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Продемонстрирован взлом терминала Starlink

15.08.2022 21:41

Исследователь из Лёвенского католического университета продемонстрировал на конференции Black Hat технику компрометации пользовательского терминала Starlink, используемого для подключения абонентов к спутниковой сети SpaceX. Терминал оснащён собственным 64-разрядном SoC, созданным компанией STMicro специально для SpaceX. Программное окружение основано на Linux.

Предложенный метод позволяет выполнить свой код на терминале Starlink, получить root-доступ и доступ в недоступную пользователю через обычные порты внутреннюю сеть, используемую терминалами, например, для обновления прошивок. Опубликованные наработки также могут быть применены для продвинутых экспериментов в области программно определяемых радиосистем (SDR), в силу специфичной структуры терминала Starlink (массив фазированных антенн, управляемых программно).

Взлом терминала Starlink интересен с точки зрения атаки на хорошо защищённую Linux-систему с качественной реализацией режима безопасной загрузки (Secure Boot). Так как программно систему не удалось скомпрометировать, взлом был осуществлён на аппаратном уровне с применением специального лабораторного оборудования. В конечном счёте, необходимое для взлома оборудование удалось свести к готовой плате-надстройке (modchip), использующей обычный микроконтроллер Raspberry Pi RP2040 (2-ядерный Cortex M0).

Подготовленная modchip-плата подключается к определённым дорожкам основной платы терминала Starlink и вызывает сбой путём изменения напряжения в определённых частях электрической схемы ("voltage fault"). Вызов сбоя в момент проверки цифровой подписи в ROM bootloader (BL1) позволяет запустить на SoC произвольный код, несмотря на отсутствие для этого кода корректной цифровой подписи.

Схема платы для взлома терминалов Starlink опубликована на GitHub в формате KiCad. Также опубликован код использованной для атаки прошивки микроконтроллера. Стоимость изготовления платы оценивается примерно в 25 долларов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.wired.co.uk/articl...)
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  4. OpenNews: Отобранный NIST постквантовый криптоалгоритм SIKE оказался не защищён от взлома на обычном компьютере
  5. OpenNews: Плачевная ситуация с безопасностью спутникового интернета
  6. OpenNews: Уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти UEFI Secure Boot
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57635-starlink
Ключевые слова: starlink
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Gedweb (ok), 22:24, 15/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит как киберпанк который наступил
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:26, 15/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как тебе такое, Илон Маск?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:34, 15/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Илон Маск сам этот хак продаёт за бабки спецам и не за маленкьие.
     
     
  • 3.15, Отражение луны (ok), 22:58, 15/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ох уж эти проклятые капиталисты, им только и дай подлость совершить чтобы загубить свой бизнес
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 23:16, 15/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол что значит загубить? Не будешь для служб поставлять эксплоиты не будет у тебя никакого бизнес. Очевидно бизнеса у тебя никогда не было.  
     

  • 1.4, Аноним (5), 22:33, 15/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Да к любой железке к UARTу подпаяйся и узнаешь много нового.
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:34, 15/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Был соседский вайфай, а теперь соседский спутник
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:04, 15/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет . Как не ковыряй прошивки в терминале (а больше ничего не получится) - всё равно связь с пк через обычный модем . А уж что кто то развинчивал твою железяку - трудно не заметить .
     

  • 1.7, Programmer (?), 22:39, 15/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спутниковая рыбалка v2.0
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:39, 15/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Опубликованные наработки также могут быть применены для продвинутых экспериментов в области программно определяемых радиосистем (SDR)"
    Использовать терминал не для связи с сетью старлинка -
    хм.., интересная идея так-то!!
     
     
  • 2.12, Рептилоид (?), 22:55, 15/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Опубликованные наработки также могут быть применены для продвинутых экспериментов в области
    > программно определяемых радиосистем (SDR)"
    > Использовать терминал не для связи с сетью старлинка -
    > хм.., интересная идея так-то!!

    Смотри, нарвешся на серию продвинутых экспериментов в области нестандартного применения астероидных зондов.


     
  • 2.18, Аноним (18), 23:08, 15/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж чего-чего, а SDR-плат на рынке с избытком. Даже взламывать ничего не нужно.
     

  • 1.9, kusb (?), 22:44, 15/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, можно ли связываться через эту внутреннюю сеть и что там есть.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:52, 15/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 2.13, InuYasha (??), 22:56, 15/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если два терминала будут во внутренней сети, может, и можно. Смотря как роутинг налажен.
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 23:07, 15/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Два терминала" в такой сети не будет никогда . Канал только нисходящий и только от спутника , а управление спутниками "у дяди" .
     

  • 1.14, InuYasha (??), 22:57, 15/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что, халявный инет доступен наконец-то? Или подождать с заказом? :)
     
     
  • 2.19, Аноним (16), 23:12, 15/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве поковырявшись в своём микротике (например) получите от провайдера бесплатную связь ?
     

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