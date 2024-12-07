Опубликована свободная загрузочная прошивка Libreboot 20241206

Опубликован релиз свободной загрузочной прошивки Libreboot 20241206, который получил статус стабильного выпуска, сосредоточенного на оттачивании функциональности, добавленной в экспериментальных выпусках. Проект развивает готовую сборку проекта Coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

В новой версии добавлена поддержка ноутбуов Lenovo ThinkPad T480 и Lenovo ThinkPad T480S, а также персональных компьютеров Dell OptiPlex 780 USFF и Dell OptiPlex 780 MT. Улучшена поддержка ПК Dell OptiPlex 3050 Micro. Для отключения Boot Guard на системах Intel Skylake, Kaby Lake и Coffee Lake c прошивками Intel MEv11.x задействована утилита deguard, использующая уязвимость CVE-2017-5705 для обхода загрузки только официальных прошивок, заверенных цифровой подписью. U-Boot обновлён до версии 2024.10 для систем ARM64. SeaBIOS синхронизирован с репозиторием основного проекта по состоянию на 17 октября.





Оборудование, поддерживаемое в Libreboot: