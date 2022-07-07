Леннарт Поттеринг ушёл из Red Hat и трудоустроился в Microsoft

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|2.26, Онаним (?), 09:26, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Вообще systemd - это то, чего лично мне в винде очень не хватает, виндовый менеджер сервисов - это упоротое нечто.
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|3.55, john_erohin (?), 10:08, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> виндовый менеджер сервисов - это упоротое нечто.
чего-то не хватает или невозможно сделать ?
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|4.123, QwertyReg (ok), 11:34, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Присоединяюсь к вопросу.
Но тут, скорее всего, имеет место обычный пук в лужу а-ля "ой да оффтопик глючный, вот у нас...".
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|3.100, лютый жабби___ (?), 11:06, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Вообще systemd - это то, чего лично мне в винде очень не хватает, виндовый менеджер сервисов - это упоротое нечто.
ок, забирайте, а нормальным людям приходится сидеть на маргинальщине void, gentoo итд чтобы в это Г не наступать
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|5.135, hohax (?), 11:56, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это он в хорошем смысле. В мире Linux уйти от systemd без краcноглазия мало где возможно.
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|7.167, Аноним (-), 12:42, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, я лежу на диване и смотрю твоё сообщение через смартфон, и без кpаcноглазия.
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|2.160, freehck (ok), 12:31, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И не говори.
Вот только недавно писал, что тенденция молодых разработчиков ломать обратную совместимость -- очень смахивает на EEE... А тут такие новости.
Ну что ж, талантливая корпоративная крыса, как и предполагалось.
"Мы не умели так! Я ведь тоже отца закладывал, но письменно. А вы, молодые, счас глубже идёте, понимашь. Душевно, понимашь, с разговорами. Какая молодёжь у нас!" (с) к/ф Убить Дракона
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|2.6, Аноним (-), 09:17, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не, он от пульсы сам недавно отказался, сославшись на том что давно ей не занимался и не будет впредь.
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|3.87, barmaglot (??), 10:53, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Однозначно. Что avahi, что пульса, что systemd - рукожопое говно. Столько лет приходилось это говно выпиливать. Что avahi, что systemd полтора года как более или менее приемлемыми стали. И то выбора просто нет. Слава богу пульса была никогда не нужна, а с pipewire вообще красота, alsa в ручную настраивать не нужно. Так что да. Я-бы сказал НАКОНЕЦ-ТО, этот пропухун говноподелий ушёл к мелкомягким.
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|4.154, ryoken (ok), 12:24, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сказал НАКОНЕЦ-ТО, этот пропухун говноподелий ушёл к мелкомягким.
Скромно надеюсь, что он чего-нить там этакое изобретёт\внедрит, за что его не говоря худого слова с голой тушкой на мороз выпрут :D.
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|5.162, freehck (ok), 12:34, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению нет. Microsoft вполне осознаёт, что таких вот рукожопов им крайне выгодно поддерживать, холить и лелеять. Потому что EEE.
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|2.80, Аноним (80), 10:46, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Но ведь pipewire - такое же упоротое говно как и пульса. Шило на мыло?
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|1.3, Аноним (3), 09:14, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Тут должна была быть шутка про Nokia и скорую продаже RED HAT в руки Microsoft.
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|2.23, ryoken (ok), 09:25, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Шляпу ж синибелое купило, у монстрософта денег не хватит перекупать :).
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|3.31, Аноним (3), 09:33, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не "вместе с IBM", а "у IBM" (если денег хватит).
Есть подозрение что при хорошей цене - за IBM не "заржавеет".
Но как я выше писал: все это на правах шутки.
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|1.7, Аноним (7), 09:17, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Redhat купленно ibm.
Ibm прослало все за последние 20 лет. И это просрет.
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|2.21, AnonymOZ (?), 09:25, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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IBM объявили, что уходят из РФ. И после этого работники поняли, что теперь там работать нет смысла )))
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|1.8, Аноним (8), 09:18, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как же так? Не может быть? Да неужели? Никто же и предсказать такого не мог. Ничего же не предвещало.
(Нет.)
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|1.9, Косой (?), 09:18, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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микрософт - это сила!
