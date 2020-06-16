The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

0-day уязвимость в устройствах Netgear, позволяющая удалённо получить root-доступ

16.06.2020 13:37

В http-сервере, применяемом в SOHO-маршрутизаторах Netgear, выявлена уязвимость, позволяющая без прохождения аутентификации удалённо выполнить свой код с правами root и получить полный контроль за устройством. Для атаки достаточно возможности отправки запроса на сетевой порт, на которым выполняется web-интерфейс. Проблема вызвана отсутствием проверки размера внешних данных, перед их копированием в буфер фиксированного размера. Уязвимость подтверждена в различных моделях маршрутизаторов Netgear, в прошивках которых используется типовой уязвимый процесс httpd.

Так как при работе со стеком в прошивках не применялись механизмы защиты, такие как установка канареечных меток, удалось подготовить стабильно работающий эксплоит, запускающий на 8888 порту обратный shell с root-доступом. Эксплоит адаптирован для атаки на 758 найденных образов прошивок Netgear, но вручную пока протестирован на 28 устройствах. В частности, подтверждена работа эксплоита в различных вариантах моделей:

  • D6300
  • DGN2200
  • EX6100
  • R6250
  • R6400
  • R7000
  • R8300
  • R8500
  • WGR614
  • WGT624
  • WN3000RP
  • WNDR3300
  • WNDR3400
  • WNDR4000
  • WNDR4500
  • WNR834B
  • WNR1000
  • WNR2000
  • WNR3500
  • WNR3500L

Обновления с исправлением уязвимости пока не выпущены (0-day), поэтому пользователям рекомендуется закрыть доступ к HTTP-порту устройства для запросов с не заслуживающих доверия систем. Компания Netgear была информирована об уязвимости 8 января, но к 120-дневному сроку согласованного раскрытия сведений об уязвимости не выпустила обновления прошивок с устранением проблемы и запросила продлить срок эмбарго. Исследователи согласились сдвинуть срок до 15 июня, но в конце мая представители Netgear ещё раз попросили сдвинуть срок на конец июня, на что получили отказ.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.grimm-co.com/2020...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl
  3. OpenNews: Атака Cable Haunt, позволяющая получить контроль за кабельными модемами
  4. OpenNews: Уязвимости, позволяющие захватить управление коммутаторами Cisco, Zyxel и NETGEAR на чипах RTL83xx
  5. OpenNews: 83% изученных беспроводных маршрутизаторов содержат неисправленные уязвимости
  6. OpenNews: Уязвимость в устройствах Netgear, позволяющая получить управление без аутентификации
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53165-netgear
Ключевые слова: netgear, router
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 14:03, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "отправки запроса"
    Опять-таки надо знать кому
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:11, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Shodan или nmap вам в помощь.

     
     
  • 3.20, Аноним84701 (ok), 16:18, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Shodan ... вам в помощь.

    С чего бы ей помогать жалкому мешку с мясом и костями? oO
    "Your flesh is an insult to the perfection of the digital." (c) Shodan

     
  • 2.10, КО (?), 15:06, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    192.168.1.1 - ?
     

  • 1.2, ryoken (ok), 14:09, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "ALL HEIL OPENWRT!!!"
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 16:33, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    hail, раз уж на то пошло. Но хайль тоже неплохо звучит, если ты так тонко решил пошутить.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:10, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > рекомендуется закрыть доступ к HTTP-порту устройства для запросов с не заслуживающих доверия систем.

    как будто это не является дефолтом для вменяемых админов

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:15, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, все администрирование и управление только через админ VLAN.
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:18, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > как будто это не является дефолтом для вменяемых админов

    Недавно новость была https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53113 про сканирование хостов во внутренней сети через WebSoclet или XMLHttpRequest. Достаточно, чтобы кто-нибудь во внутренней сети открыл страницу злодея и можно отсканиоровать внутренние хосты, а потом отправить нужный для атаки HTTP-запрос, используя браузер как прокси. Не с HTTP такое не пройдёт, а вот с HTTP без проблем. Уже так transmission успешно атаковали на localhost пользователей.

     
     
  • 3.21, Аноним (3), 16:31, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикол в том, что и из внутренней сети админ интерфейс не должен быть доступен.
     

  • 1.6, Кир (?), 14:16, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у Нетгира веб интерфейс висит на Wan? чет не верю.
     
     
  • 2.11, КО (?), 15:08, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно браузеры умеют отправлять всякую ахинею в локалку. Не всегда, правда, умеют парсить ответ, но тут написано, что это не важно.
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:36, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а зачем пользовать стоковую прошивку, если большинство нетгиров может в опенврт? (и, емнип, ихняя прошивка как раз таки и основывается на нем)
     
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 14:41, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не всем нравится делать это самое с роутерами
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:18, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Остались же ещё "наивные" люди, доверяющие штатной прошивке. Я думал, они вымерли, как динозавры. Слишком уж очевидно всё. Хотя человеческую глупость опасно недооценивать, это факт.
     
     
  • 4.19, Annms_tmp (?), 16:12, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из-за ограничений для 5GHz, многие производители закрывают код. Современные роутеры уже не могут работать на openwrt.
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:30, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У обгрызенных всегда с логикой проблемы.
     
  • 2.17, анончик (?), 16:01, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    затем, что после установки openwrt просаживается производительность, как wifi-линка, так и до аплинка.
     
     
  • 3.18, Annms_tmp (?), 16:05, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не у всех. У меня наоборот, на openwrt скорость wifi выросла на 30%. Хотя позднее перепрошил на dd wrt, поскольку гораздо удобнее.
     
  • 3.22, Аноним (22), 16:33, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это раньше были проблемы с hardware NAT, сейчас все допилили
     

  • 1.13, Друг (?), 15:26, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Уязвимость в Линукс? Не.. не слышал)).. Опять эти окошечники все придумывают, Линукс идеален, ничего не лагает, не падает, не виснет, поставил и забыл)).
     
     
  • 2.15, ryoken (ok), 15:39, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "Евгений Ваганыч, перелогиньтесь".
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:59, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При чём тут линукс? Любой криворукий программист может написать свой вёбсервер с уязвимостями и запустить от рута на любой ОС, после этого ОС будет виновата?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру