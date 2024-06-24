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Уязвимость в UEFI-прошивках Phoenix, затрагивающая многие устройства с CPU Intel

24.06.2024 14:56

В UEFI-прошивках Phoenix SecureCore, используемых на многих ноутбуках, ПК и серверах с процессорами Intel, выявлена уязвимость (CVE-2024-0762), позволяющая при наличии доступа к системе добиться выполнения кода на уровне прошивки. Уязвимость может использоваться после успешного совершения атаки на систему для оставления в прошивке бэкдора, работающего над операционной системой, обходящего механизмы обеспечения безопасности ОС, незаметного для программ определения вредоносного ПО и сохраняющего своё присутствие после переустановки ОС.

Уязвимость вызвана небезопасным использованием переменной TCG2_CONFIGURATION в конфигурации TPM (Trusted Platform Module), манипуляции с которой могут привести к переполнению буфера и потенциальному выполнению кода с привилегиями UEFI-прошивки, т.е. на уровне SMM (System Management Mode), более приоритетном, чем режим гипервизора и нулевое кольцо защиты, и предоставляющем неограниченный доступ ко всей системной памяти. Уязвимость присутствует в коде обработки конфигурации TPM в UEFI и проявляется независимо от наличия TPM-чипа.

Причиной возникающего переполнения является некорректный двойной вызов прошивкой UEFI-сервиса GetVariable, в случае если значение TCG2_CONFIGURATION превышает размер изначально выделенного в стеке буфера, при том, что в обоих вызовах использована одна и та же переменная с размером data_size без её изменения после первого вызова. Если атакующий имеет возможность изменить значение UEFI-переменной TCG2_CONFIGURATION во время работы системы, он может выставить его достаточно большим для того, чтобы первый вызов вернул код EFI_BUFFER_TOO_SMALL. Так как после первого вызова значение data_size вместо изначально заданного размера имеющегося буфера будет выставлено в размер значения переменной TCG2_CONFIGURATION, то второй вызов приведёт к переполнению буфера. 


   void Function_0000537c(void){
      ...
      ulonglong data_size;
      char buffer [8];
      ...
 
      EVar1 = (*gRS_2->GetVariable)
                    ((CHAR16 *)TCG2_CONFIGURATION, &gTCG2_CONFIG_FORM_SET_GUID,
                     (UINT32 *)0x0, &data_size, buffer);

      if (EVar1 == EFI_BUFFER_TOO_SMALL) {
          EVar1 = (*gRS_2->GetVariable)
                      ((CHAR16 *)TCG2_CONFIGURATION,&gTCG2_CONFIG_FORM_SET_GUID,
                       (UINT32 *)0x0,&data_size,buffer)

Проблема проявляется в прошивках Phoenix SecureCore, применяемых на устройствах с процессорами Intel семейства AlderLake, CoffeeLake, CometLake, IceLake, JasperLake, KabyLake, MeteorLake, RaptorLake, RocketLake и TigerLake. Возможность совершения атаки на конкретную систему зависит от настроек прошивки и возможности получения доступа к переменной TCG2_CONFIGURATION. Пример эксплуатации уязвимости продемонстрирован на на ноутбуках Lenovo ThinkPad X1 Carbon поколения Gen и Lenovo ThinkPad X1 Yoga 4 поколения. Уязвимость устранена в апрельских и майских обновлениях прошивок от Technologies и Lenovo.

  1. Главная ссылка к новости (https://eclypsium.com/blog/uef...)
  2. OpenNews: Уязвимость в прошивках UEFI, позволяющая выполнить код на уровне SMM
  3. OpenNews: Уязвимости в UEFI-прошивках на базе фреймворка InsydeH2O, позволяющие выполнить код на уровне SMM
  4. OpenNews: Уязвимость в прошивках AMI MegaRAC, вызванная поставкой старой версии lighttpd
  5. OpenNews: LogoFAIL - атака на UEFI-прошивки через подстановку вредоносных логотипов
  6. OpenNews: PixieFAIL - уязвимости в сетевом стеке прошивок UEFI, применяемом для PXE-загрузки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61432-phoenix
Ключевые слова: phoenix, uefi, firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, анон (?), 16:25, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прошивка uefi на расте поместится в ентерпрайз и энтузиаст бивасы 256МВ?
     
     
  • 2.3, полуржавчина (?), 16:32, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 17:35, 24/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.26, Аноним (-), 17:59, 24/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –5 +/
     
  • 2.30, нах. (?), 18:57, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно поместится, сколько там того CoC.md - полторы странички.

    Работать, конечно же, не будет, ну так - зато безопастность стопроцентная.

     

  • 1.4, Аноним (4), 16:35, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    TPM всех спасет и секурбут это вам не легаси биус. Так приятно когда есть чему сломаться.
     
  • 1.5, Аноним (5), 16:36, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Бесценный джейлбрейк вашего компьютера, храните как зеницу ока, а то пропатчат и останетесь с кирпичом не дающим доступ собственному владельцу.
     
  • 1.6, Аноним (-), 16:39, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > TCG2_CONFIGURATION в конфигурации TPM (Trusted Platform Module),

    Такой вот "trusted", "secure" boot получился у проприетарщиков... а половина железок апдейтов поди не получит, как обычно.

     
     
  • 2.23, Аноним (-), 17:45, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну да, в откытом ядре таких уязвимостей не бывает!
    Его же пишут самые лучшие пограммисты, не чета этим проприетарным бракоделам!
    Грустное ха-ха))
     
     
  • 3.25, КО (?), 17:51, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Их хотя бы не прячут за $$$, а потом ещё баг-баунтеров нахер посылают
     

  • 1.7, anonymous (??), 16:41, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Можно вместо майкрософтовской подписи использовать собственную.
     
  • 1.9, Аноним (9), 16:47, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Если атакующий имеет возможность изменить значение UEFI-переменной TCG2_CONFIGURATION во время работы системы

    Для root уязвимости нужен root account.

    Зачем нужны такие "уязвимости" я не понимаю. Называйте их правильно - "косяки" или "кривизна".

    Никакой "уязвимости" тут нет.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:53, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ведёт себя не так, как ожидалось, позволяет запускать код уровнем выше, чем дали, ходит как утка, крякаяет как утка. Если вы в виртуалке винду допустим запустите и у виртуалки будет доступ к UEFI (инсталятор прошивки той же самой запускали, например), то вот вам и вектор атаки.
     
     
  • 3.14, Аноним (9), 17:07, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > у виртуалки будет доступ к UEFI

    Что? Ты в себе?

    Все VM эмулируют свой собственный EFI NVRAM.

     
     
  • 4.16, Аноним (-), 17:14, 24/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.17, эмэм (?), 17:19, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы что-то неверно понимаете.

    Доступ с правами root не позволяет влезть в SMM.
    Точнее говоря, для этого у вас должен быть некий инженерный/отладочный образец (матплаты например), либо некий "вход" должен быть предусмотрен логикой текущей "прошивки".

    А эта дырочка позволяет приземлить руткит в smm (например) просто проверив ОЗУ посредством флешки с memtest-ом.
    Причем с очень слабым шансом заметить этот руткит и/или выковырить.

     
     
  • 3.20, Аноним (9), 17:29, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А эта дырочка позволяет приземлить руткит в smm (например) просто проверив ОЗУ посредством флешки с memtest-ом.

    А так у вас физический доступ есть?

    Рассказать про сотни hardware RAM/storage/keyboard/mouse/USB ports sniffers?

    Такие эксперты на opennet - жуть.

     
     
  • 4.29, ИмяХ (ok), 18:35, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня-то есть, а вот у злоумышленника, который незаметно пропатчил вирусом мемтест - нету. Достаточно лишь разок не проверить исходный код программы, которую запускаешь - и все, твой уефи заражён.
     
     
  • 5.31, Аноним (9), 19:20, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У меня-то есть, а вот у злоумышленника, который незаметно пропатчил вирусом мемтест - нету. Достаточно лишь разок не проверить исходный код программы, которую запускаешь - и все, твой уефи заражён.

    Что сделал?

    У меня

    1) Включен пароль на EFI загрузку и вход в BIOS.
    2) Включен Secure Boot.
    3) Выключена возможность добавления своего сертификата MOK.

    Удачи в "патчинге".

     

  • 1.22, Аноним (21), 17:37, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Случайности не случайны. Даже мастер Шифу это знал.
     
  • 1.27, какая разница (?), 18:12, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бэкдор универсальный? Для любой системы и процессор любой ему подходит?
     
     
  • 2.28, Qq (?), 18:18, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока речь о блобе от phoenix

    ami и award ещё эти ваши бивисы делают?

     
     
  • 3.34, Советский инженер и пенсионер (?), 19:54, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    AMI основной среди потребительских материнок (все эти асусы, асроки, гигабайты, хуананы, супермикро).
     

  • 1.33, Советский инженер и пенсионер (?), 19:52, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Неужто владельцам определенных девайсов подарили джейлбрейк? На редкость хорошая, годная новость.
     

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