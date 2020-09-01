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Выпуск Protox 1.6, Tox-клиента для мобильных платформ

01.09.2020 20:56

Опубликовано обновление Protox, мобильного приложения для обмена сообщениями между пользователями без участия сервера, реализованного на основе протокола Tox (с-toxcore). Данное обновление направлено на улучшения клиента и его использования. На данный момент поддерживается только платформа Android. Проект находится в поиске iOS-разработчиков для портирования приложения на смартфоны Apple. Программа является альтернативой Tox-клиентам Antox и Trifa. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Сборки приложения распространяются под лицензией GPLv3.

Список изменений:

  • Добавлена поддержка прокси.
  • Добавлена возможность загрузки истории при перелистывании.
  • Добавлены пользовательские имена для друзей.
  • Исправлена ошибка: TCP режим (когда переключатель "Включить UDP" выключен) не всегда работал.
  • Добавлен плавный переход для индикатора "Друг печатает" и исправлены мелкие проблемы с ним.
  • Исправлена неправильная реализация таймера toxcore.
  • Добавлена функция сохранения последнего профиля в файл конфигурации при его выборе.
  • Исправлена ошибка: файловые сообщения не считались временными, когда переключатель "Сохранять историю чата" был отключён.
  • Добавлена возможность копирования параметров друзей из меню информации о друге в буфер обмена.
  • Добавлены анимации в некоторые меню.
  • Улучшены файловые оповещения.
  • Добавлена возможность автоприёма файлов.
  • Улучшена скорость входа в профиль.
  • Картинки в файловых сообщениях теперь имеют ограниченную высоту, чтобы слишком большие изображения не занимали много места в истории чата. Слишком высокие изображения обрезаются так, чтобы картинка была видна полностью, с градиентом, указывающим, что изображение было укорочено.
  • Добавлена поддержка отправки нескольких файлов одновременно (только сборка с qt 5.15.1).
  • Добавлены анимированные точки в индикатор "Друг печатает".
  • Добавлена кнопка "Ответить" в оповещения сообщений, позволяющая писать и отправлять ответ непосредственно в оповещениях.
  • Добавлена возможность сканирования QR-кода внешней программой для заполнения поля Tox ID без печати на клавиатуре.
  • Исправлены торможения интерфейса при получении файлов.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/Monsterovic...)
  2. OpenNews: Выпуск пре-релизной версии Protox 1.5beta_pre, Tox-клиента для мобильных платформ.
  3. OpenNews: Первый альфа выпуск Protox, Tox-клиента для мобильных платформ
  4. OpenNews: Подготовлен неофициальный PPA-репозиторий клиента uTox, свободной замены Skype
  5. OpenNews: Проект Tox развивает свободную альтернативу Skype
Автор новости: Skullnet
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53639-tox
Ключевые слова: tox
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  • 1.2, Аноним (2), 22:05, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где картинка?
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:07, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А токсом кто-нибудь регулярно пользуется?
     
     
  • 2.5, Корец (?), 22:26, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я регулярно пользуюсь, когда нужно передать файл.
     
  • 2.9, JL2001 (ok), 22:39, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А токсом кто-нибудь регулярно пользуется?

    я пользуюсь, для передачи текста и файлов между своими устройствами (ноуты, андройдофоны)

     
     
  • 3.16, Аноним (4), 23:48, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нуу, всё же есть более удобные для этого инструменты

    Хотя не мне говорить, использую Телеграм для того же)

     

  • 1.7, анонимус (??), 22:32, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > сборка с qt

    Зачем этот монстр на android'e?

     
     
  • 2.10, Skullnet (?), 22:39, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хороший кросс-платформенный фреймворк, чтобы писать приложения на нормальных языках и тулкитах и меньше писать на андроидовской яве.
     
     
  • 3.17, Аноним (2), 23:54, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на андроиде kotlin. на яве сейчас ток садомазо и отбитые старперы пишут
     
     
  • 4.18, Skullnet (?), 00:17, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на андроиде kotlin. на яве сейчас ток садомазо и отбитые старперы пишут

    Дело совершенно не в языке, а в мерзком Android API.

     

  • 1.8, JL2001 (ok), 22:36, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    //оффтоп

    эх, если бы все им-протоколы были протоколами, а не клиентами... если бы был протокол-гейт и клиент к любому гейту...
    но нет, наш велосипед совместим только с квадратными колёсами, а их с круглыми, но колёса носятся на руках
    и прикрутить колёса одного к другому - нинини, здесь так не принято

     
  • 1.11, Аноним (11), 22:42, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для Sailfish будет?
     
