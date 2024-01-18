Уязвимость LeftoverLocals в GPU AMD, Apple, Qualcomm и Imagination

|
|1.2, Аноним (2), 13:34, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто-то сидел и сутками писал эксплойт. Надеюсь, хоть 5 копеек получил.
|
|
|
|2.19, Аноним (19), 16:12, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наверное, если увести пароль от криптокошелька, то можно и 5 BTC получить.
|
|
|
|3.34, Lost Inside (ok), 16:34, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> из локальной памяти GPU
> увести пароль от криптокошелька
Я всегда говорил: пароли от криптокошельков нужно держать в BIOS, а не в этих ваших дырявых GDDR5.
|
|1.4, Аноньимъ (ok), 13:37, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
> Уязвимость
> отсутствием очистки локальной памяти после выполнения процессов на GPU
Вот это конечно особенность работы с памятью вновь открытая в 2024 году... Никто и не знал что такое может быть, а тут Исследователи Безопасности глаза миру открыли.
> В открытых OpenCL-драйверах Mesa для GPU AMD производится очистка памяти после каждого запуска вычислительного ядра, но подобный метод оценивается как не эффективный, так как очистка производится через запуск на GPU другого обработчика и вредоносный обработчик может вклиниться перед ним.
А может, блин, программе, которая чувствительные данные выгружает на зашаренный с не доверенными приложениями GPU, стоит самой после себя очистить буфера то?
|
|
|
|2.5, anonymous (??), 13:46, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Так это сейчас модно, любую недоработку объявлять уязвимостью и устраивать ор выше гор.
|
|
|
|3.6, Аноньимъ (ok), 14:02, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Так это сейчас модно, любую недоработку объявлять уязвимостью и устраивать ор выше
> гор.
Дело в том, что это и не недороботка даже.
Это тупо особенность работы, не GPU это дело за шейдерами память занулять.
|
|
|
|4.8, Аноним (8), 14:38, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А чье дело? А если программа упала, и не способна ничего защищать - воруй данные, кому не лень? Нормально так.
В процессорах MMU + управление со стороны ядра организует защиту, в GPU так же должно быть, если не наплевать на безопасность. MMU там уже есть (правда не скажу, насколько похож на процессорный в плане использования), значит со стороны ядра (=те драйверов, и той части которая в ядре, а не в юзерспейсной части Mesa) должна обеспечиваться невозомжность такого чтения.
Нельзя забивать на безопасность, не сегодня-завтра начнут из обычных неграфических программ вычисления выгружать на GPU (я не про майнинг и про хорошо параллелящиеся куски в обычных программах), и что тогда? Всякие https://heterodb.github.io/pg-strom/ уже не первый год продвигаются.
|
|
|
|5.40, Ivan_83 (ok), 17:02, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там модель другая, в GPU.
Это CPU привык что есть процессы, ОС и вирьуалки и всё надо разделять.
А GPU это про вывод изображения на экран.
Там конечно можно всякого добавить, для изоляции и пр, но кончится это просадкой производительности весьма заметной.
Я вот вижу что GPU (5600хт) память не зануляет даже при аппаратном ресете, это же явно сделали чтобы не тратить время на бесполезную запись нулей. Вместо этого они сделали так что весь этот мусор в памяти мы никогда не видим (кроме случаев глюка месы и пр).
В ОС память тоже зануляется не сразу, там это утащили в IDLE и стараются делать в свободное время.
|
|
|
|6.47, Аноним (47), 18:03, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще-то данные извлекаемые из памяти до загрузки это способ атаки из биос и с уефи вроде как такое уже было.
То что жпу не зануляет это в принципе не отличается от центрального процессора, но ты можешь написать программу для разряда дросселей моментального при загрузке чтобы не париться насчет нулей.
Это не только жпу проблема, а особенность памяти которую уже могли научиться обесточивать чтобы банки просто так не мололи.
