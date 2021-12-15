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Переполнение буфера в Toxcore, эксплуатируемое через отправку UDP-пакета

15.12.2021 23:00

В Toxcore, эталонной реализации P2P-протокола обмена сообщениями Tox, выявлена уязвимость (CVE-2021-44847), которая потенциально позволяет инициировать выполнение кода при обработке специально оформленного UDP-пакета. Уязвимости подвержены все пользователи приложений на базе Toxcore, в которых не отключён транспорт UDP. Для атаки достаточно отправить UDP-пакет, зная IP-адрес, сетевой порт и открытый DHT-ключ жертвы (данные сведения доступны публично в DHT, т.е. атака могла быть совершена на любого пользователя или узел DHT).

Проблема проявлялась в выпусках toxcore с 0.1.9 по 0.2.12 и устранена в версии 0.2.13. Из клиентских приложений обновление с устранением уязвимости пока выпустил только проект qTox. В качестве обходного пути защиты можно отключить использование UDP, оставив поддержку TCP.

Уязвимость вызвана переполнением буфера в функции handle_request(), возникающего из-за некорректного расчёта размера данных в сетевом пакете. В частности, длина зашифрованных данных определялась в макросе CRYPTO_SIZE, определённом как "1 + CRYPTO_PUBLIC_KEY_SIZE * 2 + CRYPTO_NONCE_SIZE", который в дальнейшем использовался в операции вычитания "length - CRYPTO_SIZE". Из-за отсутствия скобок в макросе вместо вычитания суммы всех значений выполнялось вычитание 1 и сложение остальных частей. Например, вместо "length - (1 + 32 * 2 + 24)" размер буфера рассчитывался как "length - 1 + 32 * 2 + 24", что приводило к перезаписи данных в стеке, находящихся за границей буфера.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.tox.chat/2021/12/...)
  2. OpenNews: Уязвимости в клиентах Matrix, позволяющие раскрыть ключи сквозного шифрования
  3. OpenNews: Подробности про второй взлом Matrix. Скомпрометированы GPG-ключи проекта
  4. OpenNews: Проект Tox развивает свободную альтернативу Skype
  5. OpenNews: Выпуск Protox 1.6, Tox-клиента для мобильных платформ
  6. OpenNews: Выпуск aTox 0.6.0, приватного и безопасного мессенджера для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56354-tox
Ключевые слова: tox
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонн (?), 23:14, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юху, еще один буфер переполнился!
    Но эти еще и дефайнами пользоваться не умеют...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:30, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальные люди дефайнами вместо енамов никогда не пользуются.

    Если в проекте написано

    #define ABCDF_A 1
    #define ABCDF_B 2

    значит в проекте код - говнокод, а у его авторов - ретроградное си головного мозга. От таких проектов и их авторов нормальные люди подальше держатся.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 23:31, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нормальные люди сишкой никогда не пользуются.
     
     
  • 4.12, Аноним (9), 23:33, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Я и говорю. Нет причин не использовать C++ и Rust вместо сишки.
     
  • 4.17, Аноним (17), 23:50, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну мартыхи неосиляторы да, не пользовались. Только мартыхи не люди, уж извини, но это приматы.
     
     
  • 5.23, Аноним (-), 00:20, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сообщение от Аноним (17), 15-Дек-21, 23:53
    > Чувак, мы сами не можем собрать своё кривое поделье. Оно вообще собирается только на одной машине и то мы не понимаем как. Поэтому больше чем флатошлак мы не осилим.
    > Ну мартыхи неосиляторы да, не пользовались. Только мартыхи не люди, уж извини, но это приматы.

    Эпичненько.

     
  • 4.24, Аноним (24), 00:21, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хоть один язык, который стоит ближе к машинному коду кроме [macro]ассемблера, форта ???
     
  • 4.39, verholom (ok), 00:59, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот мы и до́жЫли
     
  • 2.33, Аноним (17), 00:36, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Юху, еще один буфер переполнился!

    А я смотрю у растоманов совсем проблема с памятью. И даже раст не спасает. Действительно таки течёт.

    Пол года не прошло с шумихи про сегфолт при неправильной работе с памятью в RUST!

    А у меня распечатка до сих пор висит на стене позора.

     
     
  • 3.34, Аноним (17), 00:37, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну да. Это другое. Как я мог забыть?
     
  • 3.37, Аноним (-), 00:42, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Юху, еще один буфер переполнился!
    > А я смотрю у растоманов совсем проблема с памятью. И даже раст не спасает. Действительно таки течёт.
    > Пол года не прошло с шумихи про сегфолт при неправильной работе с
    > памятью в RUST!
    > А у меня распечатка до сих пор висит на стене позора.

