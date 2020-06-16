0-day уязвимость в устройствах Netgear, позволяющая удалённо получить root-доступ

В http-сервере, применяемом в SOHO-маршрутизаторах Netgear, выявлена уязвимость, позволяющая без прохождения аутентификации удалённо выполнить свой код с правами root и получить полный контроль за устройством. Для атаки достаточно возможности отправки запроса на сетевой порт, на которым выполняется web-интерфейс. Проблема вызвана отсутствием проверки размера внешних данных, перед их копированием в буфер фиксированного размера. Уязвимость подтверждена в различных моделях маршрутизаторов Netgear, в прошивках которых используется типовой уязвимый процесс httpd.

Так как при работе со стеком в прошивках не применялись механизмы защиты, такие как установка канареечных меток, удалось подготовить стабильно работающий эксплоит, запускающий на 8888 порту обратный shell с root-доступом. Эксплоит адаптирован для атаки на 758 найденных образов прошивок Netgear, но вручную пока протестирован на 28 устройствах. В частности, подтверждена работа эксплоита в различных вариантах моделей:

D6300

DGN2200

EX6100

R6250

R6400

R7000

R8300

R8500

WGR614

WGT624

WN3000RP

WNDR3300

WNDR3400

WNDR4000

WNDR4500

WNR834B

WNR1000

WNR2000

WNR3500

WNR3500L

Обновления с исправлением уязвимости пока не выпущены (0-day), поэтому пользователям рекомендуется закрыть доступ к HTTP-порту устройства для запросов с не заслуживающих доверия систем. Компания Netgear была информирована об уязвимости 8 января, но к 120-дневному сроку согласованного раскрытия сведений об уязвимости не выпустила обновления прошивок с устранением проблемы и запросила продлить срок эмбарго. Исследователи согласились сдвинуть срок до 15 июня, но в конце мая представители Netgear ещё раз попросили сдвинуть срок на конец июня, на что получили отказ.



