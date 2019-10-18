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Удалённо эксплуатируемая уязвимость в Linux-драйвере для чипов Realtek

18.10.2019 08:22

Во входящем в состав ядра Linux драйвере rtlwifi для беспроводных адаптеров на чипах Realtek выявлена уязвимость (CVE-2019-17666), которая потенциально может быть эксплуатирована для организации выполнения кода в контексте ядра при отправке специально оформленных кадров.

Уязвимость вызвана переполнением буфера в коде с реализацией режима P2P (Wifi-Direct). При разборе кадров NoA (Notice of Absence) отсутствует проверка размера одного из значений, что позволяет добиться записи хвоста данных в область за границей буфера и переписать информацию в следующих за буфером структурах ядра.

Атака может быть совершена через отправку специально оформленных кадров на систему с активным сетевым адаптером на базе чипа Realtek с поддержкой технологии Wi-Fi Direct, позволяющей двум беспроводным адаптерам установить соединение напрямую без точки доступа. Для эксплуатации проблемы подключение к беспроводной сети атакующего не требуется, также не требуется выполнения каких-либо действий со стороны пользователя, достаточно нахождения атакующего в зоне охвата беспроводного сигнала.

Рабочий прототип эксплоита пока ограничивается удалённым вызовом краха ядра, но потенциально уязвимость не исключает возможности организации выполнения кода (предположение пока только теоретическое, так как прототипа эксплоита для выполнения кода ещё нет, но выявивший проблему исследователь уже работает над его созданием).

Проблема проявляется начиная с ядра 3.12 (по другим данным, проблема проявляется начиная с ядра 3.10), выпущенного в 2013 году. Исправление пока доступно только в виде патча. В дистрибутивах проблема остаётся неисправленной. Проследить за устранением уязвимостей в дистрибутивах можно на данных страницах: Debian, SUSE/openSUSE, RHEL, Ubuntu, Arch Linux, Fedora. Вероятно уязвимость также затрагивает и платформу Android.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Новые уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  3. OpenNews: Уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  4. OpenNews: Уязвимость в прошивках Marvell Avastar, позволяющая атаковать различные устройства через WiFi
  5. OpenNews: Уязвимости в драйверах к WiFi-чипам Broadcom, позволяющие удалённо атаковать систему
  6. OpenNews: Три уязвимости в wifi-драйвере marvell, входящем в состав ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: wifi, realtek, driver, kernel
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:41, 18/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.3, MidNighter (ok), 08:49, 18/10/2019 Скрыто модератором
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  • 1.2, Аноним (2), 08:44, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    no WiFi Peer-to-Peer == no problem
     
     
  • 2.12, Онанимус (?), 10:14, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот P2P дефолтный?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:18, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Ещё надо сильно постараться, чтобы это поднять.
     
     
  • 4.16, Онанимус (?), 10:24, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расходимся...
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:56, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Андройд сам по себе является уязвимостью так что данная новая уязвимость ему не повредит.
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:10, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как там наш alt linux неуязвим?
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 09:33, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За разглашение гос тайны будут привлекаться к ответственности. У нас всё в порядке, мы впереди всех по безопасности и прочему :)
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:05, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неуловим!
     
  • 2.17, Иван Лох (?), 10:56, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого заботит? Главное — сертифицирован!
     

  • 1.6, Anonymoustus (ok), 09:32, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    2.6.xx — наше всё.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:43, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если железо старое то да, а на новом железе нужно драйвера бекпортировать и не факт что это получится
     
  • 2.13, Аноним (14), 10:16, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чЁ, в 2.6 не было уязвимостей?
     
     
  • 3.18, Аноним (4), 11:02, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Были но давно.
     

  • 1.10, К.О. (?), 10:12, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >тысячи глаз говорите смотрели ?

    Если бы не смотрели, не нашли бы.

     
  • 1.11, Аноним (11), 10:13, 18/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я и upnp всегда отключаю (хоть это и доставляет неудобства), а вы тут собрались ещё более сомнительными технологиями обмазываться. Ничего не бывает бесплатно. Хочешь удобства, будь готов к тому, что тебя поломает сосед Вася. Это нормально, иначе не бывает.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 10:21, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UPnP - это вообще дырища в безопасности.
     

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