    Еще один Воен вышел на эпическую Битву против полчищ злобных (и почти совсем не воображаемых) Растоманов! Держись и не сдавайся! Мы верим в тебя!
    Ура славному Воену! Ура!
    -
    Великий гнев Анонима охватил,
    И пыл его с каждым выбросом метана разрастался,
    Он за поруганную участь Сишки мстил,
    И против полчищ в̶о̶о̶б̶р̶а̶ж̶а̶е̶м̶ы̶х̶ Злобных Растоманов сра(ж̶а̶)лся!

    Мощнейший вспук, газ на расправу скор,
    Но Растаманы отбивают нападенье!
    Он, аноним — защитник Сишных Лор,
    А Злобный Растоман — хранит Смузийское Ученье!

    Так Сишко-Воен с Растоманом в̶о̶о̶б̶р̶а̶ж̶а̶е̶м̶ы̶м в бою сошлись,
    И бьются в тучах кала, ввысь летящих!
    Сверкает голый Анонима зад, красен,
    Пукан мощён и раскалён.
    И участь неизбежная грозит
    Немедля увидать владыку ада,
    Тому, кто мощный пук не отразит
    Надев противогаз не так, как надо!

    Но веру Анонимный Воен в свой пукан имел
    И полагал, что Растоманский Враг ему не равен,
    И трудно разобраться - кому его пукан Песнь Смертную пропел,
    А кто в смертельной схватке был лишь тяжело отравлен!

     
     
  • 4.41, Аноним (17), 01:09, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у меня проблем с памятью нету :P

    А так то сейчас много всяких препаратов. Ты бы проконсультировался, это ведь прогресировать будет :)

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:15, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мусорные комментарии про дырени и переписывание через 3... 2...
     
     
  • 2.6, kusb (?), 23:23, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сишные. Дырени.
     
     
  • 3.13, Аноним (17), 23:45, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где? ни одной нет. В отличии от rust.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:21, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прямо как в венде. Лишнее подтверждение, что хипстерские мессенджеры зло.
     
     
  • 2.30, Аноним (17), 00:32, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, в венде вообще мрак.
     

  • 1.4, Аноним (10), 23:22, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В очередной раз неуправляемые языки показали все свои недостатки
     
     
  • 2.29, Аноним (17), 00:32, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, знаю я такие управляемые языки. NodeJS и npn. Python и pip. Не волнуйся, Rust и карго ждёт то-же самое. А может и нет, всё равно ничего на rust нету. Одно блаблабла
     
  • 2.31, Аноним (31), 00:34, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Об особенностях макросов написано в первом параграфе документации про макросы, если люди не читают документацию они и по управляемым языкам не будут читать и будут делать ошибки как в соседней теме про выполнение кода из java логов.
     
     
  • 3.36, Аноним (17), 00:40, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что? какая документация? не надо никакие параграфы читать, там многа страшных букаф. Может переполнение случится. Надо просто писать на rust, а там можно ничего не читать. Именно поэтому у нас до сих пор ничего не работает. Но нам и не надо. Главное кричать мантру про rust и терпеливо ждать. А ведь всем известно, кто верит и ждёт - всегда дождётся. Вопрос чего....
     

  • 1.5, Анонн (?), 23:23, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даже немного смешно, что проект в таким пафосным описанием "...aimed at making security and privacy..." была допущена настолько банальная ошибка. И прожила она в нем с 5 июня 2017 (0.1.9) до 7 декабря 2021 (0.2.12). Еще чуть-чуть и пошла бы в первый класс.
    А результат - удаленное выполнение кода как результат. Просто прелестно.
     
  • 1.7, Аноним (9), 23:26, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это просто превосходно. Нормальные люди этим говном не пользуются. Вместо этого у них есть форк, в котором они всё это дело перепиливают на rust. И избавляются от insecurностей, на которые авторы токса болт забили.
     
     
  • 2.8, Аноним (10), 23:27, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    лучше бы на java/c# перепилили
     
     
  • 3.11, Аноним (9), 23:32, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Зачем? У обоих есть CFFI, и Rust - безопасен и быстр. Смысла нет, кроме как кроссплатформенность. Но для кроссплатформенности можно просто собрать в bit-код LLVM и запустить его поверх GraalVM.
     
  • 3.15, Аноним (3), 23:47, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если затею переписать на ржавчину я ещё могу понять, то затею переписать на managed языки с производительностью хуже питона, нет. Кроме того у них обоих с гуем проблемы. У питона нет проблемы с гуем кстати.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 23:59, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ржавчине оно никогда не заработает вообще. Ржавая ОС тому доказательство.
     
