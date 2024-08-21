Ошибка в обновлении к Windows блокировала загрузку Linux при использовании UEFI Secure Boot

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|2.14, Выньдузь. (?), 09:14, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Могли бы тогда вообще не подписывать, а так норм кореша и вообще Должна остаться только Шляпа.
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|3.47, Аноним (47), 10:42, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Могли бы тогда вообще не подписывать, а так норм кореша и вообще
Тогда анти-монопольщики все же вспомнят для чего они предназначены - и таки они уже покушались распилить MS на субкомпании и проч.
> Должна остаться только Шляпа.
В некоторых ноутах, кажется. от самсуня так и было - на выбор винду и шляпу. И хорош.
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|2.45, Аноним (47), 10:40, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кто тамвизжал что майки друг опенсорса? Это как волки друзья овец.
Зато когда майкрософт продолбался с сертификатом винды и подписал какой-то левак, сказали что отзывать не будем - мол, загрузка винды сломается. Предлагаю какой-нибудь убунте и прочим редхатам тоже апдейт раздать, с выносом загрузки винды. Для симметрии!
...как грится, тяжела и неказиста жизня дуалбутчика:)
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|3.51, Аноним (51), 10:47, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Двадцать лет линукс в дуалбуте успешно выносил виндовый загрузчик и ничего.
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|4.54, Аноним (-), 10:51, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Двадцать лет линукс в дуалбуте успешно выносил виндовый загрузчик и ничего.
Вы все перепутали. GRUB как правило корректно детектил винду и нормально ее чайнлоадил. А вот загрузчик винды при переустановке оного всегда считал что он 1 и самый важный парень на деревне - норовя GRUB прибить.
Так что это продолжение славных традиций майкрософт. Не более. Но в конце концов они таки победили, меня винда достала и я ее снес - вообще совсем :). И к счастью это было давно.
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|5.76, Аноним (76), 11:38, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всё так. Мелкмягкие - пренебрежение людьми в пользу бизнеса. Опенсорс - выбрали лучших, а остальные свободны продолждать или сделать другой выбор.
Пока была в использовании Венда, при дуалбуте проблемы с загрузкой всегда создавали Мелкомягкие.
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|6.81, Аноним (-), 11:49, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всё так. Мелкмягкие - пренебрежение людьми в пользу бизнеса. Опенсорс - выбрали
> лучших, а остальные свободны продолждать или сделать другой выбор.
> Пока была в использовании Венда, при дуалбуте проблемы с загрузкой всегда создавали
> Мелкомягкие.
И вот теперь я могу сказать про эту новость: "как хорошо что все это - не у меня!"
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|3.73, Аноним (76), 11:30, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но почитать зашёл. Это как сидеть одновременно на двух стульях из интервью Павла Карлсону.
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|4.121, Аноним (80), 14:01, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хоспаде, и на фейхуа мне этот секуре бут кей манагер? Мне в классическом БИОС без всяких кеев комфортнее.
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|5.123, Аноним (11), 14:03, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Классических биосов в новых девайсах уже давно нет Легаси мод это когда УЯФИ прикидывается биосом, но он такой же УЯФИ. Это все равно что быть в матрице.
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|1.1, crypt (ok), 08:27, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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о, нет! галактика линуксоидов в опасности! империя нанесла удар!
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|2.38, crypt (ok), 10:19, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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маловато минусов:( я думал, лучше рванет. неужели у кого-то из посетителей тоже есть чувство юмора и самоиронии и плюсов накидали?
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|3.86, noc101 (ok), 12:12, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Самоирония у фанбоев Линукса? Лол кек ну ты расмешил. Если у фанбоев линукса была капелька критики к себе, то Линукс бы не занимал 6% рынка десктопов.
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|2.48, n00by (ok), 10:43, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шутки шутками, а сойдёт за ответный удар по идейным друзьям CrowdStrike, устроившим дудос.
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|3.79, Аноним (76), 11:44, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да просто у Мелкомягких такие условия труда, что продукты такие, какие есть.
Старались, пытались, но ... - нет. Место просто такое.
