Уязвимости в драйвере к GPU ARM, уже применяемые для совершения атак

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|1.1, Аноним (1), 14:38, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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ох, еще не научились нормально работать с оперативной памятью, тае еще и с GPU то же самое /_-
а еще хотят чтобы память cpu/gpu была общая
> выполнение некорректной операции с памятью
> переполнению буфера и получению доступа к памяти за пределами выделенного буфера
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|2.13, Аноним (13), 15:36, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>а еще хотят чтобы память cpu/gpu была общая
Вообще-то, Mali - это интеграшки, у которых нет отдельного чипа памяти
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|3.17, Аноним (1), 15:43, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я имел в виду, что такую радость уже реализовали (на некоторых линейках процессоров) в десктопах
типа AMD Smart Access Memory (которая работает и на некоторых интелах)
когда идет прямой доступ процессора к видеопамяти
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|4.28, мяя (?), 16:13, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> типа AMD Smart Access Memory (которая работает и на некоторых интелах)
Это тоже самое что и Resizable BAR.
> когда идет прямой доступ процессора к видеопамяти
Нет там никакого прямого доступа к памяти, вас обманули. Просто теперь сняты ограничения на доступный объём памяти.
В остальном всё как и прежде, сначала идёт пересылка в оперативную память (зарезервированный буффер), а потом из оперативной памяти поэтапно через все кэши процессора.
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|5.35, мяя (?), 16:33, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ещё уточню, BAR это Base Address Registers. Без Resizable BAR доступно только 256МБ видеопамяти за раз, с ним уже можно произвольно адресовать (MMIO space) от 1ГБ до 512ГБ (сферически, в реальности пока до 64ГБ) видеопамяти.
Бонус: https://github.com/xCuri0/ReBarUEFI
> A UEFI DXE driver to enable Resizable BAR on systems which don't support it officially. This provides performance benefits and is even required for Intel Arc GPUs to function optimally.
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|4.38, мяя (?), 16:37, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В целом прямой доступ (и унифицированная память для всего) памяти это "далёкие мечты", этого крашком можно увидеть на некоторых приставках и то ограничено.
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|1.2, Аноньимъ (ok), 14:55, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Монолитное ядро оно такое, мелкий баг в одном из тысяч драйверов от васянопроизволителей вроде нвидии и арм, и получаешь полный доступ к ядру.
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|2.5, Аноним (5), 15:11, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А ты прямо сторонник цифровой тюрьмы. Хочешь жить в клетке, понимаю.
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|3.7, Аноним (7), 15:17, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> А ты прямо сторонник цифровой тюрьмы. Хочешь жить в клетке, понимаю.
Это ложная дихотомия.
Автор считает, что микроядро этой проблеме не подвержено. В целом он прав.
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|4.33, Иван_Лох (?), 16:28, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но это дорого стоит. Много сообщений парсить надо. А линукс силен именно там, где лишнее процессорное время либо стоит больших денег, либо его просто нет.
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|5.40, Аноним (40), 16:54, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А линукс силен именно там, где лишнее процессорное время либо стоит больших денег, либо его просто нет.
Я думал всякие bugurtos с RT-Thread лезут туда, где байтом и тактом меньше (а то и заасменные по самое небалуйся os под конкретную архитектуру). А ваш этот линукс туда, куда надо затянуть малыми кучу готового кода - от базы типа coreutils до апчей с нжинксами, а производительность - ну как уж получится.
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|6.42, Аноним (40), 16:56, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>затянуть малыми
*малыми усилиями
Что тоже неплохо, и такой подход может иметь место.
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|5.44, Аноньимъ (ok), 17:03, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но это дорого стоит. Много сообщений парсить надо. А линукс силен именно
> там, где лишнее процессорное время либо стоит больших денег, либо его
> просто нет.
Не, это не так работает, производительность в этом всём вопрос десятый.
Вообще как бы нормальная архитектура и так предполагает обмен сообщениями - вызовами.
Задача как-бы в том чтобы отделить память ядра от памяти драйверов(и драйвера друг от друга), сделать участки общей памяти там где нужно и всё, это просто нормальный здоровый подход к архитектуре.
Ну недолжно быть такого чтобы выход за пределы буфера в дровах позволял выполнять произвольный кот в ядре. Они котом вообще не должны быть связанны, только данными, и только в нужных местах.
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|4.34, Sw00p aka Jerom (?), 16:29, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В целом он прав.
ага почти :) иммутабельная выделенная память для микроядра, на отдельном кернель процессоре (ред процессор)
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|3.10, Аноним (1), 15:24, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ошибся веткой, так что продублирую в правильной
т.е ты считаешь, что "только монолит может обеспечить свободу и с̶д̶е̶л̶а̶т̶ь̶ ̶н̶а̶с̶ ̶е̶д̶и̶н̶ы̶м̶и̶ защитить от цифровой тюрьмы"?
а микроядерная архитектура почемуто это "жить в клетке"
интересно было бы выслушать аргументы
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|4.20, Аноним (19), 15:48, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут аргумент может быть такой: не будет уязвимостей в Ведроиде - не будет возможности зарутовать тело. Некоторые же не дают легальной возможности рута.
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|5.21, Аноним (1), 15:56, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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во-первых, думаю около 98% пользователей дроида это просто нафиг не нужно (они даже таких умных слов как рут и ядро не знают)
во-вторых, те кому это действительно нужно, будет выбирать что-то типа fairphone, Librem 5 и тд
да дороже, зато можно делать что пожелаешь
в третих (возможно!) это подстегнет некоторых производителей использовать открытость рута как маркетинговое преимущество (в сравнении с конкурентами)
можно заливать пользователям про privacy и рассказываться что конкуренты шпионят за ними
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|6.45, Аноньимъ (ok), 17:06, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в третих (возможно!) это подстегнет некоторых производителей использовать открытость
> рута как маркетинговое преимущество (в сравнении с конкурентами)
> можно заливать пользователям про privacy и рассказываться что конкуренты шпионят за ними
Я могу ошибаться, но, похоже что требование невозможности рута идёт от Гугла, или что-то в подобном роде.
Поэтому скорее всего не будут никогда, если только что-то не сдохнет где-то.
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|7.49, фнон (?), 17:26, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не слышал о таком, насколько вижу у пикселей бутлоадер открытый
и рутуется он без проблем с накатывание например линейки
скорее тут комплексная проблема, которая связана с кол-вом пользователей которые вообще не поймут о чем речь:
- производители(вендоры) хотят напихать в телефон неудаляемых апп - тк это доп. копеечка (а среднему юзеру пофиг что у него из коробки фесбучек и вацап, он даже спасибо скажет)
- всякие секурные приложения типа банков не хотят разбираться, как у юзера увели деньги с рутованного девайса, а если есть что-то типа Knox то легче отследить вектор атаки
- если рут сдеать доступным, то есть ненулевая веротность, что в магазине ты можешь купить сразу пропатченный телефон (с дополнительным незаметным функционалом) даже если ты об этом не просил
- система типа "разблочить бутлоадер, подписал своим сертефикатом, закрыл бутлодер" - у среднего пользователя мозг вскипит, даже на xda таким запрариваются единицы
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|9.57, Анонин (?), 18:10, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У меня вот прям сейчас в руках анлокнутый рутованый ксяоми с LineageOS 20 0 13 ... текст свёрнут, показать
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|4.23, Другой аноним (?), 16:05, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну по поводу цифровой тюрьмы я тебе могу ответить — она уже создана, меня уже преследовали господа из FBI, особо ничего что их интересовало не обнаружили, так, сейчас дроны порой прилетают, господа из полиции как-то навещали, вроде бы и особо ничего не хотели. Живу в официально демократической стране, импорт прямо из полосатой со звёздами. Не нравиться им что-то порой, но то что им не нравится преступлением не является. Цифровая тюрьма уже существует. Есть одна страна Украина, где всегда были люди чем-то недовольны, а сейчас никто и не пикает — думаете этих людей не стало? Так-что перефразируйте свой вопрос об архитектуре.
Надёжнее ли монолит микроядра? Все знают ответ на этот вопрос — до определённого критического момента монолит надёжнее микроядра, но проблемы начинаются при масштабировании и скорости разработки.
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|5.29, Другой аноним (?), 16:14, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это просто разные архитектуры, которые друг-другу не мешают и могут даже спокойно сосуществовать, потому что они для разных задач. И архитекторы могут быть разными — то и другое можно написать как хорошо, так и плохо. Так как на архитектуре монолита гораздо больше продуктов, то естественно там и больше ошибок. Но это ложное представление мерять архитектуры понятиями лучше или хуже.
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|5.41, Тарас (??), 16:55, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть одна страна Украина, где всегда были люди чем-то недовольны, а сейчас никто и не пикает — думаете этих людей не стало?
У этих людей появилась более крупная и более приоритетная причина для недовольства. Как только они решат свою главную проблему -- а уже сейчас понятно, что они её решат --, то сразу же вернутся к своим мелким придиркам.
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|6.47, Аноньимъ (ok), 17:14, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У этих людей появилась более крупная и более приоритетная причина для недовольства.
Эм, так о крупной и приоритетной как раз молчат. Даже всякие бабушки и дедушки понимают что ничего об этом писать нельзя даже намёками ни в каких интернетах.
Говорят тихо в приватном режиме между собой, и острожно, даже между близкими родственниками тихо и с большой осторожностью.
> а уже сейчас понятно, что они её решат
Охренеть, круто когда такие вещи понятны, может вы и дату знаете, когда решат?
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|6.59, Другой аноним (?), 18:16, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тарас, здесь люди знакомые с математикой и закономерностями, мне не нужно их приводить, я надеюсь. Это у гуманитариев можно вот так взять просто и отменить слова рассказывая что люди просто занялись другой не взаимозаменимой проблемой и когда все будет как прежде, но статистика это о фактах.
