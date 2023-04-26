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67% публичных серверов Apache Superset используют ключ доступа из примера настроек

26.04.2023 08:42

Исследователи из компании Horizon3 обратили внимание на проблемы с безопасностью в большинстве установок платформы анализа и визуализации данных Apache Superset. На 2124 из 3176 изученных публичных серверов с Apache Superset выявлено использование типового ключа шифрования, указанного по умолчанию в примере файла конфигурации. Данный ключ используется в Python-библиотеке Flask для генерации сессионных Cookie, что позволяет знающему ключ атакующему сформировать фиктивные параметры сеанса, подключиться к web-интерфейсу Apache Superset и загрузить данные из привязанных БД или организовать выполнение кода с правами Apache Superset.

Интересно, что изначально исследователи сообщили разработчикам о проблеме ещё в 2021 году, после чего в выпуске Apache Superset 1.4.1, сформированном в январе 2022 года, значение параметра SECRET_KEY было заменено на строку "CHANGE_ME_TO_A_COMPLEX_RANDOM_SECRET", в код была добавлена проверка, при наличии данного значения выводящая в лог предупреждение.

В феврале этого года исследователи решили повторить сканирование уязвимых систем и столкнулись с тем, что на предупреждение мало кто обращает внимание и 67% серверов Apache Superset по-прежнему продолжают применять ключи из примеров конфигурации, шаблонов развёртывания или документации. При этом среди организаций, использующих ключи по умолчанию, оказались некоторые крупные компании, университеты и госучреждения.

Указание рабочего ключа в примере конфигурации теперь воспринято как уязвимость (CVE-2023-27524), которая устранена в выпуске Apache Superset 2.1 через вывод ошибки, блокирующей запуск платформы при использовании указанного в примере ключа (учитывается только ключ, указанный в примере конфигурации актуальной версии, старые типовые ключи и ключи из шаблонов и документации не блокируются). Для проверки наличия уязвимости по сети предложен специальный скрипт.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.horizon3.ai/cve-20...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl
  3. OpenNews: 46% Python-пакетов в репозитории PyPI содержат потенциально небезопасный код
  4. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая захватить аккаунты, авторизированные через OAuth, LDAP и SAML
  5. OpenNews: Дэниэл Бернштейн подал в суд из-за утаивания NIST информации о постквантовых криптоалгоритмах
  6. OpenNews: Уязвимость в Zyxel LTE3301-M209, допускающая доступ через предопределённый пароль
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59036-apache
Ключевые слова: apache, superset
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Tron is Whistling (?), 09:34, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Девляпс во всей красе.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:35, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Логины и пароли зло говорили они. Меняйте их на ключи говорили они.
    В итоге что?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:46, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по идее, ломается всё, что пароли-ключи, что биометрия
    в материальном мире полагаться на что то материальное не имеет смысла
     
     
  • 3.14, Товарищ майор (ok), 09:49, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на что имеет? На идеалистическое?
    Бог, в плане информационной безопасности, такой себе советник.
     
  • 3.16, Аноним (16), 09:51, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >в материальном мире полагаться на что то материальное не имеет смысла

    Согласен. Пароли надо хранить в молитвах, возносимых господу нашему. Если кто использует их для взлома, тот сразу телепортируется в ад живым.

     
  • 2.12, Аноним (12), 09:48, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    думаешь никогда не бывает такого, что люди не меняют дефолтные логин-пароль? да я тебе могу дать пачку запросов в гугл, по которым можно найти свежие установки определенных CMS, и с вероятностью в 67% в их админку можно попасть по дефолтным admin:admin.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 10:17, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так уж и быть давай свои запросы, посмотрим сколько там на самом деле процентов и не врёшь ли ты нам.
     
  • 2.27, Аноним (27), 10:38, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это примерно как при автомобильной аварии говорить, что надо пересаживаться на лошадей.
     
     
  • 3.33, Аноним (2), 11:54, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это пример того как нельзя писать инсталлер, который не запрашивает хотя бы пароль или не генерирует ключ.
    Что мешало вместо проверки в виде вывода предупреждения, что надо поменять ключ, генерировать этот ключ?
    И да не помешало бы некоторым пересесть на лошадей, а может и не лошадей так же!
     
     
  • 4.39, YetAnotherOnanym (ok), 12:52, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оберегать человека от его собственной глупости - путь к деградации общества в целом.
     
     
  • 5.41, Аноним (2), 13:23, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Путь к деградации допускать глупых людей к управлению сложными вещами.
     

  • 1.3, Tron is Whistling (?), 09:35, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и разработчики тоже хороши.

    "в код была добавлена проверка, при наличии данного значения выводящая в лог предупреждение"

    А не запускаться, пока значение не изменили, никак?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:42, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А потом окажется что за все года что была уязвимость никакого не взломали потому что эти данные никому не нужны. Зачем тебе визуализация распределения сотрудников по возрасту? Что ты будешь делать с этой ценной информацией?
     
     
  • 3.23, 1 (??), 10:29, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут скорее про это - "организовать выполнение кода с правами Apache Superset." Неторопливый майнер запустить, например.
     
  • 2.11, Товарищ майор (ok), 09:47, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну можно, например, сделать генерацию псевдослучайного ключа, если он не задан.
     
  • 2.28, Аноним (28), 10:39, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а потом такие как ты орут как девочки, что СИСТЕМА РЕШАЕТ ЗА МИНЯ
     
  • 2.38, Аноним (38), 12:38, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А не запускаться, пока значение не изменили, никак?

    это не выгодно, ибо взлом подорожает.

     

  • 1.4, Антифрактал (?), 09:36, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то удивляется еще такому?
     
     
  • 2.15, пох. (?), 09:51, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, я вот в полном ах...е. Кто эти целых 37% что зачем-то полезли менять ключи и как у них теперь прод работает, который наверняка копипастил эти ключи со стеоверфлова?

    P.S. _нах.я_ нужен _публичный_ сервер неведомой е-нины - кто-то конечно же не может объяснить?

     

  • 1.8, Аноним (9), 09:40, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это же Apache. Там на самом деле и разработчиков то никаких нет.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:11, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот к слову скрин из заглавной страницы проекта:
    https://superset.apache.org/img/explore.jpg
    0.0000006 это видимо каждый болт в самолете просчитывают.
     
     
  • 3.26, Tron is Whistling (?), 10:31, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, это просто float.
     

  • 1.13, pashev.ru (?), 09:49, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А всего-то надо генерировать случайный ключ, если он не указан явно. Вот как тут http://git.pashev.ru/sproxy2/about/
     
     
  • 2.17, Аноним (12), 09:56, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не понимаю, что ты делаешь в опеннете. И вообще в интернете. Оставайся лучше на git.pashev.ru! Там клево.
     

  • 1.18, Пряник (?), 09:58, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вряд ли эти сервера production. Скорее всего урезаны по правам и сетевому доступу. Особенно, если крупная компания. А админов попросили побыстрому поднять новую(тм) модную(тм) технологию для изучения.
     
     
  • 2.20, Аноним (9), 10:14, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага это как те монги которые шли из коробки с дефолтным паролем(без пароля). Там хотя бы сказали какой объем данных в тех базах хранился, а тут даже этого нет.
     
     
  • 3.30, 1 (??), 11:38, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бы монги монгами, деляпсы и проч.
    Но сколько установок Oracle где бородатые DBA не удосужились сменить пароль CHANGE_ON_INSTALL ?
     
     
  • 4.37, Tron is Whistling (?), 12:37, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бородатые DBA - это в смысле небритые студенты на полставки?
     
  • 2.24, чатжпт (?), 10:30, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет ничего более постоянного чем временное решение на коленке
     
  • 2.44, ip1982 (ok), 14:34, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стадия торга :)
     

  • 1.22, Catwoolfii (ok), 10:25, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наберут кузьмичей по объявлению, потом удивляются...
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:56, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну ты-то сам, понятное дело, Михалыч, и пришёл по блату, а не по объявлению. Откуда только уверенность, что у тебя ошибок не найдут?
     
     
  • 3.31, Catwoolfii (ok), 11:43, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ключ доступа в настройках, взятый из общедоступного примера - это не ошибка, это профнепригодность.
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 14:02, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но как же так на собесе он рассказал ответы на все каверзные вопросы и даже знал команду echo {1..10} она же сама главная во всей работе. А уж как рассказывал про дата маппер, так просто заслушаться.
     

  • 1.25, Аноним (25), 10:30, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >учитывается только ключ, указанный в примере конфигурации актуальной версии, старые типовые ключи и ключи из шаблонов и документации не блокируются

    Что мешало заблокировать все? Отсутствие типа 'set' в Python? Ил отсутствие мозгов? Вообще по-хорошему ключ в таком случае должен генериться автоматом.

     
     
  • 2.43, Аноним (42), 14:04, 26/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что тебе мешало сделать коммит?
     

  • 1.36, Аноним (36), 12:17, 26/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично! А я и не знал про него.
     

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