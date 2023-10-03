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Уязвимости в драйвере к GPU ARM, уже применяемые для совершения атак

03.10.2023 14:17

Компания ARM раскрыла сведения о трёх уязвимостях в драйверах для своих GPU, используемых в Android, ChromeOS и дистрибутивах Linux. Уязвимости позволяют непривилегированному локальному пользователю выполнить свой код с правами ядра. В октябрьском отчёте о проблемах с безопасностью в платформе Android упоминается, что до появления исправления одна из уязвимостей (CVE-2023-4211) уже задействована злоумышленниками в рабочих эксплоитах для совершения целевых атак (0-day). Например, уязвимость может применяться в распространяемых через сомнительные источники вредоносных приложениях для получения полного доступа к системе и установки компонентов, шпионящих за пользователем.

Найденные уязвимости:

  • CVE-2023-4211 - выполнение некорректной операции с памятью GPU может привести к получению доступа к уже освобождённой системной памяти, которая может быть задействована в процессе выполнения других задач в ядре. Уязвимость устранена в обновлении драйвера r43p0 для GPU Mali на базе микроархитектур Bifrost и Valhall, а также 5 поколения GPU ARM. Для GPU семейства Midgard обновление драйвера не выпущено.

    Исправление также предложено в составе сентябрьских обновлений веток Chrome OS 114/115/116 и октябрьского обновления Android. Уязвимые модели GPU используются в смартфонах Google Pixel 7, Samsung S20 and S21, Motorola Edge 40, OnePlus Nord 2, Asus ROG Phone 6, Redmi Note 11, 12, Honor 70 Pro, RealMe GT, Xiaomi 12 Pro, Oppo Find X5 Pro, Reno 8 Pro и некоторых устройствах с чипами Mediatek.

  • CVE-2023-33200 - некорректные операции с GPU могут привести к состоянию гонки и получению доступа к уже освобождённой драйвером памяти. Уязвимость устранена в обновлениях драйверов r44p1 и r45p0 для GPU Mali на базе микроархитектур Bifrost и Valhall, а также 5 поколения GPU ARM.
  • CVE-2023-34970 - некорректные операции с GPU могут привести к переполнению буфера и получению доступа к памяти за пределами выделенного буфера. Уязвимость устранена в обновлениях драйверов r44p1 и r45p0 для GPU Mali на базе микроархитектуры Valhall и 5 поколения GPU ARM.

Всего в октябрьском отчёте об уязвимостях в Android упомянуто 53 уязвимости, из которых 5 уязвимостям присвоен критический уровень опасности, а остальным - высокий уровень опасности. Критические проблемы позволяют совершить удалённую атаку для выполнения своего кода в системе. Проблемы, помеченные как опасные, позволяют через манипуляции с локальными приложениями выполнить код в контексте привилегированного процесса. Три критические проблемы (CVE-2023-24855, CVE-2023-28540 и CVE-2023-33028) выявлены в проприетарных компонентах Qualcomm и две (CVE-2023-40129, CVE-2023-4863) в системе (в libwebp и в Bluetooth-стеке). Всего в компонентах ARM выявлено 5 уязвимостей, MediaTek - 3, Unisoc - 1 и Qualcomm - 17 (отчёт от Qualcomm). Две уязвимости (одна в GPU ARM и одна в libwebp) отмечены как уже используемые атакующими в своих эксплоитах (0-day).

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/securi...)
  2. OpenNews: Google опубликовал отчёт о 0-day уязвимостях, выявленных в 2022 году
  3. OpenNews: Уязвимость в Android, позволяющая обойти блокировку экрана
  4. OpenNews: Уязвимость в ALAC-декодировщиках MediaTek и Qualcomm, затрагивающая большинство Android-устройств
  5. OpenNews: Уязвимость в прошивках DSP-чипов MediaTek, используемых во многих смартфонах
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59860-arm
Ключевые слова: arm, gpu, mali, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:38, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ох, еще не научились нормально работать с  оперативной памятью, тае еще и с GPU то же самое /_-
    а еще хотят чтобы память cpu/gpu была общая

    > выполнение некорректной операции с памятью
    > переполнению буфера и получению доступа к памяти за пределами выделенного буфера