     
  • 2.12, Skullnet (?), 22:53, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде читал, что эта ОС использует Qt фреймворк. Так что портировать точно можно. Вот только я не пользователь.
     

  • 1.13, дохтурЛол (?), 23:04, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В прошлой новости об этой программе на опеннете автора запетушили за то, что он занимал не совсем вменяемую позицию по вопросу размещения этой программы в F-Droid (по словам автора - он не может написать скрипт сборки проекта в чистой среде).
    ~3 месяца назад программа весила >40 мб.
     
  • 1.14, Skullnet (?), 23:15, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >по словам автора - он не может написать скрипт сборки проекта в чистой среде

    До сих пор не могу осилить, потому что тот же гитлабовский CI тупо отказывается устанавливать Qt на виртуальную машину и Debian у Gitlab-а какой-то паленый. А что там у мейнтейнеров FDroid - ещё хрен знает. Их CI подходит только для сборкий простых Java прог и всякий хеллоувордов, т.к более сложных прог мало и это видно по репозиторию. Писать скрипт без возможности протестировать его - бессмысленно.

     
     
  • 2.15, Аноним (-), 23:26, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему гитлаб, почему pro ? Дело полезное и нужное, для людей но надо в тор утаскивать на свое железо. Недалек час когда начнут лабы шмабы троянить исходники.
     
  • 2.19, minona (ok), 00:27, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А что там у мейнтейнеров FDroid - ещё хрен знает. Их CI подходит только для сборкий простых Java прог и всякий хеллоувордов

    неожиданно!

     
  • 2.20, DoctorX (?), 00:43, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деточка, его нужно было писать на Flutter иои на нейтив т.е. Java/Kotlin/Swift.
    В принципе готов помочь переписать по Flutter или написать под iOS, но для второго мне сначала нужно выучить iOS/Swift т.е. месяц-два у меня уйдёт на изучение iOS/Swift.
     
     
  • 3.23, Skullnet (?), 01:29, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Деточка, его нужно было писать на Flutter иои на нейтив т.е. Java/Kotlin/Swift.

    С меня, честно говоря, уже хватило поделок гугла. Может быть Flutter и нормальный фреймворк, будем посмотреть.

     
  • 2.21, анон (?), 01:06, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А что там у мейнтейнеров FDroid - ещё хрен знает. Их CI подходит только для сборкий простых Java прог и всякий хеллоувордов

    Но например такое как-то там смогло появится:
    https://f-droid.org/en/packages/net.osmand.plus/

     
     
  • 3.22, Skullnet (?), 01:27, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/osmandapp/OsmAnd

    Обычная ява программа, которая наверняка соберется, потому что у всех Java-приложений скрипты похожи.

     
     
  • 4.24, Skullnet (?), 01:34, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под "обычная" и "простая" имеется в виду, что тупо берется скрипт сборки другой программы и меняется буквально пара строчек и вуаля. Это не как в Qt, где нужно писать собственный скрипт сборки с нуля и его ещё нужно где-то тестировать. Помочь из мейнтейнеров FDroid-а никто не захотел,
     
     
  • 5.25, Lex (??), 03:13, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вот в т.ч поэтому, при всей своей «кроссплатформенности», Qt для мобильных устройств стремительно летит на помойку.
    Поскольку, ещё лет 10 выбора практически не было( если только не пилить «нативные» проекты под каждую платформу ), а сейчас - он имеется( хочешь - React-Native, хочешь - Flutter, хочешь - Xamarin, а хочешь - хоть Unity или UE, но там свои нюансы )
     
     
  • 6.26, Skullnet (?), 04:11, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну вот в т.ч поэтому, при всей своей «кроссплатформенности», Qt для мобильных устройств стремительно летит на помойку.

    Чушь полнейшая, Qt - нормальный фреймворк даже несмотря на недостатки, а куча проблем обычно возникает из-за (матное слово пропускаем) андроида. В других кросс-платформенных фреймворках имеются аналогичные проблемы но в других местах, особенно в React-Native.

     

  • 1.27, Аноним (27), 05:17, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После того как tox.io (да там сидели мутные личности безпалевно) закрыли, но пропало доверие.  Убрали какую-то метку говоряющую о том что сидеть на нем более менее безопасно. И появился странный TokTok, который упрекали в потенциальной уязвимости.
    Стоит ли после этого всего сидеть на мессенджере, в котором до сих пор проблематично перенести профиль?
     

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