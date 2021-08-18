Уязвимости в Realtek SDK привели к проблемам в устройствах 65 производителей

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|1.2, Аноним (2), 09:40, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Исправлять мы не будем, и открывать код мы тоже не будем. Надо уголовку за это вводить. Раз воровать научились в копьютерах, должна быть и отвественность такая же как и в жизни.
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|2.8, Аноним (8), 10:08, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Не волнуйся, вместо этого уголовку введут за непокупку и неиспользование нового бэкдорнутого железа и софта, в которых уязвимости исправлены. Enjoy your Keynesianism.
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|3.35, Kuromi (ok), 14:45, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, уголовку введут за непокупку устройств правильные бэкдоры (внедренные кем надо) в которых еще не выявлены.
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|1.3, Аноним (3), 09:41, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Из новости я так и не понял, эти дырыраспространяются на openvrt, которая установлена на роутере beeline с чипом на RTL8xxx?
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|2.5, Аноним (5), 09:52, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Проблема охватывает различные классы беспроводных устройств на базе SoC RTL8xxx
Любые устройства, на любых прошивках. OpenWRT использует SDK Realtek так и так.
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|2.7, Аноним (7), 10:00, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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OpenWrt не уязвима. Уязвимы прошивки на базе SDK от производителя Realtek, OpenWrt к таким не относится. К слову, роутеры с чипами Realtek достаточно плохо поддерживаются проектов OpenWrt.
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|3.9, Аноним (9), 10:25, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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После прочтения этого комментария почему-то вспомнились новости на перовм канале.
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|2.10, Брат Анон (ok), 10:44, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все, кто использует сетевые карты RealTek 8xxx, независимо от прошивки. Этот код сидит в самой карте, и прошивка хоть какая у роутера на это не влияет.
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|3.11, хацкер (??), 10:52, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вы о чём? в новости чёрным по белому написано, что проблемы во второй прошивке с компонентами их SDK, и что решаются они обновлением этих компонентов в ней
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|4.13, Аноним (3), 10:56, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сначала разберись, что компилится из этого SDK, и где оно используется
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|4.16, Брат Анон (ok), 12:06, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> вы о чём? в новости чёрным по белому написано, что проблемы во
> второй прошивке с компонентами их SDK, и что решаются они обновлением
> этих компонентов в ней
Совершенно верно. и ещё там есть волшебное слово SoC в котором урезанный Linux, что означает: всё эта байда в самой сетевой карте. Читайте внимательней.
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|3.12, Аноним (3), 10:54, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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/lib/firmware/rtlwifi
Список беспроводных карт в который рилтек в который грузится фирмварь
/lib/firmware/rtl_nic
А это список сетевух рилтек в который грузится фирмварь. Странно, но самых популярных чипов 8139 и 8169 там нет
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|4.14, Аноним (14), 11:39, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому что эти чипы настолько древние, что не поддерживают загрузку прошивки "на ходу"
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|4.26, kissmyass (?), 13:22, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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проясните плиз обычные сетевухи типа встроенные в мамки это не касается?
типа Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
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|5.40, Аноним (3), 15:28, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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/lib/firmware/rtl_nic# ls
rtl8105e-1.fw rtl8107e-1.fw rtl8125b-1.fw rtl8153a-3.fw rtl8153c-1.fw rtl8168d-1.fw rtl8168e-2.fw rtl8168f-2.fw rtl8168g-2.fw rtl8168h-2.fw rtl8411-2.fw
rtl8106e-1.fw rtl8107e-2.fw rtl8125b-2.fw rtl8153a-4.fw rtl8156a-2.fw rtl8168d-2.fw rtl8168e-3.fw rtl8168fp-3.fw rtl8168g-3.fw rtl8402-1.fw
rtl8106e-2.fw rtl8125a-3.fw rtl8153a-2.fw rtl8153b-2.fw rtl8156b-2.fw rtl8168e-1.fw rtl8168f-1.fw rtl8168g-1.fw rtl8168h-1.fw rtl8411-1.fw
/lib/firmware/rtlwifi# ls
rtl8188efw.bin rtl8192cufw_B.bin rtl8192eu_nic.bin rtl8723aufw_B_NoBT.bin rtl8723bs_wowlan.bin rtl8723fw.bin rtl8822befw.bin
rtl8188eufw.bin rtl8192cufw.bin rtl8192eu_wowlan.bin rtl8723befw_36.bin rtl8723bu_ap_wowlan.bin rtl8812aefw.bin
rtl8192cfw.bin rtl8192cufw_TMSC.bin rtl8192sefw.bin rtl8723befw.bin rtl8723bu_nic.bin rtl8812aefw_wowlan.bin
rtl8192cfwU_B.bin rtl8192defw.bin rtl8712u.bin rtl8723bs_ap_wowlan.bin rtl8723bu_wowlan.bin rtl8821aefw_29.bin
rtl8192cfwU.bin rtl8192eefw.bin rtl8723aufw_A.bin rtl8723bs_bt.bin rtl8723defw.bin rtl8821aefw.bin
rtl8192cufw_A.bin rtl8192eu_ap_wowlan.bin rtl8723aufw_B.bin rtl8723bs_nic.bin rtl8723fw_B.bin rtl8821aefw_wowlan.bin
/lib/firmware/RTL8192E# ls
boot.img data.img main.img
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|6.42, Аноним (3), 15:34, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В общем в 8139 (100 мегабит) и 8111 (гигабитный чип) фирмварь не грузится. dmesg тоже об этом говорит.
ЗЫ и да, это все по состоянию на ядро 5.13.8
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|2.15, Нанобот (ok), 11:44, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Из новости это понять в принципе невозможно, т.к. новость о другом. Могу лишь предположить, что не распространяется, т.к. openwrt не базируется на realtek sdk (хотя всегда есть шанс, что и то и другое использует один и тот же уязвимый компонент, например mini_upnpd)
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|3.18, Брат Анон (ok), 12:08, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Из новости это понять в принципе невозможно, т.к. новость о другом. Могу
> лишь предположить, что не распространяется, т.к. openwrt не базируется на realtek
> sdk (хотя всегда есть шанс, что и то и другое использует
> один и тот же уязвимый компонент, например mini_upnpd)
Воможно. Ключевые слова: SoC, урезанный Linux, практически все версии SDK и производители на базах этих SDK. Это всё лежит ниже уровня OpenWRT, если не поняли.
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|1.6, Аноним (7), 09:57, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Снова бедные роутеры Netis, и без того дырявые, страдают от уязвимостей из Realtek SDK.
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|1.19, Аноним (19), 12:10, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>включая различные модели беспроводных маршрутизаторов Asus, A-Link, Beeline, Belkin, Buffalo, D-Link, Edison, Huawei, LG, Logitec, MT-Link, Netgear, Realtek, Smartlink, UPVEL, ZTE и Zyxel.
Почему Huawei указан несколько раз?
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|2.24, Аноним (24), 13:01, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас в сетевой карте работают UPnP-демоны?
Ну круто. У нас даже в дорогих серверных картах под SFP+ такого нет.
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|4.30, Аноним (24), 13:46, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Позовите экзорциста, он обрызгает водой, и демоны с шумом и дымом улетят.
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|5.41, пох. (?), 15:29, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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х-й знает, каков тот экзорцист. У нас как-то просочился (через межэтажное перекрытие, и пару ведер воды с собой на стойки вылил) - так судя по дыму демоны прям там и расположились на постой.
И экзорциста, видать, сожрали, даже костей не осталось.
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|1.34, Разбойник (?), 14:30, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто следит за развитием Risc5?
Про десктоп даже не спрашиваю, но хотя бы роутер или мини сервер на нём можно будет развернуть в ближайшие годы?
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|2.37, Онаним (?), 15:00, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Адепт хруста?
Магия безопасности баззвордов, как она есть.
Магическая архитектура однозначно спасёт от логических ошибок, ага, два раза.
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