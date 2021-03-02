The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск aTox 0.6.0, приватного и безопасного мессенджера для Android

02.03.2021 01:31

Состоялся выпуск aTox 0.6.0 - новой версии бесплатного мобильного мессенджера с открытым исходным кодом, использующего протокол Tox (c-toxcore). Tox предлагает децентрализованную P2P-модель распространения сообщений, использующую криптографические методы для идентификации пользователя и защиты транзитного трафика от перехвата. Приложение написано на языке программирования Kotlin. Исходный код и готовые сборки приложения распространяются под лицензией GNU GPLv3.

Особенности aTox:

  • Открытый исходный код: возможность его свободно распространять, исследовать и изменять.
  • Удобство: простые и понятные настройки.
  • Сквозное шифрование: единственные люди, которые могут увидеть ваши переписки, это вы и ваши собеседники.
  • Распределённость: отсутствие центральных серверов которые могут быть выключены или с которых ваши данные могут быть переданы кому-либо постороннему.
  • Легковесность: нет телеметрии, рекламы, или других форм наблюдения за вами, а установщик текущей версии приложения весит всего 14 мегабайт.

История изменений aTox 0.6.0:

  • Добавлено:
    • Набранные, но не отправленные сообщения теперь сохраняются как черновики.
    • Поддержка использования прокси.
    • Настройка для установки автоматического статуса "Отошёл" после заданного времени.
    • Теперь возможно использовать пользовательский список начальных узлов.
    • Добавлены улучшенные уведомления с более хорошей иконкой приложения, аватарки контактов для уведомлений с входящими сообщениями, и возможность отвечать на входящие сообщения прямо из шторки уведомлений.
    • Настройка для автоматического принятия файлов от собеседников.
    • Красивые стандартные аватары, генерирующиеся если контакт не установил свой аватар.
  • Исправлено:
    • Очистка истории сообщений в чате не удаляла из памяти недоступные из-за этого загруженные файлы.
    • Длинные сообщения с многобайтными символами не разделялись правильно, вызывая вылеты приложения.
    • Даты получения старых сообщений произвольно обновлялись на новые.
  • Другое:
    • Добавлен перевод на бразильский вариант португальского языка.
    • Добавлен перевод на русский язык.
    • Добавлен перевод на немецкий язык.

В последующих версиях aTox разработчик планирует добавить следующие крупные функции (от более приоритетных к менее приоритетным): аудиозвонки, видеозвонки, групповые чаты. А также множество других, более мелких новых функций и улучшений.

Загрузить пакеты с aTox можно с GitHub и F-Droid (версия 0.6.0 будет добавлена в ближайшее время, а вместе с ней будет убрана и неприятное предупреждение о "несвободных сетевых сервисах").

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/evilcorpltd...)
  2. OpenNews: Выпуск Protox 1.6, Tox-клиента для мобильных платформ
  3. OpenNews: Подготовлен неофициальный PPA-репозиторий клиента uTox, свободной замены Skype
  4. OpenNews: Проект Tox развивает свободную альтернативу Skype
  5. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Jami
  6. OpenNews: Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.14
Автор новости: 1Mxtrn1
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54680-tox
Ключевые слова: tox, atox, p2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:39, 02/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    К телефону не привязан?
     
     
  • 2, Аноним (2), 09:41, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самому проверить религия не позволяет?
     
  • 3, max (??), 09:41, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     

  • 4, Леголас (ok), 09:42, 02/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/54490-matrix
    молодцы, что play market обходят стороной, ещё бы с github так же
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру