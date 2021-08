Уязвимость в домашних маршрутизаторах, охватывающая 17 производителей

2.6 , Ruslan ( ?? ), 11:19, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – А надо было каждый раз с нуля веб-сервер писать для каждой модели роутера?)

3.8 , OnTheEdge ( ok ), 11:23, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – надо было просто поставить nginx upd: сарказм!

4.10 , piconim ( ? ), 11:28, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – который весит столько же, сколько остальная операционка в этих роутерах

4.14 , ryoken ( ok ), 11:50, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот на роутере этого мамонта только не хватает.

4.57 , anonymous ( ?? ), 13:21, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Почему сарказм? ЕМНИП, в кинетиках nginx, и ничего, все довольны. Из таких нетиповых решений, как в новости, у них SMB-сервер, пришедший на смену заброшенной Samba 3.x, но они это и не скрывают.

5.73 , Аноним ( 73 ), 14:12, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Компания Zyxel вообще очень серьезно относится к безопасности, судя по дефолтным паролям на админа 1234 (через несколько лет все-таки поменяли на cloud1234).

6.86 , YetAnotherOnanym ( ok ), 14:49, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то, у зухела сразу после входа по дефолтному паролю выдаётся страница с формой для смены пароля. Да, там есть кнопка "Игнорировать", но это уже решение владельца. Так что к инженерам зухела по этому вопросу претензий быть не должно. Они предупредили и дали возможность принять меры.

4.72 , Аноним ( 73 ), 14:06, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > надо было просто поставить nginx В задачу веб-сервера не входит нормализация REQUEST_URI.

3.27 , Урри ( ok ), 12:13, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Причем со своими, уникальными ошибками.

4.74 , Аноним ( - ), 14:12, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Которых никто не знает, в отличии от массовых.

5.81 , Аноним ( 73 ), 14:25, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Не пугайте страусов, пол бетонный" Security by obscurity ("прячем голову в песок и делаем вид, что мы в ебзопасности") работает только для неуловимых Джо.

Если роутер продукт занимает хоть сколько-нибудь значительную долю рынка - в эту группу он уже не попадает.

5.95 , Аноним ( - ), 15:00, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Которых никто не знает, в отличие от массовых. Надо будет злоумышленникам - узнают и применят. Это как распространять закрытый шифр или программу с закрытым исходным кодом и вместе с тем надеяться, что никто никогда не найдёт там ошибок, ведь "их никто не узнает"

3.85 , Аноним ( 85 ), 14:43, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Минимальный хттп сервер на сишечке в < 100 строк кода пишется под пиво, но если надо готовое с функционалом побогаче - их навалом в опенсорсе, зачем какое-то мутное проприетарное говно тянуть? Иначе как садомазохизмом и тупостью такое не объяснить.