В каждом бизнесе попытка идти по краю потери качества до неприемлемого периодически даёт провалы. Изобретение использований И-нета сделало провалы крупными, быстрыми, заметными всем.
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|3.49, Аноним (47), 10:43, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Нет, это не ошибка.
> А что это, по-твоему?
"Злоупотребление монопольным положением". У них помнится и хром совершенно случайно удалялся MSRT помнится. Думаю парочка жирных судебных исков отвадила бы от таких практик.
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|4.87, noc101 (ok), 12:12, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Смешно. Линукс Винде не конкурент. Кто думает обратное, тот просто дурак.
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|1.4, beck (??), 08:38, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Вот поэтому у меня никогда не было и не будет никаких двойных загрузок.
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|2.8, MS (??), 08:50, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–16 +/–
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Вот молодец, все правильно делаешь. Пользуемые 11 home от этой ошибки никак не пострадали.
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|2.64, Аноним (64), 11:07, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И у меня. Не нужно двойной загрузки. Имею 6 компьютеров: 3 с Windows 10, 2 c Runtu Xfce 22.04, 1 с GhostBSD.
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|1.5, Выньдузь. (?), 08:43, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мало метаданных, хочу еще больше заглушек и прослоек. Представляю лицо айтишника накатившего Линь в дуалбут впервые и тут факап. Бгг.
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|2.6, MS (??), 08:48, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну а что делать-то? Подписали своим ключом вашу васянскую поделку - теперь вот расхлебываем-расхлебываем, расхлебать не можем.
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|4.36, MS (??), 10:18, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем нам - васян с нормальным сертификатом? Он его через пол-дня прое... или подпишет им какую-нибудь пакость.
Мы дали васянам уже подписанный нормальным shim, чтобы они им могли грузить свои поделки, проверив что грузят именно то, а не что попало.
Они умудрились наделать в полутора килобайтах кода столько технологических отверстий, что наш (в смысле не наш но нами сдуру подписанный тоже) единственный несчастный драйвер с подгрузкой произвольного кода из юзерспейса (на минуточку, 2017го года) нервно курит в углу.
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|1.7, Аноним (-), 08:49, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Механизм SBAT был разработан компанией Red Hat совместно с Microsoft
Как бы это сказали, strange bedfellows?
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|1.9, Аноним (-), 08:52, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Также было указано, что изменение может привести к проблемам с загрузкой iso-образов старых систем, поставляемых с уязвимой версией GRUB.
И мы все знаем, что проблем с загрузкой iso-образов со старым bootmgr никогда не будет.
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|1.10, manchelsi (ok), 09:05, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Все правильно, второй системой нужно ставить BSD какую-нибудь, а не MS Windows. Место Windows в какой-нибудь дальней виртуалке для экзотического принтера.
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|2.30, Жироватт (ok), 10:07, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты забыл про win-only сканеры, которые даже sane еле определяет, типа bearPaw.
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|1.16, birdie (ok), 09:28, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я в шоке от комментов.
MS закрыла дыру, которая превращала Secure Boot в тыкву, люди возмущаются.
При этом:
1) Подавляющее большинство пользователей Линукса плевать хотела на Secure Boot и отключают его в любом случае. Так же быстро отключают и другие фичи, например, SeLinux и AppArmor, "ибо лень разбираться".
2) Таки, например, у меня Fedora и ничего не отломалось.
3) Кроме Fedora, Ubuntu и Suse, ни один дистр всё равно не подписан MS, и из коробки Secure Boot не поддерживает - т.е. для всех остальных _ничего_ не поменялось.
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|2.21, Аноним (-), 09:39, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Подавляющее большинство пользователей Линукса плевать хотела на Secure Boot и отключают его в любом случае. Так же быстро отключают и другие фичи, например, SeLinux и AppArmor, "ибо лень разбираться".
Нет, ибо ты перечислили лишние сущности. Они на 99% тупо не нужны.
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|3.27, birdie (ok), 09:56, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> перечислили лишние сущности
Безопасность - "лишняя сущность".
Ничего другого я не ожидал услышать на этом форуме.
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|4.32, Аноним (11), 10:15, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То что это безопасность тебе налили в уши маркетологи. А ты как доверчивый мальчик поверил.
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|4.33, Жироватт (ok), 10:16, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Иметь руки опасно - ты ими можешь кого-нибудь убить. Или самоубиться.
Поэтому Уникальное(тм) Предложение(с)! Мы отрубаем тебе руки (ради безопасности, в первую очередь тебя - ибо убьёшь кого-нибудь, и заедешь в тюрячку. А там мыло уронишь - и все! Или неудачно начнёшь резать хлеб и перережешь себе горло, что больно и плохо. А наш Проверяльщик Боровов(с) только на людей с руками и бросается, и тебе лучше не знать, что он потом делает с их указателями!), а затем кормим с ложечки. Ради твоей безопасности. Но с отрубленными руками. Зато безопасно. Но с культями. Выбирайте, мистер Андерсон, если хотите узнать, насколько глубока ваша кроличья нора."
Я именно так читаю любые вскрики про Бишапазззность(R) в контексте SecureBoot или дополнительных прослойных (по факту все равно критически дырявых by design, но зомби околокоммерческого культа приучили считать это ересью, приводя в неконтролируемое бешенство) прослоек
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|3.39, Аноним (39), 10:19, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
SELinux и AppArmor - это лишние сущности Ох Я на своём веку повидал много та... большой текст свёрнут, показать
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|4.43, НяшМяш (ok), 10:29, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> И обновлять Linux тоже не надо..
Вот это было опасно. Сейчас любители сидеть на убунту 14.04 и 7 дебиане тебя съедят.
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|4.52, Жироватт (ok), 10:47, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По-факту - да. Нужны они только на юзерских толстых машинах и на терминальных серверах (т.е. там, где телретически может залогинистя кто-то кроме админа в полноценную пользовательскую оболочку), но пока легаси-софт не изжит окончательно там будет виндовый стек.
> 1-3
Очередные котооламповые истории: "Я видел админа, который знает чувака, который сделал чмод-777, а потом его поимели шифровальщиком, азазаза, щас бомжует, луникс сакс".
Дядь, не знаю как в ваших "ООО Акволабеан" и "ИП Смирнов Ашот Абдарлохудрович", но в 2024 году линуксовый сервер представляет собой read-only базовую систему и набор преднастроенных контейнеров (обычно один сервис или несколько, но лёгких).
> И обновлять Linux тоже не надо..
// ------------
Пришло время чинить отвалившиеся после обновления сервисы,
сервисы сами себя не починят.
Обнови их, почини их еще раз!
Зачем мне нужна стабильная и предсказуемая работа
Мне нужно срочно обновить продуктивный сервер
Тупые линуксоиды не хотят обновлять сервера по первому писку
А я свободный от личной жизни человек
Получить тикеты, ААААА, РАБОТА СТОИТ, ФУРА НА ВЛАДИК НЕ УШЛА
ОШИБКА "Cannot load libhernia.so.6, SIGSEGV 0x92047820223",
Это же очевидно как её решить
Пришло время чинить отвалившийся пользовательский сервис
// ------------
И этот подход, на самом деле оправдан.
А за ту зарплату, которую предлагают в таких ИП и ООО держать и тестовый, и продуктивный контуры нет ни смысла, ни желания (это понятно), ни даже места, где можно поднять тестовый набор виртуалок и держать полноценные истории бэкапов. Не говоря про полноценное тестирование (в т.ч. и нагрузочное)
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|5.84, Аноним (39), 11:59, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я видел этих админов в гробу W слишком часто И работал с ними намного чаще чем ... большой текст свёрнут, показать
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|6.93, Жироватт (ok), 12:52, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Где ты их видишь Я видел нечто подобное, когда начинал с небольшого ООО но там... большой текст свёрнут, показать
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|5.92, Artem S. Tashkinov (?), 12:36, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ОШИБКА "Cannot load libhernia.so.6, SIGSEGV 0x92047820223"
А это к разрабам Линукс, которые плевали на обратную совместимость и минимальный уровень QA/Q и regression/unit testing.
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|6.97, Аноним (97), 12:58, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они скажут, что libhernia.so.6 к линуксу не относится, и они не обязаны с ней соблюдать совместимость и тем более тестировать.
