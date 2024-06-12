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Выпуск загрузочных прошивок Libreboot 20240612 и Canoeboot 20240612

12.06.2024 22:52

Доступен выпуск свободной загрузочной прошивки Libreboot 20240612. Проект развивает готовую сборку проекта Coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

Как и прошлый выпуск обновление имеет статус стабильного релиза, и отличается в основном исправлением выявленных за месяце ошибок и внесением изменений, подготовленных при проведении аудита системы сборки. В июле планируется сформировать новую экспериментальную ветку, которая станет основой для следующего стабильного релиза, который ожидается весной следующего года.

На 12% сокращён размер сборочного скрипта, написанного на POSIX sh. В GRUB добавлен драйвер для поддержка загрузки с накопителей NVMe. При работе на системах с CPU Intel Haswell (ThinkPad T440p, W541, Dell OptiPlex 9020 MT и Dell OptiPlex 9020) прекращено использование блоба для инициализации памяти (MRC), вместо которого задействована свободная реализация raminit.


Оборудование, поддерживаемое в Libreboot:

  • Серверные материнские платы:
    • ASUS KFSN4-DRE
    • ASUS KGPE-D16
  • Десктоп-системы:
    • Gigabyte GA-G41M-ES2L;
    • Acer G43T-AM3;
    • Intel D510MO / D410PT;
    • Apple iMac 5,2;
    • HP Elite 8200 SFF/MT;
    • HP Elite 8300 USDT;
    • ASUS KCMA-D8;
    • Dell Precision T1650.
    • Intel D945GCLF
    • Dell OptiPlex 7020 и 9020 серии SFF, XE2 SFF, MT и XE2 MT;
  • Ноутбуки:
    • ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet;
    • ThinkPad T60;
    • Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 / X220 / X220 eDP / X230 Tablet;
    • Lenovo ThinkPad X301;
    • Lenovo ThinkPad R400;
    • Lenovo ThinkPad T400 / T400S / T420 / T420S / T430 / T440;
    • Lenovo ThinkPad T500 / T530;
    • Lenovo ThinkPad W530 / W541;
    • Lenovo ThinkPad R500;
    • HP EliteBook 2560p / 2570p / 2170p / 8470p / Folio 9470m;
    • HP EliteBook 820 G2;
    • HP Compaq Elite 8300 CMT;
    • HP EliteBook 8460p;
    • HP EliteBook 8560w;
    • Dell Latitute E6400 / E6430;
    • Dell Latitude E5420/E5520/E5530/E6520/E6530/E6420;
    • Apple MacBook1 и MacBook2;
    • ASUS Chromebook Flip C101 (ARM);
    • Samsung Chromebook Plus (ARM).

В дополнение к Libreboot сформирован выпуск проекта Canoeboot 20240612, который позиционируется как полностью свободная сборка Libreboot, соответствующая требованиям Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам. Выпуск Canoeboot основан на версии Libreboot 20240612, из которой удалены компоненты и изменения, не соответствующие критериям Фонда СПО.

Необходимость в создании отдельной сборки Libreboot объясняется тем, что сформированные Фондом СПО требования к свободным дистрибутивам не допускают поставку бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов. При этом начиная с 2022 года проект Libreboot перешёл на более прагматичные правила использования бинарных компонентов, позволившие заметно расширить спектр поддерживаемого аппаратного обеспечения. Новой целью проекта Libreboot стала поддержка всего оборудования, поддерживаемого в coreboot, за исключением бинарных компонентов, влияющих на безопасность и надёжность (например, в Libreboot используется me_cleaner для отключения Intel ME). При таком подходе Libreboot потерял статус полностью свободного дистрибутива с позиции Фонда Свободного ПО.

Устройства, поддерживаемые в Canoeboot:



  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/lib...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 24.05
  3. OpenNews: Выпуск загрузочных прошивок Libreboot 20240504 и Canoeboot 20240504
  4. OpenNews: Доступны загрузочные прошивки Coreboot 24.02 и Libreboot 20240225
  5. OpenNews: Выпуск загрузочной прошивки Libreboot 20240126
  6. OpenNews: Удалённая уязвимость в прослойке Shim, позволяющая обойти UEFI Secure Boot
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61359-libreboot
Ключевые слова: libreboot, coreboot
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.6, soyboy (?), 01:44, 13/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Объясните, почему поддерживаются только копролиты 10 летней давности? Что мешает взять за основу систему хотя бы на coffee lake?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 01:54, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все стоящие программисты разбежались или потеряли интерес к СПО. Поддерживают то, что от их трудов осталось.
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 02:07, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все стоящие программисты разбежались

    Пфф... Кому нужно эта айтишечка, когда можно хомяка тапать, работая в криптовалюте.

     
  • 2.9, Аноним (9), 02:28, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По тому, что кодовая база уже есть, а для добавления новых платформ нужен мозг и прямые руки. Также в инете есть множество сливов документации на всякое старьё, а на новые чипсеты корпы пока доки не сливают.
     
  • 2.10, Аноним (10), 04:10, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что реверсинг UEFI — долго и дорого. Соответственно, на запил полноценной поддержки платы уходит несколько человеко-лет, а делают это один-два задрoта.
     

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