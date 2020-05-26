Выпуск пре-релизной версии Protox 1.5beta_pre, Tox-клиента для мобильных платформ.

Опубликовано обновление Protox, мобильного приложения для обмена сообщениями между пользователями без участия сервера, реализованного на основе протокола Tox (с-toxcore). На данный момент поддерживается только OS Android, однако, так как программа написана на кроссплатформенном фреймворке Qt с использованием QML, в будущем возможно портировать приложение и под другие платформы. Программа является альтернативой Tox-клиентам Antox, Trifa и Tok, почти все из которых были заброшены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Список изменений, начиная с версии 1.4.2: Добавлена передача файлов в обе стороны.

Добавлены соответствующие кнопки для передачи файлов.

Добавлены оповещения для передачи файлов.

Добавлена кнопка, позволяющая выбрать каталог сохранения загружаемых файлов (по умолчанию это каталог операционной системы).

Главное окно приложения и поле ввода были переделаны, что исправило множество ошибок.

Добавлено поле "Публичный ключ" в меню информации о пользователе.

Некоторые меню теперь будут полностью заполнять ширину экрана.

Исправлена ошибка: дата и время сообщения мгновенно пропадает при исчезновении облака сообщений.

Исправлена ошибка: мерцание интерфейса при автоматическом входе в профиль.

Добавлено журналирование (файл protox.log в каталоге приложения).

Обновлен русский перевод.

Версия toxcore обновлена до 0.2.12. Сборка приложения, содержащая фразу _patched имеет модифицированную версию библиотеки toxcore, содержащую экспериментальный патч, улучшающий скорость передачи файлов.



