The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск системы управления контейнерами Incus 0.3

27.11.2023 09:55

Представлен третий выпуск проекта Incus, в рамках которого сообществом Linux Containers развивается форк системы управления контейнерами LXD, созданный старой командой разработчиков, когда-то создавшей LXD. Код Incus написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Напомним, что сообщество Linux Containers курировало разработку LXD до того, как компания Canonical решила развивать LXD отдельно как корпоративный проект. Целью форка называется предоставление управляемой независимым сообществом альтернативы проекту LXD, подконтрольному компании Canonical. В рамках проекта Incus также планируется устранить некоторые концептуальные ошибки, допущенные при разработке LXD, которые ранее невозможно было исправить без нарушения обратной совместимости.

Incus предоставляет средства для централизованного управления контейнерами и виртуальными машинами, развёрнутыми как на одном хосте, так и в кластере из нескольких серверов. Проект реализован в виде фонового процесса, принимающего запросы по сети через REST API и поддерживающего различные бэкенды хранилищ (дерево директорий, ZFS, Btrfs, LVM), снапшоты со срезом состояния, live-миграцию работающих контейнеров с одной машины на другую и средства для хранения образов контейнеров. В качестве runtime для запуска контейнеров используется инструментарий LXC, в состав которого входит библиотека liblxc, набор утилит (lxc-create, lxc-start, lxc-stop, lxc-ls и т.п.), шаблоны для построения контейнеров и набор привязок для различных языков программирования. Изоляция осуществляется при помощи штатных механизмов ядра Linux (пространства имён, cgroups, Apparmor, SELinux, Seccomp).

Наиболее заметные изменения:

  • Добавлена поддержка управления авторизацией пользователей на базе модели Relationship-Based Access Control, реализованной при помощи фонового процесса OpenFGA, отвечающего за принятие решений по предоставлению пользователям тех или иных полномочий. В сочетании с провайдером OpenID Connect поддержка OpenFGA позволяет сформировать открытый стек идентификации и авторизации, позволяющий использовать Incus в качестве полной замены конфигураций LXD с Canonical RBAC. Для настройки доступа к OpenFGA предложены параметры openfga.api.token, openfga.api.url, openfga.store.id и openfga.store.model_id.
  • Улучшена утилита lxd-to-incus, автоматизирующая миграцию с LXD на Incus. В новой версии добавлена поддержка дистрибутивов с системой инициализации OpenRC, реализована возможность переноса хранилищ Ceph и сетей OVN, обеспечено ведение лога миграции и создание резервных копий.
  • В виртуальных машинах добавлена поддержка горячего подключения и горячего удаления (hot-plug/hot-remove) файловых путей или отдельных разделов, проброшенных из хост-окружения. Ранее подобный проброс при помощи драйвера virtio-fs или ФС 9p требовал остановки виртуальной машины. Для обхода этого ограничения задействована возможность QEMU по горячему подключению PCI-устройств и монтирование пути внутри гостевой системы через incus-agent.


  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.linuxcontainer...)
  2. OpenNews: Выпуск Incus 0.2, форка системы управления контейнерами LXD
  3. OpenNews: Первый выпуск Incus, форка системы управления контейнерами LXD
  4. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXD 5.17
  5. OpenNews: Форк LXD будет развиваться под эгидой сообщества Linux Containers
  6. OpenNews: Создан форк системы управления контейнерами LXD
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60184-incus
Ключевые слова: incus, lxd, lxc, container
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 11111001010 (?), 10:22, 27/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это убийца Docker? 🤥
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:31, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше. Это убийца убийцы Docker.
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:24, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это то как Линукс надо было делать с самого начала.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 12:12, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всмысле линукс в 1991г должен был быть написан на Go и быть контейнером?
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 12:21, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    да, а весь софт на flutter и electron во snap, так победили бы клятый виндоуз
     
     
  • 5.22, Аноним (4), 12:40, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сами виноваты что сразу не сделали нормально, чо сейчас-то плакаться?
     
  • 4.11, Аноним (4), 12:22, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только так сразу должен был написать что угодно похожее на контейнер. И если вой что не хватает оперативной памяти так не используй много контейнеров лол если у тебя мало.
     
     
  • 5.24, Аноним (5), 12:45, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а ещё линукс изначально с самого рождения должен был поддерживать SMP, уметь в DDR4, переключение видеорежимов в ядре через KMS и поддерживать распоследние дрова нвидия
     
     
  • 6.26, Аноним (5), 12:46, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл написать про 10Гбит сетевухи еще
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:31, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда про виртуализацию ещё никто не думал.
     
     
  • 4.25, 1 (??), 12:45, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тогда про виртуализацию ещё никто не думал.

    Во первых, у IBM уже был LPAR.
    Во вторых, контейнеры - это не про виртуализацию.
    В третьих, chroot тоже уже был.

     
  • 2.15, Аноним (15), 12:25, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это убийца Docker? 🤥

    То, что мертво — умереть не может.

     
     
  • 3.21, Аноним (19), 12:35, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно вам, мёртво. Как-то же жужжит в датацентрах. Эдадакое зомби :)
     

  • 1.3, Аноним (4), 11:23, 27/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нужно, полезно, я бы даже сказал надо.
     
     
  • 2.9, Аноним (10), 12:18, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    полезно это исключительно для девопсов, у которых главный принцип работы - чтобы всё как можно медленнее работало. тогда можно сидеть и говорить "у меня деплоится"
     
     
  • 3.12, Аноним (15), 12:23, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В любой непонятной ситуации надо переписать софт на bash.
     
  • 3.13, Аноним (4), 12:24, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жду объянений куда вы торопитесь? У вас что стартап у которого время жизни 2 недели?
     
  • 3.20, nox. (?), 12:31, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > полезно это исключительно для девопсов, у которых главный принцип работы - чтобы всё как можно медленнее работало. тогда можно сидеть и говорить "у меня деплоится"

    Они не так говорят. Они говорят, что сервера за 3 млн. руб. недостаточно, а надо сервер за 30 млн. руб. И т.д.

     
     
  • 4.23, Аноним (4), 12:41, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это только в твоей пенсионерской голове такие расклады происходят. Плюс время работы человека дороже чем железки.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:12, 27/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почти как "Ингуш" lol
     
     
  • 2.8, Аноним (10), 12:17, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это которые под оккупацией сейчас?
     
     
  • 3.14, Аноним (15), 12:24, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, то палестинцы.
     
     
  • 4.17, Аноним (4), 12:26, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они пол бомбежкой лол, а не оккупацией. Попробуй их оккупируй.
     

  • 1.7, Аноним (10), 12:17, 27/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    что то написано на go, что это. какой смысл философствовать об улучшениях с полными штанами go?
     
     
  • 2.16, Аноним (4), 12:26, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Go хотя бы статически компилируется по возможности с минимум зависимостей, а то и без зависимостей. Каждое го приложение считай контейнер к нему ещё окружение прикрутить и будет норм.
     
  • 2.18, Аноним (15), 12:27, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если у кого-то go18cm, то не надо завидовать. Размер, как известно, не имеет значения.

    Ну и да, лучше го в штанах, чем си во рту.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру