Уязвимости в устройствах NETGEAR, позволяющие получить доступ без аутентификации

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|1.1, OnTheEdge (ok), 13:05, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Третья уязвимость позволяет извлечь пароль из дампа сохранения конфигурации, который можно получить воспользовавшись первой уязвимостью
просто прелесть, что первая, что последняя
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|2.4, Аноним (-), 13:26, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно подумать что в ZyXEL-ях не так. За D-Link не скажу, но зюхелевый точно хранит пароль в открытом виде. D-Link DIR620 A и прошивка от ZyXEL.
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|3.19, ryoken (ok), 14:21, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, давайте к нам )
Давно на нём :). Как свой первый WNDR 4300 добыл - на стоке он прожил очень недолго, может с месяц :D.
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|1.3, Аноним (-), 13:24, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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> серии NETGEAR DGN-2200v1, сочетающим функции ADSL-модема, маршрутизатора и беспроводной точки доступа,
ADSL ещё жив? Серьезно, в век всякой там оптики и 10G по меди кто то его юзает? Это старье небось и в приданное не дают теперь.
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|2.6, Аноним (6), 13:29, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В деревне особо выбирать не приходится либо ADSL, либо Dial-UP. Из 2 зол выбирай наименьшее, как говорится.
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|4.10, Аноним (6), 13:36, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О какой деревне мы говорим? За МКАДом? У нас в Сибирской глубинке ADSL появился совсем недавно и считается здесь просто инопланетными технологиями...
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|5.12, ыы (?), 13:46, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Деревня это небольшой населенный пункт между нашим центром мира и моей дачей.. В ней постоянно пробки и чтобы их спокойно объезжать- ее обнесли МКАДом...
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|5.24, Аноним (-), 14:35, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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За МКАД-ом. У Вас в Сибирской глубинке, как впрочем и любой другой глубинке, всё зависит от местных царьков. И причем не от их непонимания современных технологий. А от их непонимания как хапнув денег по плану не хапнуть ещё сверх того.
Вот тебе пример. Чел работал в Мегафоне. На чемпионат 2018 по опте проект был заложен на 3 ляма, но чел умный был, знал про взятки и прочую жлоботу. Добавил до 4 лямов. Подвес по опорам ЛЭП Ничего строить не надо. За три дня до начала чемпионата было пройдено всё, кроме одного участка. И местный царек же отгребший себе деньжат начал жадничать. Причем перепало ему чуть ли не полугодичной зарплаты нежданчик. Ему этого показалось мало. Ну чел мой знакомый позвонил заму по направлению на Рязань, тот говорит что мол вечером доложит Пу... . И сломался царек местный и дал добро на протяжку опты. Позабыв по собственные карманы с деньгами, и побоявшизь за свои мягкие ткани.
Вот так, как то.
В нете была картинка про проект РТ и темное волокно. Так вот, под госбюджет на 4 лярда там сеть на опте от Владика до Кёника. 400G. По одному волокну, а их там 96.
ЗЫ. Потом эту трассу сломали. Почему не знаю.
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|5.35, user (??), 16:10, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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надо к вам перебираться. У нас последнее слово науки - это голубиная почта
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|3.26, Гость (??), 14:51, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этой если деревня до 5 км от крупного райцентра, и при этом далеко от трассы где нет 3.5-4G, что сейчас тоже редкость.
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|2.7, Аноним (-), 13:30, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ADSL ещё жив? Серьезно, в век всякой там оптики
Оплатишь прокладку?
> и 10G по меди
Писал бы сразу: 100500G по меди.
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|2.21, OpenEcho (?), 14:27, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ADSL ещё жив?
Судя по всему дите тщательно берегут от реального мира и еще не выпускали в мир с комфортной откормочной базы мегаполиса. Полетай по миру, - сильно удивишся !
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|1.5, Урри (ok), 13:27, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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/facepalm/
> В коде имеется проверка запроса по маскам типовых имён файлов и расширений, реализованная через поиск подстроки во всём URL, в том числе в параметрах к запросу.
