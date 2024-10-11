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Уязвимости в прошивках и драйверах для чипов Qualcomm

11.10.2024 12:34

Компания Qualcomm раскрыла сведения о 20 уязвимостях в прошивках и драйверах для своих чипов, большинство из которых используются в устройствах на базе платформы Android. Одной проблеме присвоен критический уровень опасности, 12 - высокий и 7 - средний. Отдельно выделена уязвимость CVE-2024-43047, которая по данным группы анализа угроз из компании Google уже применяется для совершения атак (0-day) спецслужбами и поставщиками программ, шпионящих за пользователями.

Уязвимость присутствует в открытом драйвере FastRPC для DSP-чипов Qualcomm, применяемом для организации выполнения операций на стороне DSP. Проблема вызвана обращением к памяти после её освобождения и позволяет локальному атакующему инициировать повреждение памяти и выполнение кода на уровне привилегированного системного сервиса, взаимодействующего с DSP. Исправление доступно в виде патча, который ещё не интегрирован в прошивки производителей устройств, использующих DSP от Qualcomm (например, уязвимый драйвер применяется во многих Android-смартфонах). Проблема затрагивает более 60 моделей чипов, среди которых серии FastConnect и Snapdragon.

Что касается критической уязвимости CVE-2024-33066, то она выявлена группой Claroty Research и доведена до производителя в рамках инициативы Trend Micro Zero Day. Уязвимость может быть эксплуатирована удалённо через беспроводную сеть. Проблема вызвана некорректной проверкой входных параметров во WLAN Resource Manager, что может привести к перенаправлению файла с логом в любой файл в системе. Проблема затрагивает системы с чипами различных серий Immersive Home, IPQxxxx, QCAxxxx, QCFxxxx, QCNxxxx, SDXxx и Snapdragon X65 5G Modem-RF.

Также выделяются 11 опасных уязвимостей, приводящих к повреждению памяти в проприетарных компонентах, закрытом драйвере камеры и открытых компонентах для беспроводной сети, GPU и DSP Qualcomm.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Уязвимости в драйвере к GPU ARM, уже применяемые для совершения атак
  3. OpenNews: Уязвимость в чипах Qualcomm и MediaTek, позволяющая перехватить часть трафика WPA2
  4. OpenNews: Уязвимость в ALAC-декодировщиках MediaTek и Qualcomm, затрагивающая большинство Android-устройств
  5. OpenNews: Уязвимость LeftoverLocals в GPU AMD, Apple, Qualcomm и Imagination
  6. OpenNews: Уязвимость в чипах Qualcomm, позволяющая атаковать Android-устройство через Wi-Fi
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62031-qualcomm
Ключевые слова: qualcomm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 13:29, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Кто ещё считает современные процессоры нешеретом?
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 14:01, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Современные?
    Ошибки в процах были всегда.
    Думаю мало кто помнит знаменитый Pentium FDIV и зафакапленным модулем расчета операций с плавающей запятой.
    Или F00F C7C8 который просто вешал комп.

    Из последних на слуху спектр и мелтдаун.

    Но тут конечно особенность в том, что во всем виноват кривой код, а не железо.

     
     
  • 3.24, pic (?), 15:28, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, Intel уже отказалось от SMT* в настолках, так что СПектры уменьшат своё влияние.  

    * в пользу мелких ядер, которые будут автоматически кооперироваться в большие и сверхбольшие ядра с длинным конвейером, поэтому вкатили Intel Thread Director (кто ещё не понял). Не знаю, получилось ли у Келлера, посмотрим.

     
     
  • 4.25, pic (?), 15:30, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это будет в новых процах, после 200-ой серии.
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 16:09, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    200-ми не станут? ;)
     
     
  • 6.32, pic (?), 16:27, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Интел купят - да ;)
     
  • 2.22, pic (?), 15:24, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дуршлаг это делать прошивки прибитые гвоздями, а не вкатить критичное на обновляемую систему, хотя бы с ротацией корня.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 16:07, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а не вкатить критичное на обновляемую систему

    еще "дуршлачнее" будет, "прибитость гвоздями" заставляет хоть как-то тщательности тестирования, а вот "обновляемость" - будет порождать "безалаберность" тщательности тестирования.

     
  • 3.35, Аноним (-), 16:36, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дуршлаг это делать прошивки прибитые гвоздями, а не вкатить критичное на обновляемую систему, хотя бы с ротацией корня.

