Выпуск Coreboot 25.12, открытой альтернативы проприетарным прошивкам

Опубликован выпуск проекта CoreBoot 25.12, разрабатывающего свободную альтернативу проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В состав новой версии включено 680 изменений, подготовленных при участии 110 разработчиков.
Основные изменения:
- Реализована поддержка материнских плат:
- ASRock Z77 Extreme4
- ASUS PRIME H610I-PLUS D4
- Lenovo ThinkPad: T470s, T580
- Siemens MC EHL: MC EHL6
- Star Labs Starfighter: Arrow Lake (285H)
- Topton ADL: TWL (X2E_N150)
- 6 плат, применяемых в различных устройствах с Chrome OS или на серверах Google.
- Добавлена предварительная поддержка SoC AMD Turin.
- В драйвере SMMSTORE создаваемый по умолчанию размер хранилища увеличен с 256KB до 512KB, что позволяет выделить больше места для UEFI-переменных и данных, сохраняемых в защищённых через SMM областях постоянной памяти. Многие платформы Coreboot переведены на использование SMM-хранилища размером 512KB. Драйвер SMMSTORE использует режим SMM (System Management Mode) для записи, чтения и очистки областей на flash-памяти, и может применяться в ОС или компонентах прошивки для организации постоянного хранения настроек.
- Добавлена поддержка конфигурационного фреймворка CFR (Coreboot Forms Representation), предоставляющего унифицированный API для изменения настроек прошивки, например, связанных с активацией iGPU, выбором тачпада/сенсорного экрана, управлением кулерами и прочими аппаратными возможностями. Механизм CFR реализован для более 40 материнских плат Google и позволяет изменять поведение прошивки без перекомпиляции и перезаливки. Фреймворк интегрируется с хранилищем переменных UEFI и другими бэкендами для постоянной памяти.
- Значительно расширена поддержка SoC Qualcomm X1P42100 и улучшены отладочные возможности для данной платформы. Добавлена возможность загрузки ramdump-образов и применения APDP (Application Processor Debug Policy) при отладке. Улучшена работа дисплейной подсистемы MDSS (Mobile Display Subsystem), добавлена поддержка API Lucidole PLL и обеспечено корректное резервирование DRAM.
- На платформах Intel улучшена поддержка камер с интерфейсом MIPI (Mobile Industry Processor Interface), применяемых во многих новых моделях ноутбуков вместо ранее используемой потоковой передачи видео по шине USB от устройств, поддерживающих стандарт UVC (USB Video Class). MIPI предоставляет доступ к сенсору камеры, используя CSI-ресивер (Camera Serial Interface) и интегрированный в CPU процессор обработки изображений (ISP, Image Signal Processor), обеспечивающий формирования изображения на основе сырых (raw) данных, поступающих от сенсора. В новой версии расширена поддержка SSDB (Sensor Static Data Block) и обеспечена генерация информации PLD (Physical Location Descriptor) для датчиков камеры.
- В реализацию платформы AMD Glinda добавлена поддержка SoC Faegan, 10-гигабитных Ethernet-контроллеров и использования настроек USB4 FSP UPD (Firmware Support Package User Product Data) из DeviceTree. Расширены возможности, доступные через ACPI.
- Для платформ Intel Panther Lake реализована поддержка определения и настройки модулей памяти LPCAMM (Low Power Compression Attached Memory Module).
- Переработана поддержка дисплейной подсистемы для SoC MediaTek.
- Для ускорения загрузки упрощено вычисление MTRR (Memory type range registers) для чипов AMD.
- Улучшена инициализация ACPI-таблицы FACS (Firmware ACPI Control Structure).
- Улучшены возможности управления яркостью на системах с Intel GMA.
- В Libpayload добавлен API для определения размера физической памяти и реализована поддержка алгоритма сжатия LZ4.
- Улучшен драйвер для контроллеров сенсорных экранов на платформах Intel.
- Добавлена поддержка USB Type-C для чипов Qualcomm.
- Добавлены драйверы SoundWire для кодеков Cirrus Logic CS35L56 и CS42L43.
- Расширена поддержка ACPI на системах RISC-V.
- Обновлены версии binutils 2.45 и ACPICA 20250807. Из предлагаемых по умолчанию сборок исключён инструментарий nds32le-elf.