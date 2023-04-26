67% публичных серверов Apache Superset используют ключ доступа из примера настроек

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|1.2, Аноним (2), 09:35, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Логины и пароли зло говорили они. Меняйте их на ключи говорили они.
В итоге что?
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|2.10, Аноним (10), 09:46, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по идее, ломается всё, что пароли-ключи, что биометрия
в материальном мире полагаться на что то материальное не имеет смысла
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|3.14, Товарищ майор (ok), 09:49, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на что имеет? На идеалистическое?
Бог, в плане информационной безопасности, такой себе советник.
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|3.16, Аноним (16), 09:51, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>в материальном мире полагаться на что то материальное не имеет смысла
Согласен. Пароли надо хранить в молитвах, возносимых господу нашему. Если кто использует их для взлома, тот сразу телепортируется в ад живым.
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|2.12, Аноним (12), 09:48, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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думаешь никогда не бывает такого, что люди не меняют дефолтные логин-пароль? да я тебе могу дать пачку запросов в гугл, по которым можно найти свежие установки определенных CMS, и с вероятностью в 67% в их админку можно попасть по дефолтным admin:admin.
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|3.21, Аноним (21), 10:17, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так уж и быть давай свои запросы, посмотрим сколько там на самом деле процентов и не врёшь ли ты нам.
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|2.27, Аноним (27), 10:38, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это примерно как при автомобильной аварии говорить, что надо пересаживаться на лошадей.
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|3.33, Аноним (2), 11:54, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это пример того как нельзя писать инсталлер, который не запрашивает хотя бы пароль или не генерирует ключ.
Что мешало вместо проверки в виде вывода предупреждения, что надо поменять ключ, генерировать этот ключ?
И да не помешало бы некоторым пересесть на лошадей, а может и не лошадей так же!
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|5.41, Аноним (2), 13:23, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Путь к деградации допускать глупых людей к управлению сложными вещами.
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|1.3, Tron is Whistling (?), 09:35, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и разработчики тоже хороши.
"в код была добавлена проверка, при наличии данного значения выводящая в лог предупреждение"
А не запускаться, пока значение не изменили, никак?
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|2.9, Аноним (9), 09:42, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом окажется что за все года что была уязвимость никакого не взломали потому что эти данные никому не нужны. Зачем тебе визуализация распределения сотрудников по возрасту? Что ты будешь делать с этой ценной информацией?
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|3.23, 1 (??), 10:29, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут скорее про это - "организовать выполнение кода с правами Apache Superset." Неторопливый майнер запустить, например.
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|2.28, Аноним (28), 10:39, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, а потом такие как ты орут как девочки, что СИСТЕМА РЕШАЕТ ЗА МИНЯ
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|2.38, Аноним (38), 12:38, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А не запускаться, пока значение не изменили, никак?
это не выгодно, ибо взлом подорожает.
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|2.15, пох. (?), 09:51, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, я вот в полном ах...е. Кто эти целых 37% что зачем-то полезли менять ключи и как у них теперь прод работает, который наверняка копипастил эти ключи со стеоверфлова?
P.S. _нах.я_ нужен _публичный_ сервер неведомой е-нины - кто-то конечно же не может объяснить?
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|2.17, Аноним (12), 09:56, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понимаю, что ты делаешь в опеннете. И вообще в интернете. Оставайся лучше на git.pashev.ru! Там клево.
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|1.18, Пряник (?), 09:58, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вряд ли эти сервера production. Скорее всего урезаны по правам и сетевому доступу. Особенно, если крупная компания. А админов попросили побыстрому поднять новую(тм) модную(тм) технологию для изучения.
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|2.20, Аноним (9), 10:14, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага это как те монги которые шли из коробки с дефолтным паролем(без пароля). Там хотя бы сказали какой объем данных в тех базах хранился, а тут даже этого нет.
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|3.30, 1 (??), 11:38, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как бы монги монгами, деляпсы и проч.
Но сколько установок Oracle где бородатые DBA не удосужились сменить пароль CHANGE_ON_INSTALL ?
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|2.29, Аноним (29), 10:56, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты-то сам, понятное дело, Михалыч, и пришёл по блату, а не по объявлению. Откуда только уверенность, что у тебя ошибок не найдут?
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|3.31, Catwoolfii (ok), 11:43, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ключ доступа в настройках, взятый из общедоступного примера - это не ошибка, это профнепригодность.
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|4.42, Аноним (42), 14:02, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но как же так на собесе он рассказал ответы на все каверзные вопросы и даже знал команду echo {1..10} она же сама главная во всей работе. А уж как рассказывал про дата маппер, так просто заслушаться.
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|1.25, Аноним (25), 10:30, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>учитывается только ключ, указанный в примере конфигурации актуальной версии, старые типовые ключи и ключи из шаблонов и документации не блокируются
Что мешало заблокировать все? Отсутствие типа 'set' в Python? Ил отсутствие мозгов? Вообще по-хорошему ключ в таком случае должен генериться автоматом.
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