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:36, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >а еще хотят чтобы память cpu/gpu была общая

    Вообще-то, Mali - это интеграшки, у которых нет отдельного чипа памяти

     
     
  • 3.17, Аноним (1), 15:43, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я имел в виду, что такую радость уже реализовали (на некоторых линейках процессоров) в десктопах
    типа AMD Smart Access Memory (которая работает и на некоторых интелах)
    когда идет прямой доступ процессора к видеопамяти
     
     
  • 4.28, мяя (?), 16:13, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > типа AMD Smart Access Memory (которая работает и на некоторых интелах)

    Это тоже самое что и Resizable BAR.

    > когда идет прямой доступ процессора к видеопамяти

    Нет там никакого прямого доступа к памяти, вас обманули. Просто теперь сняты ограничения на доступный объём памяти.

    В остальном всё как и прежде, сначала идёт пересылка в оперативную память (зарезервированный буффер), а потом из оперативной памяти поэтапно через все кэши процессора.

     
     
  • 5.35, мяя (?), 16:33, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё уточню, BAR это Base Address Registers. Без Resizable BAR доступно только 256МБ видеопамяти за раз, с ним уже можно произвольно адресовать (MMIO space) от 1ГБ до 512ГБ (сферически, в реальности пока до 64ГБ) видеопамяти.


    Бонус: https://github.com/xCuri0/ReBarUEFI
    >  A UEFI DXE driver to enable Resizable BAR on systems which don't support it officially. This provides performance benefits and is even required for Intel Arc GPUs to function optimally.

     
     
  • 6.36, мяя (?), 16:33, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *от 1МБ до 512ГБ
     
  • 4.31, Аноним (31), 16:19, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть и Resizable BAR
     
  • 4.38, мяя (?), 16:37, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом прямой доступ (и унифицированная память для всего) памяти это "далёкие мечты", этого крашком можно увидеть на некоторых приставках и то ограничено.
     

  • 1.2, Аноньимъ (ok), 14:55, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Монолитное ядро оно такое, мелкий баг в одном из тысяч драйверов от васянопроизволителей вроде нвидии и арм, и получаешь полный доступ к ядру.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:11, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А ты прямо сторонник цифровой тюрьмы. Хочешь жить в клетке, понимаю.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 15:17, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > А ты прямо сторонник цифровой тюрьмы. Хочешь жить в клетке, понимаю.

    Это ложная дихотомия.

    Автор считает, что микроядро этой проблеме не подвержено. В целом он прав.

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 15:46, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не на 100% же не подвержено.
     
  • 4.33, Иван_Лох (?), 16:28, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но это дорого стоит. Много сообщений парсить надо. А линукс силен именно там, где лишнее процессорное время либо стоит больших денег, либо его просто нет.
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 16:54, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А линукс силен именно там, где лишнее процессорное время либо стоит больших денег, либо его просто нет.

    Я думал всякие bugurtos с RT-Thread лезут туда, где байтом и тактом меньше (а то и заасменные по самое небалуйся os под конкретную архитектуру). А ваш этот линукс туда, куда надо затянуть малыми кучу готового кода - от базы типа coreutils до апчей с нжинксами, а производительность - ну как уж получится.

     
     
  • 6.42, Аноним (40), 16:56, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >затянуть малыми

    *малыми усилиями
    Что тоже неплохо, и такой подход может иметь место.

     
  • 5.44, Аноньимъ (ok), 17:03, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но это дорого стоит. Много сообщений парсить надо. А линукс силен именно
    > там, где лишнее процессорное время либо стоит больших денег, либо его
    > просто нет.

    Не, это не так работает, производительность в этом всём вопрос десятый.

    Вообще как бы нормальная архитектура и так предполагает обмен сообщениями - вызовами.
    Задача как-бы в том чтобы отделить память ядра от памяти драйверов(и драйвера друг от друга), сделать участки общей памяти там где нужно и всё, это просто нормальный здоровый подход к архитектуре.

    Ну недолжно быть такого чтобы выход за пределы буфера в дровах позволял выполнять произвольный кот в ядре. Они котом вообще не должны быть связанны, только данными, и только в нужных местах.

