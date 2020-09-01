Выпуск Protox 1.6, Tox-клиента для мобильных платформ

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|2.9, JL2001 (ok), 22:39, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А токсом кто-нибудь регулярно пользуется?
я пользуюсь, для передачи текста и файлов между своими устройствами (ноуты, андройдофоны)
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|3.16, Аноним (4), 23:48, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нуу, всё же есть более удобные для этого инструменты
Хотя не мне говорить, использую Телеграм для того же)
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|2.10, Skullnet (?), 22:39, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хороший кросс-платформенный фреймворк, чтобы писать приложения на нормальных языках и тулкитах и меньше писать на андроидовской яве.
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|3.17, Аноним (2), 23:54, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на андроиде kotlin. на яве сейчас ток садомазо и отбитые старперы пишут
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|4.18, Skullnet (?), 00:17, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>на андроиде kotlin. на яве сейчас ток садомазо и отбитые старперы пишут
Дело совершенно не в языке, а в мерзком Android API.
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|1.8, JL2001 (ok), 22:36, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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//оффтоп
эх, если бы все им-протоколы были протоколами, а не клиентами... если бы был протокол-гейт и клиент к любому гейту...
но нет, наш велосипед совместим только с квадратными колёсами, а их с круглыми, но колёса носятся на руках
и прикрутить колёса одного к другому - нинини, здесь так не принято
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|2.12, Skullnet (?), 22:53, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде читал, что эта ОС использует Qt фреймворк. Так что портировать точно можно. Вот только я не пользователь.
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|1.13, дохтурЛол (?), 23:04, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В прошлой новости об этой программе на опеннете автора запетушили за то, что он занимал не совсем вменяемую позицию по вопросу размещения этой программы в F-Droid (по словам автора - он не может написать скрипт сборки проекта в чистой среде).
~3 месяца назад программа весила >40 мб.
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|1.14, Skullnet (?), 23:15, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>по словам автора - он не может написать скрипт сборки проекта в чистой среде
До сих пор не могу осилить, потому что тот же гитлабовский CI тупо отказывается устанавливать Qt на виртуальную машину и Debian у Gitlab-а какой-то паленый. А что там у мейнтейнеров FDroid - ещё хрен знает. Их CI подходит только для сборкий простых Java прог и всякий хеллоувордов, т.к более сложных прог мало и это видно по репозиторию. Писать скрипт без возможности протестировать его - бессмысленно.
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|2.15, Аноним (-), 23:26, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему гитлаб, почему pro ? Дело полезное и нужное, для людей но надо в тор утаскивать на свое железо. Недалек час когда начнут лабы шмабы троянить исходники.
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|2.19, minona (ok), 00:27, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А что там у мейнтейнеров FDroid - ещё хрен знает. Их CI подходит только для сборкий простых Java прог и всякий хеллоувордов
неожиданно!
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|2.20, DoctorX (?), 00:43, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Деточка, его нужно было писать на Flutter иои на нейтив т.е. Java/Kotlin/Swift.
В принципе готов помочь переписать по Flutter или написать под iOS, но для второго мне сначала нужно выучить iOS/Swift т.е. месяц-два у меня уйдёт на изучение iOS/Swift.
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|3.23, Skullnet (?), 01:29, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Деточка, его нужно было писать на Flutter иои на нейтив т.е. Java/Kotlin/Swift.
С меня, честно говоря, уже хватило поделок гугла. Может быть Flutter и нормальный фреймворк, будем посмотреть.
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|4.24, Skullnet (?), 01:34, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под "обычная" и "простая" имеется в виду, что тупо берется скрипт сборки другой программы и меняется буквально пара строчек и вуаля. Это не как в Qt, где нужно писать собственный скрипт сборки с нуля и его ещё нужно где-то тестировать. Помочь из мейнтейнеров FDroid-а никто не захотел,
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|5.25, Lex (??), 03:13, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну вот в т.ч поэтому, при всей своей «кроссплатформенности», Qt для мобильных устройств стремительно летит на помойку.
Поскольку, ещё лет 10 выбора практически не было( если только не пилить «нативные» проекты под каждую платформу ), а сейчас - он имеется( хочешь - React-Native, хочешь - Flutter, хочешь - Xamarin, а хочешь - хоть Unity или UE, но там свои нюансы )
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|6.26, Skullnet (?), 04:11, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ну вот в т.ч поэтому, при всей своей «кроссплатформенности», Qt для мобильных устройств стремительно летит на помойку.
Чушь полнейшая, Qt - нормальный фреймворк даже несмотря на недостатки, а куча проблем обычно возникает из-за (матное слово пропускаем) андроида. В других кросс-платформенных фреймворках имеются аналогичные проблемы но в других местах, особенно в React-Native.
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|1.27, Аноним (27), 05:17, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После того как tox.io (да там сидели мутные личности безпалевно) закрыли, но пропало доверие. Убрали какую-то метку говоряющую о том что сидеть на нем более менее безопасно. И появился странный TokTok, который упрекали в потенциальной уязвимости.
Стоит ли после этого всего сидеть на мессенджере, в котором до сих пор проблематично перенести профиль?
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