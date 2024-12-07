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Опубликована свободная загрузочная прошивка Libreboot 20241206

07.12.2024 09:19

Опубликован релиз свободной загрузочной прошивки Libreboot 20241206, который получил статус стабильного выпуска, сосредоточенного на оттачивании функциональности, добавленной в экспериментальных выпусках. Проект развивает готовую сборку проекта Coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

В новой версии добавлена поддержка ноутбуов Lenovo ThinkPad T480 и Lenovo ThinkPad T480S, а также персональных компьютеров Dell OptiPlex 780 USFF и Dell OptiPlex 780 MT. Улучшена поддержка ПК Dell OptiPlex 3050 Micro. Для отключения Boot Guard на системах Intel Skylake, Kaby Lake и Coffee Lake c прошивками Intel MEv11.x задействована утилита deguard, использующая уязвимость CVE-2017-5705 для обхода загрузки только официальных прошивок, заверенных цифровой подписью. U-Boot обновлён до версии 2024.10 для систем ARM64. SeaBIOS синхронизирован с репозиторием основного проекта по состоянию на 17 октября.

Оборудование, поддерживаемое в Libreboot:

  • Серверные материнские платы:
    • ASUS KFSN4-DRE
    • ASUS KGPE-D16
  • Десктоп-системы:
    • Gigabyte GA-G41M-ES2L;
    • Acer G43T-AM3;
    • Intel D510MO / D410PT;
    • Apple iMac 5,2;
    • HP Elite 8200 SFF/MT;
    • HP Elite 8300 USDT;
    • ASUS KCMA-D8;
    • Dell Precision T1650;
    • Intel D945GCLF
    • Dell OptiPlex 3050 Micro, 7010, 7020, 9010 и 9020 серии SFF, XE2 SFF, MT и XE2 MT, 780 USFF/MT ;
  • Ноутбуки:
    • ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet;
    • ThinkPad T60;
    • Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 / X220 / X220 eDP / X230 Tablet;
    • Lenovo ThinkPad X301;
    • Lenovo ThinkPad R400;
    • Lenovo ThinkPad T400 / T400S / T420 / T420S / T430 / T440 / T480 / T480S.
    • Lenovo ThinkPad T500 / T530;
    • Lenovo ThinkPad W530 / W541;
    • Lenovo ThinkPad R500;
    • HP EliteBook 2560p / 2570p / 2170p / 8470p / Folio 9470m;
    • HP EliteBook 820 G2;
    • HP Compaq Elite 8300 CMT;
    • HP EliteBook 8460p;
    • HP EliteBook 8560w;
    • Dell Latitute E6400 / E6430;
    • Dell Latitude E5420 / E5520 / E5530 / E6520 / E6530 / E6420 / E6220 / E6320 / E6330 / E6230 / E4300;
    • Apple MacBook1 и MacBook2;
    • ASUS Chromebook Flip C101 (ARM);
    • Samsung Chromebook Plus (ARM).
  • Игровые приставки:
    • Sony PlayStation 1.


  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/lib...)
  2. OpenNews: Опубликована свободная загрузочная прошивка Libreboot 20241008
  3. OpenNews: Нападки производителя ноутбуков Malibal на проект coreboot
  4. OpenNews: Intel начал продвигать решения на базе CoreBoot для систем с процессорами Intel Xeon 6
  5. OpenNews: Выпуск Coreboot 24.05
  6. OpenNews: Выпуск загрузочных прошивок Libreboot 20240612 и Canoeboot 20240612
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62363-libreboot
Ключевые слова: libreboot, coreboot, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:24, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Там арм комп на новом снапе рвут эту x86 древность. А это все продолжают писать для 10+ летнего железа.
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 10:11, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Снап, если это про квалком тоже та еще гадость. Особенно с встроенными сотовыми модемами, где фирмварь сотового модема может любому ME мастерласс дать по секурбуту, загородкам, доступу в любой закоулок системы, нежелательные фичи типа RRLP и тому подобная милота.

    Вот что-нибудь попроще и без сотового модема внутри может быть и вполне нормальной штукой без пакостей, подымаемая без блоботы. Да еще с открытым ATF который в TrustZone можно самому запустить, так оно даже за секурити фичу сойдет - а не подставу.

     
  • 2.5, Дмитро з Криму (?), 10:24, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > на новом снапе

    У дочки смартфон за 80 баксов 2020 года рвет в клочья все эти копролиты если верить гикбэнчу и браузерному бэнчмарку, разница в почти 4 раза) Естественно, что новые армы будут в десятки раз быстрее, а про эппловский м4 вообще молчу 😜

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:27, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А сколько бакс в 2020?
     
     
  • 4.11, Дмитро з Криму (?), 10:30, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно покупалось в 2020 за 80 баксов (не в эр-эфии).
     
  • 3.14, Аноним (-), 10:38, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У дочки смартфон за 80 баксов 2020 года рвет в клочья все эти копролиты если верить
    > гикбэнчу и браузерному бэнчмарку, разница в почти 4 раза) Естественно,
    > что новые армы будут в десятки раз быстрее, а про эппловский м4 вообще молчу 😜

    Теперь попробуй на этом смартфоне делать что-то полезное. Не, метание птиц в свиней и смотрение видосиков - за "полезное" не считается. Вот например разработать начинку этого смартфона - смогешь? :)

     
  • 2.8, YetAnotherOnanym (ok), 10:27, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арм с вэйландом, написанном на расте. Я ничего модного не пропустил?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:36, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самое главное пропустил — виндоус одиннадцать. А то что ты перечислил для 0.01% маргиналов.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:33, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Если говорить формально, согласно правилам, в учреждениях годовой износ компьютерного оборудования начисляется 25%. Это я к тому, что все перечисленное давно списано и утилизировано.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 09:48, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким правилам? Амортизацию рассчитывается на 5 лет и при линейной амортизации это 20%. А так то существует полно нелинейных видов амортизации где у тебя хоть мелкий, но остаток будет всегда. А сабж это продолжение поддержки и постгарантийное обслуживание.
     
  • 2.6, Дмитро з Криму (?), 10:26, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На всяких авито этого хлама как грязи за мкадом) и что самое интересное висит месяцами и годами, а жадность такая, что цену ни на копейку не снижают, так бы хотя бы аффинажники скупили всё)
     
     
  • 3.16, Аноним (1), 10:45, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому и не снижают чтобы аффинажникам не досталось, а досталось ценителю.
     

  • 1.9, InuYasha (??), 10:28, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая материнка вторая, хоть и со своими странностями. Сколько на ней опенсорсов было собрано - не счесть! К сожалению, райзены со своими OS-on-chip всё испортили.
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 10:43, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них boot sequence и устройство чипа в целом - не лучше интеля с ME, увы и ах. Вон тот PSP - всю платформу подымает, и конечно его софт для этого намертво подписан - ключом амд, и чего-то иного в принципе не предусмотрено. Так что нате на лопате - самый привилегированый и всемогущий проц, с ключами интеля и амд прям с фабы. Или как показать отношение к индейцу как к индейцу. И даже белый цвет кожи ему не поможет - все равно, индеец, нии..т!!
     
     
  • 3.17, Аноним (1), 10:47, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покупать пока не заставляют и ладно.
     
     
  • 4.18, InuYasha (??), 10:51, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Покупать пока не заставляют и ладно.

    Я бы сказал - заставляют. Особенно в сговоре с M$ при помощи драйверов.

     

  • 1.10, Дмитро з Криму (?), 10:28, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Просто интересно неужели кто-то всерьёз будет использовать в бытовых целях такое железо, когда можно за копейки взять какой-нибудь i7-8700k (а если для вас и это дорого, то стоит задуматься, возможно в этой жизни вы что-то делаете не так) 🙈
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:36, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дайте пожалуйста инструкцию как этот биос установить на x220 чтобы ничего не конпелять. Я скачал архив с бинарным релизом - а там несколько десятков бинарников со всеми возможными опциями и теперь не знаю какой из них прошить в микросхему.
     
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