Я буду смеяться когда появиться новость: "Линус Торвальдс трудоустроился в микрософт, чтобы разработать ядро для новой операционной системы".
Так красношляпа всех спецов скоро расстеряет.
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|2.59, Аноним (59), 10:10, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если бы в микровсос были хотя бы зачатки разума то они еще лет 20 назад начали пилить бы новую венду как свои иксы со своими окошками к своему дистрибутиву GNU/Linux. самое смешное что они к этому все равно придут как пришли к chrome.
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|3.105, beck (??), 11:09, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У MS множество любопытных и годных проектов было.
Но к сожалению там рулят не инженеры.
Что касается браузера, инженеры с самого начала говорили, что нужно поддерживать движок хрома и в этот проект вливать усилия, а не пилить отдельный. В конечном итоге к этому и пришло.
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|2.20, Онаним (?), 09:25, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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До сих пор костыляете на баше? Сочувствую.
Или у вас там просто докер и ключи в энвах?
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|3.37, Аноним (37), 09:44, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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почему на баше то, болезный? На Bourne Shell скрипты пишутся.
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|3.41, Niko2040 (ok), 09:45, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Его идея - хороша. Сделать удобный и единый синтаксис для сервисов, демонов, сокетов и всего того, что требует по большей части работы в фоне, кэшировать это в быстрозагружаемый бинарник и обрабатывать тоже оптимизированным бинарником. Другое дело, что реализация - весьма сомнительна, так ещё и тянется туда всё, что не приколочено. Желание запихнуть всё и вся в один systemd - зло.
API и модульность pulseaudio тоже по факту довольно хорошие, но реализация как обычно подкачала.
Понятное дело, что с ходу отличный софт сразу не напишешь, не набив шишек.
В идеале ему бы поручить стандартизацию конфигов, разработку общих протоколов и поставить дополнительного ментора, чтобы бил по рукам, когда он пытается объединить то, что объединять не следует.
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|4.51, Аноним (51), 10:02, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это плохая идея потому что её нельзя хорошо реализовать никогда. Это все равно что сказать что идея бесклассового общества, или титульной нации хорошая, а реализация плохая. Нет эти идеи в принципе плохие и их нельзя хорошо реализовать.
Единый синтаксиси демонов тоже нельзя реализовать без полной централизации всего. А про то что будет если навести порядок жесткой рукой, умный человек сказал что будет. Эта жесткая рука начнет вас душить.
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|5.61, john_erohin (?), 10:11, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> идея [...] титульной нации хорошая, а реализация плохая.
> Нет эти идеи в принципе плохие и их нельзя хорошо реализовать.
евреям и армянам про то рискнете сказать ?
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|6.92, Аноним (92), 10:56, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они и сами знают что плохо реализовали, зачем им что-то рассказывать?
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|5.62, Аноним (62), 10:14, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Эти идеи хорошие и их можно реализовать. Просто вы не знаете условий реализации – преобразование всего человечества. Всего, а не группы лиц.
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|6.70, Аноним (70), 10:26, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правильно, зачем делать софт для людей, когда можно людей подгонять под софт?
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|7.93, Аноним (92), 10:57, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так кто не подгоняется под софт тех в лагерь, строить водоканал.
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|4.72, Alex (??), 10:32, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так надо было сделать форк, показать как надо было делать. Если сообществу зашло бы то был бы лучший системд. А так сотрясение бит на экране мониторов пользователей опеннета никчемуьне привело:(
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|2.57, llolik (ok), 10:09, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Контор, занимающихся системной разработкой (и разработкой ОС, в принципе) не так уж и много. И сколько-нибудь заметных специалистов они хантят очень агрессивно по всему миру. А учитывая, что Леннарт - человек с опытом и репутацией (неоднозначной, но не суть), ему, скорей всего, просто прислали оффер, на который он согласился. И всё.
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|1.12, zloyuser (?), 09:20, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, все эти известные люди тоже чтобы попасть в мелкософт должны решить задачи про сортировки гномиков, 100500 динамических алгоритмов.
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|2.19, Аноним (51), 09:25, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Нет им сразу шлют оффер, а они ещё и заразы такие не всегда их принимают.
