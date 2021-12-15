Переполнение буфера в Toxcore, эксплуатируемое через отправку UDP-пакета

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|1.1, Анонн (?), 23:14, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Юху, еще один буфер переполнился!
Но эти еще и дефайнами пользоваться не умеют...
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|2.9, Аноним (9), 23:30, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальные люди дефайнами вместо енамов никогда не пользуются.
Если в проекте написано
#define ABCDF_A 1
#define ABCDF_B 2
значит в проекте код - говнокод, а у его авторов - ретроградное си головного мозга. От таких проектов и их авторов нормальные люди подальше держатся.
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|4.12, Аноним (9), 23:33, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Я и говорю. Нет причин не использовать C++ и Rust вместо сишки.
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|4.17, Аноним (17), 23:50, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну мартыхи неосиляторы да, не пользовались. Только мартыхи не люди, уж извини, но это приматы.
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|5.23, Аноним (-), 00:20, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сообщение от Аноним (17), 15-Дек-21, 23:53
> Чувак, мы сами не можем собрать своё кривое поделье. Оно вообще собирается только на одной машине и то мы не понимаем как. Поэтому больше чем флатошлак мы не осилим.
> Ну мартыхи неосиляторы да, не пользовались. Только мартыхи не люди, уж извини, но это приматы.
Эпичненько.
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|4.24, Аноним (24), 00:21, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хоть один язык, который стоит ближе к машинному коду кроме [macro]ассемблера, форта ???
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|2.33, Аноним (17), 00:36, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Юху, еще один буфер переполнился!
А я смотрю у растоманов совсем проблема с памятью. И даже раст не спасает. Действительно таки течёт.
Пол года не прошло с шумихи про сегфолт при неправильной работе с памятью в RUST!
А у меня распечатка до сих пор висит на стене позора.
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|3.37, Аноним (-), 00:42, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Юху, еще один буфер переполнился!
> А я смотрю у растоманов совсем проблема с памятью. И даже раст не спасает. Действительно таки течёт.
> Пол года не прошло с шумихи про сегфолт при неправильной работе с
> памятью в RUST!
> А у меня распечатка до сих пор висит на стене позора.
Еще один Воен вышел на эпическую Битву против полчищ злобных (и почти совсем не воображаемых) Растоманов! Держись и не сдавайся! Мы верим в тебя!
Ура славному Воену! Ура!
-
Великий гнев Анонима охватил,
И пыл его с каждым выбросом метана разрастался,
Он за поруганную участь Сишки мстил,
И против полчищ в̶о̶о̶б̶р̶а̶ж̶а̶е̶м̶ы̶х̶ Злобных Растоманов сра(ж̶а̶)лся!
Мощнейший вспук, газ на расправу скор,
Но Растаманы отбивают нападенье!
Он, аноним — защитник Сишных Лор,
А Злобный Растоман — хранит Смузийское Ученье!
Так Сишко-Воен с Растоманом в̶о̶о̶б̶р̶а̶ж̶а̶е̶м̶ы̶м в бою сошлись,
И бьются в тучах кала, ввысь летящих!
Сверкает голый Анонима зад, красен,
Пукан мощён и раскалён.
И участь неизбежная грозит
Немедля увидать владыку ада,
Тому, кто мощный пук не отразит
Надев противогаз не так, как надо!
Но веру Анонимный Воен в свой пукан имел
И полагал, что Растоманский Враг ему не равен,
И трудно разобраться - кому его пукан Песнь Смертную пропел,
А кто в смертельной схватке был лишь тяжело отравлен!
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|4.41, Аноним (17), 01:09, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну у меня проблем с памятью нету :P
А так то сейчас много всяких препаратов. Ты бы проконсультировался, это ведь прогресировать будет :)
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|1.3, Аноним (3), 23:21, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прямо как в венде. Лишнее подтверждение, что хипстерские мессенджеры зло.
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|2.29, Аноним (17), 00:32, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, знаю я такие управляемые языки. NodeJS и npn. Python и pip. Не волнуйся, Rust и карго ждёт то-же самое. А может и нет, всё равно ничего на rust нету. Одно блаблабла
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|2.31, Аноним (31), 00:34, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Об особенностях макросов написано в первом параграфе документации про макросы, если люди не читают документацию они и по управляемым языкам не будут читать и будут делать ошибки как в соседней теме про выполнение кода из java логов.
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|3.36, Аноним (17), 00:40, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты что? какая документация? не надо никакие параграфы читать, там многа страшных букаф. Может переполнение случится. Надо просто писать на rust, а там можно ничего не читать. Именно поэтому у нас до сих пор ничего не работает. Но нам и не надо. Главное кричать мантру про rust и терпеливо ждать. А ведь всем известно, кто верит и ждёт - всегда дождётся. Вопрос чего....
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|1.5, Анонн (?), 23:23, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Даже немного смешно, что проект в таким пафосным описанием "...aimed at making security and privacy..." была допущена настолько банальная ошибка. И прожила она в нем с 5 июня 2017 (0.1.9) до 7 декабря 2021 (0.2.12). Еще чуть-чуть и пошла бы в первый класс.
А результат - удаленное выполнение кода как результат. Просто прелестно.
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|1.7, Аноним (9), 23:26, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это просто превосходно. Нормальные люди этим говном не пользуются. Вместо этого у них есть форк, в котором они всё это дело перепиливают на rust. И избавляются от insecurностей, на которые авторы токса болт забили.
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|3.11, Аноним (9), 23:32, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Зачем? У обоих есть CFFI, и Rust - безопасен и быстр. Смысла нет, кроме как кроссплатформенность. Но для кроссплатформенности можно просто собрать в bit-код LLVM и запустить его поверх GraalVM.
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|3.15, Аноним (3), 23:47, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если затею переписать на ржавчину я ещё могу понять, то затею переписать на managed языки с производительностью хуже питона, нет. Кроме того у них обоих с гуем проблемы. У питона нет проблемы с гуем кстати.
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|4.20, Аноним (20), 23:59, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На ржавчине оно никогда не заработает вообще. Ржавая ОС тому доказательство.
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|5.35, Аноним (3), 00:39, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть ли объективные причины, почему нет? То, что графический софт невозможно написать, это другой разговор, и всё же ситуация лучше чем с го. А так вон гуй даже на php пишут (не спрашивайте зачем).
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|4.42, Аноним (9), 01:23, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Кроме того у них обоих с гуем проблемы.
Нет у шарпа проблем с GUI.
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|5.44, Аноним (3), 01:46, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть, он не кроссплатформа. У жабы хотя бы кроссплатформа. Игры на дотнете тоже шлак, можно любую юнити поделку взять как пример. Больше всего вымораживает, сколько памяти оно потребляет на пустом месте конечно, но тормоза тоже.
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|1.14, Аноним (17), 23:46, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сечас мы вместо того чтобы написать хоть что-то кроме hello world просто будем срать коментами тут. Всё равно на большее мы растоманы не способны.
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|2.16, Анонн (?), 23:49, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так фигня в том, что даже когда пишут, вы бузите:
или "о, такое уже было написано, зачем вы переписываете"
или "о, очередное ненужно от хипстеров, ведь оно ххххх", а дальше какая-то глупая причина вроде "я не смогу собрать его на моей маргинальной платформе".
Так что никогда вам не угодишь))
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|3.18, Аноним (17), 23:53, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чувак, мы сами не можем собрать своё кривое поделье. Оно вообще собирается только на одной машине и то мы не понимаем как. Поэтому больше чем флатошлак мы не осилим.
Да и потом. Я тебе честно скажу. Все наши растоманские поделки это обёртки, обклейки, подпорки и затычки. Это не софт вообще. Но увы, вам с этим жить. Мы подрастающее молодое поколение, вам придётся пользоваться нашими кривыми поделками. А виноваты останетесь вы, ваши дырени.
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|3.38, Пончик (?), 00:57, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот соглашусь.
А где вот это всё как софт повседневного пользования? Удобный и простой.
Где вот это вот:
Почтовый клиент на rust - ?
IDE на rust для rust - ?
Просмотр картинок на rust - ?
Читалка/писалка pdf на rust - ?
Браузер на rust - ?
Ну и наконец где ваша хвалёная ОС на rust - ?
Где это всё?
А ты мне про поделки двух землекопов.
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|1.19, Аноним (20), 23:58, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вы тот протокол видели? Там же сплошное смузи. Куда им работа с памятью да ещё в C
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|2.25, Аноним (-), 00:24, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нда, когда говорили что си простой язык, они это восприняли как школьники
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|3.27, Аноним (17), 00:29, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он и есть простой. Точно так-же как школе много простых предметов, но есть и люди второгодники, и просто двоечники-троечники.
Так и тут, язык простой, синтаксис простой. Но кто-то даже это осилить не моет. Но могут осилить попугайство про rust. Почему ты думаешь на rust до сих пор ничего толкового нет? А растоос вообще в опе. Вот тут так-же как в школе.
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|1.21, Sw00p aka Jerom (?), 00:12, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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сразу видно, что программисты чсвешники, которые даже калькулятор не писали, а потом говорят зачем писать калькуляторы и базовые хелловорлды
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|3.43, Аноним (43), 01:46, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> - #define CRYPTO_SIZE 1 + CRYPTO_PUBLIC_KEY_SIZE * 2 + CRYPTO_NONCE_SIZE
>> + #define CRYPTO_SIZE (1 + CRYPTO_PUBLIC_KEY_SIZE * 2 + CRYPTO_NONCE_SIZE)
> Да, растоманы они такие.
Штаны проверь на предмет посторонних фекалий, а то ведь растаманы -- они такие!
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|1.22, Аноним (-), 00:18, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> как "length - 1 + 32 * 2 + 24", что приводило к перезаписи данных в стеке,
Но подождите, а где же миллиарды пользователей с валгриндами только и ждущие чего бы затестировать ? Наверное в расте выискивают проблемные участки кода, карго урлы чтоб с хттпс были , заняты оченама
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|1.32, Зз (?), 00:34, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Блин,да у них каждый UDP-пакет стэк портил, как оно вообще работало?
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