Леннарт Поттеринг ушёл из Red Hat и трудоустроился в Microsoft

3.37 , Аноним ( 37 ), 09:44, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – почему на баше то, болезный? На Bourne Shell скрипты пишутся.

3.41 , Niko2040 ( ok ), 09:45, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Его идея - хороша. Сделать удобный и единый синтаксис для сервисов, демонов, сокетов и всего того, что требует по большей части работы в фоне, кэшировать это в быстрозагружаемый бинарник и обрабатывать тоже оптимизированным бинарником. Другое дело, что реализация - весьма сомнительна, так ещё и тянется туда всё, что не приколочено. Желание запихнуть всё и вся в один systemd - зло.

API и модульность pulseaudio тоже по факту довольно хорошие, но реализация как обычно подкачала.

Понятное дело, что с ходу отличный софт сразу не напишешь, не набив шишек.

В идеале ему бы поручить стандартизацию конфигов, разработку общих протоколов и поставить дополнительного ментора, чтобы бил по рукам, когда он пытается объединить то, что объединять не следует.

4.51 , Аноним ( 51 ), 10:02, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это плохая идея потому что её нельзя хорошо реализовать никогда. Это все равно что сказать что идея бесклассового общества, или титульной нации хорошая, а реализация плохая. Нет эти идеи в принципе плохие и их нельзя хорошо реализовать. Единый синтаксиси демонов тоже нельзя реализовать без полной централизации всего. А про то что будет если навести порядок жесткой рукой, умный человек сказал что будет. Эта жесткая рука начнет вас душить.

5.61 , john_erohin ( ? ), 10:11, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > идея [...] титульной нации хорошая, а реализация плохая.

> Нет эти идеи в принципе плохие и их нельзя хорошо реализовать. евреям и армянам про то рискнете сказать ? 6.92 , Аноним ( 92 ), 10:56, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Они и сами знают что плохо реализовали, зачем им что-то рассказывать?

5.62 , Аноним ( 62 ), 10:14, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Эти идеи хорошие и их можно реализовать. Просто вы не знаете условий реализации – преобразование всего человечества. Всего, а не группы лиц.

6.70 , Аноним ( 70 ), 10:26, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правильно, зачем делать софт для людей, когда можно людей подгонять под софт?

7.93 , Аноним ( 92 ), 10:57, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так кто не подгоняется под софт тех в лагерь, строить водоканал.

5.158 , ryoken ( ok ), 12:27, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>синтаксиси демонов ...чёт оно как-то.. странновато звучит :D

4.72 , Alex ( ?? ), 10:32, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так надо было сделать форк, показать как надо было делать. Если сообществу зашло бы то был бы лучший системд. А так сотрясение бит на экране мониторов пользователей опеннета никчемуьне привело:(

3.106 , Аноним ( 103 ), 11:10, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запросто. И ещё Питоном скрепляем.

