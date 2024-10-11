Уязвимости в прошивках и драйверах для чипов Qualcomm

Компания Qualcomm раскрыла сведения о 20 уязвимостях в прошивках и драйверах для своих чипов, большинство из которых используются в устройствах на базе платформы Android. Одной проблеме присвоен критический уровень опасности, 12 - высокий и 7 - средний. Отдельно выделена уязвимость CVE-2024-43047, которая по данным группы анализа угроз из компании Google уже применяется для совершения атак (0-day) спецслужбами и поставщиками программ, шпионящих за пользователями.

Уязвимость присутствует в открытом драйвере FastRPC для DSP-чипов Qualcomm, применяемом для организации выполнения операций на стороне DSP. Проблема вызвана обращением к памяти после её освобождения и позволяет локальному атакующему инициировать повреждение памяти и выполнение кода на уровне привилегированного системного сервиса, взаимодействующего с DSP. Исправление доступно в виде патча, который ещё не интегрирован в прошивки производителей устройств, использующих DSP от Qualcomm (например, уязвимый драйвер применяется во многих Android-смартфонах). Проблема затрагивает более 60 моделей чипов, среди которых серии FastConnect и Snapdragon.

Что касается критической уязвимости CVE-2024-33066, то она выявлена группой Claroty Research и доведена до производителя в рамках инициативы Trend Micro Zero Day. Уязвимость может быть эксплуатирована удалённо через беспроводную сеть. Проблема вызвана некорректной проверкой входных параметров во WLAN Resource Manager, что может привести к перенаправлению файла с логом в любой файл в системе. Проблема затрагивает системы с чипами различных серий Immersive Home, IPQxxxx, QCAxxxx, QCFxxxx, QCNxxxx, SDXxx и Snapdragon X65 5G Modem-RF.

Также выделяются 11 опасных уязвимостей, приводящих к повреждению памяти в проприетарных компонентах, закрытом драйвере камеры и открытых компонентах для беспроводной сети, GPU и DSP Qualcomm.



