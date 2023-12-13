Компания Canonical перевела проект LXD на лицензию AGPLv3

Компания Canonical опубликовала новую версию системы управления контейнерами LXD 5.20, которая примечательна изменением лицензии на проект и введением необходимости подписания CLA-соглашения о передаче имущественных прав на код при приёме изменений в LXD. Лицензия на код, добавленный в LXD сотрудниками Canonical, изменена с Apache 2.0 на AGPLv3, а код сторонних участников, на который у Canonical нет имущественных прав, остаётся под Apache 2.0. Так как Canonical не имеет возможность изменить лицензию на весь код LXD, проект теперь будет поставляться под смешанными условиями - часть кода под AGPLv3, а часть под Apache 2.0. Переход на новую лицензию объясняется желанием унифицировать лицензию с другими серверными продуктами Canonical, в которых используется AGPLv3. Код старых выпусков как и раньше остаётся доступен под лицензией Apache 2.0, но все вносимые в перелицензированные компоненты изменения будут публиковаться только под лицензией AGPLv3, что не позволит форку Incus переносить изменения из LXD без перевода своей кодовой базы на лицензию AGPLv3. Лицензии Apache 2.0 и AGPLv3 имеют одностороннюю совместимость, которая сводится к тому, что код под лицензией Apache 2.0 может включаться в код под лицензией AGPLv3, но не наоборот. Изменение означает полное прекращение сотрудничества между проектами LXD и Incus, так как переносу изменений из LXD в Incus мешает новая лицензия, а из Incus в LXD необходимость подписания СLA-соглашения, которое разработчики Incus подписывать не намерены. Особенностью лицензии AGPLv3 является введение дополнительных ограничений для приложений, обеспечивающих функционирование сетевых сервисов. При использовании AGPL-компонентов в работе сетевых сервисов, разработчик обязан предоставить пользователю исходный код всех внесённых в эти компоненты изменений, даже если лежащее в основе сервиса программное обеспечение не распространяется и используется исключительно во внутренней инфраструктуре для организации работы сервиса. Лицензия AGPL также накладывает условия копилефта, т.е. для включении AGPL-кода из LXD в свой проект, кодовая база собственного проекта должна быть перелицензирована под лицензией AGPL. Среди добавленных в LXD 5.20 возможностей: Во время создания пулов хранения на базе Cephfs предоставлена возможность создания метаданных и данных для пулов OSD (Object Storage Daemon), используя параметры cephfs.create_missing, cephfs.meta_pool и cephfs.data_pool. Например: lxc storage create mypool cephfs source=cephfs \ cephfs.create_missing=true \ cephfs.data_pool=xyz_data \ cephfs.meta_pool=xyz_meta

В snap-пакете LXD в прошивку EDK2 добавлена возможность настройки приоритета загрузки с разных дисков при использовании режима security.csm.

В прошивку EDK2 UEFI добавлен отладочный режим (boot.debug_edk2=true) для диагностики проблем при загрузке виртуальных машин. Отладочный лог сохраняется в файл $LXD_DIR/logs/<instance_name>/edk2.log.

Код авторизации переведён на модульную основу, позволившую обеспечить поддержку OpenFGA в дополнение к авторизации по сертификатам TLS и Canonical RBAC.

Для компиляции LXD теперь требуется как минимум версия языка Go 1.20.

Удалена поддержка Shiftfs. Для маппинга идентификаторов пользователей следует использовать монтирование с idmap, поддерживаемое для Ext4, XFS, Btrfs, ZFS и Cephfs.

Удалена поддержка прошивок UEFI, размером 2MB (необходимо использовать прошивки, размером 4MB).

Из кодовой базы форка Incus перенесена поддержка создания хранилищ на базе технологии NVME. Для указания типа диска добавлен новый параметр конфигурации "io.bus", который по умолчанию выставлен в значение "virtio-scsi". При изменении значения на "nvme", накопитель в виртуальной машине будет виден как NVME SSD.

Из кодовой базы форка Incus перенесена поддержка горячего подключения и горячего удаления (hot-plug/hot-remove) файловых путей или отдельных разделов, проброшенных из хост-окружения. Ранее подобный проброс при помощи драйвера virtio-fs или ФС 9p требовал остановки виртуальной машины. Для обхода этого ограничения задействована возможность QEMU по горячему подключению PCI-устройств и монтирование пути внутри гостевой системы через incus-agent.

Идентификатор устройства org.linuxcontainers.lxd переименован в com.canonical.lxd (для сохранения обратной совместимости поддержка старого идентификатора сохранена).



