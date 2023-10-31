Выпуск Incus 0.2, форка системы управления контейнерами LXD

2.4 , Аноним ( 4 ), 11:10, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Сомнительно, учитывая, что разработкой форка занимается автор LXD и почти вся старая команда разработчиков.

2.5 , User ( ?? ), 11:11, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут беда в том, что он и без форков не сказать, чтобы дофига широко использовался.

2.9 , Аноним ( 9 ), 12:06, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Умрет как форк ...

* mysql - mariadb / percona

* openoffice - libreoffice

* owncloud - netxcloud

* gogs - gitea

* openssl - libressl

* netbsd - openbsd

* 4.4bsd - freebsd / openbsd

* их сотни! кстати, чем отличался форк Gimp'а от оригинала? ну кроме как названием? а... ни чем не отличался.

3.14 , Аноньимъ ( ok ), 12:33, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > libressl Скорее мёртв чем жив. > netbsd Давно обскурное и мёртвое с ковидобесами внутри. Можно запустить на утюге, но регулятор температуры и выпуск пара работать не будут. > openbsd Живее первого, имеет 0.77 юзера. > 4.4bsd - freebsd Это не форк, а продолжение под грантами конкретного университета с корпорациями. > их сотни! Мёртвых в десятки раз больше чем живых.

4.16 , Аноним ( 9 ), 13:05, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> libressl

> Скорее мёртв чем жив. это ваше оценочное суждение

проект жив и используется, например в macOS и OpenSSH в Windows, не говоря уже про OpenBSD и Dragonfly BSD, ах да, по вашему они уже та же мертвы >> netbsd

>> openbsd

> Живее первого, имеет 0.77 юзера. опять же, это ваше оценочное суждение

выходит что GNU/Linux уже давно мертв, ну если сравнивать с количеством пользователей в Windows уместно говорить о том что проект мертв, хотя бы после публикации новости о прекращении дальнейшей разработки или при отсутствии какой-либо активности в репозитории проекта

>> 4.4bsd - freebsd

> Это не форк, а продолжение под грантами конкретного университета с корпорациями. ну тогда по тем же причинам Incus не форк, а продолжение под грантами других организаций >> их сотни!

> Мёртвых в десятки раз больше чем живых. конечно больше, кто спорит, так и должно быть

5.17 , Аноньимъ ( ok ), 13:30, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > жив и используется, например в macOS и OpenSSH в Windows, не говоря уже про OpenBSD и Dragonfly BSD Странная фраза. Да, похоже ещё живо. > ах да, по вашему они уже та же мертвы Нет, они ВСЁ ЕЩЁ мертвы, частично превратились в ископаемые окаменелые останки. >> имеет 0.77 юзера

> выходит что GNU/Linux уже давно мертв, ну если сравнивать с количеством пользователей в Windows 0.77 юзера - это абсолютная мера, а не относительная. Ничего ни с чем сравнивать ненужно. > уместно говорить о том что проект мертв, хотя бы после публикации новости о прекращении дальнейшей разработки Это прекрасно. То есть если разраб настолько забил что даже не публикует новость о закрытии проекта - оно живее всех живых)))) > опять же, это ваше оценочное суждение А у вас не оценочное? А какое? > ну тогда по тем же причинам Incus не форк, а продолжение под грантами других организаций Плевать на этот Incus, кто он там и откуда. > конечно больше, кто спорит, так и должно быть Вот и хорошо, мы достигли консенсуса.

2.12 , Аноним ( 12 ), 12:21, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Причиной форка было не то, что исходный проект оскорблял кого-то неполиткорректным названием.

