Доступен инструментарий для загрузки прошивок fwupd 2.0.0

Ричард Хьюз (Richard Hughes), создатель проекта PackageKit, активно участвующий в разработке GNOME, представил выпуск пакета fwupd 2.0.0, предлагающего фоновый процесс для организации обновления прошивок и утилиту fwupdmgr для управления прошивками, проверки появления новых версий и загрузки прошивок. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.1. Проект предоставляет OEM-производителям и разработчикам прошивок сервис для загрузки прошивок в специальный централизованный каталог LVFS (Linux Vendor Firmware Service), который можно использовать в дистрибутивах Linux при помощи инструментария fwupd. В настоящее время в каталоге предложены прошивки для более 1600 устройств от 160 производителей. Использование централизованного каталога избавляет производителей от необходимости формирования пакетов для дистрибутивов и позволяет передавать прошивки в архиве ".cab" с дополнительным метаданными, которые также применяются при публикации прошивок для Windows. В fwupd поддерживается как режим автоматического обновления прошивок, без необходимости совершения каких-то действий со стороны пользователя, так и выполнение операции после подтверждения или запроса пользователя. Fwupd и LVFS применяются в RHEL, Fedora, Ubuntu, SUSE, Debian и многих других дистрибутивах для автоматизированного обновления прошивок, а также поддерживаются в менеджерах приложений GNOME Software и KDE Discover. При этом fwupd не ограничен настольными системами и пригоден для обновления прошивок на смартфонах, планшетах, серверах и устройствах интернета-вещей. В новом выпуске: Фоновый процесс переведён с использования GObject-обвязки GUsb на прямое обращение к libusb и sysfs, что дало возможность вынести эмуляцию устройств в библиотеку libfwupdplugin и реализовать эмуляцию обновления прошивок на фиктивных устройствах hidraw и nvme по аналогии с эмуляцией с использованием фиктивных USB-устройств. Подобная возможность позволила реализовать дополнительные тесты, выявляющие проблемы с обновлением прошивок, возникающие после внесения в fwupd тех или иных изменений.

Из зависимостей исключена библиотека GUdev, предоставляющая GObject-обвязки над libudev. Вместо GUdev процессом fwupd теперь создаётся netlink-сокет для разбора событий udev, передаваемых через netlink. Изменение привело к значительному сокращению потребления памяти и снижению нагрузки на CPU при запуске и в процессе работы, а также упростило добавление поддержки ueventd, которая в будущем позволит реализовать в fwupd поддержку платформы Android.

Добавлены оптимизации для снижения потребления памяти в процессе потоковой передачи прошивок из архивов в устройства (вместо копирования прошивок в память теперь используется передача через файловый дескриптор).

Добавлена поддержка новых устройств: Кардридеры Algoltek с интерфейсом USB AMD Kria SoM Cable Matters USB Hub Устройства на базе Cinterion FDL (Firmware Download Modem) CY6611 EZ-USB HX3PD Dell K2 Dock Биометрические датчики Elan 0C9F Dock-станции HP Fleetwood и Hendrix Huddly L1, S1 и Crew Jabra PanaCast Lenovo Legion HID2 Lenovo ThinkSmart Bar Logitech Lemmy Logitech Sight Сенсорные экраны Logitech Конвертеры MediaTek Parade PS185 Qualcomm S5gen2 BLE Telink Dual Keyboard

Прекращена поддержка устаревших форматов верификации метаданных и прошивок.

Удалены утилиты командной строки, ранее объявленные устаревшими.

Добавлен API для загрузки отчётов в gnome-firmware.

В системе сборки добавлена поддержка платформы Darwin.

Добавлена поддержка вывода списка файлов из ESP в формате JSON (fwupdtool esp-list --json).

Добавлена возможность указания в настройках эмулируемых устройств.



