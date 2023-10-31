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Выпуск Incus 0.2, форка системы управления контейнерами LXD

31.10.2023 10:47

Представлен второй выпуск проекта Incus, в рамках которого сообществом Linux Containers развивается форк системы управления контейнерами LXD, созданный старой командой разработчиков, когда-то создавшей LXD. Код Incus написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Напомним, что сообщество Linux Containers курировало разработку LXD до того, как компания Canonical решила развивать LXD отдельно как корпоративный проект. Целью форка называется предоставление управляемой независимым сообществом альтернативы проекту LXD, подконтрольному компании Canonical. В рамках проекта Incus также планируется устранить некоторые концептуальные ошибки, допущенные при разработке LXD, которые ранее невозможно было исправить без нарушения обратной совместимости.

Incus предоставляет средства для централизованного управления контейнерами и виртуальными машинами, развёрнутыми как на одном хосте, так и в кластере из нескольких серверов. Проект реализован в виде фонового процесса, принимающего запросы по сети через REST API и поддерживающего различные бэкенды хранилищ (дерево директорий, ZFS, Btrfs, LVM), снапшоты со срезом состояния, live-миграцию работающих контейнеров с одной машины на другую и средства для хранения образов контейнеров. В качестве runtime для запуска контейнеров используется инструментарий LXC, в состав которого входит библиотека liblxc, набор утилит (lxc-create, lxc-start, lxc-stop, lxc-ls и т.п.), шаблоны для построения контейнеров и набор привязок для различных языков программирования. Изоляция осуществляется при помощи штатных механизмов ядра Linux (пространства имён, cgroups, Apparmor, SELinux, Seccomp).

Наиболее заметные изменения:

  • В утилиту lxd-to-incus, автоматизирующую переход с LXD на Incus, добавлена поддержка выпуска LXD 5.19 и обеспечена возможность миграции, не только отдельных хостов, но и кластеров LXD.
  • В виртуальных машинах добавлена поддержка создания хранилищ на базе технологии NVME. Для указания типа диска добавлен новый параметр конфигурации "io.bus", который по умолчанию выставлен в значение "virtio-scsi". При изменении значения на "nvme", накопитель в виртуальной машине будет виден как NVME SSD.
  • Для образов контейнеров реализован параметр "requirements.privileged", который может быть выставлен в значение "false" для запрета использования образа в привилегированных контейнерах. Настройка, например, может применяться для образов с дистрибутивом NixOS, которые в настоящее время несовместимы с привилегированными контейнерами.
  • Из LXD перенесена реализация режима создания копий разделов на стороне сервера, который значительно ускоряет операции копирования разделов, благодаря исключению перенаправления данных через клиента.
  • Предоставлены статически скомпонованные сборки для систем ARM64.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/li...)
  2. OpenNews: Первый выпуск Incus, форка системы управления контейнерами LXD
  3. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXD 5.17
  4. OpenNews: Форк LXD будет развиваться под эгидой сообщества Linux Containers
  5. OpenNews: Создан форк системы управления контейнерами LXD
  6. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXC 5.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60022-incus
Ключевые слова: incus, lxd, lxc, container
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:01, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Умрет как форк Gimp'а, на крайний случай будет как вечно догоняющий mono, который тоже скоро официально рипнется.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:10, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сомнительно, учитывая, что разработкой форка занимается автор LXD  и почти вся старая команда разработчиков.
     
  • 2.5, User (??), 11:11, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут беда в том, что он и без форков не сказать, чтобы дофига широко использовался.
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:06, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Умрет как форк ...
    * mysql - mariadb / percona
    * openoffice - libreoffice
    * owncloud - netxcloud
    * gogs - gitea
    * openssl - libressl
    * netbsd - openbsd
    * 4.4bsd - freebsd / openbsd
    * их сотни!

    кстати, чем отличался форк Gimp'а от оригинала? ну кроме как названием? а... ни чем не отличался.

     
     
  • 3.14, Аноньимъ (ok), 12:33, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > libressl

    Скорее мёртв чем жив.

    > netbsd

    Давно обскурное и мёртвое с ковидобесами внутри. Можно запустить на утюге, но регулятор температуры и выпуск пара работать не будут.

    > openbsd

    Живее первого, имеет 0.77 юзера.

    > 4.4bsd - freebsd

    Это не форк, а продолжение под грантами конкретного университета с корпорациями.

    > их сотни!

