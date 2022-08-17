Уязвимость в устройствах на базе SoC Realtek, позволяющая выполнить код через отправку UDP-пакета

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|1.1, name (??), 10:26, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Огорченный Woo вычеркнул в тетрадке очередной способ поиметь тебя. В тетрадке оставалось еще 326 исписанных страниц...
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|2.4, Аноним (-), 10:32, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> для атаки достаточно просто отправить один UDP-пакет
да, в драйверах NVIDIA под Windows
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|4.44, Аноним (-), 14:20, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Очень остроумно.
Это ты не застал клевый вулн казавший в браузере Очень Большую Ж@пу. Очень большая было определено как что-то типа 999999x999999 пикселей, чтоли. От чего вон тот драйвер делал немедленный бсод и уж как минимум prank-denial-of-service это совершенно точно было :)
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|1.5, eganru (?), 10:41, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Подавляющее большинство устройств на базе этот системы на чипе будут до конца своих дней ждать специально оформленный udp пакет.
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|2.29, Аноним (29), 13:34, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Подавляющее большинство устройств на базе этот системы на чипе будут до конца
> своих дней ждать специально оформленный udp пакет.
Тю, ща кто-нибудь уже накодит ддос бота. Гамно, конечно, но ведь его много и нахаляву.
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|1.6, eganru (?), 10:49, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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[i]блокировать на межсетевом экране[/i] - на том же чипе сделанном.
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|1.11, Аноним (11), 11:31, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"SIP Application Layer Gateway" очередной никому не нужный протокол, про существование которого даже мало кто знал, всунутый впридачу ко всему остальному legacy-говну (типа FTP ALG)...
привёл к проблемам :-)
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|2.13, Аноним (13), 11:49, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну то что вы про него не знаете и он вам не нужен, не значит что вы не пользуетесь сервисами работающими через него. Сами того не подозревая.
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|3.14, Аноним (14), 12:10, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет он прав!
SIP ALG - это страшное зло, которое должно быть удалено отовсюду, потому что не работает со свежими версиями протокола SIP и только мешает жить.
SIP за последние 20 лет сильно изменился, а SIP ALG - это глючный нестандартный костыль, который игнорирует стандарты и кроме уязвимостей ничего не добавляет.
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|4.17, Аноним (13), 12:21, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И не забудте удалить из этого мира всё то, что работает на старых версиях протокола и помогает жить. И предварительно заменить это всё на работаеющее с новыми версиями... Боюсь вы не представляете масштабов внедрения в окружающий мир старого, который кроме уязвимостей ничего не может, в сравнении сильно изменившимся с молодёжным, стандартизовнным, не глючным и всё такое.
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|6.26, Аноним (26), 13:15, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ты смешной : )
Обобщённо сейчас вся телефония на нём и работает.
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|7.30, Ананимус (?), 13:36, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А ты смешной : )
> Обобщённо сейчас вся телефония на нём и работает.
А конкретно какая?
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|6.33, Аноним (-), 14:01, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кому в здравом уме сейчас нужен SIP, алло?
Им пользуются например домашние праводеры для предоставления типа-проводного-телефона.
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|7.34, Ананимус (?), 14:03, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Им пользуются например домашние праводеры для предоставления типа-проводного-телефона.
Отлично, кому сейчас нужен типа-проводной-телефон? У бабок проводные до смерти будут, у всех остальных мобильники.
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|8.36, Аноним (-), 14:05, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты рак Бабкам какой-нибудь мгтс уже как раз напихал оптики с фафлей которая зво... текст свёрнут, показать
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|1.15, YetAnotherOnanym (ok), 12:19, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хе... а теперь им понравится и они начнут ковырять азеросы, броадкомы, медиатеки и прочие соцы для точек доступа.
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|1.19, Аноним (19), 12:49, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> отсутствия проверки фактического размера полученных данных, что приводит к перезаписи области памяти за пределами фиксированного буфера при вызове функции strcpy
Old but gold. Burn, let it burn!!!
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|1.21, Аноним (21), 12:55, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Уязвимость вызвана переполнением буфера
Специальное устройство, специальные драйвера, специальный язык программирования, специальные программисты, специальная компания, специальные деньги.
Ну как же так, чего еще специального не хватило???
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|2.27, erthink (ok), 13:32, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В данном случае дело не в чипах, а в SDK.
Прелесть же в том, что этот SDK (как вариант отдельные его компоненты или копипасты) может использоваться в десятках других решений вообще без чипов realtek. Причем аффтары/меинтейнеры "других SDK" могу и не знать что кто-то когда-то что-то скопировал, или сделал примерно также.
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|2.40, Аноним (-), 14:10, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В общем, как обычно, следует отключать всё неиспользуемое.
Пдфка с описанием сабжа гласит что это в настройках роутера не отключается, кукуйте.
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|2.38, Аноним (-), 14:09, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Спасти может только вирус, который будет закрывать уязвимость.
"No filesystem" (с) описание сплойта. Ну, закрой ее. Только тебе придется всю фирмварь пересобрать для чужого девайса, да еще как-то перелить ее и чтоб не закирпичилось. Может, проще сразу бутлоадер $%^ануть? Результат для большей части юзеров будет тот же а кодить сильно быстрей :)
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|1.46, Анонн (?), 14:38, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> приводит к перезаписи области памяти за пределами фиксированного буфера
Ha-ha, classic!
Как же хорошо что оно не паникует при попытке писать куда нельзя. А то бы процесс просто перезапустился, ну или роутер перезагрузился и все бы об этом узнали.
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