Ититьколотить. Это кто ж им такое писал то? Бомж за миску риса??
Давненько я такого гoвнoкода не видел...
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|2.9, ыы (?), 13:35, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Специалисты заняты обсуждением Раста на опеннете.. им некогда.. Вот и набирают по объявлению чтоб код писать...
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|2.13, Аноним (13), 13:50, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты попробуй на сях лучше написать. Это ж тебе не spring framework где овердофига готового и структурированного. Здесь у тебя указатель на память и всё, делай что хочешь и как умеешь.
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|3.22, ыы (?), 14:30, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, а вы не в курсе, а за каким лядом им вообще понадобилось писать ЭТО на сях?? им php мало?
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|4.33, Аноньимъ (ok), 15:47, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Железка слабая поди.
И подпадает под эмбед.
А пхп это плохой тон.
Для меня загадка почему некоторые позволяют себе пхп где-то кроме криво свёрстанного вёрдпресса.
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|3.27, Аноним (27), 14:52, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так не умеешь - иди раст обсуждать. Зачем в роутеры-то крюки совать.
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|2.32, Аноньимъ (ok), 15:43, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Высококлассные Си инженеры системные писали.
Это понимать нужно, не говнокод на пхп, не раст там всякий, тут мозги нужно иметь.
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|3.34, Анончик (?), 16:00, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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обычно прикладуху и отдают самым зеленым писать, что бы учились. просто не досмотрели немного.
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|2.17, Аноним (18), 14:16, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Текст на скрине выглядит как декомпилированнный, это не исходники.
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|3.29, InuYasha (??), 15:15, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Текст на скрине выглядит как декомпилированнный, это не исходники.
Вот, не удивлюсь, если он в оригинале так и выглядит! (или хуже)
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|2.20, ryoken (ok), 14:25, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не исходники, почитайте статью по ссылке :). "In our research, we unpacked the router firmware and found three vulnerabilities that can be reliably exploited."
Хотя само по себе удивительно, что монстрософт делает вид, что они не говнокодеры (ну или что они чуть меньшие говнокодеры :D ).
(Не сидеть под рутом их до сих не научили что ли..?)
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|3.23, ыы (?), 14:33, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Более того, микрософт (или кто там у них постарался) только что совершил действие, которое сам микрософт в отношении своих продуктов резко не приветствует- он декомпилировал чужой софт...
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|4.25, ыы (?), 14:37, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Более того, не только декомпилировал (что в морду их EULA Российское законодательство делать позволяет) но и разтрезвонил окружающим как оно там внутри устроено (а этого наше законодательство уже не позволяет).
Двойные стандарты...
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|5.28, ryoken (ok), 15:00, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Двойные стандарты...
Я, конечно, далёк от идеи защищать монстрософт. Но вот это вот: "To answer these questions, we performed a static analysis of the HTTPd binary, along with some dynamic analysis by running QEMU, an open-source emulator, and hooking the specialized invocations (for example, NVRAM getters and setters)" как-то не похоже на декомпиляцию. Да и определение того, что же собссно за файл и распаковка образа фирмвари делается ну очень несложными методами (лично я взял бы программы file & 7z).
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|6.30, ыы (?), 15:23, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Принимая это соглашение или используя программное обеспечение, вы соглашаетесь со всеми настоящими условиями, а также даете согласие на передачу определенной информации в процессе активации и использования программного обеспечения в соответствии с Заявлением о конфиденциальности корпорации Microsoft, описанным в Разделе 4. Если вы не принимаете и не выполняете настоящие условия, вы не имеете права использовать данное программное обеспечение или его функции.
"
...
эта лицензия не предоставляет вам права:
"
пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении;
"
"
изучать технологию программного обеспечения, декомпилировать, деассемблировать его или пытаться это сделать
"
// ну тут скриншоты вобщем все сами за себя говорят.
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