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|2.2, Аноним (2), 22:20, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так лучше tga до сих пор ничего не придумали из лосслесс. В чём твоя проблема, вообще?
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|4.7, Аноним (2), 22:31, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не, как правило, типичный png очень лосси относительно исходника, я уж не вспоминаю о том, что он дико дорогой. Паллетированный png конечно до сих пор остаётся весьма эффективным и совершенно без потери визуального качества, жаль только опенсорс не умеет создавать такие файлы нормально (сопоставимо с проприетарью).
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|8.22, Аноним (2), 22:50, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Там аттрибуты некуда сохранять только часть остаётся , в итоге исходный файл ни... текст свёрнут, показать
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|10.26, Аноним (2), 22:54, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Люди любят утверждать, что это лосслесс формат, но это лосслесс с кучей оговорок... текст свёрнут, показать
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|6.15, Аноним (2), 22:40, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты шо, поехавший, чем тебе палеттированность теперь не нравится?
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|4.6, Аноним (2), 22:29, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ток tiff слишком перегружен и миллион форков у каждого вендора не способствуют улучшению поддержки. Не сравнивал вычислительную сложность. Tga максимально простой и универсальный стандарт.
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|4.17, Аноним (2), 22:44, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> JPEG XL в lossless режиме?
Дороговато, на контенте с градациями серого png меньше файлы выдаёт. Только есть проблема, это низкие распространённость и слабая поддержка в софте, а так да, файлы в среднем в 2 раза меньше, чем у png. И есть зависимость от достаточно непредсказуемой либы, которая среди прочего включает в себя жит вм.
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|3.47, Аноним (47), 23:08, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так лучше tga до сих пор ничего не придумали из лосслесс.
Вот только зачем лосслесс в лого на компе ?
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|4.55, Tron is Whistling (?), 23:14, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну PNG для этой цели сложноват, я с ним соглашусь пожалуй.
Но вот конкретно там TGA тоже вообще не упёрся - банального BMP достаточно.
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|1.5, Шарп (ok), 22:27, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>в котором присутствуют уязвимости, приводящие к переполнению буфера во время разбора некорректных данных
Угадайте с одного раза язык программирования, на котором написан этот код.
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|2.8, Аноним (2), 22:33, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ассемблер? Восславим же пресвятой ассемблер, наш избавитель от оков корпораций!
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|3.30, прохожий (?), 22:57, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для тебя будет открытием, но ассемблер - не язык программирования.
Это один из вариантов транслятора (бывают интепретаторы, компиляторы и ассемблеры). Конкретно ассемблер переводит из языка ассемблера в машинный код.
То, что ты называешь "ассемблером", это ассемблерный язык или язык ассемблера. А не сам ассемблер. Сказать "написано на ассемблере" так же нелепо, как "написано на компиляторе".
И да, это повсеместная айтишная безграмотность, которая не лечится. Наряду с "тся/ться". Или Силиконовой Долиной.
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|4.31, Tron is Whistling (?), 22:59, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ассемблер - не язык программирования
> ассемблер переводит из языка ассемблера
И всё-таки гуманитарное образование не проспать.
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|4.32, Аноним (2), 23:00, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Диалекты ассемблера несовместимы и вполне себе являются каждый своим ЯП, Вася.
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|5.35, прохожий (?), 23:03, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё один. О чём я и говорил - беспроссветная айтишная бездарь.
В англоязычном источнике хоть раз видел Assembler как язык программирования?
Это всегда транслятор. Сам язык называется Assembly language, коих великое множество, конечно. Так как приязан к конкретному процессору.
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|6.41, Tron is Whistling (?), 23:06, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там всё правильно, если немножко разбираться в окончаниях.
Assembler - that who assembles.
Assembly - that what is assembled.
Assembly [language] - how to assembly.
В великом и могучем такой дифференциации нет.
Но и даже в ангельском слово language выкидывается за ненадобностью.
Поэтому скажем дружно - нафиг нужно.
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|7.48, Tron is Whistling (?), 23:08, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему выкидывается?
Потому что programming in assembly с точки зрения "what is assembled" - смысла не имеет.
Такие дела.
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|7.49, Tron is Whistling (?), 23:09, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То же самое и в могучем: если я пишу на ассемблере - то это точно не означает, что я взял masm.exe и пытаюсь сверху на битах в нём что-то накорябать, а всего лишь пишу на его диалекте языка. Поэтому вся эта избыточность и лишние слова - полностью бессмысленны.
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|6.51, Анании.orig (?), 23:11, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, у него даже 2-а основных диалекта - at&t и маргинальный
Зыж
А на следующем курсе будете проходить llvm ir.
Во где повеселитесь.
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|4.39, Анании.orig (?), 23:05, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ассемблер - не язык программирования
>...
> Конкретно ассемблер переводит из языка ассемблера
В каком месте ты .. ошибся?
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|2.9, keydon (ok), 22:33, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Языки делятся на два вида: на си и на те которые никто не использует.
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|1.10, keydon (ok), 22:35, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда эту штуку (смена логотипа увидел) так и подумал что это дичь с т зр безопасности (да и усложнения кода). Уверен, многие опытные инженеры так и подумали, но маркетинг победил.
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|2.24, Аноним (24), 22:51, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Когда эту штуку (смена логотипа увидел) так и подумал что это дичь
> с т зр безопасности (да и усложнения кода). Уверен, многие опытные
> инженеры так и подумали, но маркетинг победил.
С этими гуаноУЕФИ много всякой дичи внутри присутствует. Но конкретно это зачотная фича.
Вообще, всё что "может использоваться для обхода механизма верифицированной загрузки UEFI Secure Boot и аппаратных механизмов защиты, таких как Intel Boot Guard, AMD Hardware-Validated Boot и ARM TrustZone Secure Boot" достойно похвалы и фича очень нужная в хозяйстве.
Жаль, что скорее всего прикроют, раз так громко спалили и в новых, ещё более онально огороженных материнках её уже скорее всего не будет. :((
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|1.38, Аноним (43), 23:04, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>современные прошивки включают код для разбора форматов BMP, ... в котором присутствуют уязвимости, приводящие к переполнению буфера во время разбора некорректных данных.
BMP и PNG это вообще 2 самых простых формата. Там чтобы налажать - надо ОЧЕНЬ сильно постараться. PNG, кстати, в списке нет. Можно было просто ограничиться PNG с zlib-сжатием и одним вариантом цветности - и уязвимости не было бы. Это вообще самый очевидный способ, что надо было делать.
А в принципе, это здорово и очень хорошо. Ибо нефиг не давать пользователю контроля за биосом.
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