     
  • 4.34, Sw00p aka Jerom (?), 16:29, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В целом он прав.

    ага почти :) иммутабельная выделенная память для микроядра, на отдельном кернель процессоре (ред процессор)

     
  • 3.10, Аноним (1), 15:24, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ошибся веткой, так что продублирую в правильной

    т.е ты считаешь, что "только монолит может обеспечить свободу и с̶д̶е̶л̶а̶т̶ь̶ ̶н̶а̶с̶ ̶е̶д̶и̶н̶ы̶м̶и̶ защитить от цифровой тюрьмы"?
    а микроядерная архитектура почемуто это "жить в клетке"

    интересно было бы выслушать аргументы

     
     
  • 4.20, Аноним (19), 15:48, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут аргумент может быть такой: не будет уязвимостей в Ведроиде - не будет возможности зарутовать тело. Некоторые же не дают легальной возможности рута.
     
     
  • 5.21, Аноним (1), 15:56, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    во-первых, думаю около 98% пользователей дроида это просто нафиг не нужно (они даже таких умных слов как рут и ядро не знают)

    во-вторых, те кому это действительно нужно, будет выбирать что-то типа fairphone, Librem 5 и тд
    да дороже, зато можно делать что пожелаешь

    в третих (возможно!) это подстегнет некоторых производителей использовать открытость рута как маркетинговое преимущество (в сравнении с конкурентами)
    можно заливать пользователям про privacy и рассказываться что конкуренты шпионят за ними

     
     
  • 6.45, Аноньимъ (ok), 17:06, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в третих (возможно!) это подстегнет некоторых производителей использовать открытость
    > рута как маркетинговое преимущество (в сравнении с конкурентами)
    > можно заливать пользователям про privacy и рассказываться что конкуренты шпионят за ними

    Я могу ошибаться, но, похоже что требование невозможности рута идёт от Гугла, или что-то в подобном роде.
    Поэтому скорее всего не будут никогда, если только что-то не сдохнет где-то.

     
     
  • 7.49, фнон (?), 17:26, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не слышал о таком, насколько вижу у пикселей бутлоадер открытый
    и рутуется он без проблем с накатывание например линейки

    скорее тут комплексная проблема, которая связана с кол-вом пользователей которые вообще не поймут о чем речь:
    - производители(вендоры) хотят напихать в телефон неудаляемых апп - тк это доп. копеечка (а среднему юзеру пофиг что у него из коробки фесбучек и вацап, он даже спасибо скажет)
    - всякие секурные приложения типа банков не хотят разбираться, как у юзера увели деньги с рутованного девайса, а если есть что-то типа Knox то легче отследить вектор атаки
    - если рут сдеать доступным, то есть ненулевая веротность, что в магазине ты можешь купить сразу пропатченный телефон (с дополнительным незаметным функционалом) даже если ты об этом не просил
    - система типа "разблочить бутлоадер, подписал своим сертефикатом, закрыл бутлодер" - у среднего пользователя мозг вскипит, даже на xda таким запрариваются единицы

     
     
  • 8.54, Аноньимъ (ok), 17:52, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы мешаете рут, и разблокировку бутлоадера в одну кучу Да, разблокированный бут... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.57, Анонин (?), 18:10, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня вот прям сейчас в руках анлокнутый рутованый ксяоми с LineageOS 20 0 13 ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.58, Аноньимъ (ok), 18:15, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, нужны Считайте выиграли в лотерею А может я что-то пропустил Гпей работае... текст свёрнут, показать
     
  • 4.23, Другой аноним (?), 16:05, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну по поводу цифровой тюрьмы я тебе могу ответить — она уже создана, меня уже преследовали господа из FBI, особо ничего что их интересовало не обнаружили, так, сейчас дроны порой прилетают, господа из полиции как-то навещали, вроде бы и особо ничего не хотели. Живу в официально демократической стране, импорт прямо из полосатой со звёздами. Не нравиться им что-то порой, но то что им не нравится преступлением не является. Цифровая тюрьма уже существует. Есть одна страна Украина, где всегда были люди чем-то недовольны, а сейчас никто и не пикает — думаете этих людей не стало? Так-что перефразируйте свой вопрос об архитектуре.
    Надёжнее ли монолит микроядра? Все знают ответ на этот вопрос — до определённого критического момента монолит надёжнее микроядра, но проблемы начинаются при масштабировании и скорости разработки.
     
