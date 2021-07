Уязвимости в устройствах NETGEAR, позволяющие получить доступ без аутентификации

2.17 , Аноним ( 18 ), 14:16, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Текст на скрине выглядит как декомпилированнный, это не исходники.

3.29 , InuYasha ( ?? ), 15:15, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Текст на скрине выглядит как декомпилированнный, это не исходники. Вот, не удивлюсь, если он в оригинале так и выглядит! (или хуже)

2.20 , ryoken ( ok ), 14:25, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не исходники, почитайте статью по ссылке :). "In our research, we unpacked the router firmware and found three vulnerabilities that can be reliably exploited." Хотя само по себе удивительно, что монстрософт делает вид, что они не говнокодеры (ну или что они чуть меньшие говнокодеры :D ). (Не сидеть под рутом их до сих не научили что ли..?)

3.23 , ыы ( ? ), 14:33, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Более того, микрософт (или кто там у них постарался) только что совершил действие, которое сам микрософт в отношении своих продуктов резко не приветствует- он декомпилировал чужой софт...

4.25 , ыы ( ? ), 14:37, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Более того, не только декомпилировал (что в морду их EULA Российское законодательство делать позволяет) но и разтрезвонил окружающим как оно там внутри устроено (а этого наше законодательство уже не позволяет).

Двойные стандарты...

5.28 , ryoken ( ok ), 15:00, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Двойные стандарты... Я, конечно, далёк от идеи защищать монстрософт. Но вот это вот: "To answer these questions, we performed a static analysis of the HTTPd binary, along with some dynamic analysis by running QEMU, an open-source emulator, and hooking the specialized invocations (for example, NVRAM getters and setters)" как-то не похоже на декомпиляцию. Да и определение того, что же собссно за файл и распаковка образа фирмвари делается ну очень несложными методами (лично я взял бы программы file & 7z).

Принимая это соглашение или используя программное обеспечение, вы соглашаетесь со всеми настоящими условиями, а также даете согласие на передачу определенной информации в процессе активации и использования программного обеспечения в соответствии с Заявлением о конфиденциальности корпорации Microsoft, описанным в Разделе 4. Если вы не принимаете и не выполняете настоящие условия, вы не имеете права использовать данное программное обеспечение или его функции.

эта лицензия не предоставляет вам права: "

пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении;

изучать технологию программного обеспечения, декомпилировать, деассемблировать его или пытаться это сделать

// ну тут скриншоты вобщем все сами за себя говорят.