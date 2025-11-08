Проект Linux Containers представил атомарно обновляемый дистрибутив IncusOS

|
|1.1, Аноним (1), 14:57, 08/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Это – начало конца. Сегодня Linux Containers выпускает дистрибутив, а завтра что? Redhat выпустит Windows 12?
Хвост виляет собакой, как говорится. Собака лает, караван идёт.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 16:16, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
- на урезанном окружении Debian 13
- отсутствует командная оболочка и традиционные возможности для управления из командной строки или удалённого подключения по SSH
оно точно надо отдельным репом?
|
|1.2, Аноним (2), 14:59, 08/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Обновим атомарно пол системы, а чтобы было не так больно лакернем это безобразие ништяками ZFS. Хитрый план раскрыт!
|
|1.3, сисадмин (?), 15:04, 08/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почти Виндуз Сервер Кор. Шаг влево, шаг вправо - система не запустится. Если что-либо нужно добавить на основной системе, вэлкам к господам Грабе и Поттерингу на поклон. Иначе как без ЭсЭсЭйч удаленно настраивать. А, типа есть веб интерфейс. Ок, а всякие ансиблы и т.д. тоже через РЕСТ подключаться должны. Ну даже не знаю, для кого это? Для локальных админов, которые недавно админили Виндуз, и которые ни про какие ансиблы не слышали?
|
|
|
|2.6, Аноним (5), 15:51, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Добавь в свой ансибл пару рест команд для доступа и всё делов то.
|
|2.15, User (??), 17:43, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так не нужно тебе ни влево - ни вправо. Много ты дополнительного софта через SSH на esxi устанавливаешь? И как оно опосля - запускается?
Ну вот и здесь примерно так же. Если вдруг зачем-то прям НАДО что-то закастомить - берешь и собираешь новый образ, благо генератор для сборки - есть. Что-то пошло не так? Раскатываешь ноду заново и не думаешь.
Такое в последнее время можно сказать "магистральное направление развития" - suse linux micro, talos linux - для кубикообразных, гипервизоры с KVM для полноценной виртуализации - сейчас вот это вот для LXC\LXD.
Не очень понимаю, зачем оно (Разница в производительности по сравнению с классической виртуализацией наверно будет - но не настолько значительная, чтоб огород городить, да и обкатана она си-ии-ильно лучше и всяких ништяков окрест - HA, FT, live migration и т.д. - может оно и появится "за деньги" но пока?).
|
|1.4, bdrbt (ok), 15:06, 08/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Наработки проекта написаны на языке Go
> базируются на урезанном окружении Debian 13 и ядре Linux из репозитория Zabbly, формирующего пакеты с "ванильными" версиями ядра для Debian
бубунтообразный франкендебиан с тулзами на языке, версия которого в дебиане традиционно отстаёт на пару major-ов. Отличный план, ребята, надёжный как швейцарские часы.
|
|
|
|2.17, User (??), 17:48, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Эээээ... а вот тебе не пофиг?
c89 в ядре никого не колебала, да и c11 тоже новизной не блещет
|
|1.8, Аноним (8), 16:49, 08/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Для переноса контейнеров и виртуальных машин из других систем, таких как VMware vCenter, предоставляется Migration Manager.
>Поддерживается установка образа IncusOS как поверх оборудования, так и в виртуальных машинах под управлением платформ libvirt, Incus, Proxmox, VirtualBox и VMware.
Гипервизор, запущенный в виртуалке, запускает контейнер.
|
|1.9, Аноним (9), 17:22, 08/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Шикарная штука, надо будет где-нибудь попробовать. Как раз есть две стойки под списание, пусть попыхтят напоследок.
|
|
|
|2.11, bdrbt (ok), 17:39, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не стойки, а стояка. Проснись Петрович, отопительный сезон!
|
|1.12, Аноним (-), 17:39, 08/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Сборки формируются при помощи инструментария mkosi, созданного Леннартом Поттерингом.
>Для установки дополнительных приложений применяется утилита systemd-sysext
>Для обновления системы применяется компонент systemd-sysupdate,
>применяется загрузка с использованием UEFI Secure Boot и полнодисковое шифрование (LUKS) с хранением информации для расшифровки ключей в TPM 2.0 (Trusted Platform Module).
Ужас! Сплошной вантуз!
|
|
|
|2.24, Аноним (24), 20:15, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> созданного Леннартом Поттерингом
Лёня же в микрософте работает, почему его творения надо использовать?
|
|
|
|
|
|3.21, Мемоним (?), 20:06, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зузе микро это же переименованный Rancher? Тогда еще CoreOS можно вспомнить. Но емнип, они в отличии от Talos имели минимальную консоль для настройки. Здесь же только удаленное управление и только в кластере.
|
|
|
|4.25, User (??), 20:21, 08/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Зузе микро это же переименованный Rancher? Тогда еще CoreOS можно вспомнить. Но
> емнип, они в отличии от Talos имели минимальную консоль для настройки.
> Здесь же только удаленное управление и только в кластере.
Не, это microos, поверх которой был еще suse alp
https://www.suse.com/c/revolutionizing-linux-distributions-with-an-adaptable-l
и управлялось они salt'ом прям из коробки, а ssh если не путаю - не было by design. Впрочем, её я не проектировал - только перенос нагрузки на talos, так что могу ошибаться.
|
|1.19, Аноним (19), 18:30, 08/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Отсутствует командная оболочка и традиционные возможности для управления из командной строки, зато все операции управления и настройки производятся только через REST API. Neo UNIX way! :(
|
|1.22, BrainFucker (ok), 20:07, 08/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Какая-то вундервафля. Если дело пойдёт дальше по пути такого усложнения, потом им придётся поверх прикручивать ИИ, ибо без него с этим работать будет невоможно, слишком много всяких нюансов, которые сложно держать в голове.
|