     
  • 5.26, Анонин (?), 16:09, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если ты опять начнешь пить таблетки, то господа пропадут?
     
     
  • 6.37, Другой аноним (?), 16:35, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если ты опять начнёшь пить таблетки, то глупые вопросы перестанешь задавать?
     
  • 6.39, Другой аноним (?), 16:44, 03/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.29, Другой аноним (?), 16:14, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто разные архитектуры, которые друг-другу не мешают и могут даже спокойно сосуществовать, потому что они для разных задач. И архитекторы могут быть разными — то и другое можно написать как хорошо, так и плохо. Так как на архитектуре монолита гораздо больше продуктов, то естественно там и больше ошибок. Но это ложное представление мерять архитектуры понятиями лучше или хуже.
     
  • 5.41, Тарас (??), 16:55, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть одна страна Украина, где всегда были люди чем-то недовольны, а сейчас никто и не пикает — думаете этих людей не стало?

    У этих людей появилась более крупная и более приоритетная причина для недовольства. Как только они решат свою главную проблему -- а уже сейчас понятно, что они её решат --, то сразу же вернутся к своим мелким придиркам.

     
     
  • 6.47, Аноньимъ (ok), 17:14, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У этих людей появилась более крупная и более приоритетная причина для недовольства.

    Эм, так о крупной и приоритетной как раз молчат. Даже всякие бабушки и дедушки понимают что ничего об этом писать нельзя даже намёками ни в каких интернетах.
    Говорят тихо в приватном режиме между собой, и острожно, даже между близкими родственниками тихо и с большой осторожностью.

    > а уже сейчас понятно, что они её решат

    Охренеть, круто когда такие вещи понятны, может вы и дату знаете, когда решат?

     
  • 6.59, Другой аноним (?), 18:16, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тарас, здесь люди знакомые с математикой и закономерностями, мне не нужно их приводить, я надеюсь. Это у гуманитариев можно вот так взять просто и отменить слова рассказывая что люди просто занялись другой не взаимозаменимой проблемой и когда все будет как прежде, но статистика это о фактах.
    Факт в том что было много людей недовольных, как вы говорите придирками. Факт в том что теперь они молчат, появилась огромная разница в количестве этих ну назовём их придирками. Факт в том что процентное соотношение этих людей не изменилось с изменением количества людей. Факт в том что вы написали комментарий в оправдание изменяя суть текущего факта. Ни в коем случае никого не хотел задеть, решится проблема или нет совершенно не имеет смысла в текущем анализе. Речь идёт о цифровой тюрьме.
     
  • 3.16, YetAnotherOnanym (ok), 15:41, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты прямо сторонник цифровой тюрьмы. Хочешь жить в клетке, понимаю.

    Ты стриггерился или набрасываешь?

     
  • 2.15, Анонин (?), 15:40, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну так неудивительно. Достаточно посмотреть где используется микроядро - OpenVMS, QNX, MINIX, частично макось. А где используеьтся монолит - линукс, винда.
    Т.е. стабильность и надежность VS быдлокодинг и х-к, х-к и в продакшн. Так и живем((
     
  • 2.18, Аноним (19), 15:44, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Топящему за безопасТный, безопасTный поможет?
     
     
  • 3.22, Анонин (?), 15:59, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если все ядро на нем было бы написано. И то не на 100% помог бы.
    Нужны более крутые меры, типа верификации. Напр. верифицировать все unsafe часть.
     
  • 3.24, фнон (?), 16:06, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    та подожди, мы пока не выяснили на чем эти кода писались
    но как только выясним, можно про дыряшку и написать))
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:13, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И дайте угадаю, старые устройства обновить практически нереально. Enjoy.
     
     
  • 2.8, birdie (ok), 15:19, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > И дайте угадаю, старые устройства обновить практически нереально. Enjoy.

