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Автор Python устроился на работу в Microsoft

12.11.2020 22:18

Гвидо ван Россум, создатель языка программирования Python, сообщил, что ему надоело сидеть на пенсии и он принял предложение о работе в подразделении разработки компании Microsoft. Напомним, что в январе 2021 года года Гвидо исполнится 65 лет. В прошлом году он покинул компанию Dropbox и сообщил о выходе на пенсию.

Подробности о предстоящей работе не приводятся, упоминается только, что это улучшит использование Python и не только в Windows. В сообщении Гвидо говорится:

Я решил, что скучно сидеть на пенсии и присоединился к отделу разработки в Microsoft. Зачем? Есть много вариантов ответа. Но это поднимет юзабилити Python (и не только под Windows). Там много открытого кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/gvanrossum...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.9
  3. OpenNews: Гвидо ван Россум предложил на несколько лет заморозить возможности языка Python
  4. OpenNews: Гвидо ван Россум решил отстраниться от руководства проектом Python
  5. OpenNews: Гвидо ван Россум покидает Dropbox и выходит на пенсию
  6. OpenNews: Гвидо ван Россум предложил включить в Python операторы для сопоставления с образцом
Автор новости: rick228
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54076-python
Ключевые слова: python
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Шо (?), 23:13, 12/11/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ха
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:14, 12/11/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо, я только его начал учить. Куда теперь валить?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:16, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем валить. Оставайся ценным комментатором на опеннете.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:14, 12/11/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    это фиаско
     
  • 1.4, Аноним (-), 23:14, 12/11/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    python 4 будет делать?
     
     
  • 2.8, Anonim (??), 23:17, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее Python.Net
     

  • 1.5, Аноним (3), 23:15, 12/11/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    мог бы повременить с анонсом до первого апреля
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:16, 12/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Всё, к чему прикасается M$, гибнет.
     
     
  • 2.10, Аноним (3), 23:19, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    leenooks opasnoste
     

  • 1.9, Радостный дурачок (?), 23:17, 12/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ну всё, винде - капец!
     
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