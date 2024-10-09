Опубликована свободная загрузочная прошивка Libreboot 20241008

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Опубликован релиз свободной загрузочной прошивки Libreboot 20241008, который имеет статус экспериментального выпуска, сосредоточенного на развитии функциональности (стабильные релизы в основном содержат исправления и публикуются примерно раз в год, прошлый стабильный релиз был в июне). Проект развивает готовую сборку проекта Coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.
Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.
В новой версии проведена работа по сокращению кодовой базы и упрощению сборочной системы - размер задействованных при сборке shell-скриптов сокращён с 1482 до 1159 строк кода без потери функциональности. Добавлена поддержка игровой приставки Sony PlayStation 1 в прошивке для которой вместо CoreBoot задействован код Open BIOS от проекта PCSX Redux. Добавлена поддержка пяти моделей ноутбуков Dell Latitude (E6220, E6320, E6330, E6230, E4300) и трёх моделей ПК Dell OptiPlex (3050 Micro, 7010 SFF, 9010 SFF). Осуществлена синхронизация с кодовыми базами: Coreboot по состоянию на 29 июля, SeaBIOS - 24 июня, Flashprog - 2 августа, GRUB - 17 июня. U-Boot обновлён до версии 2024.07.
Оборудование, поддерживаемое в Libreboot:
- Серверные материнские платы:
- ASUS KFSN4-DRE
- ASUS KGPE-D16
- Десктоп-системы:
- Gigabyte GA-G41M-ES2L;
- Acer G43T-AM3;
- Intel D510MO / D410PT;
- Apple iMac 5,2;
- HP Elite 8200 SFF/MT;
- HP Elite 8300 USDT;
- ASUS KCMA-D8;
- Dell Precision T1650;
- Intel D945GCLF
- Dell OptiPlex 3050 Micro, 7010, 7020, 9010 и 9020 серии SFF, XE2 SFF, MT и XE2 MT;
- Ноутбуки:
- ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet;
- ThinkPad T60;
- Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 / X220 / X220 eDP / X230 Tablet;
- Lenovo ThinkPad X301;
- Lenovo ThinkPad R400;
- Lenovo ThinkPad T400 / T400S / T420 / T420S / T430 / T440;
- Lenovo ThinkPad T500 / T530;
- Lenovo ThinkPad W530 / W541;
- Lenovo ThinkPad R500;
- HP EliteBook 2560p / 2570p / 2170p / 8470p / Folio 9470m;
- HP EliteBook 820 G2;
- HP Compaq Elite 8300 CMT;
- HP EliteBook 8460p;
- HP EliteBook 8560w;
- Dell Latitute E6400 / E6430;
- Dell Latitude E5420 / E5520 / E5530 / E6520 / E6530 / E6420 / E6220 / E6320 / E6330 / E6230 / E4300;
- Apple MacBook1 и MacBook2;
- ASUS Chromebook Flip C101 (ARM);
- Samsung Chromebook Plus (ARM).
- Игровые приставки: