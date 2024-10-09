Опубликована свободная загрузочная прошивка Libreboot 20241008

Опубликован релиз свободной загрузочной прошивки Libreboot 20241008, который имеет статус экспериментального выпуска, сосредоточенного на развитии функциональности (стабильные релизы в основном содержат исправления и публикуются примерно раз в год, прошлый стабильный релиз был в июне). Проект развивает готовую сборку проекта Coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

В новой версии проведена работа по сокращению кодовой базы и упрощению сборочной системы - размер задействованных при сборке shell-скриптов сокращён с 1482 до 1159 строк кода без потери функциональности. Добавлена поддержка игровой приставки Sony PlayStation 1 в прошивке для которой вместо CoreBoot задействован код Open BIOS от проекта PCSX Redux. Добавлена поддержка пяти моделей ноутбуков Dell Latitude (E6220, E6320, E6330, E6230, E4300) и трёх моделей ПК Dell OptiPlex (3050 Micro, 7010 SFF, 9010 SFF). Осуществлена синхронизация с кодовыми базами: Coreboot по состоянию на 29 июля, SeaBIOS - 24 июня, Flashprog - 2 августа, GRUB - 17 июня. U-Boot обновлён до версии 2024.07.







Оборудование, поддерживаемое в Libreboot: