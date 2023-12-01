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LogoFAIL - атака на UEFI-прошивки через подстановку вредоносных логотипов

01.12.2023 22:05

Исследователи из компании Binarly выявили серию уязвимостей в коде разбора изображений, используемом в UEFI-прошивках различных производителей. Уязвимости позволяют добиться выполнения своего кода во время загрузки через размещение специально оформленного изображения в разделе ESP (EFI System Partition) или в не заверенной цифровой подписью части обновления прошивки. Предложенный метод атаки может использоваться для обхода механизма верифицированной загрузки UEFI Secure Boot и аппаратных механизмов защиты, таких как Intel Boot Guard, AMD Hardware-Validated Boot и ARM TrustZone Secure Boot.

Проблема вызвана тем, что прошивки позволяют выводить указанные пользователем логотипы и используют для этого библиотеки разбора изображений, выполняемые на уровне прошивки без сброса привилегий. Отмечается, что современные прошивки включают код для разбора форматов BMP, GIF, JPEG, PCX и TGA, в котором присутствуют уязвимости, приводящие к переполнению буфера во время разбора некорректных данных.

Уязвимости выявлены в прошивках, поставляемых различными поставщиками оборудования (Intel, Acer, Lenovo) и производителями прошивок (AMI, Insyde, Phoenix). Так как поблемный код присутствует в эталонных компонентах, предоставляемых независимыми поставщиками прошивок и используемых в качестве основы для создания своих прошивок различными производителями оборудования, уязвимости не специфичны для конкретных поставщиков и затрагивают всю экосистему.

Подробности о выявленных уязвимостях обещают раскрыть 6 декабря на конференции Black Hat Europe 2023. В презентации на конференции также будет продемонстрирован эксплоит, позволяющий выполнить свой код с правами прошивки на системах с архитектурой x86 и ARM. Изначально уязвимости были выявлены в ходе анализа прошивок Lenovo, построенных на базе платформ от Insyde, AMI и Phoenix, но в качестве потенциально уязвимых также упоминаются прошивки от Intel и Acer.

  1. Главная ссылка к новости (https://binarly.io/posts/The_F...)
  2. OpenNews: Уязвимость в NTFS-драйвере из состава GRUB2, позволяющая выполнить код и обойти UEFI Secure Boot
  3. OpenNews: В UEFI-прошивках материнских плат Gigabyte выявлена активность, напоминающая бэкдор
  4. OpenNews: Уязвимость в прошивках UEFI, позволяющая выполнить код на уровне SMM
  5. OpenNews: Уязвимости в UEFI-прошивках на базе фреймворка InsydeH2O, позволяющие выполнить код на уровне SMM
  6. OpenNews: Методы отключения защиты Lockdown в Ubuntu для удалённого обхода UEFI Secure Boot
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60217-uefi
Ключевые слова: uefi, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Tron is Whistling (?), 22:11, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PCX? TGA? Вау. Оно ещё живо?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:20, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так лучше tga до сих пор ничего не придумали из лосслесс. В чём твоя проблема, вообще?
     
     
  • 3.3, Tron is Whistling (?), 22:21, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PNG, не?
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 22:31, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не, как правило, типичный png очень лосси относительно исходника, я уж не вспоминаю о том, что он дико дорогой. Паллетированный png конечно до сих пор остаётся весьма эффективным и совершенно без потери визуального качества, жаль только опенсорс не умеет создавать такие файлы нормально (сопоставимо с проприетарью).
     
     
  • 5.11, Tron is Whistling (?), 22:36, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Што?
     
     
  • 6.14, Аноним (2), 22:37, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Што?

    Лосслинесс не энфорсед, шо нипонятно?

     
     
  • 7.18, Tron is Whistling (?), 22:45, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Формат сжатия PNG внезапно без потерь by design. Такие дела.
     
     
  • 8.22, Аноним (2), 22:50, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там аттрибуты некуда сохранять только часть остаётся , в итоге исходный файл ни... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.25, Tron is Whistling (?), 22:51, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чо Это уже вопросы своему софту задавайте ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.26, Аноним (2), 22:54, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Люди любят утверждать, что это лосслесс формат, но это лосслесс с кучей оговорок... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.28, Tron is Whistling (?), 22:55, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам формат - абсолютно лосслесс ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.27, Tron is Whistling (?), 22:54, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз сам формат - без потерь Чего вы с ним там будете перед набивкой делать... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.37, Аноним (2), 23:04, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато стандарт весьма с потерями В этом проблема к чему не принудили поддержива... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.42, Аноним (2), 23:06, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У tiff этой проблемы, кстати, нет, а он как бы не старее лет на 20 Вот что знач... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.58, Tron is Whistling (?), 23:16, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У tiff то, о чём вы оба вещаете - не то, что в полный рост, а с горкой ... текст свёрнут, показать
     
  • 12.59, Tron is Whistling (?), 23:16, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то TIFF вообще лучше ничему, кроме оригинального создавшего его софта, не ск... текст свёрнут, показать
     
  • 5.13, Tron is Whistling (?), 22:37, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по слову "паллетированный", вы в погрузке-разгрузке работаете? Лучше про PNG не вещайте тогда.
     
     
  • 6.15, Аноним (2), 22:40, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты шо, поехавший, чем тебе палеттированность теперь не нравится?
     
  • 6.43, Аноним (43), 23:06, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А базированные - на военной базе в Гуантаномо?
     
     
  • 7.56, Tron is Whistling (?), 23:15, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз: па_лл_етированный???!!!
     
  • 7.57, Tron is Whistling (?), 23:15, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поллитрованные.
     
  • 3.4, Tron is Whistling (?), 22:22, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если надо того, чего в PNG нет - TIFF
     
     
  • 4.6, Аноним (2), 22:29, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ток tiff слишком перегружен и миллион форков у каждого вендора не способствуют улучшению поддержки. Не сравнивал вычислительную сложность. Tga максимально простой и универсальный стандарт.
     
     
  • 5.19, Tron is Whistling (?), 22:47, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В большинстве случаев PNG хватит. Его правда да, разжимать чуть посложнее надо.
     
  • 3.12, Анонимуснастоящий (?), 22:37, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JPEG XL в lossless режиме?
     
     
  • 4.17, Аноним (2), 22:44, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > JPEG XL в lossless режиме?

    Дороговато, на контенте с градациями серого png меньше файлы выдаёт. Только есть проблема, это низкие распространённость и слабая поддержка в софте, а так да, файлы в среднем в 2 раза меньше, чем у png. И есть зависимость от достаточно непредсказуемой либы, которая среди прочего включает в себя жит вм.

     
  • 4.20, Tron is Whistling (?), 22:48, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком сложно для бивисов, честно говоря.
     
  • 3.47, Аноним (47), 23:08, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так лучше tga до сих пор ничего не придумали из лосслесс.

    Вот только зачем лосслесс в лого на компе ?

     
     
  • 4.55, Tron is Whistling (?), 23:14, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну PNG для этой цели сложноват, я с ним соглашусь пожалуй.
    Но вот конкретно там TGA тоже вообще не упёрся - банального BMP достаточно.
     

  • 1.5, Шарп (ok), 22:27, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в котором присутствуют уязвимости, приводящие к переполнению буфера во время разбора некорректных данных

    Угадайте с одного раза язык программирования, на котором написан этот код.

     
     
  • 2.8, Аноним (2), 22:33, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ассемблер? Восславим же пресвятой ассемблер, наш избавитель от оков корпораций!
     
     
  • 3.30, прохожий (?), 22:57, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для тебя будет открытием, но ассемблер - не язык программирования.
    Это один из вариантов транслятора (бывают интепретаторы, компиляторы и ассемблеры). Конкретно ассемблер переводит из языка ассемблера в машинный код.
    То, что ты называешь "ассемблером", это ассемблерный язык или язык ассемблера. А не сам ассемблер. Сказать "написано на ассемблере" так же нелепо, как "написано на компиляторе".
    И да, это повсеместная айтишная безграмотность, которая не лечится. Наряду с "тся/ться". Или Силиконовой Долиной.
     
     
  • 4.31, Tron is Whistling (?), 22:59, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ассемблер - не язык программирования
    > ассемблер переводит из языка ассемблера

    И всё-таки гуманитарное образование не проспать.

     
     
  • 5.33, прохожий (?), 23:00, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разницу между ассемблером и языком ассемблера не видишь? Спи дальше
     
     
  • 6.34, Tron is Whistling (?), 23:02, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А транслятор/компилятор C переводит с языка C. Но собирательное название у обоих внезапно C.
     
     
  • 7.40, прохожий (?), 23:06, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почитай вики хотя бы. Или не научили пользоваться гуглом?
    Let me do that for you
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Ассемблер
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Язык_ассемблера
     
     
  • 8.46, Tron is Whistling (?), 23:07, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, вот сейчас пойду, и буду только строго по вики всё фразировать Когда гов... текст свёрнут, показать
     
  • 4.32, Аноним (2), 23:00, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Диалекты ассемблера несовместимы и вполне себе являются каждый своим ЯП, Вася.
     
     
  • 5.35, прохожий (?), 23:03, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё один. О чём я и говорил - беспроссветная айтишная бездарь.
    В англоязычном источнике хоть раз видел Assembler как язык программирования?
    Это всегда транслятор. Сам язык называется Assembly language, коих великое множество, конечно. Так как приязан к конкретному процессору.
     
     
  • 6.36, Tron is Whistling (?), 23:03, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.ibm.com/docs/en/zos/2.1.0?topic=interface-programming-in-assembler
     
     
  • 7.45, прохожий (?), 23:07, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идиоты, видимо, и в англоязычной среде встречаются.
     
     
  • 8.52, Tron is Whistling (?), 23:11, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Д Артаньян, вы ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.41, Tron is Whistling (?), 23:06, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там всё правильно, если немножко разбираться в окончаниях.

    Assembler - that who assembles.
    Assembly - that what is assembled.
    Assembly [language] - how to assembly.

    В великом и могучем такой дифференциации нет.
    Но и даже в ангельском слово language выкидывается за ненадобностью.
    Поэтому скажем дружно - нафиг нужно.

     
     
  • 7.48, Tron is Whistling (?), 23:08, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему выкидывается?
    Потому что programming in assembly с точки зрения "what is assembled" - смысла не имеет.
    Такие дела.
     
  • 7.49, Tron is Whistling (?), 23:09, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То же самое и в могучем: если я пишу на ассемблере - то это точно не означает, что я взял masm.exe и пытаюсь сверху на битах в нём что-то накорябать, а всего лишь пишу на его диалекте языка. Поэтому вся эта избыточность и лишние слова - полностью бессмысленны.
     
  • 7.50, Tron is Whistling (?), 23:10, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того, можно даже "пишу на as".
    Шах и мат.
     
  • 6.51, Анании.orig (?), 23:11, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, у него даже 2-а основных диалекта - at&t и маргинальный

    Зыж
    А на следующем курсе будете проходить llvm ir.
    Во где повеселитесь.

     
  • 4.39, Анании.orig (?), 23:05, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ассемблер - не язык программирования
    >...
    > Конкретно ассемблер переводит из языка ассемблера

    В каком месте ты .. ошибся?

     
  • 2.9, keydon (ok), 22:33, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Языки делятся на два вида: на си и на те которые никто не использует.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 22:50, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На дыряшку, и на растишку
     

  • 1.10, keydon (ok), 22:35, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда эту штуку (смена логотипа увидел) так и подумал что это дичь с т зр безопасности (да и усложнения кода). Уверен, многие опытные инженеры так и подумали, но маркетинг победил.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:51, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Когда эту штуку (смена логотипа увидел) так и подумал что это дичь
    > с т зр безопасности (да и усложнения кода). Уверен, многие опытные
    > инженеры так и подумали, но маркетинг победил.

    С этими гуаноУЕФИ много всякой дичи внутри присутствует. Но конкретно это зачотная фича.
    Вообще, всё что "может использоваться для обхода механизма верифицированной загрузки UEFI Secure Boot и аппаратных механизмов защиты, таких как Intel Boot Guard, AMD Hardware-Validated Boot и ARM TrustZone Secure Boot" достойно похвалы и фича очень нужная в хозяйстве.
    Жаль, что скорее всего прикроют, раз так громко спалили и в новых, ещё более онально огороженных материнках её уже скорее всего не будет. :((

     
     
  • 3.29, Tron is Whistling (?), 22:56, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копнул бивис у платы. Там вообще BMP-RLE. Итить-колотить.
     

  • 1.21, Аноним (21), 22:50, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто изумительно.
     
  • 1.38, Аноним (43), 23:04, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >современные прошивки включают код для разбора форматов BMP, ... в котором присутствуют уязвимости, приводящие к переполнению буфера во время разбора некорректных данных.

    BMP и PNG это вообще 2 самых простых формата. Там чтобы налажать - надо ОЧЕНЬ сильно постараться. PNG, кстати, в списке нет. Можно было просто ограничиться PNG с zlib-сжатием и одним вариантом цветности - и уязвимости не было бы. Это вообще самый очевидный способ, что надо было делать.


    А в принципе, это здорово и очень хорошо. Ибо нефиг не давать пользователю контроля за биосом.

     
     
  • 2.53, Tron is Whistling (?), 23:12, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PNG не так прост, там deflate.
     
  • 2.54, Tron is Whistling (?), 23:13, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вот чтобы в PCX или BMP с их RLE налажать...
     

  • 1.44, Аноним. (?), 23:06, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может даже показаться,что кто-то всё-таки включает Secure Boot.
     
     
  • 2.60, Tron is Whistling (?), 23:18, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плин. Почувствовал себя уникальным.
     

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