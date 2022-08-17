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Уязвимость в устройствах на базе SoC Realtek, позволяющая выполнить код через отправку UDP-пакета

17.08.2022 09:46

Исследователи из компании Faraday Security представили на конференции DEFCON детали эксплуатации критической уязвимости (CVE-2022-27255) в SDK для чипов Realtek RTL819x, позволяющей выполнить свой код на устройстве через отправку специально оформленного UDP-пакета. Уязвимость примечательна тем, что позволяет атаковать устройства, в которых отключён доступ в web-интерфейс для внешних сетей - для атаки достаточно просто отправить один UDP-пакет.

Уязвимость затрагивает устройства, в которых используются уязвимые версии SDK Realtek, включая eCos RSDK 1.5.7p1 и MSDK 4.9.4p1. Обновления eCos SDK с устранением уязвимости были опубликованы Realtek 25 марта. Пока не ясно какие именно устройства подвержены проблеме - SoC Realtek RTL819x используется в сетевых маршрутизаторах, точках доступа, усилителях Wi-Fi, IP-камерах, устройствах интернета вещей и прочих сетевых устройствах более 60 производителей, включая Asus, A-Link, Beeline, Belkin, Buffalo, D-Link, Edison, Huawei, LG, Logitec, MT-Link, Netgear, Smartlink, UPVEL, ZTE и Zyxel.

В открытом доступе уже опубликованы примеры эксплоитов для получения удалённого доступа к устройству и выполнения своих команд на примере атаки на маршрутизатор Nexxt Nebula 300 Plus. Дополнительно опубликованы утилиты для анализа прошивок на наличие уязвимости.

С учётом проблем с подготовкой и доставкой и обновлений прошивок на уже выпущенные устройства предполагается появление в скором времени автоматизированных атак и червей, поражающих уязвимые сетевые устройства. После успешной атаки поражённые устройства могут использоваться злоумышленниками, например, для формирования ботнетов, внедрения бэкдоров для оставления лазейки во внутреннюю сеть предприятия, перехвата транзитного трафика или его перенаправления на внешний хост.

Уязвимость вызвана переполнением буфера в модуле "SIP ALG" (SIP Application Layer Gateway), применяемом для организации проброса SIP-пакетов за транслятор адресов. Проблема возникла из-за отсутствия проверки фактического размера полученных данных, что приводит к перезаписи области памяти за пределами фиксированного буфера при вызове функции strcpy во время обработки пакетов SIP. Атака может быть совершена через отправку UDP-пакета с некорректными значениями полей в блоке данных SDP или заголовке протокола SIP. Для эксплуатации достаточно отправить один пакет на произвольный UDP-порт WAN-интерфейса.

В качестве обходного пути защиты рекомендовано блокировать на межсетевом экране или в системе предотвращения сетевых вторжений UDP-пакеты с SIP-сообщением "INVITE", строкой "m=audio" и размером больше 128 байт. Пример правила для выявления попыток эксплуатации в IDS Snort 3: 


    alert udp any any -> any any (sid:1000000; \
    msg:"Realtek eCOS SDK SIP Traffic Exploit CVE-2022-27255"; \
    content: "invite"; depth: 6; nocase; \
    content: "m=audio "; \
    isdataat: 128,relative;   content:!"|0d|"; within: 128;)


  1. Главная ссылка к новости (https://isc.sans.edu/forums/di...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Realtek SDK привели к проблемам в устройствах 65 производителей
  3. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в Linux-драйвере для чипов Realtek
  4. OpenNews: Уязвимость в домашних маршрутизаторах, охватывающая 17 производителей
  5. OpenNews: В беспроводных маршрутизаторах Tenda и Medialink обнаружен бэкдор, активируемый UDP-пакетом
  6. OpenNews: Переполнение буфера в Toxcore, эксплуатируемое через отправку UDP-пакета
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57645-realtek
Ключевые слова: realtek, attack, router
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, name (??), 10:26, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Огорченный Woo вычеркнул в тетрадке очередной способ поиметь тебя. В тетрадке оставалось еще 326 исписанных страниц...
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:27, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так уязвимость в драйверах?
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 10:32, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > для атаки достаточно просто отправить один UDP-пакет

    да, в драйверах NVIDIA под Windows

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 14:10, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень остроумно.
     
     
  • 4.44, Аноним (-), 14:20, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очень остроумно.

    Это ты не застал клевый вулн казавший в браузере Очень Большую Ж@пу. Очень большая было определено как что-то типа 999999x999999 пикселей, чтоли. От чего вон тот драйвер делал немедленный бсод и уж как минимум prank-denial-of-service это совершенно точно было :)

     

  • 1.5, eganru (?), 10:41, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Подавляющее большинство устройств на базе этот системы на чипе будут до конца своих дней ждать специально оформленный udp пакет.
     
     
  • 2.16, Адмирал Майкл Роджерс (?), 12:21, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Могу с уверенностью утверждать, что многие устройства такой пакет уже получили.
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:34, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подавляющее большинство устройств на базе этот системы на чипе будут до конца
    > своих дней ждать специально оформленный udp пакет.

    Тю, ща кто-нибудь уже накодит ддос бота. Гамно, конечно, но ведь его много и нахаляву.

     

  • 1.6, eganru (?), 10:49, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    [i]блокировать на межсетевом экране[/i] - на том же чипе сделанном.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:38, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уязвимость не аппаратная в чипе, а в коде поддержки чипа.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:31, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "SIP Application Layer Gateway" очередной никому не нужный протокол, про существование которого даже мало кто знал, всунутый впридачу ко всему остальному legacy-говну (типа FTP ALG)...

    привёл к проблемам :-)

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:49, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну то что вы про него не знаете и он вам не нужен, не значит что вы не пользуетесь сервисами работающими через него. Сами того не подозревая.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:10, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет он прав!

    SIP ALG - это страшное зло, которое должно быть удалено отовсюду, потому что не работает со свежими версиями протокола SIP и только мешает жить.

    SIP за последние 20 лет сильно изменился, а SIP ALG - это глючный нестандартный костыль, который игнорирует стандарты и кроме уязвимостей ничего не добавляет.

     
     
  • 4.17, Аноним (13), 12:21, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не забудте удалить из этого мира всё то, что работает на старых версиях протокола и помогает жить. И предварительно заменить это всё на работаеющее с новыми версиями... Боюсь вы не представляете масштабов внедрения в окружающий мир старого, который кроме уязвимостей ничего не может, в сравнении сильно изменившимся с молодёжным, стандартизовнным, не глючным и всё такое.
     
     
  • 5.20, Ананимус (?), 12:55, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Кому в здравом уме сейчас нужен SIP, алло?
     
     
  • 6.24, Аноним (-), 13:07, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне нужен, другим людям тоже
     
  • 6.26, Аноним (26), 13:15, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты смешной : )
    Обобщённо сейчас вся телефония на нём и работает.
     
     
  • 7.30, Ананимус (?), 13:36, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты смешной : )
    > Обобщённо сейчас вся телефония на нём и работает.

    А конкретно какая?

     
  • 6.33, Аноним (-), 14:01, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кому в здравом уме сейчас нужен SIP, алло?

    Им пользуются например домашние праводеры для предоставления типа-проводного-телефона.

     
     
  • 7.34, Ананимус (?), 14:03, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Им пользуются например домашние праводеры для предоставления типа-проводного-телефона.

    Отлично, кому сейчас нужен типа-проводной-телефон? У бабок проводные до смерти будут, у всех остальных мобильники.

     
     
  • 8.36, Аноним (-), 14:05, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты рак Бабкам какой-нибудь мгтс уже как раз напихал оптики с фафлей которая зво... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.37, Ананимус (?), 14:07, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Триллионы, ага ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.41, Аноним (-), 14:16, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум мгтс целенаправлено терроризировал все живое переходом на оптику И ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.43, Ананимус (?), 14:19, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPON не только и не столько дает SIP ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.45, Аноним (-), 14:28, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их вундервафля эмулирует проводной телефон трансляцией PSTN - SIP А для интерн... текст свёрнут, показать
     
  • 6.42, Kott (??), 14:18, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем, кто пользуется телефоном.
     

  • 1.15, YetAnotherOnanym (ok), 12:19, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хе... а теперь им понравится и они начнут ковырять азеросы, броадкомы, медиатеки и прочие соцы для точек доступа.
     
  • 1.18, Аноним (18), 12:22, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За уязвимости через udp у нас увольняли ещё 20 лет назад.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:59, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну где-то ж люди теперь работают, верно?
     
  • 2.23, Аноним (-), 13:06, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у кого у "нас"? у ростелекома?
     
     
  • 3.28, Аноним (18), 13:32, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Туда шли уволенные
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:49, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > отсутствия проверки фактического размера полученных данных, что приводит к перезаписи области памяти за пределами фиксированного буфера при вызове функции strcpy

    Old but gold. Burn, let it burn!!!

     
  • 1.21, Аноним (21), 12:55, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Уязвимость вызвана переполнением буфера

    Специальное устройство, специальные драйвера, специальный язык программирования, специальные программисты, специальная компания, специальные деньги.
    Ну как же так, чего еще специального не хватило???

     
     
  • 2.31, aname (?), 13:45, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Олимпиады
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:10, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Realtek RTL819x

    Это вроде всё WiFi чипы?

     
     
  • 2.27, erthink (ok), 13:32, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае дело не в чипах, а в SDK.

    Прелесть же в том, что этот SDK (как вариант отдельные его компоненты или копипасты) может использоваться в десятках других решений вообще без чипов realtek. Причем аффтары/меинтейнеры "других SDK" могу и не знать что кто-то когда-то что-то скопировал, или сделал примерно также.

     

  • 1.32, Аноним (32), 14:00, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В общем, как обычно, следует отключать всё неиспользуемое.
     
     
  • 2.40, Аноним (-), 14:10, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В общем, как обычно, следует отключать всё неиспользуемое.

    Пдфка с описанием сабжа гласит что это в настройках роутера не отключается, кукуйте.

     

  • 1.35, Аноним (-), 14:04, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасти может только вирус, который будет закрывать уязвимость.
     
     
  • 2.38, Аноним (-), 14:09, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Спасти может только вирус, который будет закрывать уязвимость.

    "No filesystem" (с) описание сплойта. Ну, закрой ее. Только тебе придется всю фирмварь пересобрать для чужого девайса, да еще как-то перелить ее и чтоб не закирпичилось. Может, проще сразу бутлоадер $%^ануть? Результат для большей части юзеров будет тот же а кодить сильно быстрей :)

     

  • 1.46, Анонн (?), 14:38, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > приводит к перезаписи области памяти за пределами фиксированного буфера

    Ha-ha, classic!
    Как же хорошо что оно не паникует при попытке писать куда нельзя. А то бы процесс просто перезапустился, ну или роутер перезагрузился и все бы об этом узнали.

     

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