Выпуск пре-релизной версии Protox 1.5beta_pre, Tox-клиента для мобильных платформ.

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Опубликовано обновление Protox, мобильного приложения для обмена сообщениями между пользователями без участия сервера, реализованного на основе протокола Tox (с-toxcore). На данный момент поддерживается только OS Android, однако, так как программа написана на кроссплатформенном фреймворке Qt с использованием QML, в будущем возможно портировать приложение и под другие платформы. Программа является альтернативой Tox-клиентам Antox, Trifa и Tok, почти все из которых были заброшены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.
Список изменений, начиная с версии 1.4.2:
- Добавлена передача файлов в обе стороны.
- Добавлены соответствующие кнопки для передачи файлов.
- Добавлены оповещения для передачи файлов.
- Добавлена кнопка, позволяющая выбрать каталог сохранения загружаемых файлов (по умолчанию это каталог операционной системы).
- Главное окно приложения и поле ввода были переделаны, что исправило множество ошибок.
- Добавлено поле "Публичный ключ" в меню информации о пользователе.
- Некоторые меню теперь будут полностью заполнять ширину экрана.
- Исправлена ошибка: дата и время сообщения мгновенно пропадает при исчезновении облака сообщений.
- Исправлена ошибка: мерцание интерфейса при автоматическом входе в профиль.
- Добавлено журналирование (файл protox.log в каталоге приложения).
- Обновлен русский перевод.
- Версия toxcore обновлена до 0.2.12.
Сборка приложения, содержащая фразу _patched имеет модифицированную версию библиотеки toxcore, содержащую экспериментальный патч, улучшающий скорость передачи файлов.