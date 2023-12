Там всё правильно, если немножко разбираться в окончаниях. Assembler - that who assembles.

Assembly - that what is assembled.

Assembly [language] - how to assembly. В великом и могучем такой дифференциации нет.

Но и даже в ангельском слово language выкидывается за ненадобностью.

Поэтому скажем дружно - нафиг нужно.