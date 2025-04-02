Релиз Rockbox 4.0, открытой прошивки для аудиоплееров

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После пяти с половиной лет разработки состоялся релиз проекта Rockbox 4.0, развивающего альтернативную прошивку для различных моделей аудиоплееров. По сравнению с штатными прошивками Rockbox предоставляет поддержку дополнительных форматов, функций и плагинов. Проект не основан на Linux и поставляется с собственным POSIX-совместимым ядром. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPL. Rockbox может быть загружен с карты памяти, без удаления основной прошивки плеера.
Среди доступных в Rockbox функций: будильник, просмотр документов, фотографий и видео, голосовой интерфейс, поддержка Cue, возможность вывода текстов песен и обложек альбомов, система закладок, диктофон, запись с FM Radio, простой файловый менеджер. Из отличий также отмечается: энергоэкономичность (19-21 часов вместо 14-16 часов) и высокая скорость работы с большими списками воспроизведения. Поддерживаются до 20 тыс. композиций в плейлисте и до 10 тыс. файлов в каталогов (для сравнения прошивка Archos поддерживает не более 999 файлов).
Основные изменения:
- Добавлена поддержка устройств:
- AIGO EROS Q, EROS K и клоны данных моделей, такие как AGPTek H3, HifiWlaker H2 и Surfans F20.
- FiiO M3K.
- Shanling Q1.
- xDuoo X3ii и X20.
- В категорию стабильных переведены порты для устройств:
- AGPTek Rocker.
- EROS Q, EROS K (+клоны AGPTek H3, HifiWlaker H2 и Surfans F20).
- FiiO M3K.
- Shanling Q1.
- xDuoo X3, X3ii и X20.
- Ядро:
- Удалена поддержка архитектуры CPU SH, а также устройств на базе HWCODEC и экранов charcell.
- Добавлена поддержка битрейта до 192KHz на оборудовании на котором это возможно.
- Значительно улучшена поддержка ATA SSD, включая адаптеры iFlash ATA-SD.
- Добавлена поддержка ATA-накопителей с размером логических секторов, превышающих 512 байт. В файловых системах добавлена поддержка произвольных соотношения логических и физических размеров секторов.
- Добавлена поддержка таблиц разделов в формате GPT и накопителей, размером более 2 ТБ.
- Включена возможность создания нескольких разделов на накопителях ATA и SD. Обеспечено формирования Multiboot-прошивок.
- Проведена чистка и переработка многих внутренних API.
- По умолчанию для имён файлов и обработки текста задействована кодировка UTF-8.
- Кодеки:
- Для улучшения воспроизведения на устройствах с SID (Sound Interface Device) задействована библиотека crSID.
- При помощи библиотеки libayumi реализована поддержка воспроизведения видеоформатов, используемых в видеоиграх.
- Добавлена поддержка воспроизведения формата VTX (ZX Spectrum).
- Улучшена поддержка форматов FLAC, Speex, Opus, mp4/aac и WMA Pro, а также улучшены парсеры метаданных для различных мультимедийных контейнеров.
- Добавлена поддержка обложек альбомов, встроенных в мультимедийные файлы.
- Добавлена поддержка 7-канальных файлов FLAC.
- Проведена оптимизация производительности интерфейса пользователя. Модернизирован движок тем оформления. Улучшено отображение метаданных и переработана навигация по базе данных. Расширены возможности работы с закладками и списками воспроизведения. Из плагина в основной состав перенесена поддержка скробблинга (отслеживания того, что слушает пользователь).
- Улучшена поддержка кириллицы в шрифте 14-Rockbox-Mix. Обновлены шрифты Terminus.
- Добавлена поддержка движков синтеза речи mimic, Google Translate (online) и Piper TTS. Значительно улучшено качество синтеза речи для языков, отличных от английского. Добавлены заранее сгенерированные речевые файлы для различных языков, включая русский.
- Предложены плагины c играми 'picross', 'amaze' и 'xrick', плагин для переключения раскладки клавиатуры и просмотрщик скробблера Last.FM.
- Прекращена поддержка устаревших устройств Archos Player/Studio, Archos Recorder / v2, Archos FM Recorder и Archos Ondio FM / SP, что позволило упростить внутреннюю архитектуру ядра. Также удалены не завершённые порты для устройств iAudio 7, Sansa C100, M200(v1-3), Logik DAX, ifp-7xx, Samsung YP-Z5 и Tatung TPJ-1102.
Общий список устройств, имеющих статус стабильных:
- Aigo: Eros Q, Eros K (+ клоны AGPTek H3, HifiWlaker H2 и Surfans F20)
- Apple: iPod 1g-6g (Classic), iPod Mini 1g and 2g, iPod Nano 1g и 2g
- AGPTek Rocker
- Archos: Jukebox 5000, 6000, Studio, Recorder, FM Recorder, Recorder V2 и Ondio
- Cowon: серии iAudio M3, iAudio M5, iAudio X5
- Creative: Zen Mozaic, Zen X-Fi, Zen X-Fi Style, Zen X-Fi3
- FiiO: M3K
- iriver:серии H10, H100, H300
- MPIO: HD300
- Olympus: M-Robe 100
- Packard Bell: Vibe 500
- Philips: GoGear HDD1630, GoGear HDD6330, GoGear SA9200
- Samsung: YH-820, YH-920, YH-925
- Sandisk: Sansa c200, e200, Clip, Clip Zip, Clip+, Fuze, Fuze+
- Shanling: Q1
- Sony: серии NWZ-E360, NWZ-E370, NWZ-E380
- Toshiba: Gigabeat F/X
- xDuoo X3, X3ii и X20