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Релиз Rockbox 4.0, открытой прошивки для аудиоплееров

02.04.2025 11:04

После пяти с половиной лет разработки состоялся релиз проекта Rockbox 4.0, развивающего альтернативную прошивку для различных моделей аудиоплееров. По сравнению с штатными прошивками Rockbox предоставляет поддержку дополнительных форматов, функций и плагинов. Проект не основан на Linux и поставляется с собственным POSIX-совместимым ядром. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPL. Rockbox может быть загружен с карты памяти, без удаления основной прошивки плеера.

Среди доступных в Rockbox функций: будильник, просмотр документов, фотографий и видео, голосовой интерфейс, поддержка Cue, возможность вывода текстов песен и обложек альбомов, система закладок, диктофон, запись с FM Radio, простой файловый менеджер. Из отличий также отмечается: энергоэкономичность (19-21 часов вместо 14-16 часов) и высокая скорость работы с большими списками воспроизведения. Поддерживаются до 20 тыс. композиций в плейлисте и до 10 тыс. файлов в каталогов (для сравнения прошивка Archos поддерживает не более 999 файлов).

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка устройств:
    • AIGO EROS Q, EROS K и клоны данных моделей, такие как AGPTek H3, HifiWlaker H2 и Surfans F20.
    • FiiO M3K.
    • Shanling Q1.
    • xDuoo X3ii и X20.
  • В категорию стабильных переведены порты для устройств:
    • AGPTek Rocker.
    • EROS Q, EROS K (+клоны AGPTek H3, HifiWlaker H2 и Surfans F20).
    • FiiO M3K.
    • Shanling Q1.
    • xDuoo X3, X3ii и X20.
  • Ядро:
    • Удалена поддержка архитектуры CPU SH, а также устройств на базе HWCODEC и экранов charcell.
    • Добавлена поддержка битрейта до 192KHz на оборудовании на котором это возможно.
    • Значительно улучшена поддержка ATA SSD, включая адаптеры iFlash ATA-SD.
    • Добавлена поддержка ATA-накопителей с размером логических секторов, превышающих 512 байт. В файловых системах добавлена поддержка произвольных соотношения логических и физических размеров секторов.
    • Добавлена поддержка таблиц разделов в формате GPT и накопителей, размером более 2 ТБ.
    • Включена возможность создания нескольких разделов на накопителях ATA и SD. Обеспечено формирования Multiboot-прошивок.
    • Проведена чистка и переработка многих внутренних API.
    • По умолчанию для имён файлов и обработки текста задействована кодировка UTF-8.
  • Кодеки:
    • Для улучшения воспроизведения на устройствах с SID (Sound Interface Device) задействована библиотека crSID.
    • При помощи библиотеки libayumi реализована поддержка воспроизведения видеоформатов, используемых в видеоиграх.
    • Добавлена поддержка воспроизведения формата VTX (ZX Spectrum).
    • Улучшена поддержка форматов FLAC, Speex, Opus, mp4/aac и WMA Pro, а также улучшены парсеры метаданных для различных мультимедийных контейнеров.
    • Добавлена поддержка обложек альбомов, встроенных в мультимедийные файлы.
    • Добавлена поддержка 7-канальных файлов FLAC.
  • Проведена оптимизация производительности интерфейса пользователя. Модернизирован движок тем оформления. Улучшено отображение метаданных и переработана навигация по базе данных. Расширены возможности работы с закладками и списками воспроизведения. Из плагина в основной состав перенесена поддержка скробблинга (отслеживания того, что слушает пользователь).
  • Улучшена поддержка кириллицы в шрифте 14-Rockbox-Mix. Обновлены шрифты Terminus.
  • Добавлена поддержка движков синтеза речи mimic, Google Translate (online) и Piper TTS. Значительно улучшено качество синтеза речи для языков, отличных от английского. Добавлены заранее сгенерированные речевые файлы для различных языков, включая русский.
  • Предложены плагины c играми 'picross', 'amaze' и 'xrick', плагин для переключения раскладки клавиатуры и просмотрщик скробблера Last.FM.
  • Прекращена поддержка устаревших устройств Archos Player/Studio, Archos Recorder / v2, Archos FM Recorder и Archos Ondio FM / SP, что позволило упростить внутреннюю архитектуру ядра. Также удалены не завершённые порты для устройств iAudio 7, Sansa C100, M200(v1-3), Logik DAX, ifp-7xx, Samsung YP-Z5 и Tatung TPJ-1102.

Общий список устройств, имеющих статус стабильных:

  • Aigo: Eros Q, Eros K (+ клоны AGPTek H3, HifiWlaker H2 и Surfans F20)
  • Apple: iPod 1g-6g (Classic), iPod Mini 1g and 2g, iPod Nano 1g и 2g
  • AGPTek Rocker
  • Archos: Jukebox 5000, 6000, Studio, Recorder, FM Recorder, Recorder V2 и Ondio
  • Cowon: серии iAudio M3, iAudio M5, iAudio X5
  • Creative: Zen Mozaic, Zen X-Fi, Zen X-Fi Style, Zen X-Fi3
  • FiiO: M3K
  • iriver:серии H10, H100, H300
  • MPIO: HD300
  • Olympus: M-Robe 100
  • Packard Bell: Vibe 500
  • Philips: GoGear HDD1630, GoGear HDD6330, GoGear SA9200
  • Samsung: YH-820, YH-920, YH-925
  • Sandisk: Sansa c200, e200, Clip, Clip Zip, Clip+, Fuze, Fuze+
  • Shanling: Q1
  • Sony: серии NWZ-E360, NWZ-E370, NWZ-E380
  • Toshiba: Gigabeat F/X
  • xDuoo X3, X3ii и X20


  1. Главная ссылка к новости (https://www.rockbox.org/mail/a...)
  2. OpenNews: Релиз Rockbox 3.14, открытой прошивки для аудиоплееров
  3. OpenNews: Synthstrom Audible откроет код прошивки музыкальных синтезаторов Deluge
  4. OpenNews: AMD опубликовал прототип openSIL, платформы для создания открытых прошивок
  5. OpenNews: Intel представил проект по развитию открытых прошивок для звуковых чипов
  6. OpenNews: Инструментарий для создания патчей к прошивкам чипов TI CC13XX и CC26XX с поддержкой BLE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63001-rockbox
Ключевые слова: rockbox, music, player
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:37, 02/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Сейчас все в телефонах, а вообще конечно есть Sony Walkman вот там да...
    Медные/Алюминиевые корпуса:
    1) https://www.sony.ru/electronics/walkman/nw-wm1am2
    2) https://www.sony.ru/electronics/walkman/nw-wm1zm2
     
     
  • 2, Аноним (2), 11:40, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не все готовы телефонами пользоваться.
     

  • 3, Аноним (3), 11:56, 02/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, как раз перепрошить свой кассетный волкман.
     
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