Компания Canonical перевела проект LXD на лицензию AGPLv3

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Компания Canonical опубликовала новую версию системы управления контейнерами LXD 5.20, которая примечательна изменением лицензии на проект и введением необходимости подписания CLA-соглашения о передаче имущественных прав на код при приёме изменений в LXD. Лицензия на код, добавленный в LXD сотрудниками Canonical, изменена с Apache 2.0 на AGPLv3, а код сторонних участников, на который у Canonical нет имущественных прав, остаётся под Apache 2.0. Так как Canonical не имеет возможность изменить лицензию на весь код LXD, проект теперь будет поставляться под смешанными условиями - часть кода под AGPLv3, а часть под Apache 2.0. Переход на новую лицензию объясняется желанием унифицировать лицензию с другими серверными продуктами Canonical, в которых используется AGPLv3.
Код старых выпусков как и раньше остаётся доступен под лицензией Apache 2.0, но все вносимые в перелицензированные компоненты изменения будут публиковаться только под лицензией AGPLv3, что не позволит форку Incus переносить изменения из LXD без перевода своей кодовой базы на лицензию AGPLv3. Лицензии Apache 2.0 и AGPLv3 имеют одностороннюю совместимость, которая сводится к тому, что код под лицензией Apache 2.0 может включаться в код под лицензией AGPLv3, но не наоборот. Изменение означает полное прекращение сотрудничества между проектами LXD и Incus, так как переносу изменений из LXD в Incus мешает новая лицензия, а из Incus в LXD необходимость подписания СLA-соглашения, которое разработчики Incus подписывать не намерены.
Особенностью лицензии AGPLv3 является введение дополнительных ограничений для приложений, обеспечивающих функционирование сетевых сервисов. При использовании AGPL-компонентов в работе сетевых сервисов, разработчик обязан предоставить пользователю исходный код всех внесённых в эти компоненты изменений, даже если лежащее в основе сервиса программное обеспечение не распространяется и используется исключительно во внутренней инфраструктуре для организации работы сервиса. Лицензия AGPL также накладывает условия копилефта, т.е. для включении AGPL-кода из LXD в свой проект, кодовая база собственного проекта должна быть перелицензирована под лицензией AGPL.
Среди добавленных в LXD 5.20 возможностей: