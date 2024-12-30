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Инструментарий для создания патчей к прошивкам чипов TI CC13XX и CC26XX с поддержкой BLE

30.12.2024 09:11

На конференции 38с3 представлен доклад с рассказом о проведении обратного инжиниринга прошивки и системы команд чипов TI SimpleLink (CC13XX и CC26XX) с поддержкой BLE (Bluetooth Low Energy), позволившем реализовать FM-приёмник. Аналоговый передатчик возможно нереализуем - чипы сугубо цифровые.

В чипах используется DSP, а главное ядро ARM Cortex управляет радио-ядром (RF Core) Arm Cortex-M0, которое предоставляет главному ядру ограниченный интерфейс на основе передачи сообщений. Память радио-ядра можно модифицировать при помощи патчей, позволяющих изменять поведение радио-подсистемы. Производитель чипов предлагает модули для поддержки различных беспроводных протоколов, реализуемые с использованием динамических библиотек и патчей памяти (подобно тем, что применяются в чипах Broadcom, которыми сейчас владеет Cypress). В свою очередь радио-ядро управляет DSP специфичной архитектуры.

Представившие доклад исследователи воссоздали проприетарный формат RF-патчей и продемонстрировали как подготовить собственные патчи для добавления поддержки новых беспроводных протоколов (например, реализован FM-приёмник), управления беспроводной подсистемой и замены прошивки. Инструментарий для создания и загрузки патчей, а также ассемблер для системы команд, используемой в DSP, опубликованы под лицензией MIT. На данный момент в репозитории отсутствует исходный код прошивки, реализующей аналоговый приёмник.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rjp5th/beyo...)
  2. OpenNews: Опубликована свободная загрузочная прошивка Libreboot 20241206
  3. OpenNews: Уязвимости в прошивках и драйверах для чипов Qualcomm
  4. OpenNews: Доступен инструментарий для загрузки прошивок fwupd 2.0.0
  5. OpenNews: Уязвимость в UEFI-прошивках Phoenix, затрагивающая многие устройства с CPU Intel
  6. OpenNews: Уязвимость в прошивках AMI MegaRAC, вызванная поставкой старой версии lighttpd
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62485-firmware
Ключевые слова: firmware
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Обсуждение (5) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Else (?), 09:59, 30/12/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    А , не хотите ли пройти на собеседование по клиптократии чужого интеллектуального труда , бирж мерж
     
     
  • 2.2, Бохсним (?), 10:31, 30/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Клиптократия - это что? Это когда чужие клипы крадут?
    И да, клептократия - это о государстве, но никак не об интеллектуальном труде.
    Но гуманитариев вы поди презираете?
     
  • 2.5, pv (?), 12:39, 30/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:53, 30/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.4, Аноним (4), 11:07, 30/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

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