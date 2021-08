Уязвимости в Realtek SDK привели к проблемам в устройствах 65 производителей

3.11 , хацкер ( ?? ), 10:52, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – вы о чём? в новости чёрным по белому написано, что проблемы во второй прошивке с компонентами их SDK, и что решаются они обновлением этих компонентов в ней

4.13 , Аноним ( 3 ), 10:56, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Сначала разберись, что компилится из этого SDK, и где оно используется

4.16 , Брат Анон ( ok ), 12:06, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > вы о чём? в новости чёрным по белому написано, что проблемы во

> второй прошивке с компонентами их SDK, и что решаются они обновлением

> этих компонентов в ней Совершенно верно. и ещё там есть волшебное слово SoC в котором урезанный Linux, что означает: всё эта байда в самой сетевой карте. Читайте внимательней.

3.12 , Аноним ( 3 ), 10:54, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – /lib/firmware/rtlwifi

Список беспроводных карт в который рилтек в который грузится фирмварь /lib/firmware/rtl_nic

А это список сетевух рилтек в который грузится фирмварь. Странно, но самых популярных чипов 8139 и 8169 там нет

4.14 , Аноним ( 14 ), 11:39, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Потому что эти чипы настолько древние, что не поддерживают загрузку прошивки "на ходу"

4.21 , Попандопала ( ? ), 12:15, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Спасибо добрый человек, я уж обгадился почти.)

4.26 , kissmyass ( ? ), 13:22, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – проясните плиз обычные сетевухи типа встроенные в мамки это не касается? типа Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)

5.40 , Аноним ( 3 ), 15:28, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – /lib/firmware/rtl_nic# ls

rtl8105e-1.fw rtl8107e-1.fw rtl8125b-1.fw rtl8153a-3.fw rtl8153c-1.fw rtl8168d-1.fw rtl8168e-2.fw rtl8168f-2.fw rtl8168g-2.fw rtl8168h-2.fw rtl8411-2.fw

rtl8106e-1.fw rtl8107e-2.fw rtl8125b-2.fw rtl8153a-4.fw rtl8156a-2.fw rtl8168d-2.fw rtl8168e-3.fw rtl8168fp-3.fw rtl8168g-3.fw rtl8402-1.fw

rtl8106e-2.fw rtl8125a-3.fw rtl8153a-2.fw rtl8153b-2.fw rtl8156b-2.fw rtl8168e-1.fw rtl8168f-1.fw rtl8168g-1.fw rtl8168h-1.fw rtl8411-1.fw /lib/firmware/rtlwifi# ls

rtl8188efw.bin rtl8192cufw_B.bin rtl8192eu_nic.bin rtl8723aufw_B_NoBT.bin rtl8723bs_wowlan.bin rtl8723fw.bin rtl8822befw.bin

rtl8188eufw.bin rtl8192cufw.bin rtl8192eu_wowlan.bin rtl8723befw_36.bin rtl8723bu_ap_wowlan.bin rtl8812aefw.bin

rtl8192cfw.bin rtl8192cufw_TMSC.bin rtl8192sefw.bin rtl8723befw.bin rtl8723bu_nic.bin rtl8812aefw_wowlan.bin

rtl8192cfwU_B.bin rtl8192defw.bin rtl8712u.bin rtl8723bs_ap_wowlan.bin rtl8723bu_wowlan.bin rtl8821aefw_29.bin

rtl8192cfwU.bin rtl8192eefw.bin rtl8723aufw_A.bin rtl8723bs_bt.bin rtl8723defw.bin rtl8821aefw.bin

rtl8192cufw_A.bin rtl8192eu_ap_wowlan.bin rtl8723aufw_B.bin rtl8723bs_nic.bin rtl8723fw_B.bin rtl8821aefw_wowlan.bin /lib/firmware/RTL8192E# ls

boot.img data.img main.img

6.42 , Аноним ( 3 ), 15:34, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В общем в 8139 (100 мегабит) и 8111 (гигабитный чип) фирмварь не грузится. dmesg тоже об этом говорит.

ЗЫ и да, это все по состоянию на ядро 5.13.8