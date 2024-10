Intel начал продвигать решения на базе CoreBoot для систем с процессорами Intel Xeon 6

1.1 , Аноним ( - ), 11:40, 20/10/2024 [ответить] + / – И как там блобики? FSP уже все? Ах, нет, FSP с кучей блоботы милостиво предоставили? Как насчет ME и прочих пакостей? Такая полунедооткрытая фирмварь - пролюбливает весь пойнт. Доверять этому барахлу все равно проблематично, остается чертова куча нефиксабельных штук с нежелательным функционалом. Зачем coreboot в этом марается - я вообще не понимаю. Из-за этого и появляются всякие libreboot'ы, потому что coreboot зарекомендовал себя - snake oil.

2.4 , IdeaFix ( ok ), 11:54, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это же не вопрос доверия, это вопрос покрытия рынка. Интел исторически мало лицензировал и много писал сам в этой области, а теперь пусть Бразильский фонд СПО пишет :)



1.2 , Аноним ( - ), 11:43, 20/10/2024 [ответить] + / – > технологии, как TPM (Trusted Platform Module), Intel TXT (Trusted Execution Technology)

> и Intel CBnT (Converged Boot Guard and TXT). Открытый характер проекта позволяет добиться

> прозрачности при принятии решений и приёме изменений Многовато баззвордов и маловато дела, какая нахрен прозрачность и trusted с блоботой в ME/FSP?!

2.6 , Аноним ( 6 ), 11:56, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прозрачность относительна и зависит от того, где расположен наблюдатель - внутри Intel ME или вне его



1.3 , IdeaFix ( ok ), 11:53, 20/10/2024 [ответить] + / – Блин, они бы довели поддержку Asus P3BF что ли до уровня промышленного применения или Asus P5K. Про Intel D410/510 уж и не прошу :)

1.5 , Аноним ( 5 ), 11:55, 20/10/2024 [ответить] + / – Откроют и опишут технически микрокод процов? Если нет -- пусть валят в туман со своей коробкой печенья и бочкой варенья.