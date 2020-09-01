Выпуск Protox 1.6, Tox-клиента для мобильных платформ

2.15 , Аноним ( - ), 23:26, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Почему гитлаб, почему pro ? Дело полезное и нужное, для людей но надо в тор утаскивать на свое железо. Недалек час когда начнут лабы шмабы троянить исходники.

2.19 , minona ( ok ), 00:27, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А что там у мейнтейнеров FDroid - ещё хрен знает. Их CI подходит только для сборкий простых Java прог и всякий хеллоувордов неожиданно!

2.20 , DoctorX ( ? ), 00:43, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Деточка, его нужно было писать на Flutter иои на нейтив т.е. Java/Kotlin/Swift.

В принципе готов помочь переписать по Flutter или написать под iOS, но для второго мне сначала нужно выучить iOS/Swift т.е. месяц-два у меня уйдёт на изучение iOS/Swift.

3.23 , Skullnet ( ? ), 01:29, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Деточка, его нужно было писать на Flutter иои на нейтив т.е. Java/Kotlin/Swift. С меня, честно говоря, уже хватило поделок гугла. Может быть Flutter и нормальный фреймворк, будем посмотреть.

2.21 , анон ( ? ), 01:06, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А что там у мейнтейнеров FDroid - ещё хрен знает. Их CI подходит только для сборкий простых Java прог и всякий хеллоувордов Но например такое как-то там смогло появится:

https://f-droid.org/en/packages/net.osmand.plus/

3.22 , Skullnet ( ? ), 01:27, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://github.com/osmandapp/OsmAnd Обычная ява программа, которая наверняка соберется, потому что у всех Java-приложений скрипты похожи.

4.24 , Skullnet ( ? ), 01:34, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Под "обычная" и "простая" имеется в виду, что тупо берется скрипт сборки другой программы и меняется буквально пара строчек и вуаля. Это не как в Qt, где нужно писать собственный скрипт сборки с нуля и его ещё нужно где-то тестировать. Помочь из мейнтейнеров FDroid-а никто не захотел,

5.25 , Lex ( ?? ), 03:13, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну вот в т.ч поэтому, при всей своей «кроссплатформенности», Qt для мобильных устройств стремительно летит на помойку.

Поскольку, ещё лет 10 выбора практически не было( если только не пилить «нативные» проекты под каждую платформу ), а сейчас - он имеется( хочешь - React-Native, хочешь - Flutter, хочешь - Xamarin, а хочешь - хоть Unity или UE, но там свои нюансы )

6.26 , Skullnet ( ? ), 04:11, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ну вот в т.ч поэтому, при всей своей «кроссплатформенности», Qt для мобильных устройств стремительно летит на помойку. Чушь полнейшая, Qt - нормальный фреймворк даже несмотря на недостатки, а куча проблем обычно возникает из-за (матное слово пропускаем) андроида. В других кросс-платформенных фреймворках имеются аналогичные проблемы но в других местах, особенно в React-Native.

