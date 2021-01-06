Утечка исходных текстов проектов Nissan из-за учётной записи admin/admin

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|3.12, Аноним (12), 21:15, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Богата земля АдминАдминычами. Правда, им максимум локалхост админить, да мамке вайфай на роутере с кредами admin/admin настраивать... Но некоторые болезные как-то и в компании попадают.
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|4.44, Онаним (?), 23:36, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Точнее девляпсами.
Инфраструктурка как код, от гитляпа до деплоя, континуоус баг интегрейшн, бизнес-ориентированный прометеус с числом пингов на доллар, вот это всё.
Системные пароли? Какие такие пароли? А они разве бывают? Докер при установке проверенного миллионами анонимов контейнера от Васян&Ко ничего задать не предлагал!111!
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|5.52, Наноним (?), 00:06, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такие косяки обычно как раз девелоперы делают, которым нужно срочно разрабатывать и некогда думать о безопасности. Доступ до репы есть и хорошо, можно работать.
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|6.71, Секрет (?), 02:42, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вооот! А это всё почему? А всё потому, что бизнес хозяин думает, что девелопер может кодить, значит и сервис сопровождать сможет! И хозяин распускает компетентных админов. А девелоперы часы только в коде и в своих алгоритма, но не в факт, что в безопасности и в организации сервисов ...
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|1.2, rioko (?), 20:58, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Странно что это не опять ру-хацкеры как объявили по SolarWind :)
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|2.8, anonimous (?), 21:05, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Так наверняка, как и с СоларВинд, опять обьявят, что пароль админ/админ поставил глубоко законспирированный агент ГРУ, который под видом раб. силы за еду из восточной европы и внедрился в североамериканское отделение Ниссан.
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|3.35, zzz (??), 22:45, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если крупный взлом - ясное дело, что за этим стоят КГБ, ФСБ и ГРУ.
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|5.56, Ононимник (?), 00:39, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так все нормально, одни трусы стирают, вторые - еду готовят, третьи - ломают...
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|6.74, Dzen Python (ok), 02:46, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как ласковый агент ГРУ с медвежьими корнями говорю - от твоей тёщи я буду вырываться и кричать!
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|1.4, Аноним (4), 20:59, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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надо скорей Ниссан какой-нибудь брать, пока исходники есть. Можно его под себя затюнить будет) Хвала Амалешу!
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|2.66, Аноним (66), 01:33, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не забывай, что его у тебя так же могут затюнить пока ты за продуктами ходишь.
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|1.13, Аноним (12), 21:16, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Ниссан обниссанился. Зато автосервисам и автомеханикам станет попроще с диагностикой и ремонтом.
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|2.26, ыы (?), 21:45, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так им представляется автослесарь ковыряющий отладчиком код...
Видать праздники удались :)
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|3.68, анонимуслинус (?), 01:48, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не поверишь автослесарь по вайфаю всю машину проверяет. даж меняет настройки , а шибко умные ещё и прошивки новые заливают и переделывают. тут уж как говориться ты сам попал в просак)) машины чтоль нет? или сам всегда проверяешь?.
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|4.72, ыы (?), 02:43, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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при этом если спросить его что такое вайфай и на какой полосе он работет- он тебя просто не поймет :)
а "прошивка" - это такая строка на экране... :)
Обслуживание автомобилей доведено до такого уровня автоматизма- что любой Равшан или Али могут менять прошивки :)
Для этого не надо знать ни что такое вайфай (такая коробюочка, на кнопка жать тут и туть) ни понимать что такое прошивки... (жать сюда - за это брать денег больше)...
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|2.22, Аноним (9), 21:26, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно просто сознательный сотрудник, которому надоело работать над бэкдорами. Скажем ему спасибо, человечеству нужно больше таких людей.
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|3.43, Аноним (58), 23:35, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или которого оптимизировали всякие любители считать показатели.... Говорят в пендостане это особенно любят.
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|1.23, Аноним (23), 21:27, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>admin/admin
Никогда такого не было и вот опять?! (уставший и грустный смайлик)
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|3.55, пох. (?), 00:10, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "love", "sex", "secret" или "god".
И вот что теперь набирать? Пока их все переберешь - учетка локнется.
Идите нахрен, cisco/cisco отлично работало во все времена.
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|2.29, OpenEcho (?), 22:08, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поленились купить git?
Нет, брат сестры мужа племяницы работает в битбакете он и посоветовал, японцами то настоящими там давно уже не пахнет, кто смог бы поднять корпоративный гитлаб
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|4.48, th3m3 (ok), 23:53, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оно уже давно японское
Японское уже тоже давно по качеству сливает.
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|5.59, Аноним (58), 01:04, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Японцы отдали на аутсорс китайцам, а китайцам за рис подогнал рабов товарищ Ким
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|1.33, онанимус (?), 22:34, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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мудрецы в лице меня давно говорят, что "The future is open source!", причём независимо от того, добровольно оно опенсорцнулось или случайно.
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|1.36, Аноним (36), 23:03, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>В том числе были получены исходные тексты мобильных приложений, диагностических утилит, сервисов NCAR/ICAR, информационной системы для взаимодействия с дилерами, портала для управления логистикой, серверных бэкендов, внутренних информационных систем, автомобильных сервисов, а также различных программ для работы с клиентами, маркетинга и управления продажами
В общем - ненужного хлама. Поэтому и магнита нет.
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|1.37, slepnoga (ok), 23:07, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ключи для хендшейка с ECU есть? нет ?
Ну тогда ненужное Г, без поломки сименса интереса не представляет.
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|2.40, Аноним (58), 23:29, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почти.... Хачи оценят :)
NNA_MNS_PartsServices_IMS-S50_Odometer_Reprogramming_WebService
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|2.42, Онаним (?), 23:33, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ключи вряд ли будут слиты в паблик, даже если они и были получены.
Слишком ценная вещь.
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|1.49, Аноним (47), 00:00, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А ссылка-то где на код? В твиттере по ссылке из новости тоже ничего нет
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|2.63, triolan (?), 01:25, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот исходники С-300 так не спереть, они на пожелтевших перфокартах
Копайте глубже, она на проволоке, если конечно не спзли на металлолом)
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|2.69, имя_ (?), 02:16, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При союзе вроде как существовал каталог программ (не только для военки), разработанных в разных организациях, которые должны были где-то храниться (на бумаге, с блок-схемами и пр.). Интересно, где они теперь?
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|1.62, triolan (?), 01:23, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В нулевых насколько я помню они чуть не обанкротились из-за невнятного дизайна, потом пришёл новый гендиректор, влепили огромный лейбл "nissan", и отвратный китайский дизайн и обводы, и дело пошло. Безвкусие сейчас в моде.
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|2.70, имя_ (?), 02:20, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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гугл пишет, что сишарп. Удивительно, что все же не ява, энтепрайз, все дела.
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