Опубликована свободная загрузочная прошивка Libreboot 20241206

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|1.1, Аноним (1), 09:24, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Там арм комп на новом снапе рвут эту x86 древность. А это все продолжают писать для 10+ летнего железа.
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|2.4, Аноним (-), 10:11, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Снап, если это про квалком тоже та еще гадость. Особенно с встроенными сотовыми модемами, где фирмварь сотового модема может любому ME мастерласс дать по секурбуту, загородкам, доступу в любой закоулок системы, нежелательные фичи типа RRLP и тому подобная милота.
Вот что-нибудь попроще и без сотового модема внутри может быть и вполне нормальной штукой без пакостей, подымаемая без блоботы. Да еще с открытым ATF который в TrustZone можно самому запустить, так оно даже за секурити фичу сойдет - а не подставу.
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|2.5, Дмитро з Криму (?), 10:24, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> на новом снапе
У дочки смартфон за 80 баксов 2020 года рвет в клочья все эти копролиты если верить гикбэнчу и браузерному бэнчмарку, разница в почти 4 раза) Естественно, что новые армы будут в десятки раз быстрее, а про эппловский м4 вообще молчу 😜
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|3.14, Аноним (-), 10:38, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У дочки смартфон за 80 баксов 2020 года рвет в клочья все эти копролиты если верить
> гикбэнчу и браузерному бэнчмарку, разница в почти 4 раза) Естественно,
> что новые армы будут в десятки раз быстрее, а про эппловский м4 вообще молчу 😜
Теперь попробуй на этом смартфоне делать что-то полезное. Не, метание птиц в свиней и смотрение видосиков - за "полезное" не считается. Вот например разработать начинку этого смартфона - смогешь? :)
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|3.12, Аноним (12), 10:36, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Самое главное пропустил — виндоус одиннадцать. А то что ты перечислил для 0.01% маргиналов.
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|1.2, Аноним (2), 09:33, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Если говорить формально, согласно правилам, в учреждениях годовой износ компьютерного оборудования начисляется 25%. Это я к тому, что все перечисленное давно списано и утилизировано.
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|2.3, Аноним (1), 09:48, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каким правилам? Амортизацию рассчитывается на 5 лет и при линейной амортизации это 20%. А так то существует полно нелинейных видов амортизации где у тебя хоть мелкий, но остаток будет всегда. А сабж это продолжение поддержки и постгарантийное обслуживание.
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|2.6, Дмитро з Криму (?), 10:26, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На всяких авито этого хлама как грязи за мкадом) и что самое интересное висит месяцами и годами, а жадность такая, что цену ни на копейку не снижают, так бы хотя бы аффинажники скупили всё)
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|3.16, Аноним (1), 10:45, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому и не снижают чтобы аффинажникам не досталось, а досталось ценителю.
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|1.9, InuYasha (??), 10:28, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошая материнка вторая, хоть и со своими странностями. Сколько на ней опенсорсов было собрано - не счесть! К сожалению, райзены со своими OS-on-chip всё испортили.
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|2.15, Аноним (-), 10:43, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них boot sequence и устройство чипа в целом - не лучше интеля с ME, увы и ах. Вон тот PSP - всю платформу подымает, и конечно его софт для этого намертво подписан - ключом амд, и чего-то иного в принципе не предусмотрено. Так что нате на лопате - самый привилегированый и всемогущий проц, с ключами интеля и амд прям с фабы. Или как показать отношение к индейцу как к индейцу. И даже белый цвет кожи ему не поможет - все равно, индеец, нии..т!!
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|4.18, InuYasha (??), 10:51, 07/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Покупать пока не заставляют и ладно.
Я бы сказал - заставляют. Особенно в сговоре с M$ при помощи драйверов.
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|1.10, Дмитро з Криму (?), 10:28, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Просто интересно неужели кто-то всерьёз будет использовать в бытовых целях такое железо, когда можно за копейки взять какой-нибудь i7-8700k (а если для вас и это дорого, то стоит задуматься, возможно в этой жизни вы что-то делаете не так) 🙈
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|1.13, Аноним (13), 10:36, 07/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дайте пожалуйста инструкцию как этот биос установить на x220 чтобы ничего не конпелять. Я скачал архив с бинарным релизом - а там несколько десятков бинарников со всеми возможными опциями и теперь не знаю какой из них прошить в микросхему.
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