0-day уязвимость в устройствах Netgear, позволяющая удалённо получить root-доступ

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|3.20, Аноним84701 (ok), 16:18, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Shodan ... вам в помощь.
С чего бы ей помогать жалкому мешку с мясом и костями? oO
"Your flesh is an insult to the perfection of the digital." (c) Shodan
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|2.23, Аноним (23), 16:33, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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hail, раз уж на то пошло. Но хайль тоже неплохо звучит, если ты так тонко решил пошутить.
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|1.3, Аноним (3), 14:10, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> рекомендуется закрыть доступ к HTTP-порту устройства для запросов с не заслуживающих доверия систем.
как будто это не является дефолтом для вменяемых админов
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|2.5, Аноним (5), 14:15, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, все администрирование и управление только через админ VLAN.
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|2.7, Аноним (7), 14:18, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> как будто это не является дефолтом для вменяемых админов
Недавно новость была https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53113 про сканирование хостов во внутренней сети через WebSoclet или XMLHttpRequest. Достаточно, чтобы кто-нибудь во внутренней сети открыл страницу злодея и можно отсканиоровать внутренние хосты, а потом отправить нужный для атаки HTTP-запрос, используя браузер как прокси. Не с HTTP такое не пройдёт, а вот с HTTP без проблем. Уже так transmission успешно атаковали на localhost пользователей.
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|3.21, Аноним (3), 16:31, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикол в том, что и из внутренней сети админ интерфейс не должен быть доступен.
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|2.11, КО (?), 15:08, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже давно браузеры умеют отправлять всякую ахинею в локалку. Не всегда, правда, умеют парсить ответ, но тут написано, что это не важно.
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|1.8, Аноним (8), 14:36, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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а зачем пользовать стоковую прошивку, если большинство нетгиров может в опенврт? (и, емнип, ихняя прошивка как раз таки и основывается на нем)
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|3.12, Аноним (12), 15:18, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Остались же ещё "наивные" люди, доверяющие штатной прошивке. Я думал, они вымерли, как динозавры. Слишком уж очевидно всё. Хотя человеческую глупость опасно недооценивать, это факт.
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|4.19, Annms_tmp (?), 16:12, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из-за ограничений для 5GHz, многие производители закрывают код. Современные роутеры уже не могут работать на openwrt.
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|2.17, анончик (?), 16:01, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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затем, что после установки openwrt просаживается производительность, как wifi-линка, так и до аплинка.
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|3.18, Annms_tmp (?), 16:05, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не у всех. У меня наоборот, на openwrt скорость wifi выросла на 30%. Хотя позднее перепрошил на dd wrt, поскольку гораздо удобнее.
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|1.13, Друг (?), 15:26, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Уязвимость в Линукс? Не.. не слышал)).. Опять эти окошечники все придумывают, Линукс идеален, ничего не лагает, не падает, не виснет, поставил и забыл)).
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|2.16, Аноним (16), 15:59, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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При чём тут линукс? Любой криворукий программист может написать свой вёбсервер с уязвимостями и запустить от рута на любой ОС, после этого ОС будет виновата?
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