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|3.94, Аноним (37), 10:57, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нечестно. Надо чтоб Поттеринг в течении 2х часов решал алгоритмические задачи, как мы все делаем.
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|4.132, Sw00p aka Jerom (?), 11:55, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это вы и придумали, что надо алгоритмические задачки решать, чтобы попасть в мелкософт. А реальность такова, что надо быть диверсантом в противной идеологии.
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|3.115, zloyuser (?), 11:23, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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была новость, что какой-то известный чувак, чьими программами пользуются многие в гугле, как-то пошел к ним на собес.
и не смог у доски написать алгоритм ребалансировки rb дерева.
Как результат - был послан в жо#$%
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|4.116, Аноним (117), 11:26, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это автор brew Макс Хауэлл, но он и не известный и по факту не программист, а продуктолог.
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|4.130, Аноним (95), 11:51, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Многие не могут написать/повторить свой же алгоритм, написанный год назад, не то, что чужой, написанный полвека назад.
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|1.14, Онаним (?), 09:22, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ухтыжнафиг.
По ходу ряд моих прогнозов относительно сосуществования двух миров начинает начинаться.
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|2.16, Онаним (?), 09:22, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Осталось только Торвальдса с гитом перетащить, и будет полный фарш.
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|2.68, Аноним (68), 10:19, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Осваивай таро, пока не поздно. Всегда хотел посмотреть расклады на судьбу ПО. Новость о канале выложи на опеннет.
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|1.29, ryoken (ok), 09:27, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Может теперь Деб и пр. дистры одумаются и перейдут например на OpenRC? :D
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|1.32, VDOH (?), 09:33, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ему предложили выгодные условия, в итоге... он не смог отказаться. 30 серебренников, все как обычно.
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|1.35, Аноним (37), 09:41, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Теперь все фанбои systemd и любители поделок Поттеринга начнут переобуваться.
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|2.42, VDOH (?), 09:46, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И не только, Microsoft Careers предлагает сейчас 663 объявления о вакансиях, в которых упоминается Linux.
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|2.48, Аноним (51), 09:55, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну да можно было написать, Леннарта нашего Поттеринга, ссаными тряпками выгнали из Ред Хата.
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|1.45, VDOH (?), 09:50, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Ричард Мэттью Столлман - вот наша надежда, вот святой человек, вот на спаситель.
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|2.65, Аноним (62), 10:16, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не проблема лично Столлмана, но сайт gnu guix до сих пор недоступен. Некоторым на нас пофиг(
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|2.58, 1 (??), 10:09, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну уж, где гадюшник больше в межделмаше или у мелкомягких, надо ещё посмотреть.
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|2.89, Аноним (95), 10:55, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому он пришел со своим ГПЛем в винду? Интересно, кто кого и как быстро перевоспитает?
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|2.63, Попандопала (?), 10:14, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Та он их Линь пилить будет, а остальные на Оракл ливнут. Наверное последний серъёзный дистр с полной поддержкой. Не зря альтовцы и другие профики поддерживали и другой инит,как знали, что наряду с иксами системду поддерживать будет некому..
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|1.67, InuYasha (??), 10:17, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот так MS планомеренно поглощает ресурсы: не только проекты, но и разработчиков.
С другой стороны - из оглашённого списка перебежцев что-то полезное делал только Стив Френч, и, что самое весёлое, занятие CIFS как раз-таки соответствует пребыванию в микрософте.
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|4.161, EULA (?), 12:33, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно лучше. Fuse не вызывало падения ядра при отвале сетевого подключения к серверу.
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|1.74, n00by (ok), 10:32, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто-то помнит, как выглядела трансформация IBM OS/2 в Microsoft Windows? Переходили ключевые фигуры?
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|2.85, Аноним (92), 10:52, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда уже было всем понятно что IBM не умеет в ОС для десктопа.
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|3.108, n00by (ok), 11:11, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если эти "все" тогда не родились и не видели, что в OS/2 можно было таскать окно и его содержимое при этом могло меняться (т.е. приложение работало), а Windows при таком вставала колом, тогда да.
