The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск системы управления контейнерами LXD 5.17

01.09.2023 11:44

Компания Canonical представила новые версии системы управления контейнерами LXD 5.16 и 5.17, сформированные после преобразования LXD из проекта, развиваемого сообществом Linux Containers, в корпоративный проект, полностью подконтрольный компании Canonical (после действий Canonical сообщество Linux Containers основало свой форк LXD, который доступен под именем Incus). Код LXD написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

LXD предоставляет средства для централизованного управления контейнерами, развёрнутыми в кластере из нескольких серверов. LXD реализован в виде фонового процесса, принимающего запросы по сети через REST API и поддерживающего различные бэкенды хранилищ (дерево директорий, ZFS, Btrfs, LVM), снапшоты со срезом состояния, live-миграцию работающих контейнеров с одной машины на другую и средства для хранения образов контейнеров. В качестве runtime для запуска контейнеров используется инструментарий LXC, в состав которого входит библиотека liblxc, набор утилит (lxc-create, lxc-start, lxc-stop, lxc-ls и т.п.), шаблоны для построения контейнеров и набор привязок для различных языков программирования. Изоляция осуществляется при помощи штатных механизмов ядра Linux (пространства имён, cgroups, Apparmor, SELinux, Seccomp). Помимо LXC в LXD также применяются компоненты от проектов CRIU и QEMU.

В версии LXD 5.17 реализована возможность делегирования пространств имён в ZFS, позволяющая предоставить контейнеру доступ к управлению своим набором данных в ZFS. В инструментарий добавлена поддержка копирования снапшота раздела на другой хост с созданием на нём нового раздела. В утилиту восстановления после сбоев добавлено определение неизвестных пулов хранения и пересоздание записей в БД. В версии LXD 5.16 добавлена поддержка загрузки виртуальной машины из ISO-образа, извлечения информации IPAM (IP Address Management) и изменения свойств объектов lxc.

  1. Главная ссылка к новости (https://canonical.com//blog/lx...)
  2. OpenNews: Форк LXD будет развиваться под эгидой сообщества Linux Containers
  3. OpenNews: Создан форк системы управления контейнерами LXD
  4. OpenNews: LXD будет развиваться компанией Canonical отдельно от проекта Linux Containers
  5. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXC 5.0
  6. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXD 5.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59695-lxd
Ключевые слова: lxd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1.6, Тимофей (??), 12:06, 01/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Походу автор публикации тоже на LXD подсел, что аж незначительные минорные релизы отслеживает. Сам тоже весь свой лохалхостовый колхоз в LXD тестирую пару лет, там где не нужны фичи Proxmox и Citrix, лучше и удобнее LXD - нет решений.
     
  • 1.11, mos87 (ok), 12:38, 01/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >форк LXD, который доступен под именем Incus

    Почему опенсурс названия зачасутю настолько дурацкие?

    LXD мне нравится больше уже из-за названия.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:06, 01/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Больше докопаться не до чего? Если это единственная претензия к LXD, значит продукт отличный.
     
     
  • 3.13, mos87 (ok), 13:08, 01/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    научись читать
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру