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Уязвимость LeftoverLocals в GPU AMD, Apple, Qualcomm и Imagination

18.01.2024 13:02

В графических процессорах компаний AMD, Apple, Qualcomm и Imagination выявлена уязвимость (CVE-2023-4969), получившая кодовое имя LeftoverLocals и позволяющая извлечь данные из локальной памяти GPU, оставшиеся после выполнения другого процесса и возможно содержащие конфиденциальную информацию. С практической стороны уязвимость может представлять опасность на многопользовательских системах, в которых обработчики разных пользователей запускаются на одном GPU, а также может применяться во вредоносном ПО для отслеживания активности выполняемых на GPU процессов. Например, в ходе атаки можно определить данные, обрабатываемые выполняемыми на GPU процессами (GPU kernel).

Уязвимость вызвана недостаточной изоляцией локальной памяти GPU и отсутствием очистки локальной памяти после выполнения процессов на GPU, в результате чего процесс атакующего может определить данные, оставшиеся в локальной памяти после выполнения другого процесса, или прочитать данные из процесса, выполняемого в текущий момент. Локальная память в GPU представляет собой отдельную более быструю область памяти, привязанную к вычислительному блоку (compute unit) и выступающую аналогом процессорного кэша. Локальная память может использоваться вместо глобальной памяти для сохранения промежуточных вычислений. Размер локальной памяти варьируется от десятков килобайт до нескольких мегабайт для каждого вычислительного блока.

Атака сводится к запуску на GPU обработчика (kernel), периодически копирующего содержимое доступной локальной памяти GPU в глобальную память (VRAM). Так как локальная память не очищается при переключении между запускаемыми на GPU обработчиками и совместно используется разными процессами в рамках одного вычислительного блока GPU, в ней можно найти остаточные данные из других процессов. Для разных GPU подготовлены прототипы эксплоитов для совершения атаки, используя API OpenCL, Vulkan и Metal для обращения к GPU. Проведение атаки из браузера через WebGPU затруднено, так как в данном API в процессы GPU добавляются динамические проверки границ массивов, действующие при обращении к локальной памяти.

В качестве примера продемонстрирована атака, позволяющая определять данные, выводимые другим пользователям в процессе диалогового сеанса с большой языковой моделью машинного обучения на базе фреймворка llama.cpp. Дополнительно показано как использовать уязвимость для создания скрытого канала связи между разными процессами. При проведении эксперимента на GPU AMD Radeon RX 7900 XT при каждом вызове обработчика удавалось извлечь около 5.5 МБ данных, а суммарный размер данных, определённых при обработке одного запроса к модели 7B llama.cpp составил 181 МБ, чего оказалось достаточно для воссоздания с высокой точностью ответа обработчика большой языковой модели.

Уязвимость проявляется в GPU Apple, AMD, Qualcomm и Imagination. В продуктах Apple проблема устранена в iPhone 15, iPad Air 3rd G (A12) и в системах на базе процессоров A17 и M3. Некоторые устройства, такие как Apple MacBook Air (M2), остаются уязвимы. В GPU AMD уязвимость планируют устранить в мартовском обновлении драйверов. В GPU Qualcomm уязвимость устранена для GPU Adreno a630 в обновлении прошивки 2.07 (для остальных GPU исправления в процессе подготовки).

В GPU Imagination исправление предложено в новой версии DDK 23.3, выпущенной в декабре. GPU NVIDIA, Intel и ARM уязвимости не подвержены. В открытых OpenCL-драйверах Mesa для GPU AMD производится очистка памяти после каждого запуска вычислительного ядра, но подобный метод оценивается как не эффективный, так как очистка производится через запуск на GPU другого обработчика и вредоносный обработчик может вклиниться перед ним.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.trailofbits.com/2...)
  2. OpenNews: Доступен Vortex 2.0, открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Метод идентификации системы пользователя на основе информации о GPU
  4. OpenNews: Уязвимость в драйвере GPU Intel для Linux
  5. OpenNews: Атака GPU.zip, позволяющая воссоздать данные, отрисовываемые GPU
  6. OpenNews: Уязвимости в драйвере к GPU ARM, уже применяемые для совершения атак
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60451-leftoverlocals
Ключевые слова: leftoverlocals, gpgpu, gpu, amd, apple, qualcomm, imagination, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:34, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то сидел и сутками писал эксплойт. Надеюсь, хоть 5 копеек получил.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 16:12, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, если увести пароль от криптокошелька, то можно и 5 BTC получить.
     
