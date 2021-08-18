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Уязвимости в Realtek SDK привели к проблемам в устройствах 65 производителей

18.08.2021 09:23

В компонентах Realtek SDK, который используется различными производителями беспроводных устройств в своих прошивках, выявлены четыре уязвимости, позволяющие неаутентифицированному атакующему удалённо выполнить код на устройстве с повышенными привилегиями. По предварительной оценке, проблемы затрагивают как минимум 200 моделей устройств от 65 различных поставщиков, включая различные модели беспроводных маршрутизаторов, выпускаемых под брендами Asus, A-Link, Beeline, Belkin, Buffalo, D-Link, Edison, Huawei, LG, Logitec, MT-Link, Netgear, Realtek, Smartlink, UPVEL, ZTE и Zyxel.

Проблема охватывает различные классы беспроводных устройств на базе SoC RTL8xxx, от беспроводных маршрутизаторов и усилителей Wi-Fi до IP-камер и умных устройств для управления освещением. В устройствах на базе чипов RTL8xxx используется архитектура, подразумевающая установку двух SoC - на первом устанавливается прошивка производителя на базе Linux, а на втором выполняется отдельное урезанное Linux-окружение с реализацией функций точки доступа. Начинка второго окружения базируется на типовых компонентах, предоставляемых компанией Realtek в SDK. Указанные компоненты в числе прочего обрабатывают данные, поступающие в результате отправки внешних запросов.

Уязвимости затрагивают продукты, в которых используются Realtek SDK v2.x, Realtek "Jungle" SDK v3.0-3.4 и Realtek "Luna" SDK до версии 1.3.2. Исправление уже выпущено в обновлении Realtek "Luna" SDK 1.3.2a, а также готовятся к публикации патчи для Realtek "Jungle" SDK. Для Realtek SDK 2.x исправления выпускать не планируется, так как сопровождение данной ветки уже прекращено. Для всех уязвимостей предоставлены рабочие прототипы эксплоитов, позволяющие добиться выполнения своего кода на устройстве.

Выявленные уязвимости (первым двум присвоен уровень опасности 8.1, а остальным - 9.8):

  • CVE-2021-35392 - переполнение буфера в процессах mini_upnpd и wscd, реализующих функциональность "WiFi Simple Config" (mini_upnpd занимается обработкой пакетов SSDP, а wscd кроме поддержки SSDP занимается обслуживанием запросов UPnP на базе протокола HTTP). Атакующий может добиться выполнения своего кода через отправку специально оформленных UPnP-запросов "SUBSCRIBE" со слишком большим значением номера порта в поле "Callback". 
    
   SUBSCRIBE /upnp/event/WFAWLANConfig1 HTTP/1.1
   Host: 192.168.100.254:52881
   Callback: <http://192.168.100.2:36657AAAAAA*AAAAAAA/ServiceProxy0>
   NT: upnp:event
  • CVE-2021-35393 - уязвимость в обработчиках "WiFi Simple Config", проявляющаяся при использовании протокола SSDP (использует UDP и формат запросов, похожий на HTTP). Проблема вызвана использованием фиксированного буфера, размером 512 байт, при обработке параметра "ST:upnp" в сообщениях M-SEARCH, отправляемых клиентами для определения наличия сервисов в сети.
  • CVE-2021-35394 - уязвимость в процессе MP Daemon, отвечающем за выполнение операций диагностики (ping, traceroute). Проблема позволяет осуществить подстановку своих команд из-за недостаточной проверки аргументов при выполнении внешних утилит.
  • CVE-2021-35395 - серия уязвимостей в web-интерфейсах на базе http-серверов /bin/webs и /bin/boa. В обоих серверах выявлены типовые уязвимости, вызванные отсутствием проверки аргументов перед запуском внешних утилит функцией system(). Отличия сводятся только к использованию для атаки разных API. Оба обработчика не включали защиту от атаки CSRF и техники "DNS rebinding", позволяющей организовать отправку запросов из внешней сети при ограничении доступа к интерфейсу только для внутренней сети. В процессах также по умолчанию использовалась предопределённая учётная запись supervisor/supervisor. Кроме того, в обработчиках выявлено несколько переполнений стека, проявляющихся при отправке аргументов слишком большого размера. 
    
