Выпуск aTox 0.6.0, приватного и безопасного мессенджера для Android

Состоялся выпуск aTox 0.6.0 - новой версии бесплатного мобильного мессенджера с открытым исходным кодом, использующего протокол Tox (c-toxcore). Tox предлагает децентрализованную P2P-модель распространения сообщений, использующую криптографические методы для идентификации пользователя и защиты транзитного трафика от перехвата. Приложение написано на языке программирования Kotlin. Исходный код и готовые сборки приложения распространяются под лицензией GNU GPLv3. Особенности aTox: Открытый исходный код: возможность его свободно распространять, исследовать и изменять.

Удобство: простые и понятные настройки.

Сквозное шифрование: единственные люди, которые могут увидеть ваши переписки, это вы и ваши собеседники.

Распределённость: отсутствие центральных серверов которые могут быть выключены или с которых ваши данные могут быть переданы кому-либо постороннему.

Легковесность: нет телеметрии, рекламы, или других форм наблюдения за вами, а установщик текущей версии приложения весит всего 14 мегабайт. История изменений aTox 0.6.0: Добавлено: Набранные, но не отправленные сообщения теперь сохраняются как черновики. Поддержка использования прокси. Настройка для установки автоматического статуса "Отошёл" после заданного времени. Теперь возможно использовать пользовательский список начальных узлов. Добавлены улучшенные уведомления с более хорошей иконкой приложения, аватарки контактов для уведомлений с входящими сообщениями, и возможность отвечать на входящие сообщения прямо из шторки уведомлений. Настройка для автоматического принятия файлов от собеседников. Красивые стандартные аватары, генерирующиеся если контакт не установил свой аватар.

Исправлено: Очистка истории сообщений в чате не удаляла из памяти недоступные из-за этого загруженные файлы. Длинные сообщения с многобайтными символами не разделялись правильно, вызывая вылеты приложения. Даты получения старых сообщений произвольно обновлялись на новые.

Другое: Добавлен перевод на бразильский вариант португальского языка. Добавлен перевод на русский язык. Добавлен перевод на немецкий язык.

В последующих версиях aTox разработчик планирует добавить следующие крупные функции (от более приоритетных к менее приоритетным): аудиозвонки, видеозвонки, групповые чаты. А также множество других, более мелких новых функций и улучшений. Загрузить пакеты с aTox можно с GitHub и F-Droid (версия 0.6.0 будет добавлена в ближайшее время, а вместе с ней будет убрана и неприятное предупреждение о "несвободных сетевых сервисах").



