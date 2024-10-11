Уязвимости в прошивках и драйверах для чипов Qualcomm

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|2.11, Аноним (-), 14:01, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Современные?
Ошибки в процах были всегда.
Думаю мало кто помнит знаменитый Pentium FDIV и зафакапленным модулем расчета операций с плавающей запятой.
Или F00F C7C8 который просто вешал комп.
Из последних на слуху спектр и мелтдаун.
Но тут конечно особенность в том, что во всем виноват кривой код, а не железо.
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|3.24, pic (?), 15:28, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, Intel уже отказалось от SMT* в настолках, так что СПектры уменьшат своё влияние.
* в пользу мелких ядер, которые будут автоматически кооперироваться в большие и сверхбольшие ядра с длинным конвейером, поэтому вкатили Intel Thread Director (кто ещё не понял). Не знаю, получилось ли у Келлера, посмотрим.
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|2.22, pic (?), 15:24, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дуршлаг это делать прошивки прибитые гвоздями, а не вкатить критичное на обновляемую систему, хотя бы с ротацией корня.
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|3.30, Аноним (30), 16:07, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а не вкатить критичное на обновляемую систему
еще "дуршлачнее" будет, "прибитость гвоздями" заставляет хоть как-то тщательности тестирования, а вот "обновляемость" - будет порождать "безалаберность" тщательности тестирования.
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|3.35, Аноним (-), 16:36, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дуршлаг это делать прошивки прибитые гвоздями, а не вкатить критичное на обновляемую систему, хотя бы с ротацией корня.
Теорема г-на Эскобара гласит нам, что первое - не самое хорошее деяние, что второе.
Но дырявая прошивка имхо все же хуже чем прибитая гвоздями, но тестированная.
Т.к куча девайсов просто не обновится.
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|1.2, Аноним (1), 13:32, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А теперь ещё вспоминаем что Самсунгу было запрещено продавать смарты гелекси с собственным процессором в США и для этого рынка они принудительно ставили снепдрегоны в галактики. Теперь все встаёт на свои места и становится самоочевидно без всяких теорий заговоров.
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|2.10, Аноним (10), 13:58, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто им ничего не запрещал. Но продавать свои телефоны с процессорами, а точнее SoC, радио часть которых не умеет в CDMA, всё ещё распространённый в США в то время, было бы как-то глупо. А нужные патенты на CDMA у Qualcomm.
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|2.34, Аноним (31), 16:36, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пора бы уже патентам на CDMA протухнуть. Сети CDMA, ведь, существовали ещё во второй половине 1990-х.
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|1.8, Аноним (-), 13:49, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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патч довольно забавный, есть строки которые вызывают дежавю)
- struct fastrpc_mmap *map = ctx->maps[i];
+ struct fastrpc_mmap *mmap = NULL;
жаль пока нет патчей для zero day еще нет опубликованных
> уже применяется для совершения атак (0-day) сецслужбами и поставщиками программ, шпионящих за пользователями.
зато драйвер работает быстро))
ps жду рассуждений от местных "ну ничего страшного дело то житейское"
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|2.14, Местный с житейским делом (?), 14:23, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ps жду рассуждений от местных "ну ничего страшного дело то житейское"
И что сказать то хотел?
> - struct fastrpc_mmap *map = ctx->maps[i];
> + struct fastrpc_mmap *mmap = NULL;
Тут раст что, сказал бы: "Не инициализируй указатель i-ым элементов из массива, инициализируй NULL'ом. " ?
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|3.17, Аноним (17), 14:50, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учитывая, что речь идет о use after free - то да, компилятор Rust это бы забраковал сразу. Переменной ctx после дропа не существавало бы уже.
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|5.27, Аноним (-), 15:39, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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CMSIS-DSP подойдет?
Если да то можешь почитать
git.codelinaro.org/clo/la/platform/vendor/qcom/opensource/dsp-kernel/-/commit/0e27b6c7d2bd8d0453e4465ac2ca49a8f8c440e2
> Talk is cheap, show me the code.
Угу, на код мы уже посмотрели, вот теперь можно и поговорить.
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|7.40, Аноним (-), 17:43, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Прошу прощения, но Вы привели ссылку на патч из новости...
Да, затупил и запутался в трех ссылках, сорян.
Вот та которую хотел отправить
interrupt.memfault.com/blog/rust-for-digital-signal-processing
> Поиск в гугле по словам CMSIS-DSP привёл только к https://github.com/ARM-software/CMSIS-DSP,
> но там тоже вроде как всё на C/С++
Ну, если есть что-то на C/С++, то разве это не повод переписать на раст)?
ps про раст это "Местный с житейским делом" начал рассказывать. Наверное сагрился на комменты анонов выше.
