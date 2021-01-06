Утечка исходных текстов проектов Nissan из-за учётной записи admin/admin

В открытый доступ попало полное содержимое внутреннего Git-репозитория компании Nissan North America. Причиной утечки стал запущенный компанией Git-сервер на базе платформы Bitbucket, для доступа к которому использовалась выставленная по умолчанию учётная запись с именем "admin" и паролем "admin".

В том числе были получены исходные тексты мобильных приложений, диагностических утилит, сервисов NCAR/ICAR, информационной системы для взаимодействия с дилерами, портала для управления логистикой, серверных бэкендов, внутренних информационных систем, автомобильных сервисов, а также различных программ для работы с клиентами, маркетинга и управления продажами. Анализ полученного кода уже позволил выявить в коде диагностической системы ASIST шифрование пароля устаревшим алгоритмом RC4 с жёстко прошитым ключом "Amalesh".