Уязвимость в UEFI-прошивках Phoenix, затрагивающая многие устройства с CPU Intel

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|1.1, анон (?), 16:25, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Прошивка uefi на расте поместится в ентерпрайз и энтузиаст бивасы 256МВ?
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|2.30, нах. (?), 18:57, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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конечно поместится, сколько там того CoC.md - полторы странички.
Работать, конечно же, не будет, ну так - зато безопастность стопроцентная.
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|1.4, Аноним (4), 16:35, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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TPM всех спасет и секурбут это вам не легаси биус. Так приятно когда есть чему сломаться.
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|1.5, Аноним (5), 16:36, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Бесценный джейлбрейк вашего компьютера, храните как зеницу ока, а то пропатчат и останетесь с кирпичом не дающим доступ собственному владельцу.
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|1.6, Аноним (-), 16:39, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> TCG2_CONFIGURATION в конфигурации TPM (Trusted Platform Module),
Такой вот "trusted", "secure" boot получился у проприетарщиков... а половина железок апдейтов поди не получит, как обычно.
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|2.23, Аноним (-), 17:45, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну да, в откытом ядре таких уязвимостей не бывает!
Его же пишут самые лучшие пограммисты, не чета этим проприетарным бракоделам!
Грустное ха-ха))
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|3.25, КО (?), 17:51, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Их хотя бы не прячут за $$$, а потом ещё баг-баунтеров нахер посылают
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|1.9, Аноним (9), 16:47, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Если атакующий имеет возможность изменить значение UEFI-переменной TCG2_CONFIGURATION во время работы системы
Для root уязвимости нужен root account.
Зачем нужны такие "уязвимости" я не понимаю. Называйте их правильно - "косяки" или "кривизна".
Никакой "уязвимости" тут нет.
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|2.10, Аноним (10), 16:53, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ведёт себя не так, как ожидалось, позволяет запускать код уровнем выше, чем дали, ходит как утка, крякаяет как утка. Если вы в виртуалке винду допустим запустите и у виртуалки будет доступ к UEFI (инсталятор прошивки той же самой запускали, например), то вот вам и вектор атаки.
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|3.14, Аноним (9), 17:07, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> у виртуалки будет доступ к UEFI
Что? Ты в себе?
Все VM эмулируют свой собственный EFI NVRAM.
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|2.17, эмэм (?), 17:19, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы что-то неверно понимаете.
Доступ с правами root не позволяет влезть в SMM.
Точнее говоря, для этого у вас должен быть некий инженерный/отладочный образец (матплаты например), либо некий "вход" должен быть предусмотрен логикой текущей "прошивки".
А эта дырочка позволяет приземлить руткит в smm (например) просто проверив ОЗУ посредством флешки с memtest-ом.
Причем с очень слабым шансом заметить этот руткит и/или выковырить.
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|3.20, Аноним (9), 17:29, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А эта дырочка позволяет приземлить руткит в smm (например) просто проверив ОЗУ посредством флешки с memtest-ом.
А так у вас физический доступ есть?
Рассказать про сотни hardware RAM/storage/keyboard/mouse/USB ports sniffers?
Такие эксперты на opennet - жуть.
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|4.29, ИмяХ (ok), 18:35, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня-то есть, а вот у злоумышленника, который незаметно пропатчил вирусом мемтест - нету. Достаточно лишь разок не проверить исходный код программы, которую запускаешь - и все, твой уефи заражён.
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|5.31, Аноним (9), 19:20, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У меня-то есть, а вот у злоумышленника, который незаметно пропатчил вирусом мемтест - нету. Достаточно лишь разок не проверить исходный код программы, которую запускаешь - и все, твой уефи заражён.
Что сделал?
У меня
1) Включен пароль на EFI загрузку и вход в BIOS.
2) Включен Secure Boot.
3) Выключена возможность добавления своего сертификата MOK.
Удачи в "патчинге".
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|2.28, Qq (?), 18:18, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока речь о блобе от phoenix
ami и award ещё эти ваши бивисы делают?
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