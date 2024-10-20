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Intel начал продвигать решения на базе CoreBoot для систем с процессорами Intel Xeon 6

20.10.2024 11:13

Компания Intel объявила о работе по добавлению поддержки платформ на базе процессоров Intel Xeon 6 ("Granite Rapids") в проект CoreBoot, развивающий свободную альтернативу проприетарным прошивкам и BIOS. Работа ведётся совместно с компанией 9elements, специализирующейся на адаптации CoreBoot для различного оборудования. Для CoreBoot планируется подготовить пакет FSP (Firmware Support Package), включающий реализацию процедур, необходимых для инициализации и настройки систем с процессорами Intel Xeon 6.

Предполагается, что проведённая работа сделает решения на базе CoreBoot более привлекательными для корпоративных систем и доведёт их до уровня проектов Open Platform Firmware (OPF) от сообщества Open Compute. Отмечается, что использование CoreBoot даст возможность компаниям упростить процесс инициализации оборудования, снизить издержки на сопровождение и адаптировать компоненты начальной загрузки под свои потребности, что особенно актуально при внедрении программно определяемых инфраструктур (SDI, Software-Defined Infrastructure) в датацентрах.

Intel, также упоминает, что применение CoreBoot позволяет добиться высокой производительности, эффективности и безопасности рабочих нагрузок, и способствует развитию инноваций и более активной совместной работе в отрасли. Более высокая производительность по сравнению с проприетарными прошивками UEFI достигается в CoreBoot благодаря минималистичной модульной архитектуре, позволяющей инициализировать только необходимые аппаратные компоненты. Кроме того, CoreBoot позволяет сократить время загрузки, благодаря возможности использования LinuxBoot для прямой передачи управления ядру Linux, без привлечения дополнительных загрузчиков и прошивок.

Эффективность сопровождения в решениях на базе CoreBoot обеспечивается за счёт повторного использования кода и применения единого программного каркаса при реализации поддержки различного оборудования. Для поддержания безопасности для CoreBoot доступны компоненты, позволяющие организовать верифицированную загрузку системы и позволяющие использовать такие технологии, как TPM (Trusted Platform Module), Intel TXT (Trusted Execution Technology) и Intel CBnT (Converged Boot Guard and TXT). Открытый характер проекта позволяет добиться прозрачности при принятии решений и приёме изменений, а также, благодаря большому сообществу, добиться более быстрого исправления ошибок и уязвимостей.



  1. Главная ссылка к новости (https://community.intel.com/t5...)
  2. OpenNews: AMD опубликовал прототип openSIL, платформы для создания открытых прошивок
  3. OpenNews: Учреждён фонд OSFF для координации разработки открытых прошивок
  4. OpenNews: Представлена первая современная серверная платформа на базе CoreBoot
  5. OpenNews: Компания Intel открыла код прошивки блока PSE для чипов Elkhart Lake
  6. OpenNews: Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62078-coreboot
Ключевые слова: coreboot, intel
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 11:40, 20/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    И как там блобики? FSP уже все? Ах, нет, FSP с кучей блоботы милостиво предоставили? Как насчет ME и прочих пакостей? Такая полунедооткрытая фирмварь - пролюбливает весь пойнт. Доверять этому барахлу все равно проблематично, остается чертова куча нефиксабельных штук с нежелательным функционалом. Зачем coreboot в этом марается - я вообще не понимаю. Из-за этого и появляются всякие libreboot'ы, потому что coreboot зарекомендовал себя - snake oil.
     
     
  • 2.4, IdeaFix (ok), 11:54, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же не вопрос доверия, это вопрос покрытия рынка. Интел исторически мало лицензировал и много писал сам в этой области, а теперь пусть Бразильский фонд СПО пишет :)
     

  • 1.2, Аноним (-), 11:43, 20/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    > технологии, как TPM (Trusted Platform Module), Intel TXT (Trusted Execution Technology)
    > и Intel CBnT (Converged Boot Guard and TXT). Открытый характер проекта позволяет добиться
    > прозрачности при принятии решений и приёме изменений

    Многовато баззвордов и маловато дела, какая нахрен прозрачность и trusted с блоботой в ME/FSP?!

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:56, 20/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прозрачность относительна и зависит от того, где расположен наблюдатель - внутри Intel ME или вне его
     

  • 1.3, IdeaFix (ok), 11:53, 20/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Блин, они бы довели поддержку Asus P3BF что ли до уровня промышленного применения или Asus P5K. Про Intel D410/510 уж и не прошу :)
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:55, 20/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Откроют и опишут технически микрокод процов? Если нет -- пусть валят в туман со своей коробкой печенья и бочкой варенья.
     
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