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|4.88, noc101 (ok), 12:16, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аноним... ты должен зарегаться на форуме, я тебе буду плюсы ставить как буду видеть твой коммент)
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|2.28, КО (?), 09:59, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Редхат с майками просунули тебе очередной зонд между булок, а тебе и заепись
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|2.139, Аноним (136), 15:05, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>дыру, которая превращала Secure Boot в тыкву
Как будто что-то плохое.
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|2.25, Random (??), 09:49, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сюрприз - современные матери могут такое и не поддерживать! Уже нарывался.
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|2.44, НяшМяш (ok), 10:31, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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То есть ты в ненавистном UEFI ещё и включаешь костыль, который UEFI эмулирует? Ты достоин медали кексперта-онанима опеннета первой степени.
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|3.105, Аноним (80), 13:22, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что это УЕБИ, что настоящий BIOS - оба проприетарные. Поэтомму пофиг, кто там кого эмулирует. Зато ненужно с ключами подписей любиться и с файлами .exe PE иметь дело.
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|2.89, Аноним (26), 12:31, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в каком ты там BIOS'е выставляешь легаси, если у тебя биоса нет?
Хинт: Legacy - это режим в этом самом ненавистом тобою UEFI, сам UEFI никуда естественно не пропадает
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|1.22, Швондик (?), 09:41, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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я уже лет 10 не использую загрузчики от Microsoft - у меня любая версия Windosa (даже 10я (11ю не пробовал)) стартуют через GRUB4DOS (15 летней давности) вот такой командой:
title XP
root (hd0,0)
chainloader /ntldr
title Windos 10
root (hd1,0)
chainloader /bootmgr
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|2.31, Аноним (31), 10:09, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как ты сделал, чтобы XP грузилась на nvme? Я какой-то метод находил, но нетривиально.
Это ХР 64?
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|3.58, Аноним (-), 10:59, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как ты сделал, чтобы XP грузилась на nvme? Я какой-то метод находил, но нетривиально.
У этого инноватора - pentium III. Какой, там, нафиг nvme?! У него диск поди IDEшный еще.
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|3.138, Швондик (?), 15:03, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем сразу nvme ? - у меня ХР грузится с sata SSD. Даже если у тебя самый новый, мощный комп - для ХР можно купить самый дешевый SSD, или у тебя нету sata гнезда???
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|2.69, Аноним (76), 11:26, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Была проблема, что Венда сама переставляла порядок разделов в таблице разделов. Тогда у раздела меняется номер. А Grub об этом не знает.
Мелкомягкие и опенсорс - это такая вешь, что если без проблем, то мелкомягких возможно запускать только в виртуализации.
Увы и ах. Такая у "Мелких" культура и бизнес.
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|2.140, Аноним (136), 15:06, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>chainloader /ntldr
>chainloader /bootmgr
>не использую загрузчики от Microsoft
/0
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|1.23, Интересующийся (??), 09:41, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну привела и привела. :/
Будто мультибут есть как тенденция в корпоративных сетях. А остальные... Разберутся и так.
Крупные корпорации стали чуть ли не основными, кто вносит код в ядро и прочие открытые проекты. Тенденция вполне прагматичная: отсутствие желания тратить колоссальные средства на только проприетарные проекты, где рынок, даже международный, не окупит вклад и поддержку, да его еще и завоюй. Там грызня не хуже чем на этапе формирования стандартов и спецификаций на новые технологии, где участвуют крупный международный бизнес, отнимая посредством внедрения "фич" доли рынка друг друга. А так... Вклад в сообщество, уважение со стороны. И работа над кодом, его освоение в достаточной мере. А кто владеет(знает) кодом opensource-проекта и может, как следствие, поддерживать продукт в полной мере, тот и является его владельцем(как ни крути). Любопытно, как скоро транснациональные корпорации начнут давить и увеличивать вклад в код основных открытых проектов? И как скоро, за неимением возможности повлиять на отдельные решения(сулящие проблемы безопасности, в том числе и для КИИ-инфраструктуры стран), страны и блоки начнут тенденцию к "регионализации" и "форканью"? %)
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|2.40, Аноним (11), 10:22, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Этот бред про то что корпы пишут код в ядро, тут уже давно не прокатывает. Они пишут код драйверов для собственных устройств. А в ядре код оказывается потому что Линукс не может сделать нормальную систему модульных драйверов.
