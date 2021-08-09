Уязвимость в домашних маршрутизаторах, охватывающая 17 производителей

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|1.3, Аноним (3), 11:14, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Потому что не надо пихать коричневую поделку одного вендора везде. Решил не проявлять оригинальность и сделать как у конкурента - ошибку перетянул себе.
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|2.6, Ruslan (??), 11:19, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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А надо было каждый раз с нуля веб-сервер писать для каждой модели роутера?)
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|4.10, piconim (?), 11:28, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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который весит столько же, сколько остальная операционка в этих роутерах
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|4.57, anonymous (??), 13:21, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему сарказм? ЕМНИП, в кинетиках nginx, и ничего, все довольны. Из таких нетиповых решений, как в новости, у них SMB-сервер, пришедший на смену заброшенной Samba 3.x, но они это и не скрывают.
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|5.73, Аноним (73), 14:12, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Компания Zyxel вообще очень серьезно относится к безопасности, судя по дефолтным паролям на админа 1234 (через несколько лет все-таки поменяли на cloud1234).
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|6.86, YetAnotherOnanym (ok), 14:49, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то, у зухела сразу после входа по дефолтному паролю выдаётся страница с формой для смены пароля. Да, там есть кнопка "Игнорировать", но это уже решение владельца. Так что к инженерам зухела по этому вопросу претензий быть не должно. Они предупредили и дали возможность принять меры.
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|4.72, Аноним (73), 14:06, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> надо было просто поставить nginx
В задачу веб-сервера не входит нормализация REQUEST_URI.
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|5.81, Аноним (73), 14:25, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Не пугайте страусов, пол бетонный"
Security by obscurity ("прячем голову в песок и делаем вид, что мы в ебзопасности") работает только для неуловимых Джо.
Если роутер продукт занимает хоть сколько-нибудь значительную долю рынка - в эту группу он уже не попадает.
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|5.95, Аноним (-), 15:00, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Которых никто не знает, в отличие от массовых.
Надо будет злоумышленникам - узнают и применят. Это как распространять закрытый шифр или программу с закрытым исходным кодом и вместе с тем надеяться, что никто никогда не найдёт там ошибок, ведь "их никто не узнает"
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|3.85, Аноним (85), 14:43, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Минимальный хттп сервер на сишечке в < 100 строк кода пишется под пиво, но если надо готовое с функционалом побогаче - их навалом в опенсорсе, зачем какое-то мутное проприетарное говно тянуть? Иначе как садомазохизмом и тупостью такое не объяснить.
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|1.5, Аноним (-), 11:17, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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И никакой Rust бы не помог (у которого нашли точно такую же уязвимость в масках IP-адресов).
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|5.76, Аноним (73), 14:16, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> было бы в чём: сишные и несишные
Сишных дыр не существует, это сказки от адептов растишки.
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|2.25, Аноним (26), 12:08, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если верить то и святая вода защитит. А ты еретик, десять плетей тебе.
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|2.32, Аноним (32), 12:33, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С одной стороны - да, забыть про urlencode можно на любой языке.
С другой стороны - в расте приветствуется переиспользование кода в виде готовых модулей, типа https://docs.rs/url/, и там такой ошибки нет.
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|3.38, Урри (ok), 12:48, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И сколько будет весить решение на расте? Влезет в прошивку роутера?
А заодно насколько надежно будет работать на разных платформах, на которых работают роутеры?
Раст обещает, что ваши arm, mips, ppc и т.д. программы скомпилятся, но не обещает, что запустятся.
И вообще, получится хотя бы перекомпилировать ваш код через год, когда выйдет 14 новых версий раста, через одну ломающих обратную совместимость?
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|4.52, Аноним (52), 13:11, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Щас они притащат библиотеку раста и упихают ее в 4мб флеш памяти вместе с последним ядром. Они же на расте и не такое могут. Сейчас вот прям пойдут и напишут архиватор, который на расте будет быстрее работать, чем Сишные архиваторы, а сжимать будет в 100 раз лучше.
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|5.63, Аноним (66), 13:35, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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npm c node.js тоже много чего обещает. Только ничего не работает потом.
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|6.67, Аноним (73), 13:58, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нода - это как сишечка. Стильно, круто, олдскульно. Никакого смузи.
Так что не в ту сторону воюете.
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|5.92, Аноним (52), 14:58, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно лезет. Заодно LLVM с собой тащит.
> Страница не найдена
>Страница устарела, была удалена или не существовала вовсе
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|2.71, anonymous (??), 14:04, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И даже тут надо обязательно какашку в Rust кинуть. Как же без этого? Такое ощущение, что комментаторы любую новость сводят в обсирание Rust.
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|3.79, Аноним (73), 14:21, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть сильное подозрение, что уязвимый код, про который речь в этой новости, был написан не на Rust.
А это уже вина Rust - почему какой-то код на нем не написан?
