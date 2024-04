Уязвимость в прошивках AMI MegaRAC, вызванная поставкой старой версии lighttpd

2.6 , YetAnotherOnanym ( ok ), 23:35, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То ли дело программные продукты, которые преподносят себя как "_insecure_, slow, incompliant and very rigid". У них-то такого никогда не может быть.

3.8 , Аноним ( 8 ), 23:54, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > То ли дело программные продукты, которые преподносят себя как "_insecure_, slow, incompliant and very rigid". У них-то такого никогда не может быть. У них есть одно существенное преимущество по сравнению с lighttpd: честность.

2.13 , Аноним ( 13 ), 00:55, 15/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это не проблема с безопасностью была, а для кого надо функция. Кому надо функция перестала быть нужна, вот её и убрали. А кто софт бесплатно юзает, а сам его не аудирует - тот сам виноват. AS IS, читать лицензию надо.