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Первый альфа выпуск Protox, Tox-клиента для мобильных платформ

08.02.2020 18:08

Опубликован первый альфа-выпуск Protox, мобильного приложения для обмена сообщениями между пользователями без участия сервера, реализованного на основе протокола Tox (toxcore). На данный момент поддерживается только OS Android, однако, так как программа написана на кросс-платформенном фреймворке Qt с использованием QML, в будущем возможно портировать приложение и под другие платформы. Программа является альтернативой Tox-клиентам Antox, Trifa и Tok, почти все из которых были заброшены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

В альфа версии не реализованы cледующие возможности протокола: Отправка файлов и аватаров (самая высокая по приоритету задача в следующих версиях), поддержка конференций (групп), видео и голосовое общение. Чтобы приложение не отключалось от сети, необходимо убрать ограничение активности приложения в настройках Android. Известные проблемы в альфа версии:

  • Поле ввода сообщений при использовании переносов строк не имеет скроллбара и имеет бесконечную высоту. Пока что не удалось решить эту проблему.
  • Неполная поддержка форматирований сообщений. На самом деле в Tox протоколе не существует стандарта форматирования, однако аналогично клиенту для рабочего стола qTox поддерживается форматирование: ссылок, жирный текст, подчеркивание, зачеркивания, цитаты.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/Monsterovic...)
  2. OpenNews: Подготовлен неофициальный PPA-репозиторий клиента uTox, свободной замены Skype
  3. OpenNews: Проект Tox развивает свободную альтернативу Skype
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring-KDE 3.0.0
  5. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring 1.0
  6. OpenNews: Выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Matrix 1.0
Автор новости: Skullnet
Тип: Программы
Ключевые слова: tox, protox
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Нанобот (ok), 19:11, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > является альтернативой Tox-клиентам Antox, Trifa и Tok, почти все из которых были заброшены

    логично предположить, что через какое-то время этот клиент тоже перейдёт в состояние "заброшен"

     
     
  • 2.2, Fyjy (?), 19:17, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мертвому протоколу мертвые клиенты
     
     
  • 3.3, Skullnet (?), 19:25, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний коммит в репозиторий toxcore был сделан месяц назад. Чем протокол мертв?
     
     
  • 4.4, Вы забыли заполнить имя (?), 19:28, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот только сам токс уже протух
     
     
  • 5.5, Вы забыли заполнить имя (?), 19:30, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя данные направления крайне одобрямс
     
  • 5.7, Skullnet (?), 19:31, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем Tox протух, можно немного подробнее?
     
     
  • 6.9, Аноним (9), 19:37, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попробуй собрать Toxygen :)
     
     
  • 7.10, Skullnet (?), 19:46, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем мне собирать Toxygen, когда есть qTox?
     
  • 4.6, Fyjy (?), 19:30, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем что пользователей у него не было, нет и не будет
     
     
  • 5.8, Skullnet (?), 19:34, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тем что пользователей у него не было, нет и не будет

    Меня удивляет такой детерминизм.

     

  • 1.11, Аноним (11), 20:07, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Tox же умер и теперь вместо него toktok.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:10, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозг у тебя умер.
     

  • 1.12, Аноним (13), 20:09, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > аналогично клиенту для рабочего стола qTox поддерживается форматирование: ссылок, жирный текст, подчеркивание, зачеркивания, цитаты.

    Где это в qTox поддерживается форматирование?

     
     
  • 2.14, Skullnet (?), 20:21, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/qTox/qTox/blob/master/doc/user_manual_en.md

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