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|4.96, Аноним (52), 15:00, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть ржавый не подходит для написания кода ржавого, но это не вина ржавого? Вам бы премию дали за особенности в развитии.
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|3.89, Брат Анон (ok), 14:57, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чо ты так переживаешь. Я гошник/питонер, и я минус не ставил. Так как немного есть разница между либой и языком. В либах всякое бывает, да. Язык тут не причём. Хотя я ржавого на дух не переношу.
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|1.7, InuYasha (??), 11:19, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>многие операторы оставляют на своих устройствах доступ из внешней сети для упрощения диагностики проблем службой поддержки.
Так точно. Видел многократно. Вернее, у домашних Быдлайнов (лажа) и Ростелегомов (дно), МГТСов (днище) такое повсеместно (особенно GovnoPON). Самое пика-пика-нтное, что, даже если поменяешь пароли на админку, для прова есть секретная админка. Но, даже если поменяешь пароль и на неё (а это не всегда возможно), то - сюрприз-сюрприз! - ротор сбросят и перепрошьют всё равно. :3
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|2.11, OnTheEdge (ok), 11:35, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> у домашних Быдлайнов
гиги за дыры
> Ростелегомов
больше возможностей для эксплуатации дыр
> МГТСов
не дыра, а ДЫРИЩЕ!
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|2.31, Абвгдейка (?), 12:32, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Никто не использует.
В магазах обычно 2 очереди, одна за роутерами, вторая - перепрошиватся на OpenWRT.
Если заказывать роутер через инет, то магаз за свой счет перепрошивает и присылает перепрошитый.
Далее к этому роутеру прикрепляется специальный индиго-разрабоадмин который тщательно каждый день отслеживает новости об уязвимостях в OpenWRT и в случае обнаружения оной немедленно фиксит и накатывает апдейт.
Кстати, забыл сказать, что в любой магазе в отделе роутеров висит большой мигающий плакат с надписью: "Уважаемые покупатели, после покупки роутера рекомендуем незамедлительно перепрошить его на OpenWRT".
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|3.39, Аноним (-), 12:52, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подтверждаю, а те, кому провайдер дал роутер, под который нету прошивки DD-RWT (и которые вообще невозможно своими ручками обновить), сразу выкидывают его и бегут покупать новый с DD-RWT. Пароли ставят надёжные, Telnet и UPnP отключают. Ага.
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|3.40, LeNiN (ok), 12:52, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Подскажите координаты вашей параллельной вселенной, хочу жить там :)
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|1.13, Аноним (13), 11:42, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Опять никакого уважения к пользователям зюзерутеров, могля бы и для КДЕ эксплоитов занести.
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|1.17, Аноним (52), 11:52, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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OpenWRT без Luci попробуйте оприходовать. Самое смешное что как-то пытались протолкнуть идею о запрете перепрошивки роутера. Теперь понятно зачем. В сэшэакии так уже запретили. Мы как всегда отстали от самых демократичных к роутерам демократам.
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|2.19, Аноним (13), 11:56, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Там запретили программно менять параметры радиотакта (т.е. модифицировать устройство для вещания на не разрешённых частотах), а не прямо вот так, чтобы полностью прошивку заменять.
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|3.23, Аноним (66), 12:07, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самое забавное что у нас вещать не неразрешенных частотах тоже запрещено, но до роутеров в явном виде еще не добравлись.
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|4.45, Аноним (52), 13:04, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно ноутбук будет считаться роутером? А если там есть esim? А если по USB поключен хаб и интернет идет через него? А клавиатурная версия Рпи4 тоже роутер потому что у него есть лан порт? Смартфон это роутер когда тетерит?
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|5.83, Аноним (73), 14:32, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно ноутбук будет считаться роутером? А если там есть esim? А если по USB поключен хаб и интернет идет через него? А клавиатурная версия Рпи4 тоже роутер потому что у него есть лан порт? Смартфон это роутер когда тетерит?
Ни ноут, ни смартфон точно не выдадут такую ЭИИМ, чтобы нарушить нормативы РКН.
У них скорее чипы сгорят от слишком высокого КСВН в антенном тракте.
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|3.55, Аноним (52), 13:14, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В настройках OpenWRT заходишь и ставишь любой регион. Хочешь Китай будет. Вещать может будет на разрешенной частоте, но например сильнее в 2 раза. Подумаешь стены у тебя в доме толстые. Чего теперь страдать что-ли?
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|4.75, Аноним (73), 14:14, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно поэтому OpenWRT в цивилизованных странах вытесняется проприетарными решениями.
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|3.68, Аноним (73), 14:00, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там запретили программно менять параметры радиотакта (т.е. модифицировать устройство для вещания на не разрешённых частотах), а не прямо вот так, чтобы полностью прошивку заменять.
Под предлогом первого запретили именно второе.
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|2.21, Плюсовик (?), 12:03, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты тип ошибки видел? Подобное можно написать на всех существующих и будущих языках программирования.
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|4.50, Плюсовик (?), 13:08, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты видел ошибку?
Это логическая ошибка никак не связана с языком. Подобное я часто видел в самописных парсерах на разных языках.
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|5.53, Аноним (52), 13:12, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, не, не, погоди. Священный раст должен уметь обрабатывать такие ошибки, ведь то же не Си какой-то там древний. Раст обязан понимать что от него хотят и исправлять ошибки в памяти потому что это тоже просто ошибка в памяти.
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|5.56, Админ Анонимов (?), 13:17, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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бл9, народ, вы вопрос читать умеете ? спросил на каком языке написан http-сервер от Arcadyan - C/С++ или какой-то другой ? а в ответ слышно всё что угодно но не ответ на вопрос, тут вообще адекватные есть ?
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|6.59, Урри (ok), 13:33, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Адекватные тут бывают, изредка, причем всегда новички.
А как с нами в палате потусуются, так и крыша, того.
Но мы все же лучше тех, из соседнего корпуса, которые совсем молодые и сюда регулярно пообщаться бегают.
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|5.58, another_one (ok), 13:28, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Странно, в соседней новости поливают модные языки за логические ошибки. Но, вы не понимаете, это ДРУГОЕ!
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|3.36, onanim (?), 12:43, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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блин, опеннет похерил разметку и обрезал длинную строку.
сами найдёте, кому надо.
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|3.51, Админ Анонимов (?), 13:10, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>на Rust
так а где это посмотреть на чем написана реализация http-сервера от Arcadyan ?
я просто предположил что это C/C++ но не уверен и поэтому спросил у сообщества, но в ответ получил какие-то говновыхлопы
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|2.37, Абвгдейка (?), 12:45, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да,случайно.
Два Си разраба начали писать на игого и растишке, но во время писанины отвлеклись на разговор и по окончании беседы обнаружили, что 99% кода написали на Си.
Долго они потом смеялись над этой историей, да и само требование начальника чтобы был код на игого и растишке оказалось соблюдено.
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|1.24, cricon (?), 12:07, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Обожаю такие новости: мы нашли уязвимость! с её помощью можно тырить деньги, воровать продукты с холодильника и отбирать у кота рыбу - это делается вот так!!!
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|2.33, Аноним (33), 12:40, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что такого, если ребята с опеннета подтянутся пользоваться этой уязвимостью, так у производителей роутеров появится большее желание дыры залатать.
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|3.47, Аноним (-), 13:06, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот тут недавно Tor на Rust начали переписывать как раз благодаря анонимам с опеннета, так что - дерзайте!!
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|4.49, Аноним (52), 13:08, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скоро заценим есть ли жизнь на расте. Учитывая то с какой регулярностью ломают аппаратное декодирование в браузерах версия на Си сохранится как минимум еще очень долго.
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|2.90, Juha (ok), 14:58, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого надо зайти под root с полными правами и .....
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|1.30, Урри (ok), 12:23, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ко мне такие еще не стучались, но это просто так, потрындеть.
Зацените, кстати, какие школьники иногда стучатся:
GET////remote/fgt_lang?lang=/../../../..//////////dev/
Юзерагент зачетненький: python-requests/2.6.0 CPython/2.7.5 Linux/3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64, и айпишечка заодно: 45.95.147.15
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|2.46, Аноним (-), 13:04, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если к вам регулярно стучатся школьники, значит, с вашим именем сети (HalyavnyiInternet) или роутером что-то не так.
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|3.48, Аноним (52), 13:07, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Воспитанные школьники стучатся. А не очень воспитанные сразу все отбирают.
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|4.64, Урри (ok), 13:36, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пытаются, пока только пытаются:
GET//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
GET//index.php?s=/Index/\think\app/invokefunction&function=call_user_func_array&vars[0]=md5&vars[1][]=HelloThinkPHP21
GET//?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm
GET//wp-content/plugins/wp-file-manager/readme.txt
и т.д.
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|3.61, Урри (ok), 13:35, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, с роутером действительно не так - он к интернету подключен.
Вот если отключить, то и ломиться никто не будет.
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|2.43, Аноним (-), 12:59, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мой ДырЛинк! Врага в тыл не пущу, сервер отключу!
...
Стоп, тут это невозможно сделать?
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|1.54, Нанобот (ok), 13:14, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Давайте же попробуем угадать, на каком языке программирования написан этот вебсервер!
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|2.78, Аноним (78), 14:18, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да здравствует новый ESR, с неотключаемым протоном, автоматическим обновлением, WebRender'ом и перелопаченными настройками...
Мда. Замучается Tor это всё отключать.
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|3.84, Аноним (84), 14:38, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оттянутая резинка от трусов вернулась назад, и сильно ударила по... своего владельца.
Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Добро пожаловать в реалии сегодняшней мазилы.
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|1.87, Аноним (87), 14:52, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> ADSL
А в dialup модемах ничего опасного не нашли? Если серьезно, уже лет 10 не слышал о них.
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