Уязвимость в межсетевых экранах Zyxel, позволяющая выполнить код без аутентификации

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|1.1, Stanislavvv (?), 13:42, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Помнится, лет 12 назад примерно так же получал шелл в первом кинетике.
Похоже, с тех пор ничего не изменилось...
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|3.10, Атон (?), 15:13, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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их и тогда делала отдельная русская команда. компания стартап.
просто они договорились что zyxel предоставляет свою логистику и производство, а взамен ставит свой логотип и гребет 95% прибыли от продаж. а компания kinetic разрабатывает железки с ПО для домашнего сегмента рынка, в котором у самого zyxel всегда был "провал".
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|1.2, КО (?), 13:43, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Обычно такие компании пугалки рассказывают и втюхивают новое оборудование, подпинывая клиента.
Как и некоторые антивирусные.
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|2.9, Аноним (9), 14:56, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-то среди поддерживаемых моделей не нашёл этих ATP, VPN и USG FLEX
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|3.11, Аноним (3), 15:16, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там модели поддерживает по одному человеку. Соответственно придется кому-то, например тебе, заняться поддержкой для этих моделей.
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|1.13, Аноним (13), 16:25, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Стоит какой-то древний тплинк на стоковой прошивке, уже лет 15 пашет без единого замечания. Подключил и забыл. А если нет разницы, зачем платить больше?
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|2.14, ryoken (ok), 16:39, 13/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> А если нет разницы, зачем платить больше?
Расширение предоставляемых устройством сервисов? Не, не слышал.
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|1.17, YetAnotherOnanym (ok), 17:39, 13/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> при выполнение в системе команд при помощи вызова os.system
Ну да, вместо вызова утилиты подгрузить либу и дёрнуть функцию - это ж надо доки на API читать, это слишком сложно.
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