    Теорема г-на Эскобара гласит нам, что первое - не самое хорошее деяние, что второе.
    Но дырявая прошивка имхо все же хуже чем прибитая гвоздями, но тестированная.
    Т.к куча девайсов просто не обновится.


     

  • 1.2, Аноним (1), 13:32, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А теперь ещё вспоминаем что Самсунгу было запрещено продавать смарты гелекси с собственным процессором в США и для этого рынка они принудительно ставили снепдрегоны в галактики. Теперь все встаёт на свои места и становится самоочевидно без всяких теорий заговоров.  
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:58, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто им ничего не запрещал. Но продавать свои телефоны с процессорами, а точнее SoC, радио часть которых не умеет в CDMA, всё ещё распространённый в США в то время, было бы как-то глупо. А нужные патенты на CDMA у Qualcomm.
     
  • 2.34, Аноним (31), 16:36, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора бы уже патентам на CDMA протухнуть. Сети CDMA, ведь, существовали ещё во второй половине 1990-х.
     

  • 1.3, YetAnotherOnanym (ok), 13:33, 11/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +4 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.8, Аноним (-), 13:49, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    патч довольно забавный, есть строки которые вызывают дежавю)
    - struct fastrpc_mmap *map = ctx->maps[i];
    + struct fastrpc_mmap *mmap = NULL;
    жаль пока нет патчей для zero day еще нет опубликованных

    >  уже применяется для совершения атак (0-day) сецслужбами и поставщиками программ, шпионящих за пользователями.

    зато драйвер работает быстро))

    ps жду рассуждений от местных "ну ничего страшного дело то житейское"

     
     
  • 2.14, Местный с житейским делом (?), 14:23, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ps жду рассуждений от местных "ну ничего страшного дело то житейское"

    И что сказать то хотел?

    > -        struct fastrpc_mmap *map = ctx->maps[i];
    > +        struct fastrpc_mmap *mmap = NULL;

    Тут раст что, сказал бы: "Не инициализируй указатель  i-ым элементов из массива, инициализируй NULL'ом. " ?

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:50, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая, что речь идет о use after free - то да, компилятор Rust это бы забраковал сразу. Переменной ctx после дропа не существавало бы уже.
     
     
  • 4.20, Аноним (1), 15:08, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конь-пилятор питона тоже. Переходим на питон.
     
  • 4.21, Местный с житейским делом (?), 15:21, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну-ка, покажи как это было бы на расте в драйвере для DSP-чипа. Ничего не понятно из твоего объяснения. Talk is cheap, show me the code.
     
     
  • 5.27, Аноним (-), 15:39, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    CMSIS-DSP подойдет?
    Если да то можешь почитать
    git.codelinaro.org/clo/la/platform/vendor/qcom/opensource/dsp-kernel/-/commit/0e27b6c7d2bd8d0453e4465ac2ca49a8f8c440e2

    > Talk is cheap, show me the code.

    Угу, на код мы уже посмотрели, вот теперь можно и поговорить.

     
     
  • 6.37, Совершенно другой аноним (?), 16:45, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > git.codelinaro.org/clo/la/platform/vendor/qcom/opensource/dsp-kernel/-/commit/0e27b6c7d2bd8d0453e4465ac2ca49a8f8c440e2

    Прошу прощения, но Вы привели ссылку на патч из новости... Поиск в гугле по словам CMSIS-DSP привёл только к https://github.com/ARM-software/CMSIS-DSP, но там тоже вроде как всё на C/С++

     
     
  • 7.40, Аноним (-), 17:43, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Прошу прощения, но Вы привели ссылку на патч из новости...

    Да, затупил и запутался в трех ссылках, сорян.

    Вот та которую хотел отправить
    interrupt.memfault.com/blog/rust-for-digital-signal-processing

    > Поиск в гугле по словам CMSIS-DSP привёл только к https://github.com/ARM-software/CMSIS-DSP,
    > но там тоже вроде как всё на C/С++

    Ну, если есть что-то на C/С++, то разве это не повод переписать на раст)?

    ps про раст это "Местный с житейским делом" начал рассказывать. Наверное сагрился на комменты анонов выше.
    Мне бы подошли современные плюсы, главное чтобы без глупых ошибок, которые мой телефон становится шеретом.


     
     
  • 8.44, _ (??), 18:17, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты там не запутался, ты там обо ся Или показывай ржавый дравер или иди зам... текст свёрнут, показать
     
  • 4.33, Совершенно другой аноним (?), 16:36, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по коду переменную ctx никто и не думал освобождать, проблема была с ctx->maps[i], который мог быть освобождён в другом коде.
     
