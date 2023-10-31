Выпуск Incus 0.2, форка системы управления контейнерами LXD

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|1.1, Аноним (1), 11:01, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Умрет как форк Gimp'а, на крайний случай будет как вечно догоняющий mono, который тоже скоро официально рипнется.
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|2.4, Аноним (4), 11:10, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сомнительно, учитывая, что разработкой форка занимается автор LXD и почти вся старая команда разработчиков.
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|2.5, User (??), 11:11, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут беда в том, что он и без форков не сказать, чтобы дофига широко использовался.
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|2.9, Аноним (9), 12:06, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Умрет как форк ...
* mysql - mariadb / percona
* openoffice - libreoffice
* owncloud - netxcloud
* gogs - gitea
* openssl - libressl
* netbsd - openbsd
* 4.4bsd - freebsd / openbsd
* их сотни!
кстати, чем отличался форк Gimp'а от оригинала? ну кроме как названием? а... ни чем не отличался.
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|3.14, Аноньимъ (ok), 12:33, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> libressl
Скорее мёртв чем жив.
> netbsd
Давно обскурное и мёртвое с ковидобесами внутри. Можно запустить на утюге, но регулятор температуры и выпуск пара работать не будут.
> openbsd
Живее первого, имеет 0.77 юзера.
> 4.4bsd - freebsd
Это не форк, а продолжение под грантами конкретного университета с корпорациями.
> их сотни!
Мёртвых в десятки раз больше чем живых.
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|4.16, Аноним (9), 13:05, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> libressl
> Скорее мёртв чем жив.
это ваше оценочное суждение
проект жив и используется, например в macOS и OpenSSH в Windows, не говоря уже про OpenBSD и Dragonfly BSD, ах да, по вашему они уже та же мертвы
>> netbsd
>> openbsd
> Живее первого, имеет 0.77 юзера.
опять же, это ваше оценочное суждение
выходит что GNU/Linux уже давно мертв, ну если сравнивать с количеством пользователей в Windows
уместно говорить о том что проект мертв, хотя бы после публикации новости о прекращении дальнейшей разработки или при отсутствии какой-либо активности в репозитории проекта
>> 4.4bsd - freebsd
> Это не форк, а продолжение под грантами конкретного университета с корпорациями.
ну тогда по тем же причинам Incus не форк, а продолжение под грантами других организаций
>> их сотни!
> Мёртвых в десятки раз больше чем живых.
конечно больше, кто спорит, так и должно быть
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|5.17, Аноньимъ (ok), 13:30, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> жив и используется, например в macOS и OpenSSH в Windows, не говоря уже про OpenBSD и Dragonfly BSD
Странная фраза. Да, похоже ещё живо.
> ах да, по вашему они уже та же мертвы
Нет, они ВСЁ ЕЩЁ мертвы, частично превратились в ископаемые окаменелые останки.
>> имеет 0.77 юзера
> выходит что GNU/Linux уже давно мертв, ну если сравнивать с количеством пользователей в Windows
0.77 юзера - это абсолютная мера, а не относительная. Ничего ни с чем сравнивать ненужно.
> уместно говорить о том что проект мертв, хотя бы после публикации новости о прекращении дальнейшей разработки
Это прекрасно. То есть если разраб настолько забил что даже не публикует новость о закрытии проекта - оно живее всех живых))))
> опять же, это ваше оценочное суждение
А у вас не оценочное? А какое?
> ну тогда по тем же причинам Incus не форк, а продолжение под грантами других организаций
Плевать на этот Incus, кто он там и откуда.
> конечно больше, кто спорит, так и должно быть
Вот и хорошо, мы достигли консенсуса.
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|2.12, Аноним (12), 12:21, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причиной форка было не то, что исходный проект оскорблял кого-то неполиткорректным названием.
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|1.3, Аноним (3), 11:09, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вся суть СПО: корпорации делают все работу, а аферисты просто воруют.
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|2.6, Аноним (4), 11:11, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наоборот, форк создан изначальной командой, а корпорация пыталась нажиться на их труде.
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|3.10, OpenEcho (?), 12:13, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Наоборот, форк создан изначальной командой, а корпорация пыталась нажиться на их труде.
Ну, теперь то точно, - бабло им рекой потекет, все ведь так любят донатить в опенсорс, не то что у срaнных корпов... где накопить даже на 4-х местный самолет год как миниум пахать от зари до зари прийдется
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|2.7, Аноним (4), 11:13, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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https://opennet.ru/59564
"В число сопровождающих проект Incus вошли Stéphane Graber (лидер проекта Linux Containers и бывший руководитель проекта LXD, ушедший из Canonical), Aleksa Sarai (инженер из SUSE, сопровождающий пакеты с LXD в openSUSE), Serge Hallyn (один из основных разработчиков LXC), Christian Brauner (один из ключевых разработчиков и сопровождающих проекты LXD и LXC) и Tycho Andersen (один из разработчиков LXC). По сути в число сопровождающих проект Incus вошла вся команда, когда-то создавшая LXD."
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|4.11, Доброжелатель (??), 12:15, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аноним, а какая польза от тебя? Общество тебя вырастило, воспитало и обучило и что получило в ответ? Ты ничего не производишь кроме экскрементов!
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|5.13, Аноним (3), 12:31, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Общество тебя вырастило, воспитало и обучило и что получило в ответ?
Какое такое общество? По именам перечисли демагог.
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|1.15, Аноним (15), 12:43, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на языке Go
Опять каждый бинарник будет занимать, как самостоятельное приложение на электроне.
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