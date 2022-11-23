Уязвимость в Zyxel LTE3301-M209, допускающая доступ через предопределённый пароль

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|2.2, Аноним (2), 11:57, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не ну это же ««««««сторонний»»»»»» разработчик так что взятки гладки, отношения не имеем, он сам пришел, не виноватая я. И ведь все 95% людей на это ведутся.
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|3.4, Жироватт (ok), 12:00, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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АУТСОРС.
Зато модно как. Стильно. Молодёжно. И всегда в белом плащике!
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|5.16, Жироватт (ok), 13:59, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Капитализм, хо! Повышаем прибыль, понижаем издержки. А о пользователе заботиться? А зачем, если это дополнительные издержки несущие минус прибыли?
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|2.3, Анонн (?), 11:58, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая же это закладка, если он вшит прямо в прошивку?
Закладка должна быть хитрая, чтобы не заметно было. А тут просто понабирали по объявлениям...
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|3.5, Аноним (2), 12:00, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем можно же сказать что это не мы? Хуавей вон тоже не заморачивался и у него какое-то время всё прокатывало.
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|3.6, Жироватт (ok), 12:02, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Москва не сразу строилась.
Тайваньскому студенту-фрилансеру Зунь Хуэй Вчай дали за плошку риса и пригорошню юаней задание - вот и учится человек, усё как в приличных домах.
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|1.7, Попандопала (?), 12:25, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ниссан или Хендай вообще логин/пароли у себя использовали админ/админ которые были по умолчанию. Никакие цве не нужны.xd
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|2.10, Аноним (9), 12:46, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да эта комбинация admin/admin где только не используется по умолчанию. Вот у меня приёмник GNSS на столе лежит с такой. И не требует же изменить принудительно, а это значит, что 99% пользователей этого не сделают.
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|1.8, Turbid (ok), 12:37, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сторонний поставщик - это маленький независимый стартап под названием NSA?
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|1.13, КО (?), 13:15, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не то что латвийский Mikrotik с его ботнетом.
Всё опенсорсное, родное.
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