    Мёртвых в десятки раз больше чем живых.

     
     
  • 4.16, Аноним (9), 13:05, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> libressl
    > Скорее мёртв чем жив.

    это ваше оценочное суждение
    проект жив и используется, например в macOS и OpenSSH в Windows, не говоря уже про OpenBSD и Dragonfly BSD, ах да, по вашему они уже та же мертвы

    >> netbsd
    >> openbsd
    > Живее первого, имеет 0.77 юзера.

    опять же, это ваше оценочное суждение
    выходит что GNU/Linux уже давно мертв, ну если сравнивать с количеством пользователей в Windows

    уместно говорить о том что проект мертв, хотя бы после публикации новости о прекращении дальнейшей разработки или при отсутствии какой-либо активности в репозитории проекта


    >> 4.4bsd - freebsd
    > Это не форк, а продолжение под грантами конкретного университета с корпорациями.

    ну тогда по тем же причинам Incus не форк, а продолжение под грантами других организаций

    >> их сотни!
    > Мёртвых в десятки раз больше чем живых.

    конечно больше, кто спорит, так и должно быть

     
     
  • 5.17, Аноньимъ (ok), 13:30, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > жив и используется, например в macOS и OpenSSH в Windows, не говоря уже про OpenBSD и Dragonfly BSD

    Странная фраза. Да, похоже ещё живо.

    > ах да, по вашему они уже та же мертвы

    Нет, они ВСЁ ЕЩЁ мертвы, частично превратились в ископаемые окаменелые останки.

    >> имеет 0.77 юзера
    > выходит что GNU/Linux уже давно мертв, ну если сравнивать с количеством пользователей в Windows

    0.77 юзера - это абсолютная мера, а не относительная. Ничего ни с чем сравнивать ненужно.

    > уместно говорить о том что проект мертв, хотя бы после публикации новости о прекращении дальнейшей разработки

    Это прекрасно. То есть если разраб настолько забил что даже не публикует новость о закрытии проекта - оно живее всех живых))))

    > опять же, это ваше оценочное суждение

    А у вас не оценочное? А какое?

    > ну тогда по тем же причинам Incus не форк, а продолжение под грантами других организаций

    Плевать на этот Incus, кто он там и откуда.

    > конечно больше, кто спорит, так и должно быть

    Вот и хорошо, мы достигли консенсуса.

     
  • 2.12, Аноним (12), 12:21, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причиной форка было не то, что исходный проект оскорблял кого-то неполиткорректным названием.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:03, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как ушли он каноникала, так сразу жизнь закипела.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:09, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вся суть СПО: корпорации делают все работу, а аферисты просто воруют.
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 11:11, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наоборот, форк создан изначальной командой,  а корпорация пыталась нажиться на их труде.
     
     
  • 3.10, OpenEcho (?), 12:13, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Наоборот, форк создан изначальной командой,  а корпорация пыталась нажиться на их труде.

    Ну, теперь то точно, - бабло им рекой потекет, все ведь так любят донатить в опенсорс, не то что у срaнных корпов... где накопить даже на 4-х местный самолет год как миниум пахать от зари до зари прийдется

     
  • 2.7, Аноним (4), 11:13, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://opennet.ru/59564

    "В число сопровождающих проект Incus вошли Stéphane Graber (лидер проекта Linux Containers и бывший руководитель проекта LXD, ушедший из Canonical), Aleksa Sarai (инженер из SUSE, сопровождающий пакеты с LXD в openSUSE), Serge Hallyn (один из основных разработчиков LXC), Christian Brauner (один из ключевых разработчиков и сопровождающих проекты LXD и LXC) и Tycho Andersen (один из разработчиков LXC). По сути в число сопровождающих проект Incus вошла вся команда, когда-то создавшая LXD."

     
     
  • 3.8, Аноним (3), 12:05, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И что это доказывает? Что кругом паразиты?
     
     
  • 4.11, Доброжелатель (??), 12:15, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним, а какая польза от тебя? Общество тебя вырастило, воспитало и обучило и что получило в ответ? Ты ничего не производишь кроме экскрементов!
     
     
  • 5.13, Аноним (3), 12:31, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Общество тебя вырастило, воспитало и обучило и что получило в ответ?

    Какое такое общество? По именам перечисли демагог.

     

  • 1.15, Аноним (15), 12:43, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на языке Go

    Опять каждый бинарник будет занимать, как самостоятельное приложение на электроне.

     
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