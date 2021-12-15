Переполнение буфера в Toxcore, эксплуатируемое через отправку UDP-пакета

2.9 , Аноним ( 9 ), 23:30, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нормальные люди дефайнами вместо енамов никогда не пользуются. Если в проекте написано #define ABCDF_A 1

#define ABCDF_B 2 значит в проекте код - говнокод, а у его авторов - ретроградное си головного мозга. От таких проектов и их авторов нормальные люди подальше держатся.

3.10 , Аноним ( 10 ), 23:31, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Нормальные люди сишкой никогда не пользуются.

4.12 , Аноним ( 9 ), 23:33, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Я и говорю. Нет причин не использовать C++ и Rust вместо сишки.

4.17 , Аноним ( 17 ), 23:50, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну мартыхи неосиляторы да, не пользовались. Только мартыхи не люди, уж извини, но это приматы.

5.23 , Аноним ( - ), 00:20, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сообщение от Аноним (17), 15-Дек-21, 23:53

> Чувак, мы сами не можем собрать своё кривое поделье. Оно вообще собирается только на одной машине и то мы не понимаем как. Поэтому больше чем флатошлак мы не осилим.

> Ну мартыхи неосиляторы да, не пользовались. Только мартыхи не люди, уж извини, но это приматы. Эпичненько. 4.24 , Аноним ( 24 ), 00:21, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – хоть один язык, который стоит ближе к машинному коду кроме [macro]ассемблера, форта ???

4.39 , verholom ( ok ), 00:59, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вот мы и до́жЫли

2.33 , Аноним ( 17 ), 00:36, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Юху, еще один буфер переполнился! А я смотрю у растоманов совсем проблема с памятью. И даже раст не спасает. Действительно таки течёт. Пол года не прошло с шумихи про сегфолт при неправильной работе с памятью в RUST! А у меня распечатка до сих пор висит на стене позора.

3.34 , Аноним ( 17 ), 00:37, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, ну да. Это другое. Как я мог забыть?

3.37 , Аноним ( - ), 00:42, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >> Юху, еще один буфер переполнился!

> А я смотрю у растоманов совсем проблема с памятью. И даже раст не спасает. Действительно таки течёт.

> Пол года не прошло с шумихи про сегфолт при неправильной работе с

> памятью в RUST!

> А у меня распечатка до сих пор висит на стене позора. Еще один Воен вышел на эпическую Битву против полчищ злобных (и почти совсем не воображаемых) Растоманов! Держись и не сдавайся! Мы верим в тебя!

Ура славному Воену! Ура!

-

Великий гнев Анонима охватил,

И пыл его с каждым выбросом метана разрастался,

Он за поруганную участь Сишки мстил,

И против полчищ в̶о̶о̶б̶р̶а̶ж̶а̶е̶м̶ы̶х̶ Злобных Растоманов сра(ж̶а̶)лся! Мощнейший вспук, газ на расправу скор,

Но Растаманы отбивают нападенье!

Он, аноним — защитник Сишных Лор,

А Злобный Растоман — хранит Смузийское Ученье! Так Сишко-Воен с Растоманом в̶о̶о̶б̶р̶а̶ж̶а̶е̶м̶ы̶м в бою сошлись,

И бьются в тучах кала, ввысь летящих!

Сверкает голый Анонима зад, красен,

Пукан мощён и раскалён.

И участь неизбежная грозит

Немедля увидать владыку ада,

Тому, кто мощный пук не отразит

Надев противогаз не так, как надо! Но веру Анонимный Воен в свой пукан имел

И полагал, что Растоманский Враг ему не равен,

И трудно разобраться - кому его пукан Песнь Смертную пропел,

А кто в смертельной схватке был лишь тяжело отравлен! 4.41 , Аноним ( 17 ), 01:09, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну у меня проблем с памятью нету :P А так то сейчас много всяких препаратов. Ты бы проконсультировался, это ведь прогресировать будет :)

