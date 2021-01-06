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Утечка исходных текстов проектов Nissan из-за учётной записи admin/admin

06.01.2021 20:38

В открытый доступ попало полное содержимое внутреннего Git-репозитория компании Nissan North America. Причиной утечки стал запущенный компанией Git-сервер на базе платформы Bitbucket, для доступа к которому использовалась выставленная по умолчанию учётная запись с именем "admin" и паролем "admin".

В том числе были получены исходные тексты мобильных приложений, диагностических утилит, сервисов NCAR/ICAR, информационной системы для взаимодействия с дилерами, портала для управления логистикой, серверных бэкендов, внутренних информационных систем, автомобильных сервисов, а также различных программ для работы с клиентами, маркетинга и управления продажами. Анализ полученного кода уже позволил выявить в коде диагностической системы ASIST шифрование пароля устаревшим алгоритмом RC4 с жёстко прошитым ключом "Amalesh".



  1. Главная ссылка к новости (https://www.zdnet.com/article/...)
  2. OpenNews: Утечка исходных текстов Windows XP SP1, Windows Server 2003 и других старых ОС
  3. OpenNews: Утечка 20ГБ внутренней технической документации и исходных текстов Intel
  4. OpenNews: Возможная утечка базы пользователей проекта Joomla
  5. OpenNews: Утечка пароля от шифрованных разделов в логе инсталлятора Ubuntu Server
  6. OpenNews: Утечка идентификаторов пользователя через встроенный в браузер менеджер паролей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54366-nissan
Ключевые слова: nissan, leak
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 20:58, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +23 +/
    Богата земля дебилами...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:02, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Богата земля Анонимами ;-)
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 21:15, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Богата земля АдминАдминычами. Правда, им максимум локалхост админить, да мамке вайфай на роутере с кредами admin/admin настраивать... Но некоторые болезные как-то и в компании попадают.
     
     
  • 4.44, Онаним (?), 23:36, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Точнее девляпсами.
    Инфраструктурка как код, от гитляпа до деплоя, континуоус баг интегрейшн, бизнес-ориентированный прометеус с числом пингов на доллар, вот это всё.
    Системные пароли? Какие такие пароли? А они разве бывают? Докер при установке проверенного миллионами анонимов контейнера от Васян&Ко ничего задать не предлагал!111!
     
     
  • 5.52, Наноним (?), 00:06, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие косяки обычно как раз девелоперы делают, которым нужно срочно разрабатывать и некогда думать о безопасности. Доступ до репы есть и хорошо, можно работать.
     
     
  • 6.71, Секрет (?), 02:42, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вооот! А это всё почему? А всё потому, что бизнес хозяин думает, что девелопер может кодить, значит и сервис сопровождать сможет! И хозяин распускает компетентных админов. А девелоперы часы только в коде и в своих алгоритма, но не в факт, что в безопасности и в организации сервисов ...
     
  • 6.73, Dzen Python (ok), 02:44, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До-до, девопс никогда не виноват! Это все плохие кодеры!
     
  • 2.16, Аноним (7), 21:18, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Угу, например, пишущими комментарии здесь.
     

  • 1.2, rioko (?), 20:58, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Странно что это не опять ру-хацкеры как объявили по SolarWind :)
     
     
  • 2.8, anonimous (?), 21:05, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Так наверняка, как и с СоларВинд, опять обьявят, что пароль админ/админ  поставил глубоко законспирированный агент ГРУ, который под видом раб. силы за еду из восточной европы  и внедрился в североамериканское отделение Ниссан.
     
     
  • 3.35, zzz (??), 22:45, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если крупный взлом - ясное дело, что за этим стоят КГБ, ФСБ и ГРУ.
     
     
  • 4.53, kissmyass (?), 00:06, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Эти даже трусы постирать не могут
     
     
  • 5.56, Ононимник (?), 00:39, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так все нормально, одни трусы стирают, вторые - еду готовят, третьи - ломают...
     
  • 5.58, Аноним (58), 01:02, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет бы моей теще так трусы испортить....
     
     
  • 6.74, Dzen Python (ok), 02:46, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ласковый агент ГРУ с медвежьими корнями говорю - от твоей тёщи я буду вырываться и кричать!
     
