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Доступен инструментарий для загрузки прошивок fwupd 2.0.0

05.10.2024 17:50

Ричард Хьюз (Richard Hughes), создатель проекта PackageKit, активно участвующий в разработке GNOME, представил выпуск пакета fwupd 2.0.0, предлагающего фоновый процесс для организации обновления прошивок и утилиту fwupdmgr для управления прошивками, проверки появления новых версий и загрузки прошивок. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Проект предоставляет OEM-производителям и разработчикам прошивок сервис для загрузки прошивок в специальный централизованный каталог LVFS (Linux Vendor Firmware Service), который можно использовать в дистрибутивах Linux при помощи инструментария fwupd. В настоящее время в каталоге предложены прошивки для более 1600 устройств от 160 производителей. Использование централизованного каталога избавляет производителей от необходимости формирования пакетов для дистрибутивов и позволяет передавать прошивки в архиве ".cab" с дополнительным метаданными, которые также применяются при публикации прошивок для Windows.

В fwupd поддерживается как режим автоматического обновления прошивок, без необходимости совершения каких-то действий со стороны пользователя, так и выполнение операции после подтверждения или запроса пользователя. Fwupd и LVFS применяются в RHEL, Fedora, Ubuntu, SUSE, Debian и многих других дистрибутивах для автоматизированного обновления прошивок, а также поддерживаются в менеджерах приложений GNOME Software и KDE Discover. При этом fwupd не ограничен настольными системами и пригоден для обновления прошивок на смартфонах, планшетах, серверах и устройствах интернета-вещей.

В новом выпуске:

  • Фоновый процесс переведён с использования GObject-обвязки GUsb на прямое обращение к libusb и sysfs, что дало возможность вынести эмуляцию устройств в библиотеку libfwupdplugin и реализовать эмуляцию обновления прошивок на фиктивных устройствах hidraw и nvme по аналогии с эмуляцией с использованием фиктивных USB-устройств. Подобная возможность позволила реализовать дополнительные тесты, выявляющие проблемы с обновлением прошивок, возникающие после внесения в fwupd тех или иных изменений.
  • Из зависимостей исключена библиотека GUdev, предоставляющая GObject-обвязки над libudev. Вместо GUdev процессом fwupd теперь создаётся netlink-сокет для разбора событий udev, передаваемых через netlink. Изменение привело к значительному сокращению потребления памяти и снижению нагрузки на CPU при запуске и в процессе работы, а также упростило добавление поддержки ueventd, которая в будущем позволит реализовать в fwupd поддержку платформы Android.
  • Добавлены оптимизации для снижения потребления памяти в процессе потоковой передачи прошивок из архивов в устройства (вместо копирования прошивок в память теперь используется передача через файловый дескриптор).
  • Добавлена поддержка новых устройств:
    • Кардридеры Algoltek с интерфейсом USB
    • AMD Kria SoM
    • Cable Matters USB Hub
    • Устройства на базе Cinterion FDL (Firmware Download Modem)
    • CY6611 EZ-USB HX3PD
    • Dell K2 Dock
    • Биометрические датчики Elan 0C9F
    • Dock-станции HP Fleetwood и Hendrix
    • Huddly L1, S1 и Crew
    • Jabra PanaCast
    • Lenovo Legion HID2
    • Lenovo ThinkSmart Bar
    • Logitech Lemmy
    • Logitech Sight
    • Сенсорные экраны Logitech
    • Конвертеры MediaTek
    • Parade PS185
    • Qualcomm S5gen2 BLE
    • Telink Dual Keyboard
  • Прекращена поддержка устаревших форматов верификации метаданных и прошивок.
  • Удалены утилиты командной строки, ранее объявленные устаревшими.
  • Добавлен API для загрузки отчётов в gnome-firmware.
  • В системе сборки добавлена поддержка платформы Darwin.
  • Добавлена поддержка вывода списка файлов из ESP в формате JSON (fwupdtool esp-list --json).
  • Добавлена возможность указания в настройках эмулируемых устройств.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/hughsi...)
  2. OpenNews: Сервис доставки обновлений прошивок для Linux перешёл под крыло Linux Foundation
  3. OpenNews: Компания Lenovo подключилась к инициативе доставки обновлений прошивок для Linux
  4. OpenNews: Инициатива по созданию единой коллекции обновлений прошивок для Linux
  5. OpenNews: Для Linux представлена новая подсистема печати printerd
  6. OpenNews: Выпуск системы управления цветностью colord 1.0.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61988-fwupd
Ключевые слова: fwupd, firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:56, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иногда использую но ноутбуке, жаль не все железки обновляются
     
  • 1.2, Олег (??), 18:02, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Список железа пока катастрофически мал
    Прогресс очень скромный
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:37, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее он ограничен вендорами.
    HP, Dell, Lenovo - уже огромный пласт ноутбуков.
    Плюс еще и Wacom - тоже известный производитель планшетов.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 21:39, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня есть и HP, и Lenovo, и я ни разу не видел, чтобы эта шляпа какие-то обновления прошивок находила. Какая-то бессмысленная фигня.
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:09, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вопрос к вендорам, которые поставляют прошивки.
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:23, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лично я предпочту ручное обносление и только если реально надо. рошивки такое дело.. можно и окирпичить девайс
     

  • 1.3, Walker (??), 18:03, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ого, и сюда внедрили Rust! 😯🔍
    https://github.com/search?q=repo%3Afwupd%2Ffwupd++language%3ARu
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:46, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Восхитительно!
     
  • 2.8, Аноним (9), 19:32, 05/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всего-то Rust 1.4% ?
    Я бы не называл это громким словом "внедрили".
    А разговоров то было (с)

    Там питонятины в 2+ раза больше Python 4.2%

     

  • 1.4, Аноним (4), 18:07, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Инструментарий для обновления зондов.
     
  • 1.5, Аноним (5), 18:07, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "в архиве ".cab" с дополнительным метаданными,"

    У меня в браузере буква И пропала в конце прилагательного.

     
  • 1.6, Аноним (5), 18:12, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть опасность, что со временем, когда публика привыкнет и база будет много больше...
     
  • 1.11, Аноним (11), 20:34, 05/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну вот ковырялся ползователь с документами, а тут свет отключили. На самом интересном для fwupd месте.

    Надо переименовать в brickyourdeviced.

     
  • 1.12, Аноним (-), 21:17, 05/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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