В принципе в ддр5 могли завезти внутреннюю логику в драйвер, но видимо он может сглючить.
|
|3.13, Аноним (13), 15:21, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Так это сейчас модно, любую недоработку объявлять уязвимостью
Причин много. Начиная откровенной деградацией специалистов и заканчивая на банальной экономии.
|
|
|
|4.16, Аноним (3), 15:46, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А чо сразу специалисты. Менеджер сказал сделать быстрее специалист сделал. У менеджера в кипиай ни про какую безопасность ничего не написано.
|
|
|
|5.17, Аноним (17), 16:10, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Со стороны менеджмента запрос на дешевых специалистов, а спрос порождает предложение. Качество в масс сегменте сегодня мало где нужно, а вот скорость и дешевизна - ещё как надо.
|
|
|
|6.18, Аноним (17), 16:11, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
П.с. есть и совсем конспирологические теории, например, уязвимости и дыры приветствуются, чтобы не остаться без работы. Сам работал в одной компании, так нам тимлид прямо говорил, чтобы не спешили и делали всё тяп-ляп, чтобы клиент дольше и больше платил.
|
|6.20, Аноним (3), 16:12, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что мешает дешевому специалисту почистить память если менеджер поставил задачу о безопасности. Тут в подробностях у вас явный винегрет.
|
|4.23, Аноним (23), 16:14, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а если программа дропнется аварийно? значит ядро выходит должно, т.к. реализация в программе не гарантирует - вот и не заморачиваются.
|
|
|
|3.37, Аноним (37), 16:49, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В статье есть ссылки, по которым ты можешь пройти и написать тем, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поднял ор. Аноним просто комментирует этот ор.
P.S. Отпишись по итогу, получилось ли убедить паникёров исправить проблему, или они послали тебя обратно на опеннет заниматься тем единственным, что ты умеешь.
|
|1.10, Анонин (?), 14:53, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Опять срезание углов ради 5% производительности отстрелило ногу в будущем. Вот никогда такого не было и опять!
|
|1.11, Аноним (11), 15:13, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Опять срезание углов ради 5% производительности отстрелило ногу в будущем. Вот никогда такого не было и опять!
это nvidia срезает, как видим, она не подвержена, где-то в логике просчёт
|
|1.12, Аноним (13), 15:20, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А тут ещё удивляются, почему в критических системах и на производствах до сих пор используют PDP-11 или DEC VAX.
|
|
|
|2.15, похнапоха. (?), 15:30, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В DEC сидели умные люди, делавшие качественные продукты, но погоня за удешивлением ПК и серверов убила качество, зато теперь имеем ДЕСЯТКИ моделей ЦПУ, к примеру - Intel, имеем обновление модельных рядов чуть ли не каждый год, но при этом все это дырявое, особых техологических прорывов не происходит.
|
|
|
|3.22, Аноним (17), 16:14, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Качество продукту не нужно, если продукт одноразовый. В нынешнем мире всё одноразовое: начиная от смартфонов, заканчивая женщинами.
|
|
|
|4.43, Аноним (-), 17:33, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мужики тоже одноразовые пошли, только поехал заработать 300к, обещал привезти стиралку и компакт, так взял сразу и помер!
Хорошо, что хоть белу машину выдадут, хоть какая-то польза будет.
|
|2.28, Аноним (19), 16:20, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А PDP-11 разве многозадачный? (ДВК-2 точно однозадачный был.) Тогда ему от процессов других пользователей просто нечему угрожать. А на VAX просто такое ещё никто не пробовал проверить.
|
|1.14, Аноним (14), 15:29, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Давно известная вещь. Я в середине прошлого года подумал, что GPU память наверное не чистит. Погуглил. Нашёл дампер памяти на OpenCL, написанный вообще в лохматых годах (и исследование на эту тему). Скомпилировал, запустил. Действительно - не инициализирует и не чистит.
|
|1.35, Аноним (35), 16:36, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Так может зря они итаниум захоронили? Какой смысл ускоряться, если это делается за счёт появления новых дыр?
|
|1.36, Аноним (37), 16:45, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Только мне современные уязвимости всё больше напоминают историю про хакера в столовой?
|
|1.39, Ivan_83 (ok), 16:56, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Тоже мне новость.
У меня недавно с mesa был косяк, так после аппаратного reset у меня вместо логон скрина показывало куски с десктопа с открытыми приложениями, которые были до ресета.
Вот я ругался то что никакой очистки нет даже на этапе инициализации драйвера во время загрузки, не то что там между процессами какая то изоляция.
И да, опять там исследователи ломали локалхост.
В начале запускают всякий мусор а потом жалуются что этот мусор может их данные упереть.
|
|1.41, Tron is Whistling (?), 17:07, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А в чём уязвимость-то?
Пинайте питоноскриптеров этих самых аппликух, чтобы не только пробелы шлёпали, но и таки память от сенситивных данных почистить не забывали.
|
|1.42, Аноним (42), 17:30, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Еще пожалуйста парочку новостей про уязвимости, а то маловато как-то.
|
|1.45, Chel (?), 17:57, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну всё, достали! Выкидаваю видеоадаптер, пусть мне голосом рассказывают, что должно быть на экране. Через пищалку.
|