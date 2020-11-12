Автор Python устроился на работу в Microsoft

Гвидо ван Россум, создатель языка программирования Python, сообщил, что ему надоело сидеть на пенсии и он принял предложение о работе в подразделении разработки компании Microsoft. Напомним, что в январе 2021 года года Гвидо исполнится 65 лет. В прошлом году он покинул компанию Dropbox и сообщил о выходе на пенсию. Подробности о предстоящей работе не приводятся, упоминается только, что это улучшит использование Python и не только в Windows. В сообщении Гвидо говорится: Я решил, что скучно сидеть на пенсии и присоединился к отделу разработки в Microsoft. Зачем? Есть много вариантов ответа. Но это поднимет юзабилити Python (и не только под Windows). Там много открытого кода.