     
  • 3.34, Lost Inside (ok), 16:34, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > из локальной памяти GPU
    > увести пароль от криптокошелька

    Я всегда говорил: пароли от криптокошельков нужно держать в BIOS, а не в этих ваших дырявых GDDR5.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:36, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Очередной LeftPad
     
  • 1.4, Аноньимъ (ok), 13:37, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > Уязвимость
    > отсутствием очистки локальной памяти после выполнения процессов на GPU

    Вот это конечно особенность работы с памятью вновь открытая в 2024 году... Никто и не знал что такое может быть, а тут Исследователи Безопасности глаза миру открыли.

    > В открытых OpenCL-драйверах Mesa для GPU AMD производится очистка памяти после каждого запуска вычислительного ядра, но подобный метод оценивается как не эффективный, так как очистка производится через запуск на GPU другого обработчика и вредоносный обработчик может вклиниться перед ним.

    А может, блин, программе, которая чувствительные данные выгружает на зашаренный с не доверенными приложениями GPU, стоит самой после себя очистить буфера то?

     
     
  • 2.5, anonymous (??), 13:46, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Так это сейчас модно, любую недоработку объявлять уязвимостью и устраивать ор выше гор.
     
     
  • 3.6, Аноньимъ (ok), 14:02, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Так это сейчас модно, любую недоработку объявлять уязвимостью и устраивать ор выше
    > гор.

    Дело в том, что это и не недороботка даже.
    Это тупо особенность работы, не GPU это дело за шейдерами память занулять.

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 14:38, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чье дело? А если программа упала, и не способна ничего защищать - воруй данные, кому не лень? Нормально так.

    В процессорах MMU + управление со стороны ядра организует защиту, в GPU так же должно быть, если не наплевать на безопасность. MMU там уже есть (правда не скажу, насколько похож на процессорный в плане использования), значит со стороны ядра (=те драйверов, и той части которая в ядре, а не в юзерспейсной части Mesa) должна обеспечиваться невозомжность такого чтения.

    Нельзя забивать на безопасность, не сегодня-завтра начнут из обычных неграфических программ вычисления выгружать на GPU (я не про майнинг и про хорошо параллелящиеся куски в обычных программах), и что тогда? Всякие https://heterodb.github.io/pg-strom/ уже не первый год продвигаются.

     
     
  • 5.9, Аноньимъ (ok), 14:53, 18/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +2 +/
     
  • 5.40, Ivan_83 (ok), 17:02, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там модель другая, в GPU.
    Это CPU привык что есть процессы, ОС и вирьуалки и всё надо разделять.
    А GPU это про вывод изображения на экран.
    Там конечно можно всякого добавить, для изоляции и пр, но кончится это просадкой производительности весьма заметной.

    Я вот вижу что GPU (5600хт) память не зануляет даже при аппаратном ресете, это же явно сделали чтобы не тратить время на бесполезную запись нулей. Вместо этого они сделали так что весь этот мусор в памяти мы никогда не видим (кроме случаев глюка месы и пр).

    В ОС память тоже зануляется не сразу, там это утащили в IDLE и стараются делать в свободное время.

     
     
  • 6.47, Аноним (47), 18:03, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то данные извлекаемые из памяти до загрузки это способ атаки из биос и с уефи вроде как такое уже было.
    То что жпу не зануляет это в принципе не отличается от центрального процессора, но ты можешь написать программу для разряда дросселей моментального при загрузке чтобы не париться насчет нулей.
    Это не только жпу проблема, а особенность памяти которую уже могли научиться обесточивать чтобы банки просто так не мололи.
    В принципе в ддр5 могли завезти внутреннюю логику в драйвер, но видимо он может сглючить.
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:21, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так это сейчас модно, любую недоработку объявлять уязвимостью

    Причин много. Начиная откровенной деградацией специалистов и заканчивая на банальной экономии.

     
     
  • 4.16, Аноним (3), 15:46, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чо сразу специалисты. Менеджер сказал сделать быстрее специалист сделал. У менеджера в кипиай ни про какую безопасность ничего не написано.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 16:10, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Со стороны менеджмента запрос на дешевых специалистов, а спрос порождает предложение. Качество в масс сегменте сегодня мало где нужно, а вот скорость и дешевизна - ещё как надо.
     
     
  • 6.18, Аноним (17), 16:11, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    П.с. есть и совсем конспирологические теории, например, уязвимости и дыры приветствуются, чтобы не остаться без работы. Сам работал в одной компании, так нам тимлид прямо говорил, чтобы не спешили и делали всё тяп-ляп, чтобы клиент дольше и больше платил.
     
  • 6.20, Аноним (3), 16:12, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает дешевому специалисту почистить память если менеджер поставил задачу о безопасности. Тут в подробностях у вас явный винегрет.
     
  • 4.23, Аноним (23), 16:14, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а если программа дропнется аварийно? значит ядро выходит должно, т.к. реализация в программе не гарантирует - вот и не заморачиваются.
     
  • 2.30, Аноним (30), 16:23, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так возьми, исправь! что ты тут ор поднял?
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 16:49, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В статье есть ссылки, по которым ты можешь пройти и написать тем, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поднял ор. Аноним просто комментирует этот ор.

    P.S. Отпишись по итогу, получилось ли убедить паникёров исправить проблему, или они послали тебя обратно на опеннет заниматься тем единственным, что ты умеешь.

     

  • 1.10, Анонин (?), 14:53, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Опять срезание углов ради 5% производительности отстрелило ногу в будущем. Вот никогда такого не было и опять!
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:13, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Опять срезание углов ради 5% производительности отстрелило ногу в будущем. Вот никогда такого не было и опять!

    это nvidia срезает, как видим, она не подвержена, где-то в логике просчёт

     
  • 1.12, Аноним (13), 15:20, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А тут ещё удивляются, почему в критических системах и на производствах до сих пор используют PDP-11 или DEC VAX.
     
     
  • 2.15, похнапоха. (?), 15:30, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В DEC сидели умные люди, делавшие качественные продукты, но погоня за удешивлением ПК и серверов убила качество, зато теперь имеем ДЕСЯТКИ моделей ЦПУ, к примеру - Intel, имеем обновление модельных рядов чуть ли не каждый год, но при этом все это дырявое, особых техологических прорывов не происходит.
     
     
  • 3.22, Аноним (17), 16:14, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Качество продукту не нужно, если продукт одноразовый. В нынешнем мире всё одноразовое: начиная от смартфонов, заканчивая женщинами.
     
     
  • 4.43, Аноним (-), 17:33, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мужики тоже одноразовые пошли, только поехал заработать 300к, обещал привезти стиралку и компакт, так взял сразу и помер!
    Хорошо, что хоть белу машину выдадут, хоть какая-то польза будет.
     
  • 2.28, Аноним (19), 16:20, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А PDP-11 разве многозадачный? (ДВК-2 точно однозадачный был.) Тогда ему от процессов других пользователей просто нечему угрожать. А на VAX просто такое ещё никто не пробовал проверить.
     

  • 1.14, Аноним (14), 15:29, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно известная вещь. Я в середине прошлого года подумал, что GPU память наверное не чистит. Погуглил. Нашёл дампер памяти на OpenCL, написанный вообще в лохматых годах (и исследование на эту тему). Скомпилировал, запустил. Действительно - не инициализирует и не чистит.
     
  • 1.27, Аноним (30), 16:20, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у меня амдшка
     
  • 1.33, Аноним (33), 16:29, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gpu intel не подвержен уязвимости?
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 17:45, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >GPU NVIDIA, Intel и ARM уязвимости не подвержены.
     

  • 1.35, Аноним (35), 16:36, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так может зря они итаниум захоронили? Какой смысл ускоряться, если это делается за счёт появления новых дыр?
     
     
  • 2.46, Аноним (37), 18:02, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Итаниум не они захоронили, а их пользователи.
     

  • 1.36, Аноним (37), 16:45, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только мне современные уязвимости всё больше напоминают историю про хакера в столовой?
     
  • 1.39, Ivan_83 (ok), 16:56, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тоже мне новость.
    У меня недавно с mesa был косяк, так после аппаратного reset у меня вместо логон скрина показывало куски с десктопа с открытыми приложениями, которые были до ресета.

    Вот я ругался то что никакой очистки нет даже на этапе инициализации драйвера во время загрузки, не то что там между процессами какая то изоляция.

    И да, опять там исследователи ломали локалхост.
    В начале запускают всякий мусор а потом жалуются что этот мусор может их данные упереть.

     
  • 1.41, Tron is Whistling (?), 17:07, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чём уязвимость-то?
    Пинайте питоноскриптеров этих самых аппликух, чтобы не только пробелы шлёпали, но и таки память от сенситивных данных почистить не забывали.
     
  • 1.42, Аноним (42), 17:30, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Еще пожалуйста парочку новостей про уязвимости, а то маловато как-то.
     
  • 1.45, Chel (?), 17:57, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну всё, достали! Выкидаваю видеоадаптер, пусть мне голосом рассказывают, что должно быть на экране. Через пищалку.
     

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