  • 2.28, Аноним (28), 21:53, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они б не слили, они жадные.
     

  • 1.3, InuYasha (??), 20:59, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Теперь можно считать ниссаны самыми открытыми и сделать самыми безопасными [ https://kiwibyrd.org/2013/08/04/1002/ ] автомобилями? )
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:18, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    СПОстее просто не бывает. D
     
  • 2.30, Аноним (30), 22:18, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь у меня новая фобия.
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:59, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    надо скорей Ниссан какой-нибудь брать, пока исходники есть. Можно его под себя затюнить будет) Хвала Амалешу!
     
     
  • 2.66, Аноним (66), 01:33, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не забывай, что его у тебя так же могут затюнить пока ты за продуктами ходишь.
     

  • 1.5, Аноним (7), 21:00, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ахахахах, говорят у них ещё с дизайнерами бИда!
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:59, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А где ссылка на репозиторий?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:09, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В даркнете
     
  • 2.11, ИмяХ (?), 21:11, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На колечко-луковых сайтах
     
  • 2.54, Аноним (54), 00:10, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://twitter.com/antiproprietary/status/1346238588476915713
     

  • 1.9, Аноним (9), 21:09, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где магнит?
     
     
  • 2.14, Аноним (7), 21:17, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня рядом с домом есть такой магазин.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 22:27, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    адрес
     
  • 2.27, YetAnotherOnanym (ok), 21:46, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На холодильнике глянь.
     

  • 1.13, Аноним (12), 21:16, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Ниссан обниссанился. Зато автосервисам и автомеханикам станет попроще с диагностикой и ремонтом.
     
     
  • 2.20, Довакин (?), 21:21, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С чего проще? Раз такой умный, раскрой мысль.
     
  • 2.26, ыы (?), 21:45, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так им представляется автослесарь ковыряющий отладчиком код...

    Видать праздники удались :)

     
     
  • 3.68, анонимуслинус (?), 01:48, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не поверишь автослесарь по вайфаю всю машину проверяет. даж меняет настройки , а шибко умные ещё и прошивки новые заливают и переделывают. тут уж как говориться ты сам попал в просак)) машины чтоль нет? или сам всегда проверяешь?.
     
     
  • 4.72, ыы (?), 02:43, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при этом если спросить его что такое вайфай и на какой полосе он работет- он тебя просто не поймет :)
    а "прошивка" - это такая строка на экране... :)

    Обслуживание автомобилей доведено до такого уровня автоматизма- что любой Равшан или Али могут менять прошивки :)
    Для этого не надо знать ни что такое вайфай (такая коробюочка, на кнопка жать тут  и туть) ни понимать что такое прошивки... (жать сюда - за это брать денег больше)...

     
  • 2.46, Аноним (58), 23:40, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может месть ливанцу Гону?
     

  • 1.17, Аноним (17), 21:19, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ссылка где ?? Дайте даунодить поскорей.
     
  • 1.18, Аноним (18), 21:19, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Факап года в первые дни? 8-(

    Да ну! Не верю...

     
     
  • 2.22, Аноним (9), 21:26, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно просто сознательный сотрудник, которому надоело работать над бэкдорами. Скажем ему спасибо, человечеству нужно больше таких людей.
     
     
  • 3.43, Аноним (58), 23:35, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или которого оптимизировали всякие любители считать показатели.... Говорят в пендостане это особенно любят.
     

  • 1.23, Аноним (23), 21:27, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >admin/admin

    Никогда такого не было и вот опять?! (уставший и грустный смайлик)

     
     
  • 2.51, Кот Анонима (?), 00:04, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ламеры, правильный пароль должен быть "love", "sex", "secret" или "god".
     
     
  • 3.55, пох. (?), 00:10, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "love", "sex", "secret" или "god".

    И вот что теперь набирать? Пока их все переберешь - учетка локнется.

    Идите нахрен, cisco/cisco отлично работало во все времена.

     

  • 1.25, ыы (?), 21:43, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Bitbucket

    Поленились купить git?

     
     
  • 2.29, OpenEcho (?), 22:08, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поленились купить git?

