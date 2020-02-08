Первый альфа выпуск Protox, Tox-клиента для мобильных платформ

Опубликован первый альфа-выпуск Protox, мобильного приложения для обмена сообщениями между пользователями без участия сервера, реализованного на основе протокола Tox (toxcore). На данный момент поддерживается только OS Android, однако, так как программа написана на кросс-платформенном фреймворке Qt с использованием QML, в будущем возможно портировать приложение и под другие платформы. Программа является альтернативой Tox-клиентам Antox, Trifa и Tok, почти все из которых были заброшены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. В альфа версии не реализованы cледующие возможности протокола: Отправка файлов и аватаров (самая высокая по приоритету задача в следующих версиях), поддержка конференций (групп), видео и голосовое общение. Чтобы приложение не отключалось от сети, необходимо убрать ограничение активности приложения в настройках Android. Известные проблемы в альфа версии: Поле ввода сообщений при использовании переносов строк не имеет скроллбара и имеет бесконечную высоту. Пока что не удалось решить эту проблему.

Неполная поддержка форматирований сообщений. На самом деле в Tox протоколе не существует стандарта форматирования, однако аналогично клиенту для рабочего стола qTox поддерживается форматирование: ссылок, жирный текст, подчеркивание, зачеркивания, цитаты.