Факт в том что было много людей недовольных, как вы говорите придирками. Факт в том что теперь они молчат, появилась огромная разница в количестве этих ну назовём их придирками. Факт в том что процентное соотношение этих людей не изменилось с изменением количества людей. Факт в том что вы написали комментарий в оправдание изменяя суть текущего факта. Ни в коем случае никого не хотел задеть, решится проблема или нет совершенно не имеет смысла в текущем анализе. Речь идёт о цифровой тюрьме.
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|3.16, YetAnotherOnanym (ok), 15:41, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ты прямо сторонник цифровой тюрьмы. Хочешь жить в клетке, понимаю.
Ты стриггерился или набрасываешь?
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|2.15, Анонин (?), 15:40, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну так неудивительно. Достаточно посмотреть где используется микроядро - OpenVMS, QNX, MINIX, частично макось. А где используеьтся монолит - линукс, винда.
Т.е. стабильность и надежность VS быдлокодинг и х-к, х-к и в продакшн. Так и живем((
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|3.22, Анонин (?), 15:59, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только если все ядро на нем было бы написано. И то не на 100% помог бы.
Нужны более крутые меры, типа верификации. Напр. верифицировать все unsafe часть.
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|3.24, фнон (?), 16:06, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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та подожди, мы пока не выяснили на чем эти кода писались
но как только выясним, можно про дыряшку и написать))
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|1.6, Аноним (6), 15:13, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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И дайте угадаю, старые устройства обновить практически нереально. Enjoy.
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|2.8, birdie (ok), 15:19, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> И дайте угадаю, старые устройства обновить практически нереально. Enjoy.
Enjoy the monolithic Linux kernel with unstable API/ABI which requires constant maintenance for all third party drivers or special type of sex with kernel maintainers who require near-perfect code to get it merged?
Yes, right.
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|3.27, Аноним (19), 16:09, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причём здесь unstable ABI в ядре, если ведроидные драйвера работают в юзерспейсе?
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|4.43, Аноним (43), 16:57, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а вот здесь сказано, что нет
https://source.android.com/docs/core/architecture/kernel
и vendor modules там являются загружаемыми модулями ядра
так что с тебя пруф, что в данном случае эти самые vendor modules для данной аппаратуры являются лишь тонким слоем, выносящим работу в userspace
ну и сама бага как бы намекает нам
> CVE-2023-4211 - выполнение некорректной операции с памятью GPU может привести к получению доступа к уже освобождённой системной памяти, которая может быть задействована в процессе выполнения других задач в ядре
в ядре
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|2.11, Аноним (1), 15:29, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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угу, скорее всего так и будет
а то что обновления андроида зависит еще и от вендоров, то все будет намного хуже
поэтому в устройствах где требуется надежность, используются микроядра например как seL4
которое, кстати, еще и верифицировнно
а не багованный монолит с "видедрайвер упал и подарил рут всемприложениям в памяти"
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|2.12, Kuromi (ok), 15:35, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так "Настало время покупать новые устройсва!". Все по плану же. Вспомните сколько Гугл бодался с производителями чтобы те хотя бы немного обновляли свои железки? И каждый раз находились все новые "проблемы" и причины почему ну нет никакой возможности выпустить обновление.
В мире кризис, падение продаж, зеленоватые антиконсумеристы повылезали и призывают меньше потреблять, мол "Земля не резиновая", а ты еще и обновлять старые телефоны предложил? В США 50-ых за такое сразу в комми записывали и брали на карандаш!
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|3.25, Аноним (19), 16:07, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вангую, что телефоны на Фикции, если такие появятся, поддерживаться обновлениями прошивки будут не более пары лет. А дальше беги за новой моделью.
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|4.30, фнон (?), 16:18, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сомневаюсь
Гугл тут соперничает с эплом, и приходится делать "не хуже чем у конкурента",
вот недавно поддержку хромо-оси продлили до 10 лет.
Так что я бы ожидал минимум 6 лет - как у айфонов, а может даже больше, чтобы можно было померяться длинной поддержки в рекламных материалах.
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|1.48, Аноним (-), 17:25, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Три критические проблемы (CVE-2023-24855, CVE-2023-28540 и CVE-2023-33028) выявлены в проприетарных компонентах
Ах вот почему хейтеры Сишки молчат в тряпочку! Уязвимости оказались в проприетарных компонентах.
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|2.50, Анонин (?), 17:34, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в проприетарных компонентах.
которые тоже были написаны на сишечке?
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|2.51, Аноним (1), 17:43, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а какое отношение открытость/закрытость, вид лицензии и т.д. влияют на язык приложения?
дыряшка, дыряшка никогда не меняется - как выходили за пределы массива и делали double free 30 лет назад, так и продолжают
это скорее показывают что высокая зарплата, что тысячи глаз - результат почти одинаковый
(хотя судя по 15 летним уязвимостям в ядре - скорее тысячи глаз увидят, и пойдут зарабатывать на черном рынке)
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|1.52, Аноним (53), 17:44, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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и знаете, почему в списке нет мусора от apple? потому что неуловимый джо
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