   POST /goform/formWsc HTTP/1.1
   Host: 192.168.100.254
   Content-Length: 129
   Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
 
   submit-url=%2Fwlwps.asp&resetUnCfg=0&peerPin=12345678;ifconfig>/tmp/1;&setPIN=Start+PIN&configVxd=off&resetRptUnCfg=0&peerRptPin=
  • Дополнительно отмечается выявление ещё нескольких уязвимостей в процессе UDPServer. Как оказалось одна из проблем уже была обнаружена другими исследователями ещё в 2015 году, но не была полностью исправлена. Проблема вызвана отсутствием должной проверки аргументов, передаваемых в функцию system() и может быть эксплуатирована отправкой на сетевой порт 9034 строки вида 'orf;ls'. Кроме того, в UDPServer выявлено переполнение буфера из-за небезопасного использования функции sprintf, которое также потенциально может применяться для совершения атак.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.iot-inspector.com/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в UPnP, подходящая для усиления DDoS-атак и сканирования внутренней сети
  3. OpenNews: 83% изученных беспроводных маршрутизаторов содержат неисправленные уязвимости
  4. OpenNews: Уязвимости в драйверах к WiFi-чипам Broadcom, позволяющие удалённо атаковать систему
  5. OpenNews: Раскрыты детали критической уязвимости в устройствах с поддержкой UPnP от различных производителей
  6. OpenNews: Уязвимость в домашних маршрутизаторах, охватывающая 17 производителей
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55652-realtek
Ключевые слова: realtek, wifi, router, upnp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимно (ok), 09:36, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Еее, очередные CVE подъехали
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:40, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Исправлять мы не будем, и открывать код мы тоже не будем. Надо уголовку за это вводить. Раз воровать научились в копьютерах, должна быть и отвественность такая же как и в жизни.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:08, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Не волнуйся, вместо этого уголовку введут за непокупку и неиспользование нового бэкдорнутого железа и софта, в которых уязвимости исправлены. Enjoy your Keynesianism.
     
     
  • 3.35, Kuromi (ok), 14:45, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, уголовку введут за непокупку устройств правильные бэкдоры (внедренные кем надо) в которых еще не выявлены.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:41, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из новости я так и не понял, эти дырыраспространяются на openvrt, которая установлена на роутере beeline с чипом на RTL8xxx?
     
     
  • 2.4, Анонимный (?), 09:51, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Роутер Билайн сам по себе дыра.
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:52, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Проблема охватывает различные классы беспроводных устройств на базе SoC RTL8xxx

    Любые устройства, на любых прошивках. OpenWRT использует SDK Realtek так и так.

     
  • 2.7, Аноним (7), 10:00, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    OpenWrt не уязвима. Уязвимы прошивки на базе SDK от производителя Realtek, OpenWrt к таким не относится. К слову, роутеры с чипами Realtek достаточно плохо поддерживаются проектов OpenWrt.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:25, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    После прочтения этого комментария почему-то вспомнились новости на перовм канале.
     
  • 2.10, Брат Анон (ok), 10:44, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все, кто использует сетевые карты RealTek 8xxx, независимо от прошивки. Этот код сидит в самой карте, и прошивка хоть какая у роутера на это не влияет.
     
     
  • 3.11, хацкер (??), 10:52, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вы о чём? в новости чёрным по белому написано, что проблемы во второй прошивке с компонентами их SDK, и что решаются они обновлением этих компонентов в ней
     
     
  • 4.13, Аноним (3), 10:56, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сначала разберись, что компилится из этого SDK, и где оно используется
     
  • 4.16, Брат Анон (ok), 12:06, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вы о чём? в новости чёрным по белому написано, что проблемы во
    > второй прошивке с компонентами их SDK, и что решаются они обновлением
    > этих компонентов в ней

    Совершенно верно. и ещё там есть волшебное слово SoC в котором урезанный Linux, что означает: всё эта байда в самой сетевой карте. Читайте внимательней.

     
  • 3.12, Аноним (3), 10:54, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    /lib/firmware/rtlwifi
    Список беспроводных карт в который рилтек в который грузится фирмварь

    /lib/firmware/rtl_nic
    А это список сетевух рилтек в который грузится фирмварь. Странно, но самых популярных чипов 8139 и 8169 там нет

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:39, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что эти чипы настолько древние, что не поддерживают загрузку прошивки "на ходу"
     
  • 4.21, Попандопала (?), 12:15, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо добрый человек, я уж обгадился почти.)
     
  • 4.26, kissmyass (?), 13:22, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    проясните плиз обычные сетевухи типа встроенные в мамки это не касается?

    типа Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)

     
     
  • 5.40, Аноним (3), 15:28, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /lib/firmware/rtl_nic# ls
    rtl8105e-1.fw  rtl8107e-1.fw  rtl8125b-1.fw  rtl8153a-3.fw  rtl8153c-1.fw  rtl8168d-1.fw  rtl8168e-2.fw  rtl8168f-2.fw   rtl8168g-2.fw  rtl8168h-2.fw  rtl8411-2.fw
    rtl8106e-1.fw  rtl8107e-2.fw  rtl8125b-2.fw  rtl8153a-4.fw  rtl8156a-2.fw  rtl8168d-2.fw  rtl8168e-3.fw  rtl8168fp-3.fw  rtl8168g-3.fw  rtl8402-1.fw
    rtl8106e-2.fw  rtl8125a-3.fw  rtl8153a-2.fw  rtl8153b-2.fw  rtl8156b-2.fw  rtl8168e-1.fw  rtl8168f-1.fw  rtl8168g-1.fw   rtl8168h-1.fw  rtl8411-1.fw