Мне бы подошли современные плюсы, главное чтобы без глупых ошибок, которые мой телефон становится шеретом.
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|8.44, _ (??), 18:17, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ты там не запутался, ты там обо ся Или показывай ржавый дравер или иди зам... текст свёрнут, показать
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|4.39, Аноним (39), 17:33, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если время use и время free являются вычисляемыми? Что, раст все варианты исполнения программы обсчитает?
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|3.23, Аноним (-), 15:28, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> И что сказать то хотел?
Передать привет местным) Правилами не запрещено.
> Тут раст
Замечу что раст ты упомянул первым)
А чего не с++? Там по коду народ начинает считает ref'ы. Ручками!
Может использование каких-то плюсовых фич помогло бы?
Ну и я уже не упоминаю, что есть такой замечательный языка Ада, с подмножеством Спарк.
На котором пишут всякие программы и прошивки для случаев, когда нужна надежность.
Но для массовых процов для б̶ы̶д̶ плебса, которых продали миллиарды штук, безопасность явно не на первом месте.
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|2.45, Аноним (-), 18:33, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ps жду рассуждений от местных "ну ничего страшного дело то житейское"
"Ничего страшного"? То что C'шники, как не пытаются, не могут избавить свой код от тупейших багов, которые легко устраняются растом -- это превосходно. Это именно то, о чём говорит rust: инварианты кода должны проверяться алгоритмически, нейросетки (цифровые или биологические) для этого не годятся совершенно. И сишники-няшки постоянно об этом напоминают всему миру, чтобы мир не забывал постепенно переходить на раст.
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|1.16, Аноним (16), 14:36, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Объявлен период обвала цен на акции производителей процессоров. Intel уже можно выкупать, Qualcomm следующий.
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|3.19, Аноним (1), 15:07, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже китайцы те же Ксяоми для внутреннего рынка используют Медиатек, а глобальные версии той же модели выходят на снапдрегоне. Это жж неспроста.
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|1.28, Аноним (28), 15:46, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Главная беда что 99% пользовательских андроидов обновлены не будут. Ибо срок поддержки окончен. И вот это как-раз наиболее паршиво. как и то что нормальных дистрибутивов андроида просто нет. А те что етсь "ваше устройство скорей всего не поддерживается" ибо зоопарк девайсов и билдов. Это вам не линукс дистры с патчами приходящими до публикования уязвимости и в максимально короткий срок.
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|2.29, Аноним (-), 15:51, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Главная беда что 99% пользовательских андроидов обновлены не будут.
Угу, с другой стороны, когда покупали - знали же, что обновы будут на 2-3 года?
Из длительной поддержки только топы гнусманов и пиксели.
> как и то что нормальных дистрибутивов андроида просто нет
Конечно нет, потому что никто их не делал.
> Это вам не линукс дистры с патчами приходящими до публикования уязвимости и в максимально короткий срок.
Хахаха, ты что не сталкивался с тем что уязвимость уже опубликована, а мейнтернеры еще ваньку валяют?
А это, наверное, каждая третья новость про уязвимость в ведре.
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|2.38, Аноним (38), 17:27, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С андроидом проблем нет.
Есть БОЛЬШАЯ проблема с отсутствием драйверов для GNU/Linux в мобильных телефонах: https://wiki.postmarketos.org/wiki/All_devices
Если есть ВСЕ драйвера для модели, то можно ставить на мобилу хоть Gentoo, хоть LFS без особых проблем!
На поиграться рекомендую выбрать поддерживаемую модель и купить БУ подешовке. CPU - 8 ядер, RAM - 8Gb, Storage - 128Gb: вполне годно для неспешной найтивной сборки и удобной работы.
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|3.41, Аноним (-), 17:46, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если есть ВСЕ драйвера для модели, то можно ставить на мобилу хоть Gentoo, хоть LFS без особых проблем!
А драйвера под маргинес кто писать должен? Ну не производитель же.
Ему норм и с закрытыми дровами, а заставить открыть коммуняки его пока не могут.
postmarketos это просто тонна типа поддерживаемых устройств, у которых то тач не работает, то gsm модуль, в общем не очень нужные вещи))
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|3.42, Аноним (42), 18:03, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да в postmarketos 2,5 калеки по количеству нормально поддерживаемых устроиств к сожалению.
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