  • 4.36, Совершенно другой аноним (?), 16:38, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее некоторые из элементов массива ctx->maps[i].
     
  • 4.39, Аноним (39), 17:33, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если время use и время free являются вычисляемыми? Что, раст все варианты исполнения программы обсчитает?
     
  • 3.23, Аноним (-), 15:28, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > И что сказать то хотел?

    Передать привет местным) Правилами не запрещено.

    > Тут раст

    Замечу что раст ты упомянул первым)
    А чего не с++? Там по коду народ начинает считает ref'ы. Ручками!
    Может использование каких-то плюсовых фич помогло бы?

    Ну и я уже не упоминаю, что есть такой замечательный языка Ада, с подмножеством Спарк.
    На котором пишут всякие программы и прошивки для случаев, когда нужна надежность.
    Но для массовых процов для б̶ы̶д̶ плебса, которых продали миллиарды штук, безопасность явно не на первом месте.

     
  • 2.45, Аноним (-), 18:33, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ps жду рассуждений от местных "ну ничего страшного дело то житейское"

    "Ничего страшного"? То что C'шники, как не пытаются, не могут избавить свой код от тупейших багов, которые легко устраняются растом -- это превосходно. Это именно то, о чём говорит rust: инварианты кода должны проверяться алгоритмически, нейросетки (цифровые или биологические) для этого не годятся совершенно. И сишники-няшки постоянно об этом напоминают всему миру, чтобы мир не забывал постепенно переходить на раст.

     

  • 1.16, Аноним (16), 14:36, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объявлен период обвала цен на акции производителей процессоров. Intel уже можно выкупать, Qualcomm следующий.
     
     
  • 2.18, name (??), 14:56, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет хреново жить в мире победившего медиатека.
     
     
  • 3.19, Аноним (1), 15:07, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже китайцы те же Ксяоми для внутреннего рынка используют Медиатек, а глобальные версии той же модели выходят на снапдрегоне. Это жж неспроста.
     

  • 1.28, Аноним (28), 15:46, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главная беда что 99% пользовательских андроидов обновлены не будут. Ибо срок поддержки окончен. И вот это как-раз наиболее паршиво. как и то что нормальных дистрибутивов андроида просто нет. А те что етсь "ваше устройство скорей всего не поддерживается" ибо зоопарк девайсов и билдов. Это вам не линукс дистры с патчами приходящими до публикования уязвимости и в максимально короткий срок.
     
     
  • 2.29, Аноним (-), 15:51, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Главная беда что 99% пользовательских андроидов обновлены не будут.

    Угу, с другой стороны, когда покупали - знали же, что обновы будут на 2-3 года?
    Из длительной поддержки только топы гнусманов и пиксели.

    > как и то что нормальных дистрибутивов андроида просто нет

    Конечно нет, потому что никто их не делал.

    > Это вам не линукс дистры с патчами приходящими до публикования уязвимости и в максимально короткий срок.

    Хахаха, ты что не сталкивался с тем что уязвимость уже опубликована, а мейнтернеры еще ваньку валяют?
    А это, наверное, каждая третья новость про уязвимость в ведре.

     
  • 2.38, Аноним (38), 17:27, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С андроидом проблем нет.
    Есть БОЛЬШАЯ проблема с отсутствием драйверов для GNU/Linux в мобильных телефонах: https://wiki.postmarketos.org/wiki/All_devices
    Если есть ВСЕ драйвера для модели, то можно ставить на мобилу хоть Gentoo, хоть LFS без особых проблем!
    На поиграться рекомендую выбрать поддерживаемую модель и купить БУ подешовке. CPU - 8 ядер, RAM - 8Gb, Storage - 128Gb: вполне годно для неспешной найтивной сборки и удобной работы.
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 17:46, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если есть ВСЕ драйвера для модели, то можно ставить на мобилу хоть Gentoo, хоть LFS без особых проблем!

    А драйвера под маргинес кто писать должен? Ну не производитель же.
    Ему норм и с закрытыми дровами, а заставить открыть коммуняки его пока не могут.

    postmarketos это просто тонна типа поддерживаемых устройств, у которых то тач не работает, то gsm модуль, в общем не очень нужные вещи))


     
  • 3.42, Аноним (42), 18:03, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да в postmarketos 2,5 калеки по количеству нормально поддерживаемых устроиств к сожалению.
     
     
  • 4.43, Аноним (42), 18:04, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В остальных не работают довольно существенные вещи.
     

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