    /lib/firmware/rtlwifi# ls
    rtl8188efw.bin     rtl8192cufw_B.bin        rtl8192eu_nic.bin     rtl8723aufw_B_NoBT.bin   rtl8723bs_wowlan.bin     rtl8723fw.bin           rtl8822befw.bin
    rtl8188eufw.bin    rtl8192cufw.bin          rtl8192eu_wowlan.bin  rtl8723befw_36.bin       rtl8723bu_ap_wowlan.bin  rtl8812aefw.bin
    rtl8192cfw.bin     rtl8192cufw_TMSC.bin     rtl8192sefw.bin       rtl8723befw.bin          rtl8723bu_nic.bin        rtl8812aefw_wowlan.bin
    rtl8192cfwU_B.bin  rtl8192defw.bin          rtl8712u.bin          rtl8723bs_ap_wowlan.bin  rtl8723bu_wowlan.bin     rtl8821aefw_29.bin
    rtl8192cfwU.bin    rtl8192eefw.bin          rtl8723aufw_A.bin     rtl8723bs_bt.bin         rtl8723defw.bin          rtl8821aefw.bin
    rtl8192cufw_A.bin  rtl8192eu_ap_wowlan.bin  rtl8723aufw_B.bin     rtl8723bs_nic.bin        rtl8723fw_B.bin          rtl8821aefw_wowlan.bin

    /lib/firmware/RTL8192E# ls
    boot.img  data.img  main.img

     
     
  • 6.42, Аноним (3), 15:34, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем в 8139 (100 мегабит) и 8111 (гигабитный чип) фирмварь не грузится. dmesg тоже об этом говорит.
    ЗЫ и да, это все по состоянию на ядро 5.13.8
     
  • 2.15, Нанобот (ok), 11:44, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Из новости это понять в принципе невозможно, т.к. новость о другом. Могу лишь предположить, что не распространяется, т.к. openwrt не базируется на realtek sdk (хотя всегда есть шанс, что и то и другое использует один и тот же уязвимый компонент, например mini_upnpd)
     
     
  • 3.18, Брат Анон (ok), 12:08, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Из новости это понять в принципе невозможно, т.к. новость о другом. Могу
    > лишь предположить, что не распространяется, т.к. openwrt не базируется на realtek
    > sdk (хотя всегда есть шанс, что и то и другое использует
    > один и тот же уязвимый компонент, например mini_upnpd)

    Воможно. Ключевые слова: SoC, урезанный Linux, практически все версии SDK и производители на базах этих SDK. Это всё лежит ниже уровня OpenWRT, если не поняли.

     

  • 1.6, Аноним (7), 09:57, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Снова бедные роутеры Netis, и без того дырявые, страдают от уязвимостей из Realtek SDK.
     
  • 1.19, Аноним (19), 12:10, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >включая различные модели беспроводных маршрутизаторов Asus, A-Link, Beeline, Belkin, Buffalo, D-Link, Edison, Huawei, LG, Logitec, MT-Link, Netgear, Realtek, Smartlink, UPVEL, ZTE и Zyxel.

    Почему Huawei указан несколько раз?

     
  • 1.20, Попандопала (?), 12:11, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В сетевых картах Realtek же нет прошивок, да?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:01, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас в сетевой карте работают UPnP-демоны?
    Ну круто. У нас даже в дорогих серверных картах под SFP+ такого нет.
     
     
  • 3.28, Вася (??), 13:34, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они там живут а не работают
     
     
  • 4.30, Аноним (24), 13:46, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Позовите экзорциста, он обрызгает водой, и демоны с шумом и дымом улетят.
     
     
  • 5.41, пох. (?), 15:29, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    х-й знает, каков тот экзорцист. У нас как-то просочился (через межэтажное перекрытие, и пару ведер воды с собой на стойки вылил) - так судя по дыму демоны прям там и расположились на постой.


    И экзорциста, видать, сожрали, даже костей не осталось.

     

  • 1.27, Аноним (27), 13:29, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Закрыто - значит защищено, говорили они.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:09, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Злоумышленники не найдут бэкдоров, говорили они.
     

  • 1.34, Разбойник (?), 14:30, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто следит за развитием Risc5?

    Про десктоп даже не спрашиваю, но хотя бы роутер или мини сервер на нём можно будет развернуть в ближайшие годы?

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 14:47, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем
     
     
  • 3.38, Разбойник (?), 15:16, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно же посмотреть.
     
  • 2.37, Онаним (?), 15:00, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адепт хруста?
    Магия безопасности баззвордов, как она есть.
    Магическая архитектура однозначно спасёт от логических ошибок, ага, два раза.
     
     
  • 3.39, Разбойник (?), 15:17, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Открытая архитектура без чёрных ящиков.
     
  • 2.43, Аноним (43), 15:46, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно десктоп и уже сегодня, на PolarFire SoC Icicle.
     

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