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Уязвимость в ALAC-деокдировщиках MediaTek and Qualcomm, затрагивающая большинство Android-устройств

24.04.2022 07:52

Компания Check Point выявила уязвимость в предлагаемых компаниями MediaTek (CVE-2021-0674, CVE-2021-0675) и Qualcomm (CVE-2021-30351) декодировщиках формата сжатия звука ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Проблема позволяет выполнить код атакующего при обработке специально оформленных данных в формате ALAC.

Опасность уязвимости усугубляется тем, что она затрагивает устройства под управлением платформы Android, оснащённые чипами MediaTek и Qualcomm. В результате атаки злоумышленник может организовать выполнение вредоносного ПО на устройстве, имеющего доступ к общению пользователя и мультимедийным данным, включая данные с камеры. По приблизительно оценке проблеме подвержены 2/3 всех пользователей смартфонов на базе платформы Android. Например, в США общая доля всех проданных в 4 квартале 2021 года Android-смартфонов, поставляемых с чипами MediaTek and Qualcomm, составила 95.1% (48.1% - MediaTek, 47% - Qualcomm).

Детали эксплуатации уязвимости пока не раскрываются, но сообщается, что в компоненты MediaTek и Qualcomm для платформы Android исправления были внесены в декабре 2021 года. В декабрьском отчёте об уязвимостях в платформе Android проблемы отмечены как критические уязвимости в закрытых компонентах для чипов Qualcomm. Уязвимость в компонентах MediaTek в отчётах не упоминается.

Уязвимость интересна своими корнями. В 2011 году компания Apple открыла под лицензией Apache 2.0 исходные тексты кодека ALAC, позволяющего сжимать звуковые данные без потери качества, предоставила возможность использования всех связанных с кодеком патентов. Код был опубликован, но оставлен без сопровождения и не менялся за последние 11 лет. При этом компания Apple продолжала отдельно поддерживать реализацию, применяемую в своих платформах, и в том числе устранять в ней ошибки и уязвимости. Компании MediaTek и Qualcomm основали свои реализации кодеков ALAC на изначально открытом компанией Apple коде, но не учитывали в своих вариантах исправления уязвимостей, устраняемых в реализации от компании Apple.

О проявлении уязвимости в коде других продуктов, также использующих устаревший код ALAC, информации пока нет. Например, формат ALAC поддерживается начиная с FFmpeg 1.1, но код с реализацией декодировщика активно сопровождается.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.checkpoint.com/20...)
  2. OpenNews: Компания Apple перевела аудиокодек ALAC в разряд открытых проектов
  3. OpenNews: Уязвимость в чипах Qualcomm, позволяющая атаковать Android-устройство через Wi-Fi
  4. OpenNews: MediaTek пытается брать деньги за доступ к используемому в прошивках коду ядра Linux
  5. OpenNews: Уязвимость в чипах Qualcomm и MediaTek, позволяющая перехватить часть трафика WPA2
  6. OpenNews: Уязвимость в прошивках DSP-чипов MediaTek, используемых во многих смартфонах
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57075-mediatek
Ключевые слова: mediatek, qualcomm, android
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iCat (ok), 08:42, 24/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    > при обработке специально оформленных данных в формате ALAC.
    > специально оформленных данных

    То есть для того, чтобы воспользоваться такой уязвимостью нужно серьёзно "заморочиться". Так?

     
     
  • 2.2, ПомидорИзДолины (?), 08:47, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зная детали уязвимпости - это дело нескольких часов. Скорее всего, на черных рынках они уже доступны либо будут доступны в ближайшее веримя. После этого любое автовоспроизведение звука (браузеры, мессенджеры, etc) будет потенциальной брешью в устройствах не получившах исправления.
     

  • 1.3, YetAnotherOnanym (ok), 08:58, 24/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Apple продолжала отдельно поддерживать реализацию, применяемую в своих платформах, и в том числе устранять в ней ошибки и уязвимости. (...) исправления уязвимостей, устраняемых в реализации от компании Apple

    А огрызки эти исправления вообще публиковали? Хотя бы ЦВЕшки об уязвимостях вообще регали?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:01, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это впопенсос - тебе тут никто ничего не должен.

    Но виноват, конечно, эппл, а не м-ки притащившие халяву в промышленное изделие.

     
  • 2.9, Аноним (9), 09:55, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Огрызки открыли форк для сообщества, а своё продолжили поддерживать в закрытом.
    Раз производители чипов выпускали обновления - значит, как минимум, им про них сообщали.
    Но затыкать дырки в сторонних форках - дело ведущих эти ветки.
     

  • 1.4, Аноним (5), 09:00, 24/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    впопенсосие такое впопенсосие.

    - Нате вам объедков со стола яббла.  НАХАЛЯВУУУУУ!
    Дэффективные манагеры: - Взять, взять, взять!

    Ох...евший пользователь - "я никогда в жизни не видел ни одного файла в этом формате, и не увижу, этот трэшак наверняка бывает исключительно в ябломузыке которой никто вне их экосистемы не пользуется, да и там вполне могли бы самого ябла и заставить его воспроизводить если он хочет что-то впаривать андроидоюзверю - НАХРЕНА ж вы этот мусор вообще притащили?"

    Дэффективный, оглядываясь: "что б еще халявного взять?"

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:47, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но кстати формат то неплохой, емнип довольно эффективный и достаточно быстрый. Кто тебе виноват, что ты только мп3 128 покупаешь в магазинах.
     

  • 1.6, Онаним (?), 09:09, 24/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    А чего в корнях интересного-то?
    Обыкновенный проприетарный выкидыш "а-ля опубликован, но оставлен без сопровождения". Тут стоило бы послать яббло вместе с их форматом в задницу, но нет, любители тащить в рот всё, что на пол упало, как обычно, постарались.
     
  • 1.8, Аноним (9), 09:52, 24/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Странный негатив: проприетарщики открыли код, дав возможность использования, производители чипов сопровождали, выпустив обновление безопасности, производители устройств забили на обновления, но виноваты те, кто изначально дал возможность использования.
    Никто не мешал сообществу сопровождать, никто не мешал производителям внедрить патч и выпустить обновление прошивок.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:00, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не мешал

    Иногда не мешать недостаточно.

     
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