    Enjoy the monolithic Linux kernel with unstable API/ABI which requires constant maintenance for all third party drivers or special type of sex with kernel maintainers who require near-perfect code to get it merged?

    Yes, right.

     
     
  • 3.27, Аноним (19), 16:09, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём здесь unstable ABI в ядре, если ведроидные драйвера работают в юзерспейсе?
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 16:57, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот здесь сказано, что нет

    https://source.android.com/docs/core/architecture/kernel

    и vendor modules там являются загружаемыми модулями ядра

    так что с тебя пруф, что в данном случае эти самые vendor modules для данной аппаратуры являются лишь тонким слоем, выносящим работу в userspace

    ну и сама бага как бы намекает нам

    > CVE-2023-4211 - выполнение некорректной операции с памятью GPU может привести к получению доступа к уже освобождённой системной памяти, которая может быть задействована в процессе выполнения других задач в ядре

    в ядре

     
  • 2.11, Аноним (1), 15:29, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    угу, скорее всего так и будет
    а то что обновления андроида зависит еще и от вендоров, то все будет намного хуже

    поэтому в устройствах где требуется надежность, используются микроядра например как seL4
    которое, кстати, еще и верифицировнно
    а не багованный монолит с "видедрайвер упал и подарил рут всемприложениям в памяти"

     
  • 2.12, Kuromi (ok), 15:35, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так "Настало время покупать новые устройсва!". Все по плану же. Вспомните сколько Гугл бодался с производителями чтобы те хотя бы немного обновляли свои железки? И каждый раз находились все новые "проблемы" и причины почему ну нет никакой возможности выпустить обновление.
    В мире кризис, падение продаж, зеленоватые антиконсумеристы повылезали и призывают меньше потреблять, мол "Земля не резиновая", а ты еще и обновлять старые телефоны предложил? В США 50-ых за такое сразу в комми записывали и брали на карандаш!
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:39, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс поделие во всей красе
     
     
  • 3.25, Аноним (19), 16:07, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вангую, что телефоны на Фикции, если такие появятся, поддерживаться обновлениями прошивки будут не более пары лет. А дальше беги за новой моделью.
     
     
  • 4.30, фнон (?), 16:18, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сомневаюсь
    Гугл тут соперничает с эплом, и приходится делать "не хуже чем у конкурента",
    вот недавно поддержку хромо-оси продлили до 10 лет.

    Так что я бы ожидал минимум 6 лет - как у айфонов, а может даже больше, чтобы можно было померяться длинной поддержки в рекламных материалах.

     
     
  • 5.32, Аноним (19), 16:21, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А продажи обратно пропорцианальны длительности поддержки.
     

  • 1.48, Аноним (-), 17:25, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Три критические проблемы (CVE-2023-24855, CVE-2023-28540 и CVE-2023-33028) выявлены в проприетарных компонентах

    Ах вот почему хейтеры Сишки молчат в тряпочку! Уязвимости оказались в проприетарных компонентах.

     
     
  • 2.50, Анонин (?), 17:34, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в проприетарных компонентах.

    которые тоже были написаны на сишечке?

     
     
  • 3.53, Аноним (53), 17:45, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сорян, на расте такое не пишут. опенсорсное тоже
     
     
  • 4.55, Аноним (1), 18:07, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хаха, гугл который часть андроида пишет на раст (как раз по причине подобных memory ошибок) смеется тебе в лицо
    https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.ht
     
  • 2.51, Аноним (1), 17:43, 03/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а какое отношение открытость/закрытость, вид лицензии и т.д. влияют на язык приложения?

    дыряшка, дыряшка никогда не меняется - как выходили за пределы массива и делали double free 30 лет назад, так и продолжают
    это скорее показывают что высокая зарплата, что тысячи глаз - результат почти одинаковый
    (хотя судя по 15 летним уязвимостям в ядре - скорее тысячи глаз увидят, и пойдут зарабатывать на черном рынке)

     

  • 1.52, Аноним (53), 17:44, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и знаете, почему в списке нет мусора от apple? потому что неуловимый джо
     
  • 1.56, bnmbnm bnm (?), 18:08, 03/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пациент: Доктор теперь я умру?
    Доктор: Смотря когда
     

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