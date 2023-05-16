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Атака PMFault, позволяющая вывести из строя CPU на некоторых серверных системах

16.05.2023 22:05

Исследователи из Бирмингемского университета, ранее известные разработкой атак Plundervolt и VoltPillager, выявили уязвимость (CVE-2022-43309) в некоторых серверных материнских платах, позволяющую физически вывести из строя CPU без возможности его последующего восстановления. Уязвимость, которая получила кодовое имя PMFault, может быть использована для повреждения серверов, к которым у атакующего нет физического доступа, но есть привилегированный доступ к операционной системе, полученный, например, в результате эксплуатации неисправленной уязвимости или перехвата учётных данных администратора.

Суть предложенного метода в использовании интерфейса PMBus, в котором применяется протокол I2C, для повышения подаваемого на процессор напряжения до величин, вызывающих повреждение чипа. Интерфейс PMBus обычно реализуется в модуле VRM (Voltage Regulator Module), доступ к которому можно получить через манипуляции с BMC-контроллером. Для совершения атаки на платы, поддерживающие PMBus, кроме полномочий администратора в операционной системе необходимо наличие программного доступа к BMC (Baseboard Management Controller), например, через интерфейс IPMI KCS (Keyboard Controller Style), через Ethernet или через перепрошивку BMC из текущей системы.

Наличие проблемы, позволяющей совершить атаку без знания параметров аутентификации в BMC, подтверждено в материнских платах Supermicro с поддержкой IPMI (X11, X12, H11 и H12) и ASRock, но уязвимости также подвержены и другие серверные платы, на которых можно получить доступ к PMBus. В ходе проведённых экспериментов при повышении напряжения до 2.84 вольт на данных платах было повреждено два процессора Intel Xeon. Для доступа к BMC без знания параметров аутентификации, но при наличии root-доступа к операционной системе, использовалась уязвимость в механизме верификации прошивок, позволившая загрузить в BMC-контроллер модифицированное обновление прошивки, а также возможность неаутентифицированного доступа через IPMI KCS.

Метод изменения напряжения через PMBus также может применяться для совершения атаки Plundervolt, позволяющей через понижение напряжения до минимальных величин вызвать повреждение содержимого ячеек с данными в CPU, используемых при вычислениях в изолированных анклавах Intel SGX и генерации ошибок в изначально корректных алгоритмах. Например, если добиться изменения значения, используемого при умножении в процессе шифрования, на выходе окажется некорректный шифротекст. Имея возможность обращаться к обработчику в SGX для шифрования своих данных, атакующий может, вызывая сбои, накопить статистику об изменении шифротекста на выходе и восстановить значение ключа, хранящегося в анклаве SGX.

Инструментарий для проведения атаки на платы Supermicro и ASRock, а также утилита для проверки наличия доступа к PMBus, опубликованы на GitHub.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Plundervolt - новый метод атаки на процессоры Intel, затрагивающий технологию SGX
  3. OpenNews: Продемонстрирован взлом терминала Starlink
  4. OpenNews: Содержимое ячеек DRAM может быть повреждено в результате цикличного чтения
  5. OpenNews: Уязвимость в NAND Flash может привести к повреждению чужих данных на SSD-накопителях
  6. OpenNews: Установка Ubuntu 17.10 может привести к повреждению прошивок некоторых ноутбуков
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59136-pmfault
Ключевые слова: pmfault, attack, cpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:13, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    с администратором не интересно - он просто вайпнет все данные и всё, тушить проц надобности и профита никакого
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:35, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как никакого? Нанесение финансового ущерба невозвратными потерями
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:44, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > с администратором не интересно - он просто вайпнет все данные и всё, тушить проц надобности и профита никакого

    Скушный аноним: недогадливый, недальновидный, пользу не замечающий.

     

  • 1.5, Аноним (5), 22:40, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Будет весело, если выяснится, что доступ к этому PMBus можно получить из контейнеров или виртуальных машин облачных провайдеров.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:07, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно нельзя. Ты, конечно, можешь прокидывать хостовый /dev/ipmi0 в контейнеры своим клиентам, если очень любишь приключения, но в таком случае у тебя и так будут проблемы с безопасностью.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:45, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно и злоумышленников не пускают
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:49, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >повышения подаваемого на процессор напряжения до величин, вызывающих повреждение чипа

    Не ясно только куда с пюмат платы пропал ограничитель напряжения.

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 23:03, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чокаво? Какой ограничитель? Чипы регулятора отродясь программно управляемые. И для универсальности умеют достаточно широкий диапазон на все оказии.

    Ну и
    > при повышении напряжения до 2.84 вольт

    ...типичному современному процу с таким Vcore будет стопроцентная амба, он на столько совершенно точно не расчитан.

     
  • 2.14, Аноним (14), 23:18, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ограничитель до недавнего времени никто не реализовывал.

    Например, десктопные платы позволяют подать на CPU хоть 1.8 В. При более-менее длительной эксплуатации это убьёт проц.

    Собственно, Ryzen с 3D-кэшем от этого и выгорают. Сейчас вендоры спешно на уровне прошивки запрещают поднимать напряжение, если в системе стоит такой проц.

     

  • 1.9, Аноним (9), 23:00, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, "чернобыль" вернулся
     
  • 1.15, Аноним (15), 23:40, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомнило историю про вирус на USB флешках который центрифуги ломал. Случайно вспомнилось че-то.
     
  • 1.17, Аноним (16), 23:54, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновление прошивки матери через IPMI было примерно всегда. С измененной прошивкой (в открытом доступе, бинарно патчится) можно было и раньше добиться того же эффекта. А это в некоторых прочтениях может считаться "not a bug". Тут конечно другой способ, возможно чуть более универсальный (и то не факт), но принципиально ничего не меняющий: ipmi доступ хуже рут доступа и это даже так и задумано.
    Хуже что большинство вендоров не особо поддерживают чуть устаревшие сервера, а зоопарк из серверов 5-10 летней давности обычное дело (слышал в некоторых компаниях списывают все что старше 5 лет, но кроме хостеров таких не встречал).
     

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