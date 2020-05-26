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Выпуск пре-релизной версии Protox 1.5beta_pre, Tox-клиента для мобильных платформ.

26.05.2020 14:00

Опубликовано обновление Protox, мобильного приложения для обмена сообщениями между пользователями без участия сервера, реализованного на основе протокола Tox (с-toxcore). На данный момент поддерживается только OS Android, однако, так как программа написана на кроссплатформенном фреймворке Qt с использованием QML, в будущем возможно портировать приложение и под другие платформы. Программа является альтернативой Tox-клиентам Antox, Trifa и Tok, почти все из которых были заброшены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

Список изменений, начиная с версии 1.4.2:

  • Добавлена передача файлов в обе стороны.
  • Добавлены соответствующие кнопки для передачи файлов.
  • Добавлены оповещения для передачи файлов.
  • Добавлена кнопка, позволяющая выбрать каталог сохранения загружаемых файлов (по умолчанию это каталог операционной системы).
  • Главное окно приложения и поле ввода были переделаны, что исправило множество ошибок.
  • Добавлено поле "Публичный ключ" в меню информации о пользователе.
  • Некоторые меню теперь будут полностью заполнять ширину экрана.
  • Исправлена ошибка: дата и время сообщения мгновенно пропадает при исчезновении облака сообщений.
  • Исправлена ошибка: мерцание интерфейса при автоматическом входе в профиль.
  • Добавлено журналирование (файл protox.log в каталоге приложения).
  • Обновлен русский перевод.
  • Версия toxcore обновлена до 0.2.12.

Сборка приложения, содержащая фразу _patched имеет модифицированную версию библиотеки toxcore, содержащую экспериментальный патч, улучшающий скорость передачи файлов.

  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/Monsterovic...)
  2. OpenNews: Первый альфа выпуск Protox, Tox-клиента для мобильных платформ
  3. OpenNews: Подготовлен неофициальный PPA-репозиторий клиента uTox, свободной замены Skype
  4. OpenNews: Проект Tox развивает свободную альтернативу Skype
  5. OpenNews: Выпуск Matrix-клиента Riot 1.6 с включением сквозного шифрования
  6. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring 1.0
Автор новости: Skullnet
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53028-protox
Ключевые слова: protox, tox
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:26, 26/05/2020 [ответить]  
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