В 806 моделях материнских плат выявлен тестовый ключ, позволяющий обойти UEFI Secure Boot

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|1.1, Аноним (1), 12:51, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> производители не обратили внимание на предупреждение
ну один не обратил внимание, ну два, но восемь сразу?
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|2.14, iCat (ok), 13:16, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> производители не обратили внимание на предупреждение
>ну один не обратил внимание, ну два, но восемь сразу?
А что тут такого?
Это же всё - солидные коммерческие предприятия.
А у нынешних коммерсантов девиз: "Ерак, ерак, и - в продакшен!"
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|2.39, Аноним (-), 14:51, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> производители не обратили внимание на предупреждение
> ну один не обратил внимание, ну два, но восемь сразу?
А ты их BIOS'ы вообще видел? Там такая продукция раджей что они работают по принципу "как-то сбилдилось, вроде не очень глючит, идем продавать!"
Де факто вон то - жесткая индусятина. В хучшем ее виде. Таком что даже DLink на этом фоне может показаться не такой уж плохой. Достаточно посмотреть что например Linux пищет про таблицы ACPI при загрузке. Там баг на баге и багом погоняет. И если кто думал что это только в ACPI так - ага, щас. Индусский кот - так уж по всей площади.
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|3.26, Аноним (26), 13:46, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ах, господа, первая сущность равно как и вторая мне одинаково постылы и столь решительно безрадостны, что скорее...
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|1.5, Аноним (5), 12:54, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Театр безопасности. Реальная защита - зашифрованный корень и проверка с livecd хешсумм grub и boot при каждой загрузке.
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|3.19, nox. (?), 13:33, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Придумала Intel. А попыталась залочить на себя Microsoft. В последнем случае, как и все ее инициативы, один вред, а пользы нуль.
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|2.35, onanim (?), 14:26, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это не реальная защита, потому что Secure Boot происходит до проверки хэшсумм grub и boot
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|3.43, Аноним (5), 15:00, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перечитайте ещё раз моё сообщение. Вставляем флешку с livecd, проверяем хешсуммы. Если верные - вынимаем флешку, загружаемся в установленнуо ос. Всё, загрузка верифицирована. А в самой системе защита обеспечивается прямыми руками (не устанавливать из васянских сборок) и apparmor с selinux.
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|1.8, Аноним (8), 13:06, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это же все для пользователей линуха, что бы не отключать SecureBoot и подписывать что сам насобирал себе =)
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|1.9, vlad1.96 (ok), 13:09, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В этой новости отражена вся заинтересованность многих производителей мат. плат в качественной прошивке.
Это интересует ни пользователей, ни производителей.
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|1.10, morphe (?), 13:09, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Потому что от стандартных ключей SecureBoot никакого смысла нет, шифрование диска с tpm2 оно чаще всего не защищает, потому что зависимость PCR регистров от ядра системы и прочего делать неудобно и опасно, а со стандартными ключами никто не мешает загрузить любую другую систему.
PlatformKey нужно выпускать свой, и загрузчик/ядро/прочее подписывать им, тогда и появляется реальная польза от SecureBoot.
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|1.11, Аноним (11), 13:09, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отключил его сам. Какие подводные? Кто-то прошелестят ко мне в конуру и установит винду?
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|1.13, Bottle (?), 13:15, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, эти ключи брутфорсом подбирались или АНБ намекнуло производителям?
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|1.15, Аноним (15), 13:17, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Секурбут это бэкдор для блатных - есть хоть кто-то, кто сомневался?
Существует исключительно в падлостроительных целях как явно, так и подводнокаменно.
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|1.17, Ахз (?), 13:21, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зато теперь можно клепать болгеносы, гордо заявляя о поддержке uefi sb, даже для самого себя.
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|1.18, мяв (?), 13:26, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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100% машин идет с ключем МС, которым они подписывают все, что под руку попадет.
потому, для "обхода UEFI Secure Boot" достаточно поставить пакет shim-signed, или как он в репах вашего дистрибутива называется, перенести один файлик на флешку и преспокойно грузить все, что душе угодно на любом компьютере с включеным sb.
хотите безопасности - убирайте дофлтные ключи, вместе с shim'ом, ставьте свои, и настройте загрузку либо через UKI, либо efi-stub ядра. это парочка команд.
только вот, при этом сценарии и никакие дефолтные ключи AMI не страшны, так что, мне совершенно не ясно, что так удивило автора новости.
если кому интересно,
про shim и нерабочий secure boot из каробки: https://habr.com/ru/post/446072/
гайд по настройке secure boot(на английском): https://www.rodsbooks.com/efi-bootloaders/controlling-sb.html
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|2.23, nox. (?), 13:38, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну зачем такие сложности? Вынул жесткий диск. Скопировал, что надо. Вернул назад. Если запаролен, ломается на ура что в Windows, что в Linux.
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|3.29, мяв (?), 13:51, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сломать условный luks легче, чем выполнить cp в терминале?
ну, кому как. особенно, в случае современных систем, где 100 лет в обед, как argon2id с tpm и пароль спокойно может быть и дампом из /dev/urandom
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|3.46, Kuromi (ok), 15:04, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как вы будете ломать LUKS у которого ключи в TPM модуле, например? Разве что вас зовут Барак Байден, тогда вопросов нет.
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|2.45, Аноним (5), 15:02, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению, не каждый производитель позволяет устанавливать свои ключи. Часто ограничивают до ключей MS.
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|2.24, nox. (?), 13:41, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не в этом дело. Заметил первый раз, когда с Netware на Windows NT переходил. У эти ребят 30 лет делается все наоборот и вопреки здравому смыслу, но продать удалось же. Вот такой критерий - всё делать наоборот как доказательство, что продать можно всё.
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|4.33, nox. (?), 14:25, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто сказал, что она лучше? В ней (версия 3.12) управление пользователями и ресурсами организовано противоположно Windows NT. И представляется это менее удобным.
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|1.30, Neon (??), 13:57, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вся эта фигня, UEFI Secure Boot - один сплошной маразм, палки в колеса для альтернативных ОС в угоду M$
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|1.34, Аноним (34), 14:25, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вы что, это же SecureBoot! Вместо того чтобы при установке операционной системы добавить публичный ключ её автора как единственный доверенный, давайте все и сразу доверять нескольким ключам третьей доверенной стороны. И пускай эта сторона подписывает сертификаты любому желающему юридическому лицу, прошедшему через немного бюрократии и заплатившему символическую сумму. Затем каждое из этих лиц будет выпускать свои загрузчики, которым будет доверять все компьютеры с SecureBoot. А потом в некоторых (большинстве) из этих загрузчиков, в том числе выпускаемых той самой доверенной стороной будут находить уязвимости, позволяющие запускать произвольный код. А затем, давайте введем базу данных отозванных загрузчиков, которая будет обновляться через процесс, подобный обновлению UEFI, чтобы на каждом компьютере всегда была самая свежая версия. Всё это кратенько опишем в стандарте на 2800 страниц юридического текста и реализуем этот стандарт под щедрым слоем NDA и IP -- для облегчения аудита. В добавок обеспечим передачу ключей с TPM по незащищенной шине LPC -- чтобы злоумышленник с физическим доступом к компьютеру ни в коем случае не мог использовать микроконтроллер за 4$ в качестве логического анализатора для получения ключей от диска. А, и той самой доверенной третьей стороной конечно же сделаем Microsoft. Вот тогда точно все будет безопасно.
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|2.41, Аноним (-), 14:56, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> слоем NDA и IP -- для облегчения аудита. В добавок обеспечим
> передачу ключей с TPM по незащищенной шине LPC --
ТАм давно уже SPI и I2C в почете, если вы так то не заметили. И кстати шифрование шины для TPM таки сделали.
...но вообше, если злыдень вам МК на шину развешивает - у вас, таки, нефиговые проблемы в системе. И ниакой секурьут вас уже таки - не спасет.
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|1.37, onanim (?), 14:27, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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господи, сколько же админов локалхостов в комментах не имеют ни малейшего понятия, что такое Secure Boot и как им пользоваться.
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|2.38, тоже Аноним (ok), 14:37, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вчера впервые увидел Windows 11.
Полчаса с помощью гугля убеждал ноутбук, что мне не уcpалось регистрироваться в Майкрософт.
В гробу я видал этим еще и пользоваться...
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|3.42, Аноним (42), 15:00, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полчаса? У меня для вас плохие новости. Возможно, лучше вам всё же зарегистрироваться да пользоваться.
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|1.44, Kuromi (ok), 15:00, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ха-ха, а я всегда говорил, что Secure Boot это Тивоизация + иллюзия безопасности для интересующихся юзеров. Никакие спецслужбы он останавливать не должен, для них всегда есть отдельный вход.
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