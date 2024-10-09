The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликована свободная загрузочная прошивка Libreboot 20241008

09.10.2024 07:21

Опубликован релиз свободной загрузочной прошивки Libreboot 20241008, который имеет статус экспериментального выпуска, сосредоточенного на развитии функциональности (стабильные релизы в основном содержат исправления и публикуются примерно раз в год, прошлый стабильный релиз был в июне). Проект развивает готовую сборку проекта Coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

В новой версии проведена работа по сокращению кодовой базы и упрощению сборочной системы - размер задействованных при сборке shell-скриптов сокращён с 1482 до 1159 строк кода без потери функциональности. Добавлена поддержка игровой приставки Sony PlayStation 1 в прошивке для которой вместо CoreBoot задействован код Open BIOS от проекта PCSX Redux. Добавлена поддержка пяти моделей ноутбуков Dell Latitude (E6220, E6320, E6330, E6230, E4300) и трёх моделей ПК Dell OptiPlex (3050 Micro, 7010 SFF, 9010 SFF). Осуществлена синхронизация с кодовыми базами: Coreboot по состоянию на 29 июля, SeaBIOS - 24 июня, Flashprog - 2 августа, GRUB - 17 июня. U-Boot обновлён до версии 2024.07.


Оборудование, поддерживаемое в Libreboot:

  • Серверные материнские платы:
    • ASUS KFSN4-DRE
    • ASUS KGPE-D16
  • Десктоп-системы:
    • Gigabyte GA-G41M-ES2L;
    • Acer G43T-AM3;
    • Intel D510MO / D410PT;
    • Apple iMac 5,2;
    • HP Elite 8200 SFF/MT;
    • HP Elite 8300 USDT;
    • ASUS KCMA-D8;
    • Dell Precision T1650;
    • Intel D945GCLF
    • Dell OptiPlex 3050 Micro, 7010, 7020, 9010 и 9020 серии SFF, XE2 SFF, MT и XE2 MT;
  • Ноутбуки:
    • ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet;
    • ThinkPad T60;
    • Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 / X220 / X220 eDP / X230 Tablet;
    • Lenovo ThinkPad X301;
    • Lenovo ThinkPad R400;
    • Lenovo ThinkPad T400 / T400S / T420 / T420S / T430 / T440;
    • Lenovo ThinkPad T500 / T530;
    • Lenovo ThinkPad W530 / W541;
    • Lenovo ThinkPad R500;
    • HP EliteBook 2560p / 2570p / 2170p / 8470p / Folio 9470m;
    • HP EliteBook 820 G2;
    • HP Compaq Elite 8300 CMT;
    • HP EliteBook 8460p;
    • HP EliteBook 8560w;
    • Dell Latitute E6400 / E6430;
    • Dell Latitude E5420 / E5520 / E5530 / E6520 / E6530 / E6420 / E6220 / E6320 / E6330 / E6230 / E4300;
    • Apple MacBook1 и MacBook2;
    • ASUS Chromebook Flip C101 (ARM);
    • Samsung Chromebook Plus (ARM).
  • Игровые приставки:
    • Sony PlayStation 1.


  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/lib...)
  2. OpenNews: Выпуск загрузочных прошивок Libreboot 20240612 и Canoeboot 20240612
  3. OpenNews: В openSUSE Tumbleweed добавлена возможность использования systemd-boot вместо GRUB
  4. OpenNews: Ошибка в обновлении к Windows блокировала загрузку Linux при использовании UEFI Secure Boot
  5. OpenNews: В 806 моделях материнских плат выявлен тестовый ключ, позволяющий обойти UEFI Secure Boot
  6. OpenNews: Выпуск Coreboot 24.05
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62019-libreboot
Ключевые слова: libreboot, firmware, coreboot, bios
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 07:37, 09/10/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    А какая практическая польза от этого для пользователя, недавно пересевшего с Майкрософт Уиндоуз(Виндовз) десять Хоум Сингл Лэнгауж?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:30, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у этого пользователя оборудование из указанного выше списка, то он может пересесть на другую прошивку биоса.

    Хотя, думается, что этот пользователь пересел недавно с Майкрософт Уиндоуз(Виндовз) десять Хоум Сингл Лэнгауж отнюдь не из-за практической пользы. Иначе не задавал бы таких вопросов.

    Впрочем, простим ему эту глупость.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 08:55, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясно, практической пользы никакой.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:02, 09/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    > Sony PlayStation 1.

    Интересно, линукс работает норм на таком девайсе? Что с видео там?

     
     
  • 2.6, Аноним (5), 09:08, 09/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая тут связь с линуксом? Это по-прежнему чтобы игры запускать.
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:08, 09/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    >>Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

    воспользоваться...для лепки кирпичей (((

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру