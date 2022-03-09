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Уязвимости в APC Smart-UPS, позволяющие удалённо управлять устройством

09.03.2022 18:02

Исследователи безопасности из компании Armis раскрыли данные о трёх уязвимостях в управляемых источниках бесперебойного питания APC, позволяющих удалённо получить контроль над устройством и манипулировать его работой, например отключить питание для определённых портов или использовать в качестве плацдарма для совершения атак на другие системы. Уязвимости получили кодовое имя TLStorm и затрагивают устройства APC Smart-UPS (серии SCL, SMX, SRT) и SmartConnect (серии SMT, SMTL, SCL и SMX).

Две уязвимости вызваны ошибками в реализации протокола TLS в устройствах, управляемых через централизованный облачный сервис компании Schneider Electric. Устройства серии SmartConnect при запуске или потере соединения автоматически подключаются к централизованному облачному сервису и атакующий без аутентификации может эксплуатировать уязвимости и получить полный контроль над устройством через отправку на UPS специально оформленных пакетов.

  • CVE-2022-22805 - переполнение буфера в коде пересборки пакетов, эксплуатируемое при обработке поступающих соединений. Проблема вызвана копированием данных в буфер в процессе обработки фрагментированных TLS-записей. Эксплуатации уязвимости способствует некорректная обработка ошибок при использовании библиотеки Mocana nanoSSL - после возвращения ошибки соединение не закрывалось.
  • CVE-2022-22806 - обход аутентификации при установке TLS-сеанса, вызванный ошибкой определения состояния при согласовании соединения. Кэширование неинициализированного нулевого TLS-ключа и игнорирование кода ошибки, возвращаемого библиотекой Mocana nanoSSL при поступлении пакета с пустым ключом, позволяло притвориться сервером Schneider Electric без прохождения стадии обмена и проверки ключей.

Третья уязвимость (CVE-2022-0715) связана с некорректной реализацией проверки загружаемых для обновления прошивок и позволяет атакующему установить модифицированную прошивку без проверки цифровой подписи (оказалось, что у прошивок вообще не проверяется цифровая подпись, а лишь используется симметричное шифрование предопределённым в прошивке ключом).

В сочетании с уязвимостью CVE-2022-22805 атакующий может заменить прошивку удалённо, выдав себя за облачный сервис компании Schneider Electric, или инициировав обновление из локальной сети. Получив доступ к UPS атакующий может разместить на устройстве бэкдор или вредоносный код, а также совершить диверсию и отключить питание для важных потребителей, например, обесточить системы видеонаблюдения в банках или приборы жизнеобеспечения в больницах.

Компания Schneider Electric подготовила патчи для устранения проблем, а также готовит обновление прошивки. Для снижения риска компрометации дополнительно рекомендуется изменить пароль по умолчанию ("apc") на устройствах с картой NMC (Network Management Card) и установить заверенный цифровой подписью SSL-сертификат, а также ограничить доступ к UPS на межсетевом экране только для адресов Schneider Electric Cloud.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.prnewswire.com/new...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56828-apc
Ключевые слова: apc, ups
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, InuYasha (??), 18:42, 09/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Перечитывая их PDF-ки, так и не понял, подвержены ли народные SUA 1000/1500 (точнее - платы управления AP-xxxx) этой хвори или нет? (или о них Шнайдер вообще уже забыл :D )
     
  • 2, Аноним (2), 18:46, 09/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Как страшно жить! Даже чайник может взорваться!
     
     
  • 4, ыы (?), 19:07, 09/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но не тостер! На тостере netBSD !!!
     

  • 3, Аноним (3), 19:06, 09/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    > рекомендуется изменить пароль по умолчанию ("apc")

    Конечно, можно было бы каждому устройству навешивать свой уникальный пароль, генерируемый на основе серийника или просто случайным образом по шаблону, но шнайдер был не таков, что, даже, немного странно

     
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