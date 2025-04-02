Релиз Rockbox 4.0, открытой прошивки для аудиоплееров

После пяти с половиной лет разработки состоялся релиз проекта Rockbox 4.0, развивающего альтернативную прошивку для различных моделей аудиоплееров. По сравнению с штатными прошивками Rockbox предоставляет поддержку дополнительных форматов, функций и плагинов. Проект не основан на Linux и поставляется с собственным POSIX-совместимым ядром. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPL. Rockbox может быть загружен с карты памяти, без удаления основной прошивки плеера. Среди доступных в Rockbox функций: будильник, просмотр документов, фотографий и видео, голосовой интерфейс, поддержка Cue, возможность вывода текстов песен и обложек альбомов, система закладок, диктофон, запись с FM Radio, простой файловый менеджер. Из отличий также отмечается: энергоэкономичность (19-21 часов вместо 14-16 часов) и высокая скорость работы с большими списками воспроизведения. Поддерживаются до 20 тыс. композиций в плейлисте и до 10 тыс. файлов в каталогов (для сравнения прошивка Archos поддерживает не более 999 файлов). Основные изменения: Добавлена поддержка устройств: AIGO EROS Q, EROS K и клоны данных моделей, такие как AGPTek H3, HifiWlaker H2 и Surfans F20. FiiO M3K. Shanling Q1. xDuoo X3ii и X20.

В категорию стабильных переведены порты для устройств: AGPTek Rocker. EROS Q, EROS K (+клоны AGPTek H3, HifiWlaker H2 и Surfans F20). FiiO M3K. Shanling Q1. xDuoo X3, X3ii и X20.

Ядро: Удалена поддержка архитектуры CPU SH, а также устройств на базе HWCODEC и экранов charcell. Добавлена поддержка битрейта до 192KHz на оборудовании на котором это возможно. Значительно улучшена поддержка ATA SSD, включая адаптеры iFlash ATA-SD. Добавлена поддержка ATA-накопителей с размером логических секторов, превышающих 512 байт. В файловых системах добавлена поддержка произвольных соотношения логических и физических размеров секторов. Добавлена поддержка таблиц разделов в формате GPT и накопителей, размером более 2 ТБ. Включена возможность создания нескольких разделов на накопителях ATA и SD. Обеспечено формирования Multiboot-прошивок. Проведена чистка и переработка многих внутренних API. По умолчанию для имён файлов и обработки текста задействована кодировка UTF-8.

Кодеки: Для улучшения воспроизведения на устройствах с SID (Sound Interface Device) задействована библиотека crSID. При помощи библиотеки libayumi реализована поддержка воспроизведения видеоформатов, используемых в видеоиграх. Добавлена поддержка воспроизведения формата VTX (ZX Spectrum). Улучшена поддержка форматов FLAC, Speex, Opus, mp4/aac и WMA Pro, а также улучшены парсеры метаданных для различных мультимедийных контейнеров. Добавлена поддержка обложек альбомов, встроенных в мультимедийные файлы. Добавлена поддержка 7-канальных файлов FLAC.

Проведена оптимизация производительности интерфейса пользователя. Модернизирован движок тем оформления. Улучшено отображение метаданных и переработана навигация по базе данных. Расширены возможности работы с закладками и списками воспроизведения. Из плагина в основной состав перенесена поддержка скробблинга (отслеживания того, что слушает пользователь).

Улучшена поддержка кириллицы в шрифте 14-Rockbox-Mix. Обновлены шрифты Terminus.

Добавлена поддержка движков синтеза речи mimic, Google Translate (online) и Piper TTS. Значительно улучшено качество синтеза речи для языков, отличных от английского. Добавлены заранее сгенерированные речевые файлы для различных языков, включая русский.

Предложены плагины c играми 'picross', 'amaze' и 'xrick', плагин для переключения раскладки клавиатуры и просмотрщик скробблера Last.FM.

Прекращена поддержка устаревших устройств Archos Player/Studio, Archos Recorder / v2, Archos FM Recorder и Archos Ondio FM / SP, что позволило упростить внутреннюю архитектуру ядра. Также удалены не завершённые порты для устройств iAudio 7, Sansa C100, M200(v1-3), Logik DAX, ifp-7xx, Samsung YP-Z5 и Tatung TPJ-1102. Общий список устройств, имеющих статус стабильных: Aigo : Eros Q, Eros K (+ клоны AGPTek H3, HifiWlaker H2 и Surfans F20)

: Eros Q, Eros K (+ клоны AGPTek H3, HifiWlaker H2 и Surfans F20) Apple : iPod 1g-6g (Classic), iPod Mini 1g and 2g, iPod Nano 1g и 2g

: iPod 1g-6g (Classic), iPod Mini 1g and 2g, iPod Nano 1g и 2g AGPTek Rocker

Rocker Archos : Jukebox 5000, 6000, Studio, Recorder, FM Recorder, Recorder V2 и Ondio

: Jukebox 5000, 6000, Studio, Recorder, FM Recorder, Recorder V2 и Ondio Cowon : серии iAudio M3, iAudio M5, iAudio X5

: серии iAudio M3, iAudio M5, iAudio X5 Creative : Zen Mozaic, Zen X-Fi, Zen X-Fi Style, Zen X-Fi3

: Zen Mozaic, Zen X-Fi, Zen X-Fi Style, Zen X-Fi3 FiiO : M3K

: M3K iriver :серии H10, H100, H300

:серии H10, H100, H300 MPIO : HD300

: HD300 Olympus : M-Robe 100

: M-Robe 100 Packard Bell : Vibe 500

: Vibe 500 Philips : GoGear HDD1630, GoGear HDD6330, GoGear SA9200

: GoGear HDD1630, GoGear HDD6330, GoGear SA9200 Samsung : YH-820, YH-920, YH-925

: YH-820, YH-920, YH-925 Sandisk : Sansa c200, e200, Clip, Clip Zip, Clip+, Fuze, Fuze+

: Sansa c200, e200, Clip, Clip Zip, Clip+, Fuze, Fuze+ Shanling : Q1

: Q1 Sony : серии NWZ-E360, NWZ-E370, NWZ-E380

: серии NWZ-E360, NWZ-E370, NWZ-E380 Toshiba : Gigabeat F/X

: Gigabeat F/X xDuoo X3, X3ii и X20



