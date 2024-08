Ошибка в обновлении к Windows блокировала загрузку Linux при использовании UEFI Secure Boot

3.27 , birdie ( ok ), 09:56, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > перечислили лишние сущности Безопасность - "лишняя сущность". Ничего другого я не ожидал услышать на этом форуме.

4.32 , Аноним ( 11 ), 10:15, 21/08/2024
То что это безопасность тебе налили в уши маркетологи. А ты как доверчивый мальчик поверил.

4.33 , Жироватт ( ok ), 10:16, 21/08/2024
"Иметь руки опасно - ты ими можешь кого-нибудь убить. Или самоубиться.

Поэтому Уникальное(тм) Предложение(с)! Мы отрубаем тебе руки (ради безопасности, в первую очередь тебя - ибо убьёшь кого-нибудь, и заедешь в тюрячку. А там мыло уронишь - и все! Или неудачно начнёшь резать хлеб и перережешь себе горло, что больно и плохо. А наш Проверяльщик Боровов(с) только на людей с руками и бросается, и тебе лучше не знать, что он потом делает с их указателями!), а затем кормим с ложечки. Ради твоей безопасности. Но с отрубленными руками. Зато безопасно. Но с культями. Выбирайте, мистер Андерсон, если хотите узнать, насколько глубока ваша кроличья нора." Я именно так читаю любые вскрики про Бишапазззность(R) в контексте SecureBoot или дополнительных прослойных (по факту все равно критически дырявых by design, но зомби околокоммерческого культа приучили считать это ересью, приводя в неконтролируемое бешенство) прослоек

3.39 , Аноним ( 39 ), 10:19, 21/08/2024
большой текст свёрнут, показать SELinux и AppArmor - это лишние сущности Ох Я на своём веку повидал много та...
4.43 , НяшМяш ( ok ), 10:29, 21/08/2024
> И обновлять Linux тоже не надо..
Вот это было опасно. Сейчас любители сидеть на убунту 14.04 и 7 дебиане тебя съедят.

4.52 , Жироватт ( ok ), 10:47, 21/08/2024
По-факту - да. Нужны они только на юзерских толстых машинах и на терминальных серверах (т.е. там, где телретически может залогинистя кто-то кроме админа в полноценную пользовательскую оболочку), но пока легаси-софт не изжит окончательно там будет виндовый стек.
> 1-3
Очередные котооламповые истории: "Я видел админа, который знает чувака, который сделал чмод-777, а потом его поимели шифровальщиком, азазаза, щас бомжует, луникс сакс". Дядь, не знаю как в ваших "ООО Акволабеан" и "ИП Смирнов Ашот Абдарлохудрович", но в 2024 году линуксовый сервер представляет собой read-only базовую систему и набор преднастроенных контейнеров (обычно один сервис или несколько, но лёгких).
> И обновлять Linux тоже не надо..
// ------------

Пришло время чинить отвалившиеся после обновления сервисы,

сервисы сами себя не починят.

Обнови их, почини их еще раз!

Зачем мне нужна стабильная и предсказуемая работа

Мне нужно срочно обновить продуктивный сервер

Тупые линуксоиды не хотят обновлять сервера по первому писку

А я свободный от личной жизни человек

Получить тикеты, ААААА, РАБОТА СТОИТ, ФУРА НА ВЛАДИК НЕ УШЛА

ОШИБКА "Cannot load libhernia.so.6, SIGSEGV 0x92047820223",

Это же очевидно как её решить

Пришло время чинить отвалившийся пользовательский сервис

// ------------ И этот подход, на самом деле оправдан.

// ------------
И этот подход, на самом деле оправдан.
А за ту зарплату, которую предлагают в таких ИП и ООО держать и тестовый, и продуктивный контуры нет ни смысла, ни желания (это понятно), ни даже места, где можно поднять тестовый набор виртуалок и держать полноценные истории бэкапов. Не говоря про полноценное тестирование (в т.ч. и нагрузочное)

5.84 , Аноним ( 39 ), 11:59, 21/08/2024
большой текст свёрнут, показать Я видел этих админов в гробу W слишком часто И работал с ними намного чаще чем ...
6.93 , Жироватт ( ok ), 12:52, 21/08/2024
большой текст свёрнут, показать Где ты их видишь Я видел нечто подобное, когда начинал с небольшого ООО но там...
5.92 , Artem S. Tashkinov ( ? ), 12:36, 21/08/2024
> ОШИБКА "Cannot load libhernia.so.6, SIGSEGV 0x92047820223"
А это к разрабам Линукс, которые плевали на обратную совместимость и минимальный уровень QA/Q и regression/unit testing.

6.97 , Аноним ( 97 ), 12:58, 21/08/2024
Они скажут, что libhernia.so.6 к линуксу не относится, и они не обязаны с ней соблюдать совместимость и тем более тестировать.

4.88 , noc101 ( ok ), 12:16, 21/08/2024
Аноним... ты должен зарегаться на форуме, я тебе буду плюсы ставить как буду видеть твой коммент)