (?), 11:54, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё не все собрались He/Him/They/Them?
    https://unlocked.microsoft.com
     
     
  • 3.133, Без аргументов (?), 11:55, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гордиться нужно
    https://unlocked.microsoft.com/pride/
     
  • 2.160, freehck (ok), 12:31, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не говори.

    Вот только недавно писал, что тенденция молодых разработчиков ломать обратную совместимость -- очень смахивает на EEE... А тут такие новости.

    Ну что ж, талантливая корпоративная крыса, как и предполагалось.

    "Мы не умели так! Я ведь тоже отца закладывал, но письменно. А вы, молодые, счас глубже идёте, понимашь. Душевно, понимашь, с разговорами. Какая молодёжь у нас!" (с) к/ф Убить Дракона

     

  • 1.2, DeerFriend (?), 09:12, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Не выдержал того, что пульсу сливают в пользу пайпы?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 09:17, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не, он от пульсы сам недавно отказался, сославшись на том что давно ей не занимался и не будет впредь.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 09:22, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    аналогично и с сисемдятиной будет. только через пару лет...
     
     
  • 4.73, Beta Version (ok), 10:32, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что сегодня перспективное разрабатывается на потенциальную замену системд?
     
     
  • 5.78, Аноним (78), 10:41, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    GNU Shepherd хватит всем.
     
  • 5.109, Анноним (?), 11:15, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dinit ?
     
  • 2.50, Dr Nyanpasu (?), 10:02, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Скатертью по жопе!
     
     
  • 3.87, barmaglot (??), 10:53, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Однозначно. Что avahi, что пульса, что systemd  - рукожопое говно. Столько лет приходилось это говно выпиливать. Что avahi, что systemd полтора года как более или менее приемлемыми стали. И то выбора просто нет. Слава богу пульса была никогда не нужна, а с pipewire вообще красота, alsa в ручную настраивать не нужно. Так что да. Я-бы сказал НАКОНЕЦ-ТО, этот пропухун говноподелий ушёл к мелкомягким.
     
     
  • 4.154, ryoken (ok), 12:24, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сказал НАКОНЕЦ-ТО, этот пропухун говноподелий ушёл к мелкомягким.

    Скромно надеюсь, что он чего-нить там этакое изобретёт\внедрит, за что его не говоря худого слова с голой тушкой на мороз выпрут :D.

     
     
  • 5.162, freehck (ok), 12:34, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению нет. Microsoft вполне осознаёт, что таких вот рукожопов им крайне выгодно поддерживать, холить и лелеять. Потому что EEE.
     
  • 2.80, Аноним (80), 10:46, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Но ведь pipewire - такое же упоротое говно как и пульса. Шило на мыло?
     
     
  • 3.88, rshadow (ok), 10:54, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так nih же
     
  • 3.127, prokoudine (ok), 11:41, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    PW решил кучу проблем со звуком.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:14, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Тут должна была быть шутка про Nokia и скорую продаже RED HAT в руки Microsoft.
     
     
  • 2.23, ryoken (ok), 09:25, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Шляпу ж синибелое купило, у монстрософта денег не хватит перекупать :).
     
     
  • 3.86, Аноним (86), 10:52, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так никто им не мешает её продать. По бросовой цене.
     
  • 2.24, VDOH (?), 09:25, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместе с IBM что-ли?
     
     
  • 3.31, Аноним (3), 09:33, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не "вместе с IBM", а "у IBM" (если денег хватит).

    Есть подозрение что при хорошей цене - за IBM не "заржавеет".

    Но как я выше писал: все это на правах шутки.

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:14, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    сегодня 7 июля! не 1 апреля!
     
     
  • 2.149, twilight (ok), 12:15, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Where is your God nauuuu????
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:17, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ждём новость: "Линус Торвальдсы трудоустроился в Microsoft"
     
     
  • 2.25, ryoken (ok), 09:26, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этак и до самоубийства недолго...
     
     
  • 3.64, Аноним (64), 10:14, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так он не 6-й топ-менеджер Газпрома! Кто понял тот понял...
     
     
  • 4.136, penetrator (?), 11:56, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пока прочитаем 7-ой писать надо будет
     
  • 4.138, penetrator (?), 11:57, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и ты забыл там кавычки поставить
     
  • 2.91, rshadow (ok), 10:56, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быстрее бы, очень выгодно и для виндузятников и для линуксоидов.
     
  • 2.121, Аноним (-), 11:31, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Линус Торвальдс трудоустроился в Рoскoмнадзор"
     
     
  • 3.139, Аноним (139), 11:57, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    в альт, понимаете ли, наш линукс
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:17, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Redhat купленно ibm.

    Ibm прослало все за последние 20 лет. И  это просрет.

     
     
  • 2.21, AnonymOZ (?), 09:25, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IBM объявили, что уходят из РФ. И после этого работники поняли, что теперь там работать нет смысла )))
     
     
  • 3.28, Онаним (?), 09:27, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На минуточку, MS тоже всё.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:18, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как же так? Не может быть? Да неужели? Никто же и предсказать такого не мог. Ничего же не предвещало.

    (Нет.)

     
  • 1.9, Косой (?), 09:18, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    микрософт - это сила!
    Я буду смеяться когда появиться новость: "Линус Торвальдс трудоустроился в микрософт, чтобы разработать ядро для новой операционной системы".
    Так красношляпа всех спецов скоро расстеряет.
     
     
  • 2.33, тоже Аноним (ok), 09:35, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы выдать глупость за шутку, закадровый смех просто необходим.
     
  • 2.59, Аноним (59), 10:10, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если бы в микровсос были хотя бы зачатки разума то они еще лет 20 назад начали пилить бы новую венду как свои иксы со своими окошками к своему дистрибутиву GNU/Linux. самое смешное что они к этому все равно придут как пришли к chrome.
     
     
  • 3.66, iPony129412 (?), 10:16, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Задолбаешься бодаться со всеми.
    Лебедь рак и щука же. И всё стоит раком.
     
  • 3.103, Аноним (103), 11:08, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так пили же - Лохорн. То ли рога мешали, то ли туфли жали.
     
  • 3.105, beck (??), 11:09, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У MS множество любопытных и годных проектов было.

    Но к сожалению там рулят не инженеры.

    Что касается браузера, инженеры с самого начала говорили, что нужно поддерживать движок хрома и в этот проект вливать усилия, а не пилить отдельный. В конечном итоге к этому и пришло.

     

  • 1.10, Аноним (10), 09:19, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    Отозвали диверсанта.
     
     
  • 2.20, Онаним (?), 09:25, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    До сих пор костыляете на баше? Сочувствую.
    Или у вас там просто докер и ключи в энвах?
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 09:44, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    почему на баше то, болезный? На Bourne Shell скрипты пишутся.
     
  • 3.41, Niko2040 (ok), 09:45, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Его идея - хороша. Сделать удобный и единый синтаксис для сервисов, демонов, сокетов и всего того, что требует по большей части работы в фоне, кэшировать это в быстрозагружаемый бинарник и обрабатывать тоже оптимизированным бинарником. Другое дело, что реализация - весьма сомнительна, так ещё и тянется туда всё, что не приколочено. Желание запихнуть всё и вся в один systemd - зло.
    API и модульность pulseaudio тоже по факту довольно хорошие, но реализация как обычно подкачала.
    Понятное дело, что с ходу отличный софт сразу не напишешь, не набив шишек.
    В идеале ему бы поручить стандартизацию конфигов, разработку общих протоколов и поставить дополнительного ментора, чтобы бил по рукам, когда он пытается объединить то, что объединять не следует.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 10:02, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это плохая идея потому что её нельзя хорошо реализовать никогда. Это все равно что сказать что идея бесклассового общества, или титульной нации хорошая, а реализация плохая. Нет эти идеи в принципе плохие и их нельзя хорошо реализовать.

    Единый синтаксиси демонов тоже нельзя реализовать без полной централизации всего. А про то что будет если навести порядок жесткой рукой, умный человек сказал что будет. Эта жесткая рука начнет вас душить.  

     
     
  • 5.61, john_erohin (?), 10:11, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > идея [...] титульной нации хорошая, а реализация плохая.
    > Нет эти идеи в принципе плохие и их нельзя хорошо реализовать.

    евреям и армянам про то рискнете сказать ?

     
     
  • 6.92, Аноним (92), 10:56, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они и сами знают что плохо реализовали, зачем им что-то рассказывать?
     
  • 5.62, Аноним (62), 10:14, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Эти идеи хорошие и их можно реализовать. Просто вы не знаете условий реализации – преобразование всего человечества. Всего, а не группы лиц.
     
     
  • 6.70, Аноним (70), 10:26, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, зачем делать софт для людей, когда можно людей подгонять под софт?
     
     
  • 7.93, Аноним (92), 10:57, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так кто не подгоняется под софт тех в лагерь, строить водоканал.  
     
  • 5.158, ryoken (ok), 12:27, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>синтаксиси демонов

    ...чёт оно как-то.. странновато звучит :D

     
  • 4.72, Alex (??), 10:32, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так надо было сделать форк, показать как надо было делать. Если сообществу зашло бы то был бы лучший системд. А так сотрясение бит на экране мониторов пользователей опеннета никчемуьне привело:(
     
  • 3.106, Аноним (103), 11:10, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запросто. И ещё Питоном скрепляем.
     
  • 2.57, llolik (ok), 10:09, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Контор, занимающихся системной разработкой (и разработкой ОС, в принципе) не так уж и много. И сколько-нибудь заметных специалистов они хантят очень агрессивно по всему миру. А учитывая, что Леннарт - человек с опытом и репутацией (неоднозначной, но не суть), ему, скорей всего, просто прислали оффер, на который он согласился. И всё.
     
  • 2.128, Sw00p aka Jerom (?), 11:44, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нашел всетаки этот комент, даже коментировать не буду эту новость. Товарища Линуса на них не хватает :)
     

  • 1.11, Аноним (13), 09:19, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Молодец.

    Как и Балмер - нагадил и сбежал в любимую контору...

     
     
  • 2.111, Аноним (103), 11:19, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Элоп же. А Балмер из любимой конторки и не уходил.
     
     
  • 3.145, Самый Лучший Гусь (?), 12:05, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Apple это и есть контора. Куда она ушла?
     

  • 1.12, zloyuser (?), 09:20, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, все эти известные люди тоже чтобы попасть в мелкософт должны решить задачи про сортировки гномиков, 100500 динамических алгоритмов.
     
     
  • 2.19, Аноним (51), 09:25, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Нет им сразу шлют оффер, а они ещё и заразы такие не всегда их принимают.  
     
     
  • 3.94, Аноним (37), 10:57, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нечестно. Надо чтоб Поттеринг в течении 2х часов решал алгоритмические задачи, как мы все делаем.
     
     
  • 4.117, Аноним (117), 11:26, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вайтбординг достал.  
     
  • 4.132, Sw00p aka Jerom (?), 11:55, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это вы и придумали, что надо алгоритмические задачки решать, чтобы попасть в мелкософт. А реальность такова, что надо быть диверсантом в противной идеологии.
     
  • 3.95, Аноним (95), 10:58, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тунеядцы, не хотят работать на дядю.
     
  • 3.115, zloyuser (?), 11:23, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    была новость, что какой-то известный чувак, чьими программами пользуются многие в гугле, как-то пошел к ним на собес.
    и не смог у доски написать алгоритм ребалансировки rb дерева.
    Как результат - был послан в жо#$%
     
     
  • 4.116, Аноним (117), 11:26, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это автор brew Макс Хауэлл, но он и не известный и по факту не программист, а продуктолог.  
     
  • 4.130, Аноним (95), 11:51, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многие не могут написать/повторить свой же алгоритм, написанный год назад, не то, что чужой, написанный полвека назад.
     

  • 1.14, Онаним (?), 09:22, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ухтыжнафиг.
    По ходу ряд моих прогнозов относительно сосуществования двух миров начинает начинаться.
     
     
  • 2.16, Онаним (?), 09:22, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось только Торвальдса с гитом перетащить, и будет полный фарш.
     
  • 2.68, Аноним (68), 10:19, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осваивай таро, пока не поздно. Всегда хотел посмотреть расклады на судьбу ПО. Новость о канале выложи на опеннет.
     
     
  • 3.114, Аноним (103), 11:23, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Нострадамлю, глоблю, не дорого!"
     
     
  • 4.137, Sw00p aka Jerom (?), 11:56, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гадаю на смузи :)
     

  • 1.15, EuPhobos (ok), 09:22, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Наконец-то баланс вселенной восстановлен.
     
  • 1.17, Аноним (51), 09:22, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Лучше бы на пенсию ушел.  
     
     
  • 2.155, vadiml (ok), 12:25, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это у него и есть почётная пенсия.
     

  • 1.18, Агл (?), 09:23, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    девелоперский Мордор
     
  • 1.22, Дмитрий (??), 09:25, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Скатертью дорожка, земля ему systemdатой
     
  • 1.27, dullish (ok), 09:26, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шпион, пришедший с холода.
     
  • 1.29, ryoken (ok), 09:27, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Может теперь Деб и пр. дистры одумаются и перейдут например на OpenRC? :D
     
  • 1.30, Skullnet (ok), 09:28, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Решил больше не прятаться, диверсант, а ушёл к своим.
     
     
  • 2.169, Аноним (169), 12:46, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в точку! а кто-то не верил что портянкин засланный казачок.
     

  • 1.32, VDOH (?), 09:33, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ему предложили выгодные условия, в итоге... он не смог отказаться. 30 серебренников, все как обычно.
     
     
  • 2.75, Аноним (139), 10:37, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    иногда лучше жевать
     
     
  • 3.119, Аноним (117), 11:27, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мы всем опеннеты Лёньке пишем, лучше жуй, а не программируй.  
     
     
  • 4.141, Sw00p aka Jerom (?), 11:58, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не жуй, а закусывай, скоро занюхивать будет
     

  • 1.34, Герострат (?), 09:37, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Штирлиц совсем не палится
     
  • 1.35, Аноним (37), 09:41, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Теперь все фанбои systemd и любители поделок Поттеринга начнут переобуваться.
     
     
  • 2.42, VDOH (?), 09:46, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И не только, Microsoft Careers предлагает сейчас 663 объявления о вакансиях, в которых упоминается Linux.
     
  • 2.69, iPony129412 (?), 10:19, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему?

    ЗЫ: systems — хорошая штука 👍

     
     
  • 3.118, Аноним (103), 11:27, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Systemd - хорошая шутка, только затянулась.
     

  • 1.36, Аноним (36), 09:42, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В какую дыру котится этот мир, в глубокую?
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 09:53, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >котится

    Мяу?

     
     
  • 3.143, Sw00p aka Jerom (?), 11:59, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    :)))) котопес, кыскыскыс
     
  • 3.144, pic (?), 12:01, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А знаешь почему мяу?

    Потому что хочу - мяусо!

     
  • 3.171, SNM (?), 12:47, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИДИОТ
     

  • 1.38, Аноним (-), 09:44, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот он и показал свое нутро
     
  • 1.39, Аноним (39), 09:45, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не выдержал теории многополярного линукс-мира
     
     
  • 2.120, Аноним (103), 11:29, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ... гомополярный гений systemd
     

  • 1.40, onanim (?), 09:45, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ура!
     
  • 1.43, Аноним (43), 09:49, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Переполох в петушином гнездышке линуксоидов
     
     
  • 2.48, Аноним (51), 09:55, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну да можно было написать, Леннарта нашего Поттеринга, ссаными тряпками выгнали из Ред Хата.  
     

  • 1.45, VDOH (?), 09:50, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ричард Мэттью Столлман - вот наша надежда, вот святой человек, вот на спаситель.
     
     
  • 2.52, name (??), 10:03, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Чего ты там на мозолистого воришку надр^W молишься?
     
  • 2.65, Аноним (62), 10:16, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не проблема лично Столлмана, но сайт gnu guix до сих пор недоступен. Некоторым на нас пофиг(
     
     
  • 3.77, Аноним (139), 10:38, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаю, кто такие эти "вы", но сайт работает
     
     
  • 4.173, Аноним (173), 12:49, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В России не работает.
     

  • 1.49, Аноним (49), 09:57, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Гадёныш ушёл из маленького гадюшника в большой

    Вот что я прочитал.

     
     
  • 2.58, 1 (??), 10:09, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну уж, где гадюшник больше в межделмаше или у мелкомягких, надо ещё посмотреть.
     

  • 1.53, Аноним (59), 10:05, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    нагадил и свалил
     
  • 1.54, Попандопала (?), 10:07, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не получилась у него ГПЛ Винда про которую тут неоднократно пели, такая печалька.
     
     
  • 2.89, Аноним (95), 10:55, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому он пришел со своим ГПЛем в винду? Интересно, кто кого и как быстро перевоспитает?
     

  • 1.56, Аноним (56), 10:08, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну теперь то венде точно капец.
     
     
  • 2.63, Попандопала (?), 10:14, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та он их Линь пилить будет, а остальные на Оракл ливнут. Наверное последний серъёзный дистр с полной поддержкой. Не зря альтовцы и другие профики поддерживали и другой инит,как знали, что наряду с иксами системду поддерживать будет некому..
     

  • 1.60, Аноним (60), 10:10, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Икаса уже ушел из мелкомягких
     
  • 1.67, InuYasha (??), 10:17, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так MS планомеренно поглощает ресурсы: не только проекты, но и разработчиков.
    С другой стороны - из оглашённого списка перебежцев что-то полезное делал только Стив Френч, и, что самое весёлое, занятие CIFS как раз-таки соответствует пребыванию в микрософте.
     
     
  • 2.101, EULA (?), 11:07, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CIFS в ядре такая же полезная вещь, как задний мост в ДВС.
     
     
  • 3.126, Аноним (103), 11:36, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через FUSE было бы лучше?
     
     
  • 4.161, EULA (?), 12:33, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно лучше. Fuse не вызывало падения ядра при отвале сетевого подключения к серверу.
     

  • 1.71, Аноним (71), 10:31, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ушёл на пенсию. Не всех же в газмяс приглашать.
     
  • 1.74, n00by (ok), 10:32, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то помнит, как выглядела трансформация IBM OS/2 в Microsoft Windows? Переходили ключевые фигуры?
     
     
  • 2.85, Аноним (92), 10:52, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда уже было всем понятно что IBM не умеет в ОС для десктопа.  
     
     
  • 3.108, n00by (ok), 11:11, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если эти "все" тогда не родились и не видели, что в OS/2 можно было таскать окно и его содержимое при этом могло меняться (т.е. приложение работало), а Windows при таком вставала колом, тогда да.
     
     
  • 4.122, Аноним (117), 11:31, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ему вообще работать во время перемещения? Вот из-за таких кто думал что для десктопной ОС самое главное чтобы приложение работало во время перетаскивания OS/2 и загнулась.  
     
  • 2.96, Попандопала (?), 10:58, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    87г вы серьезно? gg
    Много букв.(
    Там технарей кодеров полтора программиста было как я понимаю...
    https://compress.ru/article.aspx?id=17280
     
     
  • 3.98, n00by (ok), 11:04, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КомпьютерПресс 2'2007

    Не, это не то. Там даже про мамочку Билла ничего не нашёл. Есть такая байка, что топменеджеры IBM немножко подоили контору, выведя активы (WinAPI) в Микрософт.

    > Еще до образования компании Microsoft Гейтс и Ален создали язык программирования Basic

    Гейтс написал Бейсик. Ален сделал эмулятор i8080. Потом Билл выиграл у Пола деньги на половину уставного капитала в покер. ;) Так пишет сам Гейтс в своей книге. Это не по теме вопроса, а как пример утрирования деталей.

     
     
  • 4.124, Аноним (117), 11:34, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты еще расскажи что Гейтс на самом деле просто мажор у родителей которого связей было столько что он был бы богатеньким буратино без всякий майкрософтов.  
     
     
  • 5.146, Самый Лучший Гусь (?), 12:08, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слышал, что его дядя продавал в советский союз нефть
     

  • 1.76, Аноним (-), 10:37, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Помню пользователи WSL жаловались, что там нет systemd и потому нельзя использовать AppImage тот же. Так теперь windows официально начнёт использовать systemd?
     
     
  • 2.102, Аноним (102), 11:07, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Смотри дальше они для WSL сделают свой системд и насильно внедрят во все дистрибутивы.  
     
  • 2.134, Аноним (103), 11:56, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AppImage нельзя использовать без systemd - что за бред?
     
     
  • 3.159, Аноним (-), 12:30, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может речь про snap
     

  • 1.79, Гриша Чайников (?), 10:43, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Каминг-аут.
     
  • 1.81, Anonymoustus (ok), 10:48, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколь верёвочке не виться…

    Это который уже редгадовец убежал в Мокрософт? :-)

     
  • 1.82, Аноним (86), 10:51, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Своё дело сделал, офер получил.
     
  • 1.83, Аноним (92), 10:51, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати почему сразу ушёл может ушла?
     
     
  • 2.140, Аноним (103), 11:57, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ушёл, деньжат подзаработает и станет ушла.
     

  • 1.84, rshadow (ok), 10:52, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ахахахахахахаха
     
  • 1.90, Аноним (90), 10:55, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сайт скатывается в .... (не торт в общем). Авторы статей даже не парятся проверять то, что пишут.

    > Помимо Леннарта в Microsoft также трудоустроены такие известные деятели открытого ПО, ... Мигель де Икаса (создатель GNOME и Midnight Commander и Mono)

    Он уволился оттуда.

    Proof: https://twitter.com/migueldeicaza/status/1499926935677321216

     
     
  • 2.99, Аноним (102), 11:06, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это ты скатился мордой в торт. Это коллективный блок. Кнопку исправить придумали специально для тебя, а ты не осилил её нажать.  
     
     
  • 3.112, Аноним (112), 11:19, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тяжела и неказиста новая дорога по старому пути. Надо нового Ленина, чтобы грамотность внедрять.
     
     
  • 4.147, Самый Лучший Гусь (?), 12:11, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А нам и без особой грамотности не плохо. И не надо всяких комуняг картавых и прочих.
     

  • 1.97, Аноним 80_уровня (ok), 11:02, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попутного ветра в горбатую спину.
     
  • 1.104, test1559 (?), 11:09, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сейчас он им там WendowsD накостылит
     
  • 1.107, Аноним (107), 11:11, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бабло побеждает зло
     
     
  • 2.125, Аноним (117), 11:35, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зло это ГНУ?
     
     
  • 3.142, Аноним (103), 11:59, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для проприерасов.
     

  • 1.110, антонимэ (?), 11:19, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    минус одна рукозадая паскуда в гнутом мире.
    побольше бы таких новостей!
     
     
  • 2.113, Аноним (112), 11:21, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еду для всех добывают колхозники, а председатель всего лишь руководит и ордена за приписки получает )
     

  • 1.148, Аноним (148), 12:12, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    комментарии выше - очередное подтверждение, что 99% икспертов опеннет - непроходимые дегенераты
     
     
  • 2.153, Самый Лучший Гусь (?), 12:23, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И только ты тут стоишь в белом пальте, красивая как Д'Артаньян.
     

  • 1.150, Аноним (150), 12:15, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь вы перестанете ныть, что systemd создан в интересах одной компании?
     
  • 1.151, vadiml (ok), 12:18, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rто ж теперь в линукс будет пихать MS-подобное дерьмо? Или он прямо из MS  будет это делать?
     
     
  • 2.156, Самый Лучший Гусь (?), 12:26, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямо из MS будет пихать в линукс от MS для MS. Безъотходное производство.
     

  • 1.157, Хрюхрю (?), 12:26, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это печально. Не так уж много в Red Hat хороших специалистов, чтобы ими разбрасываться.
     
  • 1.163, Аноним (-), 12:38, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А ха-ха-ха-ха! :)))))))))))  Я так и знал!

    Люди уже давно говорили, что Поттеринг тайный поклонник Майкрософта. Ну что сказать? Логично. Устроился работать в давний объект своего обожания.

    И да, по-моему раньше он старался не афишировать своей любви к Майкрософт и её продуктам.

     
  • 1.164, Sultan (?), 12:39, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это многое объясняет. Засланный был казачок.
     
  • 1.165, Ilya Indigo (ok), 12:39, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Так это он ещё и Avahi придумал!?
    За что не брался всё какое-то хипстерское дерьмо получалось!
    Надеюсь с диверсией оффтопика справится на отличненько, как всегда!
     
     
  • 2.168, SNM (?), 12:44, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Всё что он придумал ненужное изобретённое вновь колесо. Теперь этот мусор выпилить можно исключительно компилируя приложения из исходников. И то не всегда.
     
  • 2.170, Аноним (170), 12:47, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Изначально это был Bonjour, разработка Apple. Но Поттеринг сказал, что, несмотря на то, что у Bonjour - открытый исходный код, Поттерингу не нравился лицензия на него. И хотя Apple потом сменила лицензию, Поттеринга это уже не волновало, так как Avahi к этому времени был уже написан.

    https://web.archive.org/web/*/http://lurkmore.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1&#

     
     
  • 3.172, SNM (?), 12:48, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Bonjour

    Тоже ненужное колесо.

     
  • 3.177, Ilya Indigo (ok), 12:52, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю!
    Из последнего ненужно, он грозился oomd впихнуть по дефолту в каждый дистр.
    Слава яйцам earlyoom его опередил и он прост и надёжен и просто и надёжно работает.
     

  • 1.166, SNM (?), 12:41, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Неудивительно. 💩 всегда к 💩 тянется.
     
  • 1.174, Аноним (174), 12:50, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну я же говорил !!!

    Ждём предъяв от мелкомягких в сторону Linux из-за  systemd !!!

     
  • 1.175, Аноним (169), 12:50, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ушел туда, где и работал.
     
  • 1.176, Аноним (174), 12:52, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выпиливать нафиг надо это дерьмо, systemd из всех дистров, пока не стало поздно !
     

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