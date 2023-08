Для Debian и Ubuntu создан репозиторий со свежими версиями ядра Linux

1.1 , Аноним ( 1 ), 12:34, 25/08/2023 [ответить] + / – Awesome!

1.2 , Анонит ( ? ), 12:40, 25/08/2023 [ответить] +1 + / – Ля,у меня на позицию старее ядро чем у Дебиана.(Зашкварился,теперь здороваться со мной не будут.)

1.3 , 3draven ( ok ), 12:43, 25/08/2023 [ответить] + / – У меня ведро liquorix давно. Подписываю своими ключами и секурбот пашет. Причем подписываю скриптом, я уж и забыл где он там и какой, нарыл когда-то на гитхабе.

2.6 , Аноним ( 1 ), 12:52, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Держи нас в курсе



1.4 , Аноним ( 4 ), 12:47, 25/08/2023 [ответить] + / – Я уже забыл где мой домашний сервер стоит, не то что скрипты

2.7 , Аноним ( 1 ), 12:53, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я уже забыл, что такое сервер, все давно в облаках



1.5 , пох. ( ? ), 12:51, 25/08/2023 [ответить] + / – After that, add the GPG keyring to /etc/apt/keyrings/zabbly.asc: кажется, момент curl | sudo su цивилизация долбоящеров уже давно проскочила, я просто был в отпуске и не заметил. (да, я знаю что это в основном фича самой убунты а не тех кто клепает пакеты. Но отсутствие рядом id хотя бы для проверки - как бы намекает.) 1.8 , Аноним ( 8 ), 12:54, 25/08/2023 [ответить] + / – для ubuntu давно есть https://github.com/bkw777/mainline