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|5.104, Жироватт (ok), 13:17, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Шутка-не шутка, но фактически драйвер лежит как отдельный файл kernel object.
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|5.113, нах. (?), 13:47, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это не шутка. Это как раз наглядная демонстрация уровня местных клоунов-импортозамещателей.
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|2.41, Жироватт (ok), 10:22, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ты и соня, даже постоянный шитштром в заранее накачаннном и грамотно политизированном айти с начала 10х тебя не разбудил.
ЮВА (особенно Китай) уже давно построила такую архитектуруру и по-сути сейчас занимается только поглощением и перевариванием новинок опенсорца, иногда отдавая наработки в майнлайн.
Южная Америка также очень давно в процессе, но кому какое дело, до этих стран, да?
Север (Россия) на пути и с каждой (ещё лет 15 назад, да, каких-то 15 лет назад казалось бы котоламповой по накалу бреда) новостью только подстёгивает темпы внутренней, backend'овой работы, чтобы в недалёком будущем уже открыто пойти по пути ЮВА.
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|2.46, нах. (?), 10:41, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И как скоро, за неимением возможности повлиять на отдельные решения(сулящие проблемы
> безопасности, в том числе и для КИИ-инфраструктуры стран), страны и блоки начнут тенденцию к
> "регионализации" и "форканью"? %)
тен-дентцию - уже начали. А вот на самом деле что-то форкнуть и поддерживать продолжительное время - никогда. Потому что страны и блоки (концлагерные) ничего кроме попилооткатинга в принципе не могут. А индивиды которые могут - почему-то быстро сбегают вместе со своим проектом подальше, поближе к транснациональным корпорациям и открытому миру.
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|3.53, Жироватт (ok), 10:49, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты сумел сбежать в Армению и устроился даже не дворником, а теперь пышаешься этом в каждом сообщении?
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|4.59, нах. (?), 10:59, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ты сумел сбежать в Армению и устроился даже не дворником, а теперь
> пышаешься этом в каждом сообщении?
ты не сумел и теперь страдаешь?
Не переживай, осенью твои страдания прекратит военком.
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|5.61, Жироватт (ok), 11:02, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неа. Я только на одном факте такого побега себе зарплату на 46% увеличил, и это без бонусов.
> Не переживай, осенью твои страдания прекратит военком.
Знаю, более того, у меня уже заготовлено тёплое местечко, из которого мои изделия будут доставлять счастье и радость. И все за хорошую зарплату, выслугу, статус ветерана и кучу льгот. Завидуй.
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|6.65, Аноним (-), 11:08, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Знаю, более того, у меня уже заготовлено тёплое местечко, из которого мои
> изделия будут доставлять счастье и радость. И все за хорошую зарплату,
> выслугу, статус ветерана и кучу льгот. Завидуй.
В этом плане есть парочка изъянов. Во первых твои крышевики в случае чего первыми тебя же и сдадут со всеми потрохами. Но это если раньше в твою теплую локацию что-нибудь эдакое не прилетит или кто-то добрый не забредет. А завидовать тому что будет дальше может только идиот.
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|7.67, Жироватт (ok), 11:14, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совсем и не палишься.
Но с другой стороны даже это лучше, чем сидеть и гиперкомпенсировать паническое бегство от слуха о призрачной угрозе, попутно постоянно вылизывая пятые точки аборигенам, для которых он все равно - чужак.
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|8.77, Аноним (-), 11:39, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Так победит - Доложите обстановку - Мы героически отходим, зулусы позорно и... текст свёрнут, показать
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|6.75, Аноним (75), 11:37, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жаль только по ценникам инфляция составляет 75% за два года (ромир). А так очень круто.
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|7.83, Жироватт (ok), 11:54, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой, да ладно тебе, по статистике мы едим голубцы.
Жаль только, что на ценниках написать забыли про эти 75%...
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|6.109, Аноним (80), 13:43, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>себе зарплату на 46% увеличил
Ну т.е., теперь у тебя зарплата 146% ;)
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|4.78, Аноним (-), 11:44, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Почему Шига не сбежал?
Потому что он в базе одного характерного сайтика и за свой послужной список - может уже и отведать макарон где-нибудь в районе Гaaги, пожалуй.
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|1.68, Аноним (76), 11:21, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Могли бы пофиксить Grub, но вместо этого Red Hat совместно с Microsoft для блокирования сделал SBAT...
Печально.
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|2.85, do00ckuie (?), 12:07, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я сейчас на конференции microsoft прямо в zoome с илоном маском мы решаем вашь вопрос.
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|3.98, Жироватт (ok), 13:01, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отсыпь, я тоже хочу с ним поговорить. У меня на тесле, когда играет шансон, ИИ начинает вести себя как-то дерзко и очень ч0тко.
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|1.91, vitalif (ok), 12:35, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не должно быть в мире ни одного залоченного устройства, где ключи залочки контролируются не юзером/владельцем, а левым дядей из мелкософта. Если устанавливается залочка, ключ должен генериться при установке и сохраняться локально. Можно по паролю в конце концов просто генерить. В другом виде, с привязкой к серверам вендора, залочки - это зло.
Надо госдуме подсказать такой закончик принять. Принесли бы пользу.)
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|2.115, Аноним (80), 13:50, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, вот только Госдуме ненадо. А то ключик будет генериться товарищем майором и сохраняться у него локально.
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|1.124, Аноним (124), 14:05, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Всегда отключаю secure boot. Что вы так трясётесь? Думаете кто-то проберется к вам в берлогу и что-то заменит на компе? Вы сами в это верите. И вот чтобы пофиксить эту мнимую проблему вы включаете у себя источник бэкдоров. Молодцы, Дарвин аплодирует стоя.
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|2.125, нах. (?), 14:12, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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уровень [запрещенокназыванию]
> Думаете кто-то проберется к вам в берлогу и что-то заменит на компе?
да сам же ты и забудешь васянскую флэшку в слоте. Точнее, тебе даже и не придет в голову, что ее при перезагрузке надо было выдернуть.
Или запустишь с нее pron.gif.exe - тоже сам же.
Но зато бэкдооооры не пройдут. (какие там бэкдоры можно нафантазировать в системе, БЛОКИРУЮЩЕЙ нафиг загрузку с левых носителей - спросите у тараканов в его голове)
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|3.126, Аноним (126), 14:15, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Или запустишь с нее pron.gif.exe - тоже сам же.
по себе других не судят (ц)
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|3.127, Жироватт (ok), 14:24, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если флешку оставили в порту.
Если в биосе выставлена ранняя инициализация usb
Если в бутменю выставлен в приоритете бут с юсб, а не с определённого сата-слота.
Если загрузчик на флешке сумел вообще корректно отработать
ЕСЛИ
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|4.128, нах. (?), 14:37, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Если флешку оставили в порту.
как будто у тебя хватит мозгов сообразить что ее нельзя там оставлять, особенно когда при попытке с нее копировать нужный и важный файл (с проном) у тебя слуцилась нечта, из-за чего срочно потребовалась перезагрузка, а васян над душой стоит - "давай-давай, чо ты там копаешься, мне дальше бежать срочна нада".
> Если в биосе выставлена ранняя инициализация usb
а вот ты и спалился, владелец пентиуматри.
Нет никакого биоса. НЕТУ его уже сто лет как. И приоритеты сата портов туда же себе засунь и трижды там поверни.
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|5.141, Жироватт (ok), 15:07, 21/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Классический НИБАМБИТ.
Прописываю вам три раза в день ZCHOPNAYA MAZ ректально. И небомбитовые свечи, утром и вечером. Курс - 10 дней, далее снова ко мне на приём.
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|1.129, Vivaswan (ok), 14:43, 21/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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...начинай сначала, ага. История развивается по кругу, а от своих намерений никто отказываться не будет, тем более что уже столько железа наклепано, столько денег проплачено и столько же ещё в незавершённом производстве зависло...
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