    Нет, брат сестры мужа племяницы работает в битбакете он и посоветовал, японцами то настоящими там давно уже не пахнет, кто смог бы поднять корпоративный гитлаб

     
  • 2.57, имя_ (?), 00:57, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с разморозкой. на битбакете уже давно основная скв - гит, недавно совсем дропнули меркуриал. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51323
     

  • 1.32, th3m3 (ok), 22:32, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Правильно говорят - "Купил Ниссан, *бись с ним сам!".
     
     
  • 2.45, Аноним (58), 23:38, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не покупай Форд, Фиат и все французское
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 23:41, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > французское

    Оно уже давно японское

     
     
  • 4.48, th3m3 (ok), 23:53, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно уже давно японское

    Японское уже тоже давно по качеству сливает.

     
     
  • 5.59, Аноним (58), 01:04, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Японцы отдали на аутсорс китайцам, а китайцам за рис подогнал рабов товарищ Ким
     

  • 1.33, онанимус (?), 22:34, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    мудрецы в лице меня давно говорят, что "The future is open source!", причём независимо от того, добровольно оно опенсорцнулось или случайно.
     
  • 1.34, Аноним (34), 22:37, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >учётная запись с именем "admin" и паролем "admin"

    Ну ССЗБ

     
  • 1.36, Аноним (36), 23:03, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >В том числе были получены исходные тексты мобильных приложений, диагностических утилит, сервисов NCAR/ICAR, информационной системы для взаимодействия с дилерами, портала для управления логистикой, серверных бэкендов, внутренних информационных систем, автомобильных сервисов, а также различных программ для работы с клиентами, маркетинга и управления продажами

    В общем - ненужного хлама. Поэтому и магнита нет.

     
  • 1.37, slepnoga (ok), 23:07, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ключи для хендшейка с ECU  есть? нет ?
    Ну тогда ненужное Г, без поломки сименса интереса не представляет.
     
     
  • 2.40, Аноним (58), 23:29, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти.... Хачи оценят :)

    NNA_MNS_PartsServices_IMS-S50_Odometer_Reprogramming_WebService

     
  • 2.42, Онаним (?), 23:33, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключи вряд ли будут слиты в паблик, даже если они и были получены.
    Слишком ценная вещь.
     

  • 1.38, Онаним (?), 23:26, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И снова отчётливо запахло высочайшей квалификации девляпсами...
     
  • 1.39, anonymous (??), 23:27, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну, что сэкономили на гитхабе? Уж лучше бы майкрософту денег заплатили.
     
     
  • 2.41, Аноним (58), 23:30, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этом вашем гитхабе до сих пор nt5src найти можно
     

  • 1.49, Аноним (47), 00:00, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А ссылка-то где на код? В твиттере по ссылке из новости тоже ничего нет
     
  • 1.50, Кот Анонима (?), 00:02, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Впрочем, ничего нового.
     
  • 1.60, Аноним (58), 01:06, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот исходники С-300 так не спереть, они на пожелтевших перфокартах
     
     
  • 2.63, triolan (?), 01:25, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот исходники С-300 так не спереть, они на пожелтевших перфокартах

    Копайте глубже, она на проволоке, если конечно не спзли на металлолом)

     
  • 2.65, mos87 (ok), 01:28, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Умныйнегр.жыпег
     
  • 2.69, имя_ (?), 02:16, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При союзе вроде как существовал каталог программ (не только для военки), разработанных в разных организациях, которые должны были где-то храниться (на бумаге, с блок-схемами и пр.). Интересно, где они теперь?
     

  • 1.61, Sadok (ok), 01:14, 07/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.62, triolan (?), 01:23, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В нулевых насколько я помню они чуть не обанкротились из-за невнятного дизайна, потом пришёл новый гендиректор, влепили огромный лейбл "nissan", и отвратный китайский дизайн и обводы, и дело пошло. Безвкусие сейчас в моде.
     
  • 1.64, mos87 (ok), 01:27, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да это праздник какой-то
     
  • 1.67, Аноним (67), 01:43, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что за язык программирования на картинке?
     
     
  • 2.70, имя_ (?), 02:20, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    гугл пишет, что сишарп. Удивительно, что все же не ява, энтепрайз, все дела.
     

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