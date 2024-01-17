The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

PixieFAIL - уязвимости в сетевом стеке прошивок UEFI, применяемом для PXE-загрузки

17.01.2024 21:42

В UEFI-прошивках на основе открытой платформы TianoCore EDK2, обычно используемых на серверных системах, выявлено 9 уязвимостей, получивших собирательное кодовое имя PixieFAIL. Уязвимости присутствуют в сетевом стеке прошивок, применяемом для организации сетевой загрузки (PXE). Наиболее опасные уязвимости позволяют неаутентифицированному атакующему организовать удалённое выполнение своего кода на уровне прошивки в системах, допускающих PXE-загрузку с использованием сети IPv6.

Менее опасные проблемы приводят к отказу в обслуживании (блокирование загрузки), утечке информации, отравлению кэша DNS и перехвату TCP-сеансов. Большая часть уязвимостей может быть эксплуатирована из локальной сети, но отдельные уязвимости допускают и атаку из внешней сети. Типовой сценарий атаки сводится к мониторингу трафика в локальной сети и отправке специально оформленных пакетов при выявлении активности, связанной с загрузкой системы по PXE. Наличие доступа к серверу загрузки или DHCP-серверу не требуется. Для демонстрации техники атаки опубликованы прототипы эксплоитов.

UEFI-прошивки на базе платформы TianoCore EDK2 используются во многих крупных компаниях, облачных провайдерах, ЦОД и вычислительных кластерах. В частности, уязвимый модуль NetworkPkg с реализацией PXE-загрузки, используются в прошивках, развиваемых компаниями ARM, Insyde Software (Insyde H20 UEFI BIOS), American Megatrends (AMI Aptio OpenEdition), Phoenix Technologies (SecureCore), Intel, Dell и Microsoft (Project Mu). Предполагалось, что уязвимости также затрагивают платформу ChromeOS, в репозитории которой имеется пакет EDK2, но компания Google заявила, что данный пакет не используется в прошивках для устройств Chromebook и платформа ChromeOS не подвержена проблеме.

Выявленные уязвимости:

  • CVE-2023-45230 - переполнение буфера в коде клиента DHCPv6, эксплуатируемое через передачу слишком длинного идентификатора сервера (опция Server ID).
  • CVE-2023-45234 - переполнение буфера при обработке опции с параметрами DNS-сервера, передаваемыми в сообщении, анонсирующем наличие сервера DHCPv6.
  • CVE-2023-45235 - переполнение буфера при обработке опции с идентификатором сервера (Server ID) в сообщениях с анонсами прокси-сервера для DHCPv6.
  • CVE-2023-45229 - целочисленное переполнение через нижнюю границу (underflow), проявляющееся при обработке опций IA_NA/IA_TA в сообщениях DHCPv6, анонсирующих DHCP-сервер.
  • CVE-2023-45231 - утечка данных из области вне буфера при обработке сообщений ND Redirect (Neighbor Discovery) с усечёнными значениями опций.
  • CVE-2023-45232 - бесконечное зацикливание при разборе неизвестных опций в заголовке с параметрами точки назначения (Destination Options).
  • CVE-2023-45233 - бесконечное зацикливание при разборе опции PadN в заголовке пакета.
  • CVE-2023-45236 - использование предсказуемых начальных номеров последовательности TCP, позволяющих вклиниться в TCP-соединение.
  • CVE-2023-45237 - использование ненадёжного генератора псевдослучайных чисел, выдающего предсказуемые значения.

Информация об уязвимостях была отправлена в CERT/CC 3 августа 2023 года, а дата раскрытия информации была намечена на 2 ноября. Тем не менее, из-за необходимости скоординированного выпуска исправлений, охватывающего многих производителей, дата публикации была перенесена вначале на 1 декабря, а потом переносилась на 12 декабря и 19 декабря, 2023 года, но в конечном счёте была раскрыта 16 января 2024 года. При этом компания Microsoft просила отложить обнародование сведений до мая.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: LogoFAIL - атака на UEFI-прошивки через подстановку вредоносных логотипов
  3. OpenNews: Уязвимость в прошивках UEFI, позволяющая выполнить код на уровне SMM
  4. OpenNews: В CoreBoot добавлена реализация открытой UEFI-прошивки на базе TianoCore
  5. OpenNews: Компания Microsoft представила Mu, открытую модульную систему для создания UEFI-прошивок
  6. OpenNews: Intel развивает виртуальную прошивку TD-Shim, написанную на Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60449-pixiefail
Ключевые слова: pixiefail, tianocore, edk2, uefi, firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, C00l_ni66a (ok), 22:04, 17/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.2, амоним (?), 22:07, 17/01/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    да тут просто флеш рояль...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру