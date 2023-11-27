Выпуск системы управления контейнерами Incus 0.3

|
|
|
|
|
|3.5, Аноним (5), 12:12, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Всмысле линукс в 1991г должен был быть написан на Go и быть контейнером?
|
|
|
|4.10, Аноним (10), 12:21, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
да, а весь софт на flutter и electron во snap, так победили бы клятый виндоуз
|
|
|
|5.22, Аноним (4), 12:40, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сами виноваты что сразу не сделали нормально, чо сейчас-то плакаться?
|
|4.11, Аноним (4), 12:22, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как только так сразу должен был написать что угодно похожее на контейнер. И если вой что не хватает оперативной памяти так не используй много контейнеров лол если у тебя мало.
|
|
|
|5.24, Аноним (5), 12:45, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ага, а ещё линукс изначально с самого рождения должен был поддерживать SMP, уметь в DDR4, переключение видеорежимов в ядре через KMS и поддерживать распоследние дрова нвидия
|
|
|
|4.25, 1 (??), 12:45, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Тогда про виртуализацию ещё никто не думал.
Во первых, у IBM уже был LPAR.
Во вторых, контейнеры - это не про виртуализацию.
В третьих, chroot тоже уже был.
|
|
|
|3.21, Аноним (19), 12:35, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да ладно вам, мёртво. Как-то же жужжит в датацентрах. Эдадакое зомби :)
|
|
|
|2.9, Аноним (10), 12:18, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
полезно это исключительно для девопсов, у которых главный принцип работы - чтобы всё как можно медленнее работало. тогда можно сидеть и говорить "у меня деплоится"
|
|
|
|3.13, Аноним (4), 12:24, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Жду объянений куда вы торопитесь? У вас что стартап у которого время жизни 2 недели?
|
|3.20, nox. (?), 12:31, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> полезно это исключительно для девопсов, у которых главный принцип работы - чтобы всё как можно медленнее работало. тогда можно сидеть и говорить "у меня деплоится"
Они не так говорят. Они говорят, что сервера за 3 млн. руб. недостаточно, а надо сервер за 30 млн. руб. И т.д.
|
|
|
|4.23, Аноним (4), 12:41, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это только в твоей пенсионерской голове такие расклады происходят. Плюс время работы человека дороже чем железки.
|
|1.7, Аноним (10), 12:17, 27/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
что то написано на go, что это. какой смысл философствовать об улучшениях с полными штанами go?
|
|
|
|2.16, Аноним (4), 12:26, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Go хотя бы статически компилируется по возможности с минимум зависимостей, а то и без зависимостей. Каждое го приложение считай контейнер к нему ещё окружение прикрутить и будет норм.
|
|2.18, Аноним (15), 12:27, 27/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если у кого-то go18cm, то не надо завидовать. Размер, как известно, не имеет значения.
Ну и да, лучше го в штанах, чем си во рту.
|