     
  • 5.35, Аноним (3), 00:39, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ли объективные причины, почему нет? То, что графический софт невозможно написать, это другой разговор, и всё же ситуация лучше чем с го. А так вон гуй даже на php пишут (не спрашивайте зачем).
     
  • 4.42, Аноним (9), 01:23, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кроме того у них обоих с гуем проблемы.

    Нет у шарпа проблем с GUI.

     
     
  • 5.44, Аноним (3), 01:46, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, он не кроссплатформа. У жабы хотя бы кроссплатформа. Игры на дотнете тоже шлак, можно любую юнити поделку взять как пример. Больше всего вымораживает, сколько памяти оно потребляет на пустом месте конечно, но тормоза тоже.
     

  • 1.14, Аноним (17), 23:46, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сечас мы вместо того чтобы написать хоть что-то кроме hello world просто будем срать коментами тут. Всё равно на большее мы растоманы не способны.
     
     
  • 2.16, Анонн (?), 23:49, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так фигня в том, что даже когда пишут, вы бузите:
    или "о, такое уже было написано, зачем вы переписываете"
    или "о, очередное ненужно от хипстеров, ведь оно ххххх", а дальше какая-то глупая причина вроде "я не смогу собрать его на моей маргинальной платформе".
    Так что никогда вам не угодишь))
     
     
  • 3.18, Аноним (17), 23:53, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, мы сами не можем собрать своё кривое поделье. Оно вообще собирается только на одной машине и то мы не понимаем как. Поэтому больше чем флатошлак мы не осилим.

    Да и потом. Я тебе честно скажу. Все наши растоманские поделки это обёртки, обклейки, подпорки и затычки. Это не софт вообще. Но увы, вам с этим жить. Мы подрастающее молодое поколение, вам придётся пользоваться нашими кривыми поделками. А виноваты останетесь вы, ваши дырени.

     
  • 3.38, Пончик (?), 00:57, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот соглашусь.

    А где вот это всё как софт повседневного пользования? Удобный и простой.

    Где вот это вот:

    Почтовый клиент на rust - ?
    IDE на rust для rust - ?
    Просмотр картинок на rust - ?
    Читалка/писалка pdf на rust - ?
    Браузер на rust - ?
    Ну и наконец где ваша хвалёная ОС на rust - ?

    Где это всё?

    А ты мне про поделки двух землекопов.

     

  • 1.19, Аноним (20), 23:58, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы тот протокол видели? Там же сплошное смузи. Куда им работа с памятью да ещё в C
     
     
  • 2.25, Аноним (-), 00:24, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нда, когда говорили что си простой язык, они это восприняли как школьники
     
     
  • 3.27, Аноним (17), 00:29, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и есть простой. Точно так-же как школе много простых предметов, но есть и люди второгодники, и просто двоечники-троечники.

    Так и тут, язык простой, синтаксис простой. Но кто-то даже это осилить не моет. Но могут осилить попугайство про rust. Почему ты думаешь на rust до сих пор ничего толкового нет? А растоос вообще в опе. Вот тут так-же как в школе.

     

  • 1.21, Sw00p aka Jerom (?), 00:12, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сразу видно, что программисты чсвешники, которые даже калькулятор не писали, а потом говорят зачем писать калькуляторы и базовые хелловорлды
     
     
  • 2.28, Аноним (17), 00:29, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, растоманы они такие.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 01:46, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> - #define CRYPTO_SIZE 1 + CRYPTO_PUBLIC_KEY_SIZE * 2 + CRYPTO_NONCE_SIZE
    >> + #define CRYPTO_SIZE (1 + CRYPTO_PUBLIC_KEY_SIZE * 2 + CRYPTO_NONCE_SIZE)
    > Да, растоманы они такие.

    Штаны проверь на предмет посторонних фекалий, а то ведь растаманы -- они такие!

     

  • 1.22, Аноним (-), 00:18, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > как "length - 1 + 32 * 2 + 24", что приводило к перезаписи данных в стеке,

    Но подождите, а где же миллиарды пользователей с валгриндами только и ждущие чего бы затестировать ? Наверное в расте выискивают проблемные участки кода, карго урлы чтоб с хттпс были , заняты оченама

     
  • 1.32, Зз (?), 00:34, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Блин,да у них каждый UDP-пакет стэк портил, как оно вообще работало?
     
     
  • 2.40, Аноним (17), 01:06, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у меня оно толком и не работало сколько не пробовал.
     

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