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|4.122, Аноним (117), 11:31, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем ему вообще работать во время перемещения? Вот из-за таких кто думал что для десктопной ОС самое главное чтобы приложение работало во время перетаскивания OS/2 и загнулась.
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|3.98, n00by (ok), 11:04, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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КомпьютерПресс 2'2007
Не, это не то. Там даже про мамочку Билла ничего не нашёл. Есть такая байка, что топменеджеры IBM немножко подоили контору, выведя активы (WinAPI) в Микрософт.
> Еще до образования компании Microsoft Гейтс и Ален создали язык программирования Basic
Гейтс написал Бейсик. Ален сделал эмулятор i8080. Потом Билл выиграл у Пола деньги на половину уставного капитала в покер. ;) Так пишет сам Гейтс в своей книге. Это не по теме вопроса, а как пример утрирования деталей.
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|4.124, Аноним (117), 11:34, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты еще расскажи что Гейтс на самом деле просто мажор у родителей которого связей было столько что он был бы богатеньким буратино без всякий майкрософтов.
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|1.76, Аноним (-), 10:37, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Помню пользователи WSL жаловались, что там нет systemd и потому нельзя использовать AppImage тот же. Так теперь windows официально начнёт использовать systemd?
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|2.102, Аноним (102), 11:07, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Смотри дальше они для WSL сделают свой системд и насильно внедрят во все дистрибутивы.
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|2.99, Аноним (102), 11:06, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это ты скатился мордой в торт. Это коллективный блок. Кнопку исправить придумали специально для тебя, а ты не осилил её нажать.
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|3.112, Аноним (112), 11:19, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тяжела и неказиста новая дорога по старому пути. Надо нового Ленина, чтобы грамотность внедрять.
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|2.113, Аноним (112), 11:21, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еду для всех добывают колхозники, а председатель всего лишь руководит и ордена за приписки получает )
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|1.148, Аноним (148), 12:12, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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комментарии выше - очередное подтверждение, что 99% икспертов опеннет - непроходимые дегенераты
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|1.151, vadiml (ok), 12:18, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Rто ж теперь в линукс будет пихать MS-подобное дерьмо? Или он прямо из MS будет это делать?
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|1.157, Хрюхрю (?), 12:26, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это печально. Не так уж много в Red Hat хороших специалистов, чтобы ими разбрасываться.
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|1.163, Аноним (-), 12:38, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А ха-ха-ха-ха! :))))))))))) Я так и знал!
Люди уже давно говорили, что Поттеринг тайный поклонник Майкрософта. Ну что сказать? Логично. Устроился работать в давний объект своего обожания.
И да, по-моему раньше он старался не афишировать своей любви к Майкрософт и её продуктам.
|
|1.165, Ilya Indigo (ok), 12:39, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Так это он ещё и Avahi придумал!?
За что не брался всё какое-то хипстерское дерьмо получалось!
Надеюсь с диверсией оффтопика справится на отличненько, как всегда!
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|2.168, SNM (?), 12:44, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Всё что он придумал ненужное изобретённое вновь колесо. Теперь этот мусор выпилить можно исключительно компилируя приложения из исходников. И то не всегда.
|
|2.170, Аноним (170), 12:47, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Изначально это был Bonjour, разработка Apple. Но Поттеринг сказал, что, несмотря на то, что у Bonjour - открытый исходный код, Поттерингу не нравился лицензия на него. И хотя Apple потом сменила лицензию, Поттеринга это уже не волновало, так как Avahi к этому времени был уже написан.
https://web.archive.org/web/*/http://lurkmore.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1&#
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|3.177, Ilya Indigo (ok), 12:52, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Благодарю!
Из последнего ненужно, он грозился oomd впихнуть по дефолту в каждый дистр.
Слава яйцам earlyoom его опередил и он прост и надёжен и просто и надёжно работает.
|
|1.174, Аноним (174), 12:50, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну я же говорил !!!
Ждём предъяв от мелкомягких в сторону Linux из-за systemd !!!
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|1.176, Аноним (174), 12:52, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выпиливать нафиг надо это дерьмо